Найманці РФ вели вогонь із гранатометів поблизу Авдіївки, втрат немає, підрозділи ООС продовжують гасити лісові пожежі, - штаб

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.

Так, поблизу населеного пункту Авдіївка противник здійснив поодинокі постріли з гранатометів та кілька коротких черг – зі стрілецької зброї.

"На провокації ворога наші захисники вогонь у відповідь не відкривали", - зазначили в штабі ООС.

Від початку поточної доби, 5 вересня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

За інформацією штабу ООС, на Донбасі наразі триває ліквідація пожеж.

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"Підрозділи Збройних Сил України спільно з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Лопаскине, Трьохізбенка, Новгородське та Красногорівка. До ліквідації пожеж залучена необхідна кількість техніки та особового складу", - повідомили в пресцентрі.

Крім того у прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території, знайдено та передано на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 11 будинків. Ще на дев’яти об’єктах роботи продовжуються.

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