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У Києві за добу виявили 315 нових випадків коронавірусу, одужали 97 осіб, - Кличко
За минулу добу, 4 вересня, в столиці України коронавірус COVID-19 виявили у 315 осіб, 4 хворих померли.
Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на сторінці в фейсбуці.
Найбільше випадків захворювання в п'ятницю виявили в Деснянському районі - 57, в Дарницькому - 55 і в Оболонському - 39 випадків.
Серед нових хворих - 163 жінки, у віці від 22 до 89 років, 132 чоловіки, у віці від 19 до 86 років, 9 дівчаток від 1 до 15 років і 11 хлопчиків від 4 до 17 років.
Захворіли, в тому числі, і 7 медиків.
У лікарні столиці потрапили 42 пацієнти. Одужали за минулу добу 97 осіб.
Топ коментарі
+7 Super Gut
показати весь коментар05.09.2020 11:19
+4 саша паламарчук
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+3 Amber
показати весь коментар05.09.2020 11:25
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