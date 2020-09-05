Річниця мінських угод: США закликали Росію вивести її зброю і військових з України

У шосту річницю підписання мінських угод Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію повністю виконати свої зобов'язання - вивести з України озброєння і війська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Посольства США в Україні, опублікованому на сторінці в фейсбуці.

Також США закликають Росію повернути Україні повний контроль над міжнародно визнаними кордонами.

"Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України з боку США залишається непорушною", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 5 вересня 2014 року в Мінську в будівлі "Президент-готелю" були підписані перші мінські угоди представниками України, ОБСЄ та Росії.

Тоді сторони домовилися, зокрема, про негайне двостороннє припинення застосування зброї, негайне звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб і негайне виведення незаконних збройних формувань, військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України.