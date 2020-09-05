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Новини Агресія Росії проти України
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Річниця мінських угод: США закликали Росію вивести її зброю і військових з України

Річниця мінських угод: США закликали Росію вивести її зброю і військових з України

У шосту річницю підписання мінських угод Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію повністю виконати свої зобов'язання - вивести з України озброєння і війська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Посольства США в Україні, опублікованому на сторінці в фейсбуці.

Також США закликають Росію повернути Україні повний контроль над міжнародно визнаними кордонами.

"Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України з боку США залишається непорушною", - йдеться в повідомленні.

Річниця мінських угод: США закликали Росію вивести її зброю і військових з України 01

Також читайте: Мінські угоди залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру на Донбасі, - ООН

Нагадаємо, 5 вересня 2014 року в Мінську в будівлі "Президент-готелю" були підписані перші мінські угоди представниками України, ОБСЄ та Росії.

Тоді сторони домовилися, зокрема, про негайне двостороннє припинення застосування зброї, негайне звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб і негайне виведення незаконних збройних формувань, військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України.

росія (65073) США (22713) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+26
Спасибо Петру Алексеевичу, что создал современную армию и не дал кацапам захватить Украину!
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05.09.2020 11:55
+15
Для всех мудаков зебилов!!! То что Порошенко не посадил мертведчуков и остальную шушеру, так извините. У нас правовое государство, а не диктатура. Кто виноват что что у хахаля Марченко есть бабло, которое он тырил 30, мать его, лет и хорошие адвокаты? Разве Петр Алексеевич писал конституцию? Если бы он начал чикать главный закон Украины вы, бы зебобы, первые кричали - "караул". Так чего вы, мои зеленые друзья, теперь хотите? А я вам скажу. Жери Те, не обляпайтейсь, мои дорогие, соотечественники (с) Пол Маккартни
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05.09.2020 12:08
+15
Мій президент по ПРАПОРУ УКРАЇНИ не топтався!

Річниця мінських угод: США закликали Росію вивести її зброю і військових з України - Цензор.НЕТ 3824
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05.09.2020 12:08
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Черговий раз підтвердив, що ти фуфлогон,як і вся зебня.
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05.09.2020 23:45 Відповісти
не бачу з ким тут пісюнами мірятись..
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05.09.2020 23:49 Відповісти
Знов чергове тупе зістрибування перед фактами.
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06.09.2020 08:28 Відповісти
Слушай порохобот иди своему усатому таракану доказывай шо он у вас лучший в Мире и ему альтернативы нет. Какого лешего ты тут трешься? И да кацапская пропаганда только с определенными местными , чужими для тебя кстати, нюансами тут не проходит
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06.09.2020 10:23 Відповісти
23.03 чистый пропагандистский набор лозунгов . В духе Пети -построил армию , придумал мову , создал христинскую православную Веру , написал -писанку , пошил -вышиванку и натянул шаровары ((
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06.09.2020 10:27 Відповісти
Звичайно дебілам більше імпонує - "какая разніца"
Там не де не вказано, що він винайшов мову, віру та створив армію. Ти написала тупу пропагандонську маніпуляцію, розраховану на дебілів.
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06.09.2020 11:32 Відповісти
тобі до професійного психіатра..я тут безсилий..
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06.09.2020 11:56 Відповісти
Немощь ти проти фактів! Зараз знов по тупому зістрибнеш.
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06.09.2020 11:58 Відповісти
які факти..? про ріст ВВП у 2014..?(до речі, відверта брехня)..чи про дуже корисний ріст мінімалки, що перекрив падіння гривні..?(а фактично став додатковим податковим навантаженням на бізнес).. чи про те, що безвіз з ЄС мають близько 40 країн світу та ніхто з них не волає про велику перемогу..відродження армії..? це коли солдат годувати почали і пофарбували пару сотень зразків радянського оборонпрому, що іржавіли на складах..? і при цьому фактично винищили чи змусили піти з армії найбільш мотивованих та досвідчених..
перелік довгий..але повторюсь, адепти секти - зомбі, і чути цього не здатні..тому спілкування добігає логічного завершення..
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06.09.2020 12:07 Відповісти
Про свинарчуків ще забув згадати

Річниця мінських угод: США закликали Росію вивести її зброю і військових з України - Цензор.НЕТ 3064
https://petrimazepa.com/v_pervom_kvartale_dinamika_vvp_ukrainy_ushla_v_minus

Річниця мінських угод: США закликали Росію вивести її зброю і військових з України - Цензор.НЕТ 2247

https://gordonua.com/infographics/v-2019-godu-ukrainskaya-armiya-poluchila-bolee-7-tys-novoy-i-modernizirovannoy-tehniki-infografika-1487001.html

Сколько военной техники было передано в ВСУ в 2018 году

Предприятия ГК «Укроборонпром» передали Вооруженным Силам, Национальной Гвардии и другим силовым структурам Украины более 4900 единиц вооружения и военной техники.

http://autoconsulting.ua/article.php?sid=43112

https://interfax.com.ua/news/general/575180.html

5 лет Порошенко в цифрах и фактах: какую страну оставляет президент
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562
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06.09.2020 12:26 Відповісти
Порошенко купив 430 снайперських гвинтівок для десантників
https://lb.ua/news/2018/09/10/407162_poroshenko_kupil_430_snayperskih.html

Порошенко купил для армии 100 снайперских винтовок через Roshen, - АП
https://ukranews.com/news/524938-poroshenko-kupyl-dlya-armyy-100-snayperskykh-vyntovok-cherez-roshen-ap

Мовчу вже за ПВО Києва за власний кошт...
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06.09.2020 12:28 Відповісти
Річниця мінських угод: США закликали Росію вивести її зброю і військових з України - Цензор.НЕТ 6973 https://censor.net/ru/user/22212
який лютий трешак..
https://censor.net/ru/comments/locate/3217734/019214bf-d568-711d-be05-00e13148461f
Ось підтвердження з конкретними лічбами.
Остаток средств в казне правительства значительно снизился
https://dengi.ua/finance/1822594-ostatok-sredstv-v-kazne-pravitel-stva-znachitel-no-snizilsja
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06.09.2020 12:49 Відповісти
ти також винуватий в тому, що свій сарказм не виділяєш смайлами.
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05.09.2020 13:51 Відповісти
провина США теж є ! чому не надали зброю відразу після іловайських подій , чекали хто переможе ?
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05.09.2020 12:30 Відповісти
Рашисти підстрахуватись. Ви там можливо не знали але тут була ціла компанія по дискредитації добробатів на рівні конгресу і...серед вами так коханих демократах! Деми. «допомагали « Україні словами. Обама відправив намети, а ось Трамп надав зброю коли прийшов до влади, а ви на нього там гоните.
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05.09.2020 12:43 Відповісти
у Львові мало користі від тієї зброї ! допомагати треба було ЗСУ ,а не добробатам .за 4 роки Трамп "багато" допоміг !
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05.09.2020 12:52 Відповісти
Ви читати вмієте?! Америка далеко. Як можна надавати легально летальну зброю, коли член безпеки Генасамблеї ООН верещить що на сході України воюють «нацистські каральні батальйони»! В конгресі США в комітетах починають розгляд справ по «геноциду російськомовного цивільного на пленері». І при чім тут Львів?! І так, за чотири роки Трамп допоміг дуже багато . Це факти. А ось такими пустобрехеннями тут оперують кацапи. Ти кацап?
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05.09.2020 13:03 Відповісти
Ги-и-и-..)), ***** троль. You got me there for a second!)))
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05.09.2020 13:05 Відповісти
а чому расея досі член після нападу на Грузію ?а звідки взялись каральні батальйони вчора не було ? супутники ЦРУ не бачили колони танків і обстріли з території градами ? не достатньо супутників треба було надіслати 2 десятка спостерігачів . факт в тому , що з Джавеліну не підбито жодного танку і зберігають вони у Львові ! бомбардувальники прилетіли тільки вчора , факт . допомога США мізена факт ,***** гарний хлопець це сказав Трамп ! а зараз при владі агенти кремля і допомагати взагалі ні хто не буде !
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05.09.2020 13:26 Відповісти
«А теперь контрольный, я сказал, контрольный» - политолог.
Всем фанам Порошенко, вопящим о зраде и дерьме после интервью Богдана о русском языке на Донбассе, настоятельно рекомендую прочитать закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года.
Об этом только что написал в ФБ политолог Юрий Романенко.
Странно, что вы не нашли это дерьмо тогда))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
В тему:
- Богдан предложил сделать русский официальным языком на Донбассе
- Порошенко радостно объявил о реванше пророссийских сил.
https://www.economics-prorok.com/2019/07/%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%8f-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be.html
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05.09.2020 12:32 Відповісти
це - "мертвий" Закон. Дипломатичний. Лише для продовження "мінського діалогу". І ви всі, 73/435зебіли, це прекрасно знаєте. Але продовжуєте вперто брехати.
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05.09.2020 14:42 Відповісти
Вам з ПОПи видніше...))
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05.09.2020 14:57 Відповісти
Сьогодні вихідний??
))
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05.09.2020 19:32 Відповісти
Пробач мене, але ти мабудь тупий. Стаття 4 все вірно посилається на діючу редакцію на той час закону "Про засади державної мовної політики". І що тут невірного.Стаття 4 це просто констатація діючого факта по законодавству і ВСЕ.
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05.09.2020 15:42 Відповісти
И вечный бой…Сколько раз воювала Россия за последние 500лет
Всего Россия воевала 489 лет с 25 странами, то есть практически каждый год, если считать историю с XV века. Иногда она воевала с несколькими странами одновременно, поэтому в череде войн были перерывы. Но мирных лет определённо было меньше , чем военных.

Россияне выросли с чувством, что Россия никогда первой не начинала войну.

Только отбивалась от врагов.
Но справедливости ради надо признать, что ведя только оборонительные войны, невозможно раздвинуть свои границы до 1/6 части суши.

Дольше всех со Швецией- свыше 80 лет в сумме, 8 раз вступая в войну.

На втором месте по продолжительности-кавказские войны. Почти 70 лет длились 2 кавказские войны в ХVIII и XIX вв. Кавказский узел по наследству достался и новой России. И пусть нас не смущает название-"восстановление конституционного порядка", потому что содержательно это были еще две кавказские войны уже ХХ века. В итоге они закончились военной победой. Но России редко удавалось извлекать из победы пользу для своего кармана.

России всегда найдется, что рассказать об искусстве войны. Недаром в России самый популярный положительный герой - солдат. Не Иван-дурачок, лодырь и бездельник, а именно солдатик. А настоящим мужчиной у нас, где становятся? Верно, в армии.

И если уж подбирать России национальный символ, то этот символ - солдат.

Польша и Литва- наши "заклятые" друзья и соседи. То мы их, то они нас. Казалось Советский Союз поставил точку в наших убийственных отношениях. Но колесо истории сделало оборот и вот мы опять с ними по разные стороны окопов.
Польша 65 лет 11 войн (считая оккупацию по пакту Риббентропа -Молотова, которая носила все признаки войны, включая пленных и их расстрел). Литва - 55 лет в шести войнах .

Турция и Крымское ханство воевали с нами и вместе и поодиночке почти 90 лет в 20 войнах.

Сибирь, Туркестан, Франция, Англия, Пруссия, Германия, Италия, Япония,Австрия, Китай, Финляндия, Афганистан- и это только полномасштабные войны, а не разделы, оккупации и перекраивание карты на зоны интересов.

Советский Союз, как видим, не отставал от царской России. Территориально даже существенно прибавил.

СССР воевал 59 лет, дольше всех с Афганистаном почти 10 лет.

4 войны с соседней Финляндией на семь долгих лет.

Войны с Польшей продолжались и в СССР , начиная от похода Тухачевского на Варшаву и ,дай бог, последней войной 1939 года.

Чехословакия, Германия, Польша, Вьетнам, Испания, Япония и Корея - везде оставил след русский солдат в 20-м веке. Половина Европы участвовала во второй мировой войне на стороне Германии - Венгрия, Румыния,Италия, Чехословкия, Испания.

Новая Россия тоже не отстает. Кавказ, Приднестровье, Сирия, Крым и , боюсь, список не закончен.

Россия вовсе не исключение из правил в истории развития государств. Наша страна вела и оборонительные и захватнические, и колониальные и империалистические войны. Россия вела две Отечественные войны, активно участвовала в холодной войне и как минимум в двух гражданских. Россия отправляла ограниченные контингенты своих войск к черту на кулички всю свою сознательную историю.

Разве ваш пытливый ум никогда не задумывался, зачем Суворов перебирался через Альпы, а Скобелев брал Плевну и почему у нас , что ни город, то город-герой. Правильно, Россия - типичное государство с имперскими амбициями, которое последовательно прибирает к рукам любой клочок земли с малейшими признаками бесхозности. Да что там бесхозности. Россию не останавливало даже наличия хозяина. Захватывала, когда хотела, и никакие международные договора Россию не останавливали.

Иногда, правда, встречала отпор. Но всегда последнее слово оставляла за собой.
Вот такая у нас мирная и хищная страна.

https://newizv.ru/news/politics/03-12-2017/ekspert-rossiya-voevala-kazhdyy-god-svoey-istorii-0fc2955c-7338-4d70-a61e-b0ed5576e7c2
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05.09.2020 13:06 Відповісти
Да не призывать надо, а ставить ультиматум и не выполнение условий сопровождать углублением санкций по самые помидоры. Уговоры гопника ни когда хорошо не кончались. Заочно судить и приговорить, я думаю что найдётся герой за деньги и выполнит приговор. Ну и естественно разрушить Карфаген.
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05.09.2020 16:29 Відповісти
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