Річниця мінських угод: США закликали Росію вивести її зброю і військових з України
У шосту річницю підписання мінських угод Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію повністю виконати свої зобов'язання - вивести з України озброєння і війська.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Посольства США в Україні, опублікованому на сторінці в фейсбуці.
Також США закликають Росію повернути Україні повний контроль над міжнародно визнаними кордонами.
"Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України з боку США залишається непорушною", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 5 вересня 2014 року в Мінську в будівлі "Президент-готелю" були підписані перші мінські угоди представниками України, ОБСЄ та Росії.
Тоді сторони домовилися, зокрема, про негайне двостороннє припинення застосування зброї, негайне звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб і негайне виведення незаконних збройних формувань, військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України.
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Там не де не вказано, що він винайшов мову, віру та створив армію. Ти написала тупу пропагандонську маніпуляцію, розраховану на дебілів.
перелік довгий..але повторюсь, адепти секти - зомбі, і чути цього не здатні..тому спілкування добігає логічного завершення..
https://petrimazepa.com/v_pervom_kvartale_dinamika_vvp_ukrainy_ushla_v_minus
https://gordonua.com/infographics/v-2019-godu-ukrainskaya-armiya-poluchila-bolee-7-tys-novoy-i-modernizirovannoy-tehniki-infografika-1487001.html
Сколько военной техники было передано в ВСУ в 2018 году
Предприятия ГК «Укроборонпром» передали Вооруженным Силам, Национальной Гвардии и другим силовым структурам Украины более 4900 единиц вооружения и военной техники.
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=43112
https://interfax.com.ua/news/general/575180.html
5 лет Порошенко в цифрах и фактах: какую страну оставляет президент
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562
https://lb.ua/news/2018/09/10/407162_poroshenko_kupil_430_snayperskih.html
Порошенко купил для армии 100 снайперских винтовок через Roshen, - АП
https://ukranews.com/news/524938-poroshenko-kupyl-dlya-armyy-100-snayperskykh-vyntovok-cherez-roshen-ap
Мовчу вже за ПВО Києва за власний кошт...
який лютий трешак..
https://censor.net/ru/comments/locate/3217734/019214bf-d568-711d-be05-00e13148461f
Ось підтвердження з конкретними лічбами.
Остаток средств в казне правительства значительно снизился
https://dengi.ua/finance/1822594-ostatok-sredstv-v-kazne-pravitel-stva-znachitel-no-snizilsja
Всем фанам Порошенко, вопящим о зраде и дерьме после интервью Богдана о русском языке на Донбассе, настоятельно рекомендую прочитать закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года.
Об этом только что написал в ФБ политолог Юрий Романенко.
Странно, что вы не нашли это дерьмо тогда))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
В тему:
- Богдан предложил сделать русский официальным языком на Донбассе
- Порошенко радостно объявил о реванше пророссийских сил.
https://www.economics-prorok.com/2019/07/%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%8f-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be.html
))
Всего Россия воевала 489 лет с 25 странами, то есть практически каждый год, если считать историю с XV века. Иногда она воевала с несколькими странами одновременно, поэтому в череде войн были перерывы. Но мирных лет определённо было меньше , чем военных.
Россияне выросли с чувством, что Россия никогда первой не начинала войну.
Только отбивалась от врагов.
Но справедливости ради надо признать, что ведя только оборонительные войны, невозможно раздвинуть свои границы до 1/6 части суши.
Дольше всех со Швецией- свыше 80 лет в сумме, 8 раз вступая в войну.
На втором месте по продолжительности-кавказские войны. Почти 70 лет длились 2 кавказские войны в ХVIII и XIX вв. Кавказский узел по наследству достался и новой России. И пусть нас не смущает название-"восстановление конституционного порядка", потому что содержательно это были еще две кавказские войны уже ХХ века. В итоге они закончились военной победой. Но России редко удавалось извлекать из победы пользу для своего кармана.
России всегда найдется, что рассказать об искусстве войны. Недаром в России самый популярный положительный герой - солдат. Не Иван-дурачок, лодырь и бездельник, а именно солдатик. А настоящим мужчиной у нас, где становятся? Верно, в армии.
И если уж подбирать России национальный символ, то этот символ - солдат.
Польша и Литва- наши "заклятые" друзья и соседи. То мы их, то они нас. Казалось Советский Союз поставил точку в наших убийственных отношениях. Но колесо истории сделало оборот и вот мы опять с ними по разные стороны окопов.
Польша 65 лет 11 войн (считая оккупацию по пакту Риббентропа -Молотова, которая носила все признаки войны, включая пленных и их расстрел). Литва - 55 лет в шести войнах .
Турция и Крымское ханство воевали с нами и вместе и поодиночке почти 90 лет в 20 войнах.
Сибирь, Туркестан, Франция, Англия, Пруссия, Германия, Италия, Япония,Австрия, Китай, Финляндия, Афганистан- и это только полномасштабные войны, а не разделы, оккупации и перекраивание карты на зоны интересов.
Советский Союз, как видим, не отставал от царской России. Территориально даже существенно прибавил.
СССР воевал 59 лет, дольше всех с Афганистаном почти 10 лет.
4 войны с соседней Финляндией на семь долгих лет.
Войны с Польшей продолжались и в СССР , начиная от похода Тухачевского на Варшаву и ,дай бог, последней войной 1939 года.
Чехословакия, Германия, Польша, Вьетнам, Испания, Япония и Корея - везде оставил след русский солдат в 20-м веке. Половина Европы участвовала во второй мировой войне на стороне Германии - Венгрия, Румыния,Италия, Чехословкия, Испания.
Новая Россия тоже не отстает. Кавказ, Приднестровье, Сирия, Крым и , боюсь, список не закончен.
Россия вовсе не исключение из правил в истории развития государств. Наша страна вела и оборонительные и захватнические, и колониальные и империалистические войны. Россия вела две Отечественные войны, активно участвовала в холодной войне и как минимум в двух гражданских. Россия отправляла ограниченные контингенты своих войск к черту на кулички всю свою сознательную историю.
Разве ваш пытливый ум никогда не задумывался, зачем Суворов перебирался через Альпы, а Скобелев брал Плевну и почему у нас , что ни город, то город-герой. Правильно, Россия - типичное государство с имперскими амбициями, которое последовательно прибирает к рукам любой клочок земли с малейшими признаками бесхозности. Да что там бесхозности. Россию не останавливало даже наличия хозяина. Захватывала, когда хотела, и никакие международные договора Россию не останавливали.
Иногда, правда, встречала отпор. Но всегда последнее слово оставляла за собой.
Вот такая у нас мирная и хищная страна.
https://newizv.ru/news/politics/03-12-2017/ekspert-rossiya-voevala-kazhdyy-god-svoey-istorii-0fc2955c-7338-4d70-a61e-b0ed5576e7c2