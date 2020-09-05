УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5143 відвідувача онлайн
Новини
2 601 164

Майже 60% жителів України - за медреформу, але з внесенням істотних змін, - опитування

Майже 60% жителів України - за медреформу, але з внесенням істотних змін, - опитування

Майже 60% жителів України вважають, що необхідно продовжувати медичну реформу, але при цьому вона потребує суттєвих змін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Зазначається, що  60% опитаних вважають, що влада має продовжити медичну реформу з суттєвими змінами, 25% виступають за її скасування, 6% - за продовження без змін. 62% вважають, що медична реформа в Україні має відбуватися методом поступових змін, 29% - за швидкі зміни.

Для успішної реалізації медичної реформи в Україні майже 40% опитаних відводять три і більше років, 21% - рік, 9% - пів року. 20% вважають, що медична реформа ніколи не буде успішно реалізована. Більш оптимістично в оцінці часу для реалізації реформи налаштована молодь, ті, хто мають родичів-медиків і ті, хто задоволені медичною реформою загалом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сімейних лікарів з 2021 року штрафуватимуть за неякісну допомогу, - Степанов

Майже 60% вважають, що медицина в Україні має бути частково платною, частково безплатною, 33% - за повністю безплатну медицину, 5% - повністю платну. Формат повністю безплатної медицини більше підтримують старші, бідніші і мешканці сіл.

Протягом останніх 12-ти місяців 19% опитаних робили подарунки (алкоголь, цукерки, білети на концерт тощо) або грошові внески чи пожертвування за лікування, 30% - не робили таких подарунків. Половина опитуваних не відвідували лікаря за останній рік.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування методом формалізованого інтерв'ю (face-to-face) в два етапи: 14-19 липня і 15-25 серпня. У ньому взяли участь респонденти у віці від 18 років у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибіркова сукупність в обох етапах - по 2000 респондентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про надання ЦВК права проводити соцопитування в день виборів. ВIДЕО

Зазначимо, другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачає, що заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, будуть отримувати кошти за договором з НСЗУ.

Водночас  президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другого етапу медреформи в її нинішньому вигляді, оскільки через нового механізму фінансування можуть бути звільнені близько 50 тис. медиків і закрито понад 300 лікарень.

Джерело:  '5Ц
опитування (1930) медреформа (129)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Медреформу спотворила зелень.
показати весь коментар
05.09.2020 11:29
+13
Если бы не выбрали зеленых денгенератов во власть, то сейчас бы уже имели второй нормальный этап медицинской реформы с застрахованными жителями страны. А не то убожество, во что превратили реформу зеленые недоумки.
показати весь коментар
05.09.2020 11:34
+9
Почти 60% жителей Украины - за медреформу, но с внесением существенных изменений, - опрос - Цензор.НЕТ 5300
показати весь коментар
05.09.2020 11:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вы смешны и унылы.Никакой реформы кроме закрытия больниц не было.Про деньги лучше вообще молчите,спросите у врачей и спускайтесь уже на землю.
показати весь коментар
05.09.2020 11:40 Відповісти
Неужели? Вот вы и спросите у врачей первой очереди о их зарплате до и после введения реформы.
показати весь коментар
05.09.2020 11:57 Відповісти
Зато на наркотики больше выделено!
Почти 60% жителей Украины - за медреформу, но с внесением существенных изменений, - опрос - Цензор.НЕТ 9317
показати весь коментар
05.09.2020 11:40 Відповісти
Почти 60% жителей Украины - за медреформу, но с внесением существенных изменений, - опрос - Цензор.НЕТ 6634
показати весь коментар
05.09.2020 11:39 Відповісти
Если бы осталась Супрун и провела бы реформу как надо, то сейчас бы врачи уже не уезжали бы за границу работать, а оставались бы на местах. А сейчас наши врачи жалеют, что пошли в медицину.
показати весь коментар
05.09.2020 13:05 Відповісти
Врачи стационаров. Семейным врачам уже полегче.
показати весь коментар
05.09.2020 13:07 Відповісти
Т.е. 60% населения хотят уничтожить медицину(ту, которая осталась) и заодно, своих престарелых или больных близких
показати весь коментар
05.09.2020 11:35 Відповісти
Где она осталась? Не может остаться чего не было!
показати весь коментар
05.09.2020 11:38 Відповісти
Бесплатной медицини не было уже и в середине 90-х, а ты и дальше рассказывай про то что Супрун уничтожила советскую медицину
показати весь коментар
05.09.2020 12:01 Відповісти
Супрун все доконала, врача на дом невозможно вызвать к примеру и со скорой проблемно. В 90 х за анализы не брали
показати весь коментар
05.09.2020 12:03 Відповісти
шо ты гонишь?
уже лет пять как семейные врачи. как это не вызвать? просто раньше их дергали все кому не лень по любому чиху. если можнор проконсультировать по телефону - нахера ей к тебе ехать?
показати весь коментар
05.09.2020 12:28 Відповісти
З 1 квітня 2018 року вступає в дію частина медичної реформи, яка регулює працю сімейних лікарів. З 1 квітня терапевти, педіатри та сімейні лікарі прийматимуть пацієнтів тільки після підписання декларації - угоди з лікарем на надання певних медичних послуг. Вибір лікаря не повинен бути пов'язаним із місцем реєстрації громадянинаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80#cite_note-2 [2] . Якась у тебе арифметика корява.
показати весь коментар
05.09.2020 13:04 Відповісти
Бесплатной не было ещё с начала 70!
показати весь коментар
05.09.2020 12:05 Відповісти
В савецком саюзе нормальная медицина была только у парт номенклатуры, в спецклиниках. Для быдла были стоматологи-садисты и мазь Вишневского от всех недугов
показати весь коментар
05.09.2020 13:41 Відповісти
я не сторонник совка, но ЗВИЗДЕТЬ не надо,в 1983г мне делали плановую операцию,мне тогда было 17 лет, ни фонда кабинета , ни фонда отделения не было, тем более никто не требовал купить лекарств по списку.и даже Хирург не намекал на карман в халате.
А где то с год назад наблюдал картину ; мамочки с детьми к семейнику в очереди с туберкулезниками и сифилитиками за НАПРАВЛЕНИЕМ к педиатру, педиатр без направления от семейника НЕ ПРИНИМАЕТ.Ну зебобика год назад в этом обвинять не получится.
показати весь коментар
05.09.2020 15:05 Відповісти
Какой смысл спрашивать у населения про мед реформу если люди не имеют профильного образования? Какой вы им вопрос задаете? Типа вы за реформу чтоб стало збс? Давайте проведем опрос населения каким ядерным топливом загружать реакторы на аэс, кто проводит эти опросы какую смысловую нагрузку они несут?
показати весь коментар
05.09.2020 11:36 Відповісти
Мудрий нарит всегда скажет, что ему надо все бесплатно и побольше ,а где это взять при нищенском финансировании , то ответит -*а надо у барыги забрать *...
показати весь коментар
05.09.2020 18:35 Відповісти
Вдарим опросом наріда по андронному колайдеру і бездоріжжю! Ура, товаріщі!
показати весь коментар
05.09.2020 11:36 Відповісти
Вот лукавят. Если ты врачу не заплатишь сейчас то он тебе разве что зелёнкой помажет или даст копеечный цитрамон! У нас медицина со времен Брежнева платная. Вот отец рассказывал что когда лечил воспаление легких там укол был пеницилина так вот один был болезненный второй нет так за безболезненный надо было 5 рублей заплатить!
показати весь коментар
05.09.2020 11:37 Відповісти
Любой труд должен быть оплочен. Камунизм это для лахов
показати весь коментар
05.09.2020 11:39 Відповісти
Спасать человека врачи должны когда намечается уже явный звиздец с угрозой смерти. За всьо астальное, будь добр, дастань денежку из кармана 😁
показати весь коментар
05.09.2020 11:40 Відповісти
Врачи это не манагеры и не мерчендайзеры и не офисный планктон. Они жизни спасают а им платят как грузчику из АТБ... Так не должно быть.
показати весь коментар
05.09.2020 11:43 Відповісти
На сколько они работают, настолько им государство и платит.
показати весь коментар
05.09.2020 11:50 Відповісти
Ты не прав... Спасать жизни это тебе не на стройке кирпичи ложить. Как питух в попку клюнет будешь самоличицца или в поликлинику пойдёшь? 😁
показати весь коментар
05.09.2020 11:53 Відповісти
Дарагой, ты совершенно не в курсе. По своему опыту скажу, когда питух клюнет, ты не в поликлинику пойдешь, а в больнице окажешься через скорую, дай Бог, чтобы ее к этому времени не реформировали до полной ликвидации. А пойти в поликлинику, дорогой безымянный оппонент, по нынешним временам проблематично, с новой системой попробуй запишись на прием даже к своему домашнему врачу. Система здравоохранения здорово деградировала за последние 10 лет. Цирк Шапито и туда добрался.
показати весь коментар
05.09.2020 13:21 Відповісти
Но если им приходится работать, то пусть государство платит за каждого пациента. Это и есть реформа. А то деньги до рядового врача не доходят. Деньги, выделенные государством получают министры, главврачи, заведующие. А до того, кто нас лечит - нет! Это справедливо?
показати весь коментар
05.09.2020 13:13 Відповісти
Ну, если ты имел дело с системой изнутри, то так и без всякой реформы было. Изменить нахрапом не получится, нужна длительная планомерная работа с четкими контролируемыми целями. А бла-бла-бла это каждый может.
показати весь коментар
05.09.2020 13:28 Відповісти
_Не дай бог тебе серьёзно заболеть... когда жизнь или смерть. Как ты тогда запоёшь и будешь добр...
показати весь коментар
05.09.2020 11:45 Відповісти
Есть ещё врачи старой школы. И пока есть ещё кому лечить так что не надо, мой зелёный друг
показати весь коментар
05.09.2020 11:46 Відповісти
Да нет никакой медреформы. Вы видели цифры, контрольнык точки - что-нибудь конкретное, что проверить можно? Много трескотни, пиара, рекламы, дерибан под шумок. У реформаторов явная разруха в умах.
показати весь коментар
05.09.2020 11:47 Відповісти
Врачи это фундамент жизни нашей страны. Они - наше здоровье. И даже если они голосовали за зебилов., то это им можно простить. Это не учителя и таксисты от которых толку как от козлины молока 😁
показати весь коментар
05.09.2020 11:48 Відповісти
Для любителей зебобиков :
На закрытом селекторном совещании зам. министра здравоохранения Ляшко фактически признал полный провал бесплатного тестирования больных на COVID-19.
Куда потрачены выделенные деньги на бесплатное тестирование в размере 986.65 млн. гривен он не уточнил. IFA-тестирование введенное
показати весь коментар
05.09.2020 11:51 Відповісти
А КОГО СПРАШИВАЛИ !!!??? Я ЛИЧНО ЗА ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ !!!
показати весь коментар
05.09.2020 11:51 Відповісти
В приміщеннях амбулаторії почали приймати аналізи, до реформи треба було йти до поліклініки. При цьому в амбулаторії стали робити наліз крові на холестерин( 200-300грн). за який до реформи треба було платити. А також аналізи крові на ПСА ( 300 ГРНЮ) й на каротин у печінці( , ці аналізи до реформи також були платними. Чому наші світила медицини на кшталт Тодурова були проти. Тому що реформа не дозволяла їм самостійно закупати медикаменти, а значить унеможливлювала заробітки на відкатках та завищених цінах.
показати весь коментар
05.09.2020 11:56 Відповісти
Супрун разрушила много коррупционных схем в медицине. И если бы осталась, то разрушила бы и остальные. Потому ее и ненавидят коррупционеры в медицине.
показати весь коментар
05.09.2020 13:17 Відповісти
99% опрошенных ответили - "Медицина должна быть!".
И кому это нужно? Медицина должна приносить деньги чиновникам и олигархам!
А еще, экономить пенсионный фонд.
показати весь коментар
05.09.2020 11:57 Відповісти
Именно это она и хотела сделать. А доктор смерть ее называл тот, кто терял баснословные деньги от своих прокруток с лекарствами.
показати весь коментар
05.09.2020 13:19 Відповісти
зеленый ишак и все его бандитское кодло лечатся либо в феофании, либо в частных клиниках. нахер зеленым гамодрилам ваша реформа медицины?!
показати весь коментар
05.09.2020 12:07 Відповісти
попередники, где лечились? В больнице №5?
показати весь коментар
05.09.2020 12:21 Відповісти
Ну я лечился в больнице №5. Она оставляет неплохое впечатление, учитывая две кафедры медуниверситета, которые там находятся.
показати весь коментар
05.09.2020 13:33 Відповісти
У януковича был личный доктор, который ездил на белом мерсе вито. Ну точно не участковый из районной поликлиники
показати весь коментар
05.09.2020 13:44 Відповісти
Уже никакая медреформа вам не поможет. Сегоднешние врачи - это частные преприниматели с оттопыреными карманами халатов. Большинство врачей покупают дипломы на платной основе, на квалифицированную медпомощь не рассчитывайте, это только для депутатов и всяких министров. А лучшая рекомендация у них после курса лечения и оплаты - "может найдете другого врача". Ненавижу украинскую медицину!
показати весь коментар
05.09.2020 12:24 Відповісти
Ще б написали "докорінних" змін. Думаю, насправді 60% українців поняття не мають про медреформу і лиш чули настирливі згадки про неї з уст наших нестримних реформаторів.
Це, зрештою, всіх Наших Реформ стосується - хоч українці в основному ЗА реформи, але ніхто толком не занає за які, тому вони в Україні виходять перманентними, як і спричинені ними переможні революції...
показати весь коментар
05.09.2020 12:33 Відповісти
То, что некий кацахол не простит каждые 5 минут на цензор в рабочее время, говорит о неких подвижках в медреформе.
показати весь коментар
05.09.2020 13:00 Відповісти
Статистика засвідчує, що з липня ці подвіжки подвінулісь мало не удвічі і мають всі шанси перерости в улюблені українцями подвиги: https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/5/7265369/
показати весь коментар
05.09.2020 13:41 Відповісти
Я уже тут писал и напишу ещё раз.Система подготовки кадров для медицины просто отстой.Нормальных выпускников единицы. У нас учатся 6+2 ,на западе 6+1+6 - разницу чувствуете? Только после 13 лет там врач. После универа и интернатуры у нас фиг устроишся,берут только блатных.А на западе устроится норм тот у кого выше бал за тесты и нет блата.Там знания важны.Супрун пыталась сделать медицину как у них,но мафия непобедима и это не только в медицине. Украине нужна операция,она практически безнадёжно больна.В Грузии сделали операцию ,вот у нас нужно.
показати весь коментар
05.09.2020 12:44 Відповісти
БРЕХНЯ!!!!
показати весь коментар
05.09.2020 13:03 Відповісти
Давай расскажи об успешности медицины богатыревой. Ведь судя количеству миллионов у ее сыночка, медицина в те годы процвела, а пришла супрун и всю малину испоганила, ведь так?!
показати весь коментар
05.09.2020 13:46 Відповісти
ну во первых я никогда и нигде не писал про успехи медицины богатыревой! так что не надо на меня вешать твои домыслы! ну а во вторых кто мешал супрунихе делать так сказать новую медицину не уничтожая старой? да и вообще токо ЛОХИ верят что реформа сурунихи делалась для граждан Украины!
показати весь коментар
05.09.2020 14:02 Відповісти
За семейных врачей ей уже нужно памятник ставить.А по поводу брехни, так я сам всё это прошёл с нуля.У меня сын учился и работает сейчас в Польше и то потому ,что здесь ему не нашлось места ,а там он уважаемый врач уролог с зарплатой 23000 злотых ,это 5 000 евро.
показати весь коментар
05.09.2020 15:24 Відповісти
а кому нужны семейные врачи? я ими не пользуюсь!! так чего это я должен им памятник ставить?!!
показати весь коментар
05.09.2020 15:28 Відповісти
Вы у нас богатый перец раз не пользуетесь,либо вообще не имеете представления о устройстве лечения в поликлинике.Я лично думаю что вы брехливый бот,разводила коих тут навалом.
показати весь коментар
05.09.2020 17:41 Відповісти
а я думаю что вы брехливый и дальше по вашему тексту!!
показати весь коментар
05.09.2020 17:43 Відповісти
А для кого делалась ,баран винторогий, для граждан США или Канады? Тварь,отвечать не надо...
показати весь коментар
05.09.2020 18:43 Відповісти
посмотри на результат и сам ответишь на свой тупой вопрос!!
показати весь коментар
05.09.2020 18:46 Відповісти
Сборище идиотов проводит опрос с вопросом "Считаете ли вы, что медицину нужно улучшить?"
показати весь коментар
05.09.2020 13:11 Відповісти
Інші %40 як завжди восток і завжди проти .
показати весь коментар
05.09.2020 14:38 Відповісти
Виходить, половина реваншистів на виборах проголосувала за медреформу...
показати весь коментар
05.09.2020 18:06 Відповісти
Первым пунктом мед реформы записать: "Найти и открутить голову Ульянке" - это что бы не было желающих нам что либо реформировать.
показати весь коментар
05.09.2020 16:32 Відповісти
Ватный длбб,у тебя татухи есть однозначно *Членин,сралин,купола и серп с кувалдой*
показати весь коментар
05.09.2020 18:47 Відповісти
А ты однозначно прип-здон безмозглый.
показати весь коментар
06.09.2020 07:58 Відповісти
Началась рубка хвоста собаки.Это типо да,мы бандиты но хотим исправится.А потому нам сразу реформа в горло в горло не лезет.Нам бы ,чуть схем оставить бабло пилить.А через годик,мы станем другими и откажемся от схем...Ну не от всех сразу,а от части схем откажемся век воли не видать.А вот уже на следующий год,мы вообще чисто всё через Прозоро,без всяких схем...Зуб даём
показати весь коментар
05.09.2020 18:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 