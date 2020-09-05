За добу в ЗСУ 50 нових випадків COVID-19, хворіють 618 осіб, - командування Медсил

За минулу добу в Збройних силах України лабораторно підтверджено 50 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в соцмережі фейсбук передає Цензор.НЕТ.

"З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 18 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець, Білоцерківський військовий госпіталь – 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Чернігівський військовий госпіталь – 2 військовослужбовці, Полтавський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Харківської області – 4 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - вказується в повідомленні.

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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 32 особи (Київська область – 13 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Львівська область – 6 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Хмельницька область – 1 військовослужбовець та 3 працівники ЗС України, Рівненська область – 2 військовослужбовці, Одеська та Чернівецька області – по 1 військовослужбовцю, Вінницька та Тернопільська області – по 1 працівнику ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Станом на 10.00 05 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 618 осіб.Всього за час пандемії одужало – 1286 осіб, летальних випадків – 6.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 570 осіб.



