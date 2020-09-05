Найманці РФ вели вогонь із гранатометів поблизу Авдіївки, втрат немає, підрозділи ООС продовжують гасити лісові пожежі, - штаб
За минулу добу найманці російсько-терористичних військ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.
Так, поблизу населеного пункту Авдіївка противник здійснив поодинокі постріли з гранатометів та кілька коротких черг – зі стрілецької зброї.
"На провокації ворога наші захисники вогонь у відповідь не відкривали", - зазначили в штабі ООС.
Від початку поточної доби, 5 вересня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
За інформацією штабу ООС, на Донбасі наразі триває ліквідація пожеж.
"Підрозділи Збройних Сил України спільно з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Лопаскине, Трьохізбенка, Новгородське та Красногорівка. До ліквідації пожеж залучена необхідна кількість техніки та особового складу", - повідомили в пресцентрі.
Крім того у прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території, знайдено та передано на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.
Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 11 будинків. Ще на дев’яти об’єктах роботи продовжуються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все кто делает наоборот вредит интересам украины и является консервой или ведется на консерв. Кто говорит о мире, когда украине нужно делать вперед должны высланы запоребрик - это пособники агрессора.
"Вечером обстрел, ночью удар: Израиль ответил на провокацию ХАМАСа
ВВС Израиля нанесли в ночь на среду, 27 ноября, удар по террористической инфраструктуре ХАМАСа в секторе Газа. Среди объектов - завод по производству оружия. Это был ответ на вчерашний обстрел территории Израиля. В час ночи в Ашкелоне в течение минуты действовала система раннего предупреждения о ракетном ударе, но позже выяснилось, что тревога была ложной.
Позже министр обороны Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль реагирует на каждую запущенную террористами ракету, не принесшую вреда, как на ракету, взорвавшуюся на территории Израиля.
Для того чтобы отогнать парашку нужны оплоты.Хотя бы сотня.Могут продать по 1 млн, а не по 3-4-5 как в тайланд.
"Наемники РФ вели огонь из гранатометов вблизи Авдеевки, потерь нет.
Натомість,
подразделения ООС продолжают тушить лесные пожары.Кроме того, в прифронтовых районах саперы Объединенных сил разминировали более десяти гектаров территории, нашли и передали на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет ( в цьому році ж "НЕ" стріляли) спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки они отремонтировали 11 домов. Еще в девяти объектах работы продолжаются."Ось так ця пліснява мразота бреше й промиває мізки, вже другий рік.
Обстрел - это провокация
Отступление - это разведение
Предательство - это обмен информацией
Какая гнилая власть в стране
****, такое возможно лишь в стране, где президент - епаный враг народа!
Під Маріуполем 4 вересня загинув військовий Кравчишак Тарас
Про це повідомив батько загиблого, передає https://www.facebook.com/groups/1671847153105087/user/696165702 Facebook - сторінка однойменної громадської організації воїнів українсько-російської війни "Меч Арея".
"Сьогодні вночі під час "всеосяжного перемир'я" під Маріуполем загинув дрогобичанин Кравчишак Тарас Михайлович", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що батько загиблого живе у Трускавці.
А весь час до цього розказувати - домовленість про непобиття зеленського сьогодні ще не була порушена. І так кожного дня.
Уже которую неделю такая "тишина".