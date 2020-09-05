Нардеп ОПЗЖ Шуфрич підтримав Офіс Президента з приводу спецоперації щодо "вагнерівців" і заперечує її проведення

Ніякої Тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців" у Верховній Раді створено не буде, тому ніякої спецоперації українських спецслужб із затримання російських найманців не було.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це народний депутат з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він фактично підтримав позицію, яку раніше висловлювали в Офісі Президента щодо резонансної інформації про зрив цієї спецоперації після доповіді в кабінеті президента, оприлюдненої у ЗМІ.

Вчора документи, які доводять факт проведення спецоперації, яка мала на меті затримання групи найманців російської ПВК Вагнер, оприлюднив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар‘єв. Попри це, монобільшість та керівництво Верховної Ради ігнорує вимоги народних депутатів з кількох фракцій створити таку комісію.

"Цієї Слідчої комісії у Верховній Раді України не буде, тому що не було доповіді, не було спецоперації, це абсурд. З точки зору парламентського контролю ми можемо перевіряти тільки ту інформацію, яка нам виглядає достовірною", – наголосив Нестор Шуфрич.

Представник ОПЗЖ також зазначив, що його взагалі не цікавлять "вагнерівці".

"Мені, чесно кажучи, до цих вагнерівців байдуже, я не повірив", – наголосив Шуфрич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ар'єв оприлюднив матеріали щодо "справи вагнерівців": "Все доводить цинічну брехню влади". ДОКУМЕНТ+ВІДЕО

Як відомо, створення парламентської ТСК вимагають родичі українських воїнів, які загинули на Донбасі в 2014 році в результаті терористичних актів. Родичі загиблих відзначають, що серед російських найманців, яких планували затримати під час спецоперації, могли бути причетні до збитого українською військових літаків Іл-76 в Луганську, військових літаків Су-25 і вертольоти Мі-8 під Слов'янськом, а також до збитих російських "буком "малайзійського Боїнга MH17, в результаті чого було вбито 298 іноземців.

Володимир Ар'єв повідомив, що співробітники спецслужб, які брали участь в підготовці цієї спецоперації, готові давати свідчення. За словами головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, який першим заявив про операцію, зірвану через витік інформації з Офісу Президента, українські спецслужби працювали над цією розробкою спільно з американськими колегами.