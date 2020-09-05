В Україні черговий антирекорд: за добу підтверджено 2836 нових випадків COVID-19, померли 50 осіб

За останню добу в Україні підтвердили рекордні 2836 випадків захворювання COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській (+380), Тернопільській (+226), Одеській (+222) областях і в Києві (+315).

Усього від початку пандемії в Україні підтвердили 133 787 випадків коронавірусу. Одужали 61 649 осіб, з яких 1036 - за останню добу.

Померли від хвороби 2811 людина, в тому числі 50 - за вчора.

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