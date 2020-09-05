Тернопіль не посилюватиме карантин через попадання у "червону" зону, не допустимо транспортної та економічної блокади міста, - мер Надал
Тернопіль, що потрапив у "червону" зону поширення коронавірусної інфекції COVID-19 не посилюватиме карантинні заходи з 7 вересня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав заявив мер міста Сергій Надал.
"Будемо захищати конституційне право дітей на навчання і тернополян на працю. Тернопіль наступного тижня буде жити і працювати в звичайному режимі, дотримуючись протиепідемічних заходів. Ми не допустимо транспортної та економічної блокади нашого міста. Не дозволимо уряду любителів і експериментаторів паралізувати життя двохсоттисячного міста" , - написав Надал, який сам наразі лікується від COVID-19.
"Будемо захищати конституційне право дітей на навчання і тернополян на працю", - підкреслив градоначальник.
"Рішення міськради не опротестовано одним урядовим органом в судовому порядку. Навіть більше, міністр кабінету міністрів під час одного з телеефірів визнав правомірність рішення сесії міської ради", - заявив мер.
Згідно з цим рішенням: громадський транспорт продовжує працювати в режимі спецрейсів; місто повністю забезпечує можливість дітей вчитися в школах і ходити в садочки; підприємці працюють на території міста з дотриманням протиепідемічних вимог.
Госовет також звернувся в поліцію з проханням і рекомендацією не складати "протоколів" щодо підприємців на підставі незаконної постанови уряду, нагадав Надал.
Він також зазначив, що згідно з недавнім рішенням Конституційного суду, Кабмін не має права встановлювати карантин, що обмежує конституційні права і свободи людини і громадянина.
Мер також закликав жителів Тернополя дотримуватися запобіжних заходів.
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Исконноруський немного знаешь, а украинский, со словарем неасилил?
Пригожин снимет надбавку!
Поясни, что в украинской школе ты не учился и уроки труда там не посещал.
Пусть войдет в положение.
НЕ Вы. ....ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!