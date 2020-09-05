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В Україні черговий антирекорд: за добу підтверджено 2836 нових випадків COVID-19, померли 50 осіб
За останню добу в Україні підтвердили рекордні 2836 випадків захворювання COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській (+380), Тернопільській (+226), Одеській (+222) областях і в Києві (+315).
Усього від початку пандемії в Україні підтвердили 133 787 випадків коронавірусу. Одужали 61 649 осіб, з яких 1036 - за останню добу.
Померли від хвороби 2811 людина, в тому числі 50 - за вчора.
Топ коментарі
+27 Said_
показати весь коментар05.09.2020 09:11
+19 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар05.09.2020 09:08
+15 Тарапунька
показати весь коментар05.09.2020 09:03
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Держите дистанцию в плане минимального времени контактов - только так!
Слід, однак, зазеачити, що цей показник у різних країнах різний: у Бельгії, наприклад він більше 30%... Але за кількістю жертв "на душу насілєнія" її вже обставила Перу.
Якщо в Україні населення і далі чинитиме гідний спротив злочинному карантинові, то Наша Епідемія до кінця року зможе "накосити" більше 36 000 українців - удвічі більше за польську.
Наприклад, в Штатах якщо хворий туберкульозом захворів ковідом і, не дай боже, помер, то смерть буде зареєстрована як від ковіду.
Якщо точно такий же хворий помре на пострадянському просторі, то його смерть буде зареєстрована як від туберкульозу
Шляхи
Господністатистики несповідимі.
Извините за резкость.
якщо у Вас така реакція на слова то ймовірно треба почитати про мікроелементоз - це може бути причиною ,такої загостреної реакції.
А о помощи масок в этом деле пока данных нет.
Якщо ваша надія на еволюцію самого вірусу - може минути кілька років, перш ніж він зміниться. А може і не зміниться взагалі.
І саме тому, що корона створює додаткове навантаження на заклади вже варто замислитися і прийняти додаткові запобіжні заходи.
Так що повертаємося до початку цієї вітки - хоч якийсь бар'єр краще ніж очікування імунітету, якого може і не буде.
!!!!!!
ТАК ОЦЕ Ж І Є САМЕ ГОЛОВНЕ В КОРИСТУВАННІ МАСКАМИ !!!!
ЩОБ НЕ РОЗПОВСЮДЖУВАТИ ЗАРАЗУ !!!
АБСОЛЮТНО.
Але вони є її РОСПОВСЮДЖУВАЧАМИ.
Смертность от коронавируса нового типа, на данный момент, по расчетам CDC и европейских медиков - 0,36% - 0,70% (весной было 0,80% - 1,15%).
Не заболевания, а инфицирования, это совершенно разные вещи
Конкретно, факты!?
ПС во многих странах Европы было зарегистрировано возрастание общей смертности от всех причин. Записть умерших от других причин на ковид такого не может дать в принципе.
Агитаторы будут распространять COVID-19?
И их постоянное нытье таки возымело свое действие: количество заболевших растет.
ну-у, масово вже не вийде, оскільки там відсотки смертності навіть серед госпіталізованих мізерні. Тобто, навіть якщо б все населення перехворіло КОВІД, то жодної катастрофи не було б, а кількість смертей від ковід все рівно б в десятки разів відставала б від кількості смертей від серцево-судинних, онко чи смертей в дтп..
Для прикладу, в моєму пригородному селі з початку року дві смерті від ДТП (збили пішоходів) і жодної від КОВІД. Причому, водії як перевищували швидкість так і продовжують. По моїх приблизних підрахунках 8-9 з 10 перевищують швидкість руху в населеному пункті. І що? які "карантинні" міри прийняті? які заходи проведені? хто надів на водіїв намордники? хто хоча налякав їх пандемією штрафів, позбавлення прав і т.п.?
Не розповсюджуйте брехню !
Народ как был так и остался. А вот шарлатаны во власти появляются регулярно.
То ж незалежно від імені навпроти Президент України більшість йде туди, куди хоче. Так було з Ющенко, овочем, Порошенко. Так буде з Зеленським і усіми наступними. У нас немає царів, але у деяких політиків залишаються свої незмінні прибічники. Така каста сформувалася навколо Тимошенко і Порошенко, але їхня кількість насправді невелика. Усі інші йдуть вперед.
Бо щось мені здається, що новини про РЕКОРД і про СТАРТ ВИБОРЧОЇ компанії не дарма сьогодні в сусідів граються.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/
звідки "друга хвиля", іксперди, якщо маски працюють?
Чует мое сердце, мы скоро выйдет на страну №1 в Европе по кол-ву зараженных.
В Германии друг рассказывает, штрафуют жестко, все в масках.
Заболеваемость в 3 р. меньше.
Пока у нас не будут штрафовать - будем бить рекорды каждый день.