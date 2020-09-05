УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5143 відвідувача онлайн
Новини
7 535 150

Нардеп ОПЗЖ Шуфрич підтримав Офіс Президента з приводу спецоперації щодо "вагнерівців" і заперечує її проведення

Нардеп ОПЗЖ Шуфрич підтримав Офіс Президента з приводу спецоперації щодо

Ніякої Тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців" у Верховній Раді створено не буде, тому ніякої спецоперації українських спецслужб із затримання російських найманців не було.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це народний депутат з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він фактично підтримав позицію, яку раніше висловлювали в Офісі Президента щодо резонансної інформації про зрив цієї спецоперації після доповіді в кабінеті президента, оприлюдненої у ЗМІ.

Вчора документи, які доводять факт проведення спецоперації, яка мала на меті затримання групи найманців російської ПВК Вагнер, оприлюднив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар‘єв. Попри це, монобільшість та керівництво Верховної Ради ігнорує вимоги народних депутатів з кількох фракцій створити таку комісію.

"Цієї Слідчої комісії у Верховній Раді України не буде, тому що не було доповіді, не було спецоперації, це абсурд. З точки зору парламентського контролю ми можемо перевіряти тільки ту інформацію, яка нам виглядає достовірною", – наголосив Нестор Шуфрич.

Представник ОПЗЖ також зазначив, що його взагалі не цікавлять "вагнерівці".

"Мені, чесно кажучи, до цих вагнерівців байдуже, я не повірив", – наголосив Шуфрич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ар'єв оприлюднив матеріали щодо "справи вагнерівців": "Все доводить цинічну брехню влади". ДОКУМЕНТ+ВІДЕО

Як відомо, створення парламентської ТСК вимагають родичі українських воїнів, які загинули на Донбасі в 2014 році в результаті терористичних актів. Родичі загиблих відзначають, що серед російських найманців, яких планували затримати під час спецоперації, могли бути причетні до збитого українською військових літаків Іл-76 в Луганську, військових літаків Су-25 і вертольоти Мі-8 під Слов'янськом, а також до збитих російських "буком "малайзійського Боїнга MH17, в результаті чого було вбито 298 іноземців.

Володимир Ар'єв повідомив, що співробітники спецслужб, які брали участь в підготовці цієї спецоперації, готові давати свідчення. За словами головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, який першим заявив про операцію, зірвану через витік інформації з Офісу Президента, українські спецслужби працювали над цією розробкою спільно з американськими колегами.

Шуфрич Нестор (391) ПВК Вагнер (1540)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+50
А кто подскажет мне , сколько уже времени не писдили Шуфрича !?
показати весь коментар
05.09.2020 12:26
+28
Как Порох ушел так и не отгребал Шуфрич. При Порошенко вату гонять было не преступление!
показати весь коментар
05.09.2020 12:28
+19
Нардеп ОПЗЖ Шуфрич занял сторону Офиса Президента по поводу спецоперации по "вагнеровцам" и отрицает ее проведение - Цензор.НЕТ 5722
показати весь коментар
05.09.2020 12:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
кому интересно мнение шуфрича?
показати весь коментар
05.09.2020 12:54 Відповісти
Шуфрич всегда был на стороне Московии.
показати весь коментар
05.09.2020 12:54 Відповісти
дєньгі, дєнєжкі, жарєнньіє сємєчкі (с) це про таких хвойд, хоч і політичних
показати весь коментар
05.09.2020 13:31 Відповісти
Ну це просто. Якщо Шуфрич говорить що не було - значить 100% була.
показати весь коментар
05.09.2020 12:57 Відповісти
Лишнее подтверждение, что рыло у предателей в пуху. Хотя, определение "предатель" это подразумевает.
показати весь коментар
05.09.2020 12:58 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Шуфрич підтримав Офіс Президента з приводу спецоперації щодо "вагнерівців" і заперечує її проведення - Цензор.НЕТ 7388
показати весь коментар
05.09.2020 13:06 Відповісти
Не, ну если Шуфрич сказал, тогда конечно.
показати весь коментар
05.09.2020 13:10 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
05.09.2020 13:10 Відповісти
Я тоже не верю в такой сценарий событий, но я за проведение расследования!
Это вам не убийство Шеремета с целью взорвать общество, но этой новостью как раз взорвать общество можно. Это кому то нужно и поэтому необходимо расследовать!
показати весь коментар
05.09.2020 13:12 Відповісти
Я думал этого "хлопчика" грохнули давно. Мне вот вообще интересно как при таком количестве патриотов шагающих с факелами и воскликающими "Украина понад усе" еще существует ОПЗЖ и вся шобла?
показати весь коментар
05.09.2020 13:18 Відповісти
"еще существует ОПЗЖ и вся шобла", тому що існує бидло яке за них голосує.
показати весь коментар
05.09.2020 13:25 Відповісти
Если бы шобла рыб кормила то и не за кого было бы голосовать. Вопрос почему еще не кормит с таким количеством "ура-патриотов"?
показати весь коментар
05.09.2020 13:27 Відповісти
Для тебя "ура-патриот"-это какое-то заклинание судя по всему.
показати весь коментар
05.09.2020 14:21 Відповісти
Спочатку скажіть, що ви зробили, щоб та "шобла рыб кормила", а потім будете звинувачувати інших. Оскільки слово "ура-патріот", як я зрозумів, ви використали у негативному значенні, то допускаю, що ваші політичні погляди стоять не далеко від ОПЗЖ і шобли.
показати весь коментар
05.09.2020 18:03 Відповісти
и вот, *******-шуфрич, подтвердил позицию обвинения...
показати весь коментар
05.09.2020 13:36 Відповісти
Этот ушлёпок, видать соскучился за мусорным баком..
показати весь коментар
05.09.2020 13:42 Відповісти
https://twitter.com/scamp_rogue/status/1302147848927019008?s=10 Сюжет для відео з "літаючою Верещук" - вкрали! Пруф за посиланням.
показати весь коментар
05.09.2020 13:44 Відповісти
Ну якщо сам підрило шуфрич підписався, то операція була 100%.
показати весь коментар
05.09.2020 13:46 Відповісти
элитная Промокашка шуфрич отрабатывает тяжёлый блдский хлеб..
таких как она совсем не жалко ни клиентам ни дежурным сутенёрам..
лох - это судьба, пусть даже если этот лох считается успешным среди жлобов..
показати весь коментар
05.09.2020 13:51 Відповісти
Ничего удивительного- это известный ватник- украинофоб. Пора ему снова начистить поганый едальник.
показати весь коментар
05.09.2020 14:28 Відповісти
Звичай но ж,вони всі і оп і опзж і весь сраний квартал з партєйкою та очільником до цих пір живуть в савєцком саюзє,де х.йло їх головний вождь.Тому в головах цієї тупої вати і немає ніякої зради.
показати весь коментар
05.09.2020 14:28 Відповісти
Ани нє сдавали "нашим" вагнеровцев сказал штирл..тьфу шухрич.
показати весь коментар
05.09.2020 14:35 Відповісти
Прості тут підігрує прості тутам...або злодій злодіям-одним словом сволочі:без стида,без совісті-падаль Землі.
показати весь коментар
05.09.2020 14:41 Відповісти
Пора, давно пора открыть глаза Шуфричу или призакрыть хотя бы один. От этого у него сразу возникает просветление и озарение в мозгах.
показати весь коментар
05.09.2020 14:42 Відповісти
Добуває на шару газ України-буде дерти жопу за мафію бо сам її представник.
показати весь коментар
05.09.2020 14:43 Відповісти
А что это прокацапское говно ещё могло сказать?
показати весь коментар
05.09.2020 14:47 Відповісти
"Слуги народа" и ОПЗЖ - братья. Правда, пока что стесняются в этом признаться, но с каждым днём это всё очевиднее.
показати весь коментар
05.09.2020 14:54 Відповісти
Вони не браття, вони дві кацапські проститутки, які працюють парою
показати весь коментар
05.09.2020 22:03 Відповісти
а до чого тут шуфрич?в студії сиділи голови спецслужб багатьох років.всі посміялись над пєцею і його сраколизами
показати весь коментар
05.09.2020 15:11 Відповісти
Нестор иди газ добувай ,не хрен тебе сюда лезть
показати весь коментар
05.09.2020 15:27 Відповісти
Шуфрича - на гіляку...однозначно, але й бутусов так брехав для свого пана ....брехав більше року, що йому віри немає...
Може й правду він говорить, але просрав довіру і має результат.
показати весь коментар
05.09.2020 15:29 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Шуфрич підтримав Офіс Президента з приводу спецоперації щодо "вагнерівців" і заперечує її проведення - Цензор.НЕТ 7285
Шуфра.. кремлівський - виродок, яничар - Юда . І він відверто заявляє,дослівно. А мою продажну не раз міцно биту морду вже скоро не відлупцюють. Влада слуг кремля ЗЕбілів -капітулянтів вона анти-українська - про-кремлівська , і мені вона як рідна. Ну хіба що може і наб'ють але пізніше, і вже при іншій новій справжній проукраїнській владі, державників -патріотів.
показати весь коментар
05.09.2020 16:59 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Шуфрич підтримав Офіс Президента з приводу спецоперації щодо "вагнерівців" і заперечує її проведення - Цензор.НЕТ 9476
показати весь коментар
05.09.2020 15:51 Відповісти
Давно этой проститутке Шуфричу морду не рихтовали!! Пора!!
показати весь коментар
05.09.2020 15:54 Відповісти
Это дурной комплемент для ОП. И самому Президенту теперь необходимо сказать Шуфричу в рыло что оно такое же Ху-ло как и Ху-ло.
показати весь коментар
05.09.2020 16:22 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Шуфрич підтримав Офіс Президента з приводу спецоперації щодо "вагнерівців" і заперечує її проведення - Цензор.НЕТ 1842
Кремлівського яничара виродка Шуфру ..не били вже близько 300 днів. Боже як довго! Він продажний холуй опричник фашиста )(уйла напевно забув як це погано коли у нього за зраду України у нього була і не раз міцно набита його продажна пика. Так тепер це кричуще непорозуміння треба терміново виправлять. І негайно треба бити морду цього кремлівського виродка кожен день, і вже поспіль більше як 300 днів.
показати весь коментар
05.09.2020 16:44 Відповісти
Не один Шуфрич в очериди
показати весь коментар
05.09.2020 16:54 Відповісти
Шуфрич, как и вся ЗаЖОПу члены ЗеКремлеБанды, так что не удивительно.
показати весь коментар
05.09.2020 16:53 Відповісти
Вчера https://censor.net/ru/news/3217597/arev_obnarodoval_materialy_po_delu_vagnerovtsev_vse_dokazyvaet_tsinichnuyu_loj_vlasti_dokument_video, которая имела целью задержания группы наемников российской ЧВК Вагнер, обнародовал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Хватит врать уже, никаких документов по операции задержания не было,были только документы на "вагнеровцев".
показати весь коментар
05.09.2020 18:33 Відповісти
Первым источником об операции,был "Московский комсомолец"пропагондовский рупор кремля.Есть множество версий и домыслов на этот счёт.Но прошу помнить,що первыми запустил в СМИ эту новость "Московский комсомолец" отсюда и плясать.Я вообще забил
показати весь коментар
05.09.2020 18:45 Відповісти
А со временем может оказаться, что это "операция" не СБУ а совсем наоборот, я ничуть не удивлюсь .....
показати весь коментар
05.09.2020 19:15 Відповісти
Та в том и дело.Що краще забить.Есть же куча шпионов.Всем есть определение.Есть внутренние,скрытые,обратные,подставные,щоб увести от проблем обратного и т.д и т.п....Можно пробовать разбираться.На Цензоре со слов Шуфрича и его оценки,самое место
показати весь коментар
05.09.2020 19:22 Відповісти
Жалко, что не довели хорошее дело до конца. Впрочем, как говорят астрологи, доведение дела до праведного конца уже не за горами.
Нардеп ОПЗЖ Шуфрич підтримав Офіс Президента з приводу спецоперації щодо "вагнерівців" і заперечує її проведення - Цензор.НЕТ 3168
показати весь коментар
05.09.2020 19:10 Відповісти
теперь только партия ес поддерживает версию фсб.
показати весь коментар
05.09.2020 20:59 Відповісти
а як ФУФРИЧ особисто для себе пояснює той факт, що Україна якимось чином ЗРАЗУ знала поіменно, що між тими чекістами є ті, що воювали в Україні???? Лукаш по "доброті душевній" подзвонив до В.А.ЗЕЛЕН-ого і розказав імена і прізвища всіх затриманих, щоб потім.... НЕ ВІДДАТИ ЇХ УКРАЇНІ???
показати весь коментар
05.09.2020 21:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 