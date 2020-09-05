УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5143 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 814 120

Тернопіль не посилюватиме карантин через попадання у "червону" зону, не допустимо транспортної та економічної блокади міста, - мер Надал

Тернопіль не посилюватиме карантин через попадання у

Тернопіль, що потрапив у "червону" зону поширення коронавірусної інфекції COVID-19 не посилюватиме карантинні заходи з 7 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці  написав заявив мер міста Сергій Надал.

"Будемо захищати конституційне право дітей на навчання і тернополян на працю. Тернопіль  наступного тижня буде жити і працювати в звичайному режимі, дотримуючись протиепідемічних заходів. Ми не допустимо транспортної та економічної блокади нашого міста. Не дозволимо уряду любителів і експериментаторів паралізувати життя двохсоттисячного міста" , - написав Надал, який сам наразі лікується від COVID-19.

"Будемо захищати конституційне право дітей на навчання і тернополян на працю", - підкреслив градоначальник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потяги з 7 вересня не братимуть пасажирів у Тернополі, - УЗ

"Рішення міськради не опротестовано одним урядовим органом в судовому порядку. Навіть більше, міністр кабінету міністрів під час одного з телеефірів визнав правомірність рішення сесії міської ради", - заявив мер.

Згідно з цим рішенням: громадський транспорт продовжує працювати в режимі спецрейсів; місто повністю забезпечує можливість дітей вчитися в школах і ходити в садочки; підприємці працюють на території міста з дотриманням протиепідемічних вимог.

Госовет також звернувся в поліцію з проханням і рекомендацією не складати "протоколів" щодо підприємців на підставі незаконної постанови уряду, нагадав Надал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Тернополя Надал заразився коронавірусом

Він також зазначив, що згідно з недавнім рішенням Конституційного суду, Кабмін не має права встановлювати карантин, що обмежує конституційні права і свободи людини і громадянина.

Мер також закликав жителів Тернополя дотримуватися запобіжних заходів.

Тернопіль не посилюватиме карантин через попадання у червону зону, не допустимо транспортної та економічної блокади міста, - мер Надал 01
Тернопіль не посилюватиме карантин через попадання у червону зону, не допустимо транспортної та економічної блокади міста, - мер Надал 02
Тернопіль не посилюватиме карантин через попадання у червону зону, не допустимо транспортної та економічної блокади міста, - мер Надал 03

карантин (18172) Тернопіль (401) Надал Сергій (45) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Повага!
показати весь коментар
05.09.2020 10:12
+15
Тернопіль не посилюватиме карантин через попадання у "червону" зону, не допустимо транспортної та економічної блокади міста, - мер Надал - Цензор.НЕТ 4972
показати весь коментар
05.09.2020 10:33
+12
Сейчас начнут зонами регулировать предвыборные рейтинги, и снимать неугодных с должностей.
показати весь коментар
05.09.2020 10:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
З якої мови перевести ? «Рашпіль» це ісконна рускає слова?
показати весь коментар
05.09.2020 11:35 Відповісти
І слова «нє прав» пішєтса раздєльна в масковскаам язікє
показати весь коментар
05.09.2020 11:37 Відповісти
Шо, обосрался, кремлебот из под прокси.
Исконноруський немного знаешь, а украинский, со словарем неасилил?
Пригожин снимет надбавку!
показати весь коментар
05.09.2020 11:42 Відповісти
Рюзьгє, пиши загальнозрозумілою-я вашого свинячого рохкання не розбираю!
показати весь коментар
05.09.2020 11:45 Відповісти
«рашпєль», кацапа, слово німецьке, запозичене. Повертайся до школи, неуч! Й
показати весь коментар
05.09.2020 11:47 Відповісти
Кремлеботина, успагойся и попроси куратора перевести тебя на казахскую ветку.
Поясни, что в украинской школе ты не учился и уроки труда там не посещал.
Пусть войдет в положение.
показати весь коментар
05.09.2020 11:58 Відповісти
Дивно бачити як повчає української мови російськомовний...
показати весь коментар
05.09.2020 16:39 Відповісти
Люди, включіть мозок, в ДТП гине набагато більше людей. То може заборонити автотранспорт або заборонити переходити дороги (3454 людини загинули в ДТП в 2019 році)...
показати весь коментар
05.09.2020 11:24 Відповісти
Ви різницю між ДТП і інфекційним захворюванням розумієте? Ви порівнюєте речі які порівняти неможливо.
показати весь коментар
05.09.2020 12:06 Відповісти
Дядя мер- Ты МЕР!!!!! А не ПРЕЗИДЕНТ!!!!
НЕ Вы. ....ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!
показати весь коментар
05.09.2020 11:26 Відповісти
Аргументы у Надала на уровне детского сада.
показати весь коментар
05.09.2020 11:29 Відповісти
"Старайся не трусити попіл , Добий бродяга п"ятку і поїдем В файне місто Тернопіль ."(с)
показати весь коментар
05.09.2020 11:29 Відповісти
Мододці, тернопільчани. Покажіть велику дулю уханіїлкам пархатим.
показати весь коментар
05.09.2020 13:37 Відповісти
Та не питання. Дулю можна показувати тоді, коли розгорнуто з перспективою достатньо лікарняних ліжок і є запас лікарів. І коли ця кількість забезпечить прогноз росту захворюваності. Тоді, так, можна усім дулю показувати. А так це необдуманий піар на здоров,ї людей. Цей мер з такою позицією до виборів не дотягне, і головне йому нема кому пояснити про це. Якщо не хочете на карантин, тоді суворо дотримуйтеся масочного режиму і т.п. Вірусу популізм і вибори пофіг, він живе за своіми законами.
показати весь коментар
05.09.2020 16:37 Відповісти
Не хочете карантин, то хоч гробами запасайтесь. Щоб потім у черзі не лежали до моргу з холодильником.
показати весь коментар
05.09.2020 16:39 Відповісти
Ви не знаєте, що брехня це тяжкий гріх?
показати весь коментар
05.09.2020 20:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 