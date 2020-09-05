УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5143 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 707 16

У Києві за добу виявили 315 нових випадків коронавірусу, одужали 97 осіб, - Кличко

За минулу добу, 4 вересня, в столиці України коронавірус COVID-19 виявили у 315 осіб, 4 хворих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на сторінці в фейсбуці.

Найбільше випадків захворювання в п'ятницю виявили в Деснянському районі - 57, в Дарницькому - 55 і в Оболонському - 39 випадків.

Серед нових хворих - 163 жінки, у віці від 22 до 89 років, 132 чоловіки, у віці від 19 до 86 років, 9 дівчаток від 1 до 15 років і 11 хлопчиків від 4 до 17 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві роздають газети з чорним піаром проти Кличка, - КВУ

Захворіли, в тому числі, і 7 медиків.

У лікарні столиці потрапили 42 пацієнти. Одужали за минулу добу 97 осіб.

У Києві за добу виявили 315 нових випадків коронавірусу, одужали 97 осіб, - Кличко 01
У Києві за добу виявили 315 нових випадків коронавірусу, одужали 97 осіб, - Кличко 02

карантин (18172) Київ (19443) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Буду голосовать за Кличко, самый нормальный мер из тех, что были в Киеве за последние 30 лет. а зебилы и мертведчуковские пальчевские - пускай валят в *********, там и руководят
показати весь коментар
05.09.2020 11:19
+4
Я вважаю, що це правильний вибір. Вдачі Вам Кияни!
показати весь коментар
05.09.2020 11:29
+3
Підтримую 👍👍👍
показати весь коментар
05.09.2020 11:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Києві за добу виявили 315 нових випадків коронавірусу, одужали 97 осіб, - Кличко - Цензор.НЕТ 1826
показати весь коментар
05.09.2020 11:18 Відповісти
Шото спідоносцев забагато. Як думаєш зеленських з Мендель запобігався контрацептивами, бо я хвилююсь за ленку бо Юлька ще та хвійда 😁
показати весь коментар
05.09.2020 11:32 Відповісти
Буду голосовать за Кличко, самый нормальный мер из тех, что были в Киеве за последние 30 лет. а зебилы и мертведчуковские пальчевские - пускай валят в *********, там и руководят
показати весь коментар
05.09.2020 11:19 Відповісти
Підтримую 👍👍👍
показати весь коментар
05.09.2020 11:25 Відповісти
Я вважаю, що це правильний вибір. Вдачі Вам Кияни!
показати весь коментар
05.09.2020 11:29 Відповісти
а чому саме він "самий нармальний"..? дякую за розлогу відповідь..
показати весь коментар
05.09.2020 11:40 Відповісти
В такой трудный момент для всего мира мы все, как никогда, должны держаться друг от друга подальше!

😷
показати весь коментар
05.09.2020 11:20 Відповісти
Пока не переболеет до 70% насеения и не выработается устойчивый иммунитет люди будут болеть. Ведь вирус от карантина не исчезнет. Это наука иммунология и законы природы. Болезнь будет тянутся , а власть будет спекулировать на короновирусе и изгаляться над народом и экономикой. Карантин по Кличко-Степанову это как резать хвост у собаки. Обрезать весь хвост сразу или резатьь по кусочку пока собака не взбесится.
показати весь коментар
05.09.2020 11:25 Відповісти
Вакцину еще могут сделать, в России уже по поликлиникам развозят и Жирик привился
показати весь коментар
05.09.2020 11:29 Відповісти
В росіі , поки що розвозять ,, новічок ", а не вакцину від короновірусу !
показати весь коментар
05.09.2020 11:45 Відповісти
Потому что людям надо зарабатывать на жизнь
показати весь коментар
05.09.2020 12:36 Відповісти
Дело в том, что все страны карантинили.Если бы не сделали, то все орали бы почему? Карантин не поможет не фига. В Беларуси не было и что?
показати весь коментар
05.09.2020 12:48 Відповісти
 
 