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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні черговий антирекорд: за добу підтверджено 2836 нових випадків COVID-19, померли 50 осіб

В Україні черговий антирекорд: за добу підтверджено 2836 нових випадків COVID-19, померли 50 осіб

За останню добу в Україні підтвердили рекордні 2836 випадків захворювання COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській (+380), Тернопільській (+226), Одеській (+222) областях і в Києві (+315).

В Україні черговий антирекорд: за добу підтверджено 2836 нових випадків COVID-19, померли 50 осіб 01

Усього від початку пандемії в Україні підтвердили 133 787 випадків коронавірусу. Одужали 61 649 осіб, з яких 1036 - за останню добу.

Померли від хвороби 2811 людина, в тому числі 50 - за вчора.

Також читайте: Восени може бути накладення коронавірусу на сезонний грип, - Шмигаль

карантин (18172) рекорд (184) РНБО (2279) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+27
Порошенко вже майже півтора роки, як не Президент, а в тебе, ванья, досі в штанях ним насрано. Може вже час ті штани випрати, ванья?
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05.09.2020 09:11
+19
Вань Порох тебе в штаны насрал и мозг украл включая спинной и костный! Трудно жить без мозгов?
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05.09.2020 09:08
+15
Благодаря зеленой плесени в Украине число жертв ковид19 превысит Испанию и Италию вместе взятые.
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05.09.2020 09:03
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Я тут вже писав в чому його вина.
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05.09.2020 09:35 Відповісти
Сегодня утром общался со знакомой врачихой с 18-й киевской больницы. У них за ночь больше 30-ти вызовов с подозрением на корону. Сказала, что люди сильно расслабились и опасность не миновала. На счет защиты органов дыхания сказала, что помогает только респиратор, дабы себя и окружающих защитить. Маска в основном подходит для тех, кто заразился. Но, тем не менее, ею нужно пользоваться, держать дистанцию, пользоваться дезинфицирующими средствами и мыть руки после улицы. Наибольшее число заражений в метро и в торговых маркетах. И если смертность от гриппа полтора процента, то с короной в два раза больше, сказала она. В группе риска - сахарники и люди с ожирением плюс с хроническими заболеваниями органов дыхания. На счет ПЦР-тестов сказала, что много дают неправильной информации, процентов на 20 минимум. Вот такие дела. Так что по поводу коронобесия - это зря многие пишут. Другой вопрос, что власть на этом вирусняке наживается точно так же, как и на войде. Как говорится, кому война - а кому и мать родна, кому короновирус - а кому и отец родной. Берегите себя - береженого бог бережет, а небереженого ковид подстерегает. Радует в этой ситуации то, с ее слов, что в подавляющем большинстве этот вирусняк переносится, как обычный грипп, по, повторюсь, летальность - в два раза больше.
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05.09.2020 09:33 Відповісти
Маска не помогает, но надо пользоваться. Пять баллов!

Держите дистанцию в плане минимального времени контактов - только так!
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05.09.2020 09:39 Відповісти
Да, забыл, ращщёт только безконтактом с тилипона чтобы пин не вводить. Тогда остаёцца только баттл пивасика както продизенфицировать.
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05.09.2020 10:09 Відповісти
Від коВіДу -ймовірність 0,4 % ,а від голоду ? Але тобі видніше
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05.09.2020 11:03 Відповісти
На сьогодні ефективність коронавірусу у світі на рівні 5%
Слід, однак, зазеачити, що цей показник у різних країнах різний: у Бельгії, наприклад він більше 30%... Але за кількістю жертв "на душу насілєнія" її вже обставила Перу.
Якщо в Україні населення і далі чинитиме гідний спротив злочинному карантинові, то Наша Епідемія до кінця року зможе "накосити" більше 36 000 українців - удвічі більше за польську.

В Україні черговий антирекорд: за добу підтверджено 2836 нових випадків COVID-19, померли 50 осіб - Цензор.НЕТ 4385
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05.09.2020 13:00 Відповісти
Ще є дуже велика різниця статистичній системі підрахунку смертності в різних країнах.

Наприклад, в Штатах якщо хворий туберкульозом захворів ковідом і, не дай боже, помер, то смерть буде зареєстрована як від ковіду.
Якщо точно такий же хворий помре на пострадянському просторі, то його смерть буде зареєстрована як від туберкульозу
Шляхи Господні статистики несповідимі.
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09.09.2020 13:33 Відповісти
Багато чого всякого є у нашій статистиці... Окремі випадки описані у публікаціях. Але є така штука, як облік смертності (його, звісно, також можна "відкоригувати", налто ж там, де намає точних даних про кількість живих), а той практично всюди (крім України, як недавно писали) показує помітне зростання числа померлих, яке у багатьох випадках не співпадає з офіційною статистикою жертв коронавірусу.
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09.09.2020 14:28 Відповісти
Пан Телемон,насчёт от смерти голоду.У меня мать и её мать (моя бабушка)выжили потому что их вывезли через Ладогу из блокадного Ленинграда в Белоярс(на месте его уже сейчас водохранилище от Красноярска).Поэтому ,когда я читаю о смерти от голода,то просто возникает вопрос:"Вы знаете,что такое смерть от голода?Мне рассказали это в подробностях.Если нет,то не надо этот оборот речи по просту так использовать".
Извините за резкость.
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05.09.2020 16:52 Відповісти
Про голод ,то до того чий коментарій чомусь витерли ,незважаючи на свободу слова. Про голод теж багато відомо. Я тут наводив імовірність померти від ковіду ,статистично 0,4% ,а від голоду суттєво нижча ,бо їжа ,хоч і не дуже добра але є всюди ,принаймі на території Євразії.
якщо у Вас така реакція на слова то ймовірно треба почитати про мікроелементоз - це може бути причиною ,такої загостреної реакції.
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05.09.2020 22:28 Відповісти
То, что маска не дает 100й защиты - не значит, что она не помогает - помогает, уменьшает вероятность заражения.
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05.09.2020 10:22 Відповісти
Вероятность заражения с высокой степенью надёжности уменьшает время контакта.

А о помощи масок в этом деле пока данных нет.
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05.09.2020 10:29 Відповісти
Иметь хоть какой барьер на пути возможного попадания вируса в организм человека это уже неплохо. Да, маска не панацея, но всё в месте - маска (у каждого!) + дистанция друг от друга в закрытых помещениях снизят вероятность попадания вируса в твои дыхательные пути. Увы, ничего другого эпидемиология (даже современная) пока что не придумала.
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05.09.2020 11:09 Відповісти
Пока не переболеет до 70% насеения и не выработается устойчивый иммунитет люди будут болеть. Это наука иммунология и законы природы. Болезнь будет тянутся , а власть будет спекулировать на короновирусе и изгаляться над народом и экономикой. Карантин по Шмыгалю-Степанову это как резать хвост у собаки. Обрезать весь хвост сразу или резатьь по кусочку пока собака не взбесится.
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05.09.2020 11:21 Відповісти
Но нам нужно хотя бы растянуть этот процесс во времени, потому как с лавинообразным потоком больных наша медицина не справится. Поэтому придется продолжать адаптивные карантинные меры (маски в транспорте и в магазинах,, соблюдение дистанции, недопущение скученности людей в ограниченном пространстве). В принципе ничего невыполнимого нет, требуется элементарная дисциплина (но для всех без исключения, а вот с этим у нас проблема).
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05.09.2020 11:31 Відповісти
Про який імунітет ви говорите? У вас є імунітет від орві, ангіни або грипу? Люди, що вже переболіли заражаються повторно.
Якщо ваша надія на еволюцію самого вірусу - може минути кілька років, перш ніж він зміниться. А може і не зміниться взагалі.
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05.09.2020 12:40 Відповісти
Повторные случаи заражения и болезни по КОВИД-19 весьма сомнительны. Дело в том что разщновидностей короновируса около сотни. И некоторые дают аналогичные антитела. Потому здесь вероятны ошибки. Значительно больше умирает людей не от короновируса, а от падения экономики и отвлечения средств от лечения других болезней
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05.09.2020 15:20 Відповісти
Ну, ви вже на інсінуації переходите, тому що порахувати скільки людей помирає від падіння економіки неможливо. Такої статистики не існує.
І саме тому, що корона створює додаткове навантаження на заклади вже варто замислитися і прийняти додаткові запобіжні заходи.
Так що повертаємося до початку цієї вітки - хоч якийсь бар'єр краще ніж очікування імунітету, якого може і не буде.
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05.09.2020 18:46 Відповісти
Є дані. Просто маска, як вже давно відомо у більш-менш цивілізованих країнах, захишщає не того, хто її носить, а оточуючих. Чехи так і писали на білбордах: Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě! ("моя маска захишає тебе, твоя маска захищає мене"). І вони порівняно непогано впоралися з першою хвилею епідемії, але влітку розслабилися, хоча уряд у той час десятками мільйонів закуповував за кордоном маски та інші засоби захисту. Те, що "масочний режим" дає позитивний ефект змушений був нещодавно визнати і найвпертіший шведський коронаігнорант та головний їхній санепідемік. Після чого продажі захисних масок у Швеції зросли на третину і в деяких місцях їх стало не вистачати...
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05.09.2020 13:19 Відповісти
" уменьшает вероятность заражения."-підчас умєньшєнія вєраятності зараженія досить ефективно йде вирощування культури грибків у середині організму. Імунітет у нас не гумовий ,тому коли приходить запалення легенів ,то імунітет не може "роздертись" і якщо організм виживе то потім на все життя буде мати роботу з грибком! Якщо його ще й підгодовувати легкими вуглеводнями ,то рак гарантований!
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05.09.2020 16:28 Відповісти
Последние научные данные указывают на то, что маска помогает - маска предотвращает большую вирусную загрузку. То есть человек носящий маску, правильно носящий, в публичных местах, при контакте с другими людьми, имеет больше шансов на легкое либо бессимптомное течение болезни, так как вирусная загрузка будет меньше.
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05.09.2020 10:48 Відповісти
Где там фраза "Маска не помогает"?
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05.09.2020 11:52 Відповісти
Маска в основном подходит для тех, кто заразился. (с)
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05.09.2020 13:27 Відповісти
«Маска в основном подходит для тех, кто заразился.»


!!!!!!

ТАК ОЦЕ Ж І Є САМЕ ГОЛОВНЕ В КОРИСТУВАННІ МАСКАМИ !!!!
ЩОБ НЕ РОЗПОВСЮДЖУВАТИ ЗАРАЗУ !!!
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05.09.2020 10:36 Відповісти
Дома надо сидеть при появлении признаков, а не пхаться в маршрутку.
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05.09.2020 10:42 Відповісти
Великий відсоток тих, у кого ця хвороба проходить БЕССИМПТОМНО.
АБСОЛЮТНО.
Але вони є її РОСПОВСЮДЖУВАЧАМИ.
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05.09.2020 11:00 Відповісти
Ви схоже з тих, хто на касі без маски каже, що він здоровий. Хіба що у вас в кишені тест сьогоднішньою датою (негативний), і то не 100 відсоткова впевненість, що ви не носій.
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05.09.2020 12:44 Відповісти
С каких это пор смертность от гриппа 1,5%? Она на порядок ниже. А вот от Короны да, около 2%, поэтому и карантин во всем мире.
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05.09.2020 10:42 Відповісти
Смертность от гриппа, в Украине, согласно официальной статистике за 2019 год - 0,14%.
Смертность от коронавируса нового типа, на данный момент, по расчетам CDC и европейских медиков - 0,36% - 0,70% (весной было 0,80% - 1,15%).
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05.09.2020 10:53 Відповісти
Вы наверное имеете ввиду не смертность а летальность. Другими словами сколько людей из тех которые заболели умерло. Так вот на сегодня по всему миру этот показатель на уровне 3.2% по коронавируса.
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05.09.2020 12:28 Відповісти
Тетя, приятель и его семья, коллеги. Двухсторонняя пневмония. Это очень серьезно. За день города в Одессе Труханов в тюрьме должен сидеть. Почему эпидемия, потому что у власти клоуны, любители
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05.09.2020 09:47 Відповісти
Парламентские слухання по ковиду . Чтоб дурь каждого видна была. Тогда бы не было сомнений. Але же коронобесы боятся диспутов и правды як черт ладана. Хватит санитарам брехать из подворотни шмыгаля и прочей ковидной мафии. Но брехливая продажная ковидная мафия за базар видосиками хочет отделаться.
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05.09.2020 09:56 Відповісти
степашку в отставку и немедленно
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05.09.2020 09:57 Відповісти
Он , как раз, хотя бы что то делает для здравоохранения. А Супрун только блокировала отечественных производителей лекарств, делая контракты с дорогим для нее зарубежьем. И закрывала больницы. Как вообще можно было поставить не гражданина Украины на такую долность, которая подразумевает знание особенностей жизни украинцев в городах и в селах?
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05.09.2020 12:00 Відповісти
вас цапов видно сразу - свой особенный путь ,мы другие особенные и так далее - вопрос на подумать - а почему так плохо жить на цапии простому человеку? - может хватит передумывать колесо - а брать то шо уже придумано и эффективно работает - но нет медицинская мафия против - выставка машин последних марок на стоянках больниц ,а глав врачи долларовые миллионеры - нет денег тебя не лечат - факт - может хватит - вы как хотите ,а мы у себя будем добиваться шоб реформа была - точка
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05.09.2020 13:42 Відповісти
Богатирьова справлялась на відмінно)) .
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05.09.2020 13:56 Відповісти
Три дня назад я писал что рубеж в 3000 мы преодолеем в первой декаде сентября, а школы вообще не нужно было открывать.
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05.09.2020 10:04 Відповісти
А в этой статье ложь даже в самом заголовке - рекордные 2836 случаев заболевания COVID-19.

Не заболевания, а инфицирования, это совершенно разные вещи
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05.09.2020 10:10 Відповісти
заболевания, инфицированных гораздо больше
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05.09.2020 10:25 Відповісти
. Чем больше инфицируется людей (если вирус существует в том виде, о котором нам рассказывают), тем быстрее выработается общественный иммунитет
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05.09.2020 11:36 Відповісти
Вы полагаете, что инфицирование вирусом ковид-19 добавляет здоровья?
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05.09.2020 10:38 Відповісти
Мне кажется, что они просто рисуют эти цифры. У нас в округе вообще никто не заболел. Ни у знакомых, ни у знакомых их знакомых. Единственный честный человек - Лукашенко - не объявил карантин. И что? Разве есть повальный мор после митингов протеста?
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05.09.2020 11:56 Відповісти
После слов что Лукашенко честный с вами все понятно...
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05.09.2020 12:30 Відповісти
В Испании, как и у нас, ввели тройную оплату медикам, за работу с больными коронавирусом. И В одном маленьком испанском городе люди потребовали давать им не цифры а пофамильно с адресами больных и умерших. И сразу заражённых стало в десятки раз меньше, а смертность от вируса стала минимальной. Потому-то врачи потеряли возможность списывать смерти от инсультов, инфарктов, дтп и рака на коронавирус
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05.09.2020 10:18 Відповісти
"...В одном маленьком испанском городе..." - а какое название этого "города"???
Конкретно, факты!?
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05.09.2020 10:34 Відповісти
В Бергамо в марте общая смертность превышала обычную в 8,5 раза. Интересно откуда столько инфарктов инсультов и ДТП, что обшая смертность от всех причин возросла в 8,5 раза?
ПС во многих странах Европы было зарегистрировано возрастание общей смертности от всех причин. Записть умерших от других причин на ковид такого не может дать в принципе.
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05.09.2020 10:36 Відповісти
Началась предвыборная компания.
Агитаторы будут распространять COVID-19?
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05.09.2020 10:58 Відповісти
В Україні черговий антирекорд: за добу підтверджено 2836 нових випадків COVID-19, померли 50 осіб - Цензор.НЕТ 2. .
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05.09.2020 11:02 Відповісти
Ну и вот мы снова в жопе 1991. Это когда пастухи не могут, а стадо не хочет. И что самое главное когда появляется нормальная идея, под неё подкладывают пастуха с придурью в голове. И всё становится на свои места. Потому и результат по антирекордам. В итоге никто не компенсирует убытки от антирекордов, хотя у каждой глупости есть имя отчество и фамилия. Может пора каждую безмозглую тварь брать за рога и трясти пока не станет бомжом?
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05.09.2020 11:04 Відповісти
Вот эти все адепты теории то ли заговора, то ли просто Фомы неверящие, подыгрывают хйлу. Им явно хочется, чтобы украинцы все массово заболели и умерли.
И их постоянное нытье таки возымело свое действие: количество заболевших растет.
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05.09.2020 11:20 Відповісти
украинцы все массово заболели и умерли

ну-у, масово вже не вийде, оскільки там відсотки смертності навіть серед госпіталізованих мізерні. Тобто, навіть якщо б все населення перехворіло КОВІД, то жодної катастрофи не було б, а кількість смертей від ковід все рівно б в десятки разів відставала б від кількості смертей від серцево-судинних, онко чи смертей в дтп..
Для прикладу, в моєму пригородному селі з початку року дві смерті від ДТП (збили пішоходів) і жодної від КОВІД. Причому, водії як перевищували швидкість так і продовжують. По моїх приблизних підрахунках 8-9 з 10 перевищують швидкість руху в населеному пункті. І що? які "карантинні" міри прийняті? які заходи проведені? хто надів на водіїв намордники? хто хоча налякав їх пандемією штрафів, позбавлення прав і т.п.?
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05.09.2020 12:04 Відповісти
Про ДТП брехня. За 2019 в світі в ДТП загинуло близько 1.25 мільонів. За 7-8 місяців ковіду 900 тисяч. Цифри рівнозначні вже, до кінця року ковід жертви можуть перевищити жертв від ДТП. Так що ні про які 'в десятки разів' мова не йде.
Не розповсюджуйте брехню !
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05.09.2020 12:55 Відповісти
Имея 73% быдла, всё бесполезно, пока эти твари не передохнут. Закон природы - естественный отбор. Выживут здоровые и при мозгах. Остальные могут рассуждать о бесполезности масок, не эффективности лечения и пр херни. Пасаны! Ваше здоровье в ваших руках(мозгах). И ВОЗ вам не поможет.
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05.09.2020 11:35 Відповісти
Почему вы так называете украинский народ? А что, надо было молча смотреть как Порох брак со своих заводов на фронт поставляет? Войну он обещал закончить? Закончил? С Этой супруншей опозорился. Она ведь, как американка, совершенно не знает специфики жизни в городах Украины, в ее селах. Это, наверное, иностранцы повыродились. Когда в Одессе провожали во Францию градоначальника Дюка де Ришелье, так одесситы устлали его путь розами - столько хорошего он сделал для города.
Народ как был так и остался. А вот шарлатаны во власти появляются регулярно.
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05.09.2020 11:53 Відповісти
можно подумать зеленский закончит
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05.09.2020 12:37 Відповісти
Давайте будемо чесними з собою і іншими. Ніхто з нас в односторонньому порядку не зможе закінчити цю війну. Ми можемо лише або боротися, або здатися. Ми ще досі боремося, як би там не каркали, але декількох людей при владі замало, щоб примусити людей здатися (так само, як і боротися).
То ж незалежно від імені навпроти Президент України більшість йде туди, куди хоче. Так було з Ющенко, овочем, Порошенко. Так буде з Зеленським і усіми наступними. У нас немає царів, але у деяких політиків залишаються свої незмінні прибічники. Така каста сформувалася навколо Тимошенко і Порошенко, але їхня кількість насправді невелика. Усі інші йдуть вперед.
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05.09.2020 18:36 Відповісти
В том то и дело! Надо было эту жирную тварь ,Барыгу, сразу, на следующий день после оглашения результатов выборов садить в СИЗО. А на последующий день суд и пожизненный приговор с конфискацией наворованного
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05.09.2020 15:02 Відповісти
А что обязательно было голосовать ,или за олигарха , или за клоуна-слугу олигарха ?
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05.09.2020 15:24 Відповісти
Только не стоит забывать, что от экономических проблем из-за этого психоза умрёт больше, чем от этого ОРВИ. И это уже будут не только старики.
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05.09.2020 19:00 Відповісти
Цікаво, а є десь статистика де не тільки нових хворих за день показують, а й КІЛЬКІСТЬ ТЕСТІВ?
Бо щось мені здається, що новини про РЕКОРД і про СТАРТ ВИБОРЧОЇ компанії не дарма сьогодні в сусідів граються.
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05.09.2020 11:56 Відповісти
А що вам дасть кількість тестів?. Чим більше проведено тестів, тим реальніше картину по захворюванням ми бачимо. Можна взагалі не тестувати, і сказати у нас нуль підтверджених випадків за добу. Але це зовсім не буде означати що за цю добу жодна людина не заразилася.
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05.09.2020 12:35 Відповісти
Нет никакой эпидемии в Украине. А есть только психоз через СМИ. Это доказывает статистика общей смертности. За первое полугодие 2020 года умерло на 17 тысяч меньше, чем за тот же период прошлого года.
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05.09.2020 18:58 Відповісти
яскравий приклад неефективності масок - це Іспанія (де навіть плавати на пляжі треба в масці)
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/

звідки "друга хвиля", іксперди, якщо маски працюють?
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05.09.2020 19:35 Відповісти
имея столько быдла, сколько у нас, которые ходят в магазинах и транспорте и др. общ. местах без масок - ничего удивительного.
Чует мое сердце, мы скоро выйдет на страну №1 в Европе по кол-ву зараженных.
В Германии друг рассказывает, штрафуют жестко, все в масках.
Заболеваемость в 3 р. меньше.
Пока у нас не будут штрафовать - будем бить рекорды каждый день.
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05.09.2020 22:55 Відповісти
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