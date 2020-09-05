УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5274 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 441 52

Найманці РФ вели вогонь із гранатометів поблизу Авдіївки, втрат немає, підрозділи ООС продовжують гасити лісові пожежі, - штаб

Найманці РФ вели вогонь із гранатометів поблизу Авдіївки, втрат немає, підрозділи ООС продовжують гасити лісові пожежі, - штаб

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.

Так, поблизу населеного пункту Авдіївка противник здійснив поодинокі постріли з гранатометів та кілька коротких черг – зі стрілецької зброї.

"На провокації ворога наші захисники вогонь у відповідь не відкривали", - зазначили в штабі ООС.

Від початку поточної доби, 5 вересня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

За інформацією штабу ООС, на Донбасі наразі триває ліквідація пожеж.

Також читайте: Від початку доби 4 вересня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС

"Підрозділи Збройних Сил України спільно з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Лопаскине, Трьохізбенка, Новгородське та Красногорівка. До ліквідації пожеж залучена необхідна кількість техніки та особового складу", - повідомили в пресцентрі.

Крім того у прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території, знайдено та передано на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 11 будинків. Ще на дев’яти об’єктах роботи продовжуються.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Родичі десантників та екіпажу Іл-76, збитого у 2014 році в небі над Луганськом, вимагають створення ТСК щодо "білоруських вагнерівців": "Вони мусять відповісти за смерть наших дітей". ВIДЕО

обстріл (28378) Донбас (22354) найманці рф (2052) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
не,ну они же не прицельно,да,зебилы?
показати весь коментар
05.09.2020 08:18
+19
Зеленський зробив неймовірне- заборонив армії захищати свою країну і мовчки стояти коли тебе обстрілюють.
показати весь коментар
05.09.2020 08:33
+13
Дыра в бюджете - это дефицит
Обстрел - это провокация
Отступление - это разведение
Предательство - это обмен информацией
Какая гнилая власть в стране
показати весь коментар
05.09.2020 09:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не,ну они же не прицельно,да,зебилы?
показати весь коментар
05.09.2020 08:18 Відповісти
Ну да,у нас же перемирие с террористами.
показати весь коментар
05.09.2020 08:21 Відповісти
а как же всебичне прыпинення вогню?
показати весь коментар
05.09.2020 08:21 Відповісти
ЗЕпірімога!
показати весь коментар
05.09.2020 08:22 Відповісти
Зеленський зробив неймовірне- заборонив армії захищати свою країну і мовчки стояти коли тебе обстрілюють.
показати весь коментар
05.09.2020 08:33 Відповісти
Кловун не розуміє що таке оборона. Воно далеке від цього бо не служило, а тільки весь час кривлялось на сцені.
показати весь коментар
05.09.2020 08:38 Відповісти
На російській сцені. Зеленський жив і працював в Москві з 1998 року.
показати весь коментар
05.09.2020 08:40 Відповісти
Наемники РФ вели огонь из гранатометов вблизи Авдеевки, потерь нет, подразделения ООС продолжают тушить лесные пожары, - штаб - Цензор.НЕТ 9199
показати весь коментар
05.09.2020 08:39 Відповісти
Наемники РФ вели огонь из гранатометов вблизи Авдеевки, потерь нет, подразделения ООС продолжают тушить лесные пожары, - штаб - Цензор.НЕТ 5991
показати весь коментар
05.09.2020 08:38 Відповісти
Так может этим самым они перемирие и закончили ?
показати весь коментар
05.09.2020 08:56 Відповісти
Где контрбатарейная рлс зоопарк-3(+укр пассивная контрбатарейка), загоризонтная рлс минерал-у - это правильная защита воинов, а не перестать стрелять когда парашка устала и путину нужно сконсенрироваться в нападении на белорусию. И когда у парашки начинаются проблемы с деньгами, у газпрома рекордные падение прибили, военный натиск НУЖНГО УСИЛИВАТЬ.
Все кто делает наоборот вредит интересам украины и является консервой или ведется на консерв. Кто говорит о мире, когда украине нужно делать вперед должны высланы запоребрик - это пособники агрессора.
показати весь коментар
05.09.2020 14:42 Відповісти
Тупорылый дебил Осел Оманский деморализовал ВСУ , насрал на голову СБУ и ГУР , своим замом сделал кацапского крота из ГРУ и при этом надеется еще на новый срок . Срок то конечно будет , правда за корупцию и шпионаж ,лет так на 12-15.
показати весь коментар
05.09.2020 09:04 Відповісти
так к слову-
"Вечером обстрел, ночью удар: Израиль ответил на провокацию ХАМАСа
ВВС Израиля нанесли в ночь на среду, 27 ноября, удар по террористической инфраструктуре ХАМАСа в секторе Газа. Среди объектов - завод по производству оружия. Это был ответ на вчерашний обстрел территории Израиля. В час ночи в Ашкелоне в течение минуты действовала система раннего предупреждения о ракетном ударе, но позже выяснилось, что тревога была ложной.
Позже министр обороны Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль реагирует на каждую запущенную террористами ракету, не принесшую вреда, как на ракету, взорвавшуюся на территории Израиля.
показати весь коментар
05.09.2020 09:05 Відповісти
Что бы поджечь то что горит причеливаться особо не надо, они поджигают, ВСУ тушат? Так что-ли?
показати весь коментар
05.09.2020 09:14 Відповісти
Где импортозамещение оплота. Почему 100 запчастей для производства оплота ИЗ ПАРАШКИ еще не импортозамещены. Украина не может продавать танки по 5млн$ и 100$ за кг, так как половина запчастей из парашки.
Для того чтобы отогнать парашку нужны оплоты.Хотя бы сотня.Могут продать по 1 млн, а не по 3-4-5 как в тайланд.
показати весь коментар
05.09.2020 14:43 Відповісти
Найманці РФ вели вогонь із гранатометів поблизу Авдіївки, втрат немає, підрозділи ООС продовжують гасити лісові пожежі, - штаб - Цензор.НЕТ 2960
показати весь коментар
05.09.2020 09:17 Відповісти
у меня стойкое убеждение что мавпа повесиласьНайманці РФ вели вогонь із гранатометів поблизу Авдіївки, втрат немає, підрозділи ООС продовжують гасити лісові пожежі, - штаб - Цензор.НЕТ 3620
показати весь коментар
05.09.2020 09:20 Відповісти
И гниду Сладкова туда отправь
Найманці РФ вели вогонь із гранатометів поблизу Авдіївки, втрат немає, підрозділи ООС продовжують гасити лісові пожежі, - штаб - Цензор.НЕТ 5476
показати весь коментар
05.09.2020 09:29 Відповісти
Саме так виглядає приниження. Капітуляція.
"Наемники РФ вели огонь из гранатометов вблизи Авдеевки, потерь нет.
Натомість,
подразделения ООС продолжают тушить лесные пожары.Кроме того, в прифронтовых районах саперы Объединенных сил разминировали более десяти гектаров территории, нашли и передали на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет ( в цьому році ж "НЕ" стріляли) спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки они отремонтировали 11 домов. Еще в девяти объектах работы продолжаются."Ось так ця пліснява мразота бреше й промиває мізки, вже другий рік.
показати весь коментар
05.09.2020 09:34 Відповісти
Дыра в бюджете - это дефицит
Обстрел - это провокация
Отступление - это разведение
Предательство - это обмен информацией
Какая гнилая власть в стране
показати весь коментар
05.09.2020 09:53 Відповісти
Артистам привычно продаваться, это в их крови, это из образ жизни, только дураки могут ждать от них актов самопожертвования и отчаянного героизма, но дураков в Украине очень много...
показати весь коментар
05.09.2020 10:06 Відповісти
Підрозділам ООС немає чим зайнятись. Розвідку заборонили, стріляти у відповідь заборонили, хіба що гулятись в мішень зеленого зайця що біжить по полю, та пожежі тушить. Аваковські МВС, МНС дуже зайняті гешефтом вивезенням спиляних після пожеж лісів.
показати весь коментар
05.09.2020 10:12 Відповісти
******, что это за наркоманский угар?! Наемники епашат по нашим из гранатомётов, а они вместо того, чтобы защать свои жизни... тушат пожар!
****, такое возможно лишь в стране, где президент - епаный враг народа!
показати весь коментар
05.09.2020 10:17 Відповісти
Нарік рулить!
показати весь коментар
05.09.2020 10:26 Відповісти
Вчерашний обстрел?

Під Маріуполем 4 вересня загинув військовий Кравчишак Тарас
Про це повідомив батько загиблого, передає https://www.facebook.com/groups/1671847153105087/user/696165702 Facebook - сторінка однойменної громадської організації воїнів українсько-російської війни "Меч Арея".
"Сьогодні вночі під час "всеосяжного перемир'я" під Маріуполем загинув дрогобичанин Кравчишак Тарас Михайлович", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що батько загиблого живе у Трускавці.

Найманці РФ вели вогонь із гранатометів поблизу Авдіївки, втрат немає, підрозділи ООС продовжують гасити лісові пожежі, - штаб - Цензор.НЕТ 7563
показати весь коментар
05.09.2020 10:28 Відповісти
Бити б морду зеленому чму кожного дня о 23:55.
А весь час до цього розказувати - домовленість про непобиття зеленського сьогодні ще не була порушена. І так кожного дня.
показати весь коментар
05.09.2020 10:32 Відповісти
Таке перемир'я зепотвор.👿 "Пушилін наказав знищити позиції ЗСУ поблизу окупованої Горлівки"https://espreso.tv/news/2020/09/05/pushylin_nakazav_znyschyty_pozyciyi_zsu_poblyzu_okupovanoyi_gorlivky
показати весь коментар
05.09.2020 12:16 Відповісти
К вечеру выйдет релиз, что день прошел без обстрелов.

Уже которую неделю такая "тишина".
показати весь коментар
05.09.2020 12:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
показати весь коментар
05.09.2020 15:42 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3217558/s_nachala_peremiriya_na_donbasse_spetsmissiya_obse_zafiksirovala_908_narusheniyi_rejima_prekrascheniya
показати весь коментар
05.09.2020 15:43 Відповісти
 
 