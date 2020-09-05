Нардеп ОПЗЖ Шуфрич підтримав Офіс Президента з приводу спецоперації щодо "вагнерівців" і заперечує її проведення
Ніякої Тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців" у Верховній Раді створено не буде, тому ніякої спецоперації українських спецслужб із затримання російських найманців не було.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це народний депутат з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Він фактично підтримав позицію, яку раніше висловлювали в Офісі Президента щодо резонансної інформації про зрив цієї спецоперації після доповіді в кабінеті президента, оприлюдненої у ЗМІ.
Вчора документи, які доводять факт проведення спецоперації, яка мала на меті затримання групи найманців російської ПВК Вагнер, оприлюднив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар‘єв. Попри це, монобільшість та керівництво Верховної Ради ігнорує вимоги народних депутатів з кількох фракцій створити таку комісію.
"Цієї Слідчої комісії у Верховній Раді України не буде, тому що не було доповіді, не було спецоперації, це абсурд. З точки зору парламентського контролю ми можемо перевіряти тільки ту інформацію, яка нам виглядає достовірною", – наголосив Нестор Шуфрич.
Представник ОПЗЖ також зазначив, що його взагалі не цікавлять "вагнерівці".
"Мені, чесно кажучи, до цих вагнерівців байдуже, я не повірив", – наголосив Шуфрич.
Як відомо, створення парламентської ТСК вимагають родичі українських воїнів, які загинули на Донбасі в 2014 році в результаті терористичних актів. Родичі загиблих відзначають, що серед російських найманців, яких планували затримати під час спецоперації, могли бути причетні до збитого українською військових літаків Іл-76 в Луганську, військових літаків Су-25 і вертольоти Мі-8 під Слов'янськом, а також до збитих російських "буком "малайзійського Боїнга MH17, в результаті чого було вбито 298 іноземців.
Володимир Ар'єв повідомив, що співробітники спецслужб, які брали участь в підготовці цієї спецоперації, готові давати свідчення. За словами головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, який першим заявив про операцію, зірвану через витік інформації з Офісу Президента, українські спецслужби працювали над цією розробкою спільно з американськими колегами.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Это вам не убийство Шеремета с целью взорвать общество, но этой новостью как раз взорвать общество можно. Это кому то нужно и поэтому необходимо расследовать!
таких как она совсем не жалко ни клиентам ни дежурным сутенёрам..
лох - это судьба, пусть даже если этот лох считается успешным среди жлобов..
Може й правду він говорить, але просрав довіру і має результат.
Шуфра.. кремлівський - виродок, яничар - Юда . І він відверто заявляє,дослівно. А мою продажну не раз міцно биту морду вже скоро не відлупцюють. Влада слуг кремля ЗЕбілів -капітулянтів вона анти-українська - про-кремлівська , і мені вона як рідна. Ну хіба що може і наб'ють але пізніше, і вже при іншій новій справжній проукраїнській владі, державників -патріотів.
Кремлівського яничара виродка Шуфру ..не били вже близько 300 днів. Боже як довго! Він продажний холуй опричник фашиста )(уйла напевно забув як це погано коли у нього за зраду України у нього була і не раз міцно набита його продажна пика. Так тепер це кричуще непорозуміння треба терміново виправлять. І негайно треба бити морду цього кремлівського виродка кожен день, і вже поспіль більше як 300 днів.
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Хватит врать уже, никаких документов по операции задержания не было,были только документы на "вагнеровцев".