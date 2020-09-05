Майже 60% жителів України - за медреформу, але з внесенням істотних змін, - опитування

Майже 60% жителів України вважають, що необхідно продовжувати медичну реформу, але при цьому вона потребує суттєвих змін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Зазначається, що 60% опитаних вважають, що влада має продовжити медичну реформу з суттєвими змінами, 25% виступають за її скасування, 6% - за продовження без змін. 62% вважають, що медична реформа в Україні має відбуватися методом поступових змін, 29% - за швидкі зміни.

Для успішної реалізації медичної реформи в Україні майже 40% опитаних відводять три і більше років, 21% - рік, 9% - пів року. 20% вважають, що медична реформа ніколи не буде успішно реалізована. Більш оптимістично в оцінці часу для реалізації реформи налаштована молодь, ті, хто мають родичів-медиків і ті, хто задоволені медичною реформою загалом.

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Майже 60% вважають, що медицина в Україні має бути частково платною, частково безплатною, 33% - за повністю безплатну медицину, 5% - повністю платну. Формат повністю безплатної медицини більше підтримують старші, бідніші і мешканці сіл.



Протягом останніх 12-ти місяців 19% опитаних робили подарунки (алкоголь, цукерки, білети на концерт тощо) або грошові внески чи пожертвування за лікування, 30% - не робили таких подарунків. Половина опитуваних не відвідували лікаря за останній рік.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування методом формалізованого інтерв'ю (face-to-face) в два етапи: 14-19 липня і 15-25 серпня. У ньому взяли участь респонденти у віці від 18 років у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибіркова сукупність в обох етапах - по 2000 респондентів.

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Зазначимо, другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачає, що заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, будуть отримувати кошти за договором з НСЗУ.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другого етапу медреформи в її нинішньому вигляді, оскільки через нового механізму фінансування можуть бути звільнені близько 50 тис. медиків і закрито понад 300 лікарень.