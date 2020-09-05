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Ватажок терористів "ДНР" Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях під Горлівкою 7 вересня

Ватажок терористів

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві терориста в його телеграмі.

Зокрема, він обіцяє, що артилерійський удар буде завдано вранці в понеділок, 7 вересня. Пушилін  закликав українську сторону вивести особовий склад з місця, по якиму буде завдано удар.

Він пише, що закликав Україну зарити траншеї, які нібито були вириті після перемир'я на Донбасі 22 липня 2020 року. Але так і не отримав відповіді. Тому він відкриє вогонь по "незаконно зведеним інженерним спорудам в районі населеного пункту Шуми" (це недалеко від Горлівки) ...

Ватажок терористів ДНР Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях під Горлівкою 7 вересня 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці 503-го ОБМП відповіли на погрози ватажка "ДНР" Пушиліна зламати облаштовані на Донбасі укріплення: Приходь, ми чекаємо. ФОТО

Горлівка (208) Пушилін Денис (135) найманці рф (2052)


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Топ коментарі
+85
Так они каждый день как стреляли, так и продолжают. Это Зеля тут со сцены народ разыгрывает.
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05.09.2020 12:58
+61
МММ не может одавать приказы - приказы отдают только из )(уйлостана.
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05.09.2020 13:00
+58
ты отойди я разрушу твои позиции. ты не стреляй. ок?

***** до какого сюрреализма этот недонаполеон довел страну! это даже не цирк. это дурдом
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05.09.2020 13:02
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А не пора ли Пушку встретиться с Захаром?
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05.09.2020 21:42 Відповісти
Это заявление - отвлечение внимания. Штирлиц спалился, спасают агента. КГБ перекидывает тему новости дня. В воскресенье соберется ТГК, перетрут и типо придут к решению. Ничего не будет.
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05.09.2020 22:00 Відповісти
да, чисто вброс. Мыльный пузырь
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05.09.2020 22:07 Відповісти
ой *** пушечило я жду. давай. а после... смотри вместе с ***** письку не потеряй когда сматываться будешь... хотя все равно тебе не долго... КУПИ лучше САМ билет на концерт кобиздона... легче долги своим отдавать будет.
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05.09.2020 23:35 Відповісти
ахереть 20 год и террористы оккупанты ставят условия
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05.09.2020 23:42 Відповісти
ой пушечило ДУРНУВАТЕ ... це створіннячко думає що зможе? воно під себе сцяти почне коли Українці вдарять по цій сволоті росіянський... а там подивимость куди цю наволочь підвісити і за яку...
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05.09.2020 23:43 Відповісти
https://vk.com/video-138738473_456245371 https://vk.com/video-138738473_456245371

Хроники "гражданской" войны
Вчера: Денис Владимирович, дайте команду, а то морпехи укроповские с нас ржут

Сегодня: Укропы, хватит ржать! И не лыбьтесь ехидными улыбочками. Это не мы, это всё правительство России приказ не дало.
Но мы вас всех порвём.
Папизже
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05.09.2020 23:55 Відповісти
https://vk.com/video-138738473_456245371

Хроники "гражданской" войны
Вчера: Денис Владимирович, дайте команду, а то морпехи укроповские с нас ржут
Сегодня: Укропы, хватит ржать! И не лыбьтесь ехидными улыбочками. Это не мы, это всё правительство России приказ не дало. Но мы вас всех порвём. Папизже
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05.09.2020 23:56 Відповісти
Шёл седьмой год, как свинорусы взяли Киев ! Ватажок терористів "ДНР" Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях під Горлівкою 7 вересня - Цензор.НЕТ 1154Ватажок терористів "ДНР" Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях під Горлівкою 7 вересня - Цензор.НЕТ 1154Ватажок терористів "ДНР" Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях під Горлівкою 7 вересня - Цензор.НЕТ 1154
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05.09.2020 23:57 Відповісти
А, то, что орки сами, пользуясь этим мнимым перемирием, зная, как зеленая жопа с ушами боится не злить ***** и точно не отдаст приказ на открытие огня, роют во всю и везде, это нормально.
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06.09.2020 01:21 Відповісти
Какие Мински, какие ТКГ? Вы что не поняли? Цель Москвы - безконечное продолжение войны и капитуляция, оккупация Украины. Все те переговоры - фуфло.
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06.09.2020 07:25 Відповісти
А европоцам ндравица. Либерасты и прагматики (профит наше усьо!), для них слова совесть и честь как ругательства.
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06.09.2020 07:30 Відповісти
Ох сколько "вояк" на форуме.И все стратеги уровня маршала.Знают кто ссыт,кто смелый и где и кем нарыто.Аж страшно.Вам,полудуркам,даже не рассказали какие пункты есть в последнем соглашении о перемитье,а они строят из себя умников.Противно читать всю эту ересь,под чутким руководством главного редактора.
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06.09.2020 07:44 Відповісти
пункты?
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06.09.2020 07:51 Відповісти
Они должны быть где-то В Будапештском меморандуме. Как-никак но типа международный договор, а не какое_то соглашение непонятно с кем.
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06.09.2020 10:36 Відповісти
во где мавпа.
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06.09.2020 08:23 Відповісти
ПТН-ПНХ !!
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06.09.2020 08:26 Відповісти
"-Владімір Алєксандровіч,у нас зашквар.Арьєв докумєнти представив,мол,палєво,ви свнопсам все зливаєте,што дєлать,резонанс,трєбуют ТСК. -Подожжі,щас Пушиліну позвоню,он чото придумаєт,шоб тєму перебить. *один день з життя офісу президента*"
https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1302309520455204865
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06.09.2020 09:27 Відповісти
А вот тушить пожары на своей территории пожарными самолетами без разрешения лугандонцев - не может!
Приехали уже миротворцы гребаные - скоро из лугандонских окопов команды отбой и подъем подавать будут
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06.09.2020 09:43 Відповісти
Писец - Бубочку начинают носом тыкать уже в чужое дерьмо...
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06.09.2020 09:40 Відповісти
Выдавать желаемое за действительное - удел дебила, не увлекайся, Сержик.
А это тебе для ума :

КЛИМКИН СЛИЛ ВСЮ ПРАВДУ О ПОРОШЕНКО! СТРАНА НА УШАХ - ПЕТЯ БАЛАБОЛ!
https://youtu.be/MzebwNF863s
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06.09.2020 09:42 Відповісти
Задрали вы уже зебилы креативнойопнутые - вы думаете шо если людям не нравиться ваша тупость, заносчивость и жадность, то значит они сторонники такого же мудака, Порошенка? Да вы все глисты из одного горшка с говном - зеленские, порошенки, януковичи, ющенки. Все вы - глисты в организме страны!
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06.09.2020 09:47 Відповісти
Ты пользуешься неправильными терминами, дебилы в данном случае те, кто поддерживает Петю, а те кто Зелю выбрали поступили правильно ибо мародёр-вор-брехун-фальсификатор ***** просто бы угробил страну, а Зеля - просто неумеха... как бы тебе не хотелось повесить то что пишут на брехливом шоколадном "цензоре".
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06.09.2020 09:56 Відповісти
Кацапа, дебіл тут -ТИ!
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06.09.2020 13:53 Відповісти
Ваня, мудило моё, а ты сам смотрел собственную ссылку, прежде чем обмазаться гавном по-пояс?
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06.09.2020 09:54 Відповісти
пшлнхй срань чоколятна... да и не ваня я....
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06.09.2020 09:57 Відповісти
Не Ваня, мудило моё, а ты сам смотрел собственную ссылку, прежде чем обмазаться гавном по-пояс?
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06.09.2020 10:27 Відповісти
Не ваня, а петушок?
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06.09.2020 11:44 Відповісти
Вафлист евро7 ищет единозащёчников и петухов...и никак не нходит...
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06.09.2020 15:15 Відповісти
Я вижу ты в отчаянье, защёчник, не нашёл своих и теперь кукарекаешь от злости на Луну...
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06.09.2020 15:57 Відповісти
Петушок, не вставай с бутылки, не надо, там твоё место
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06.09.2020 16:12 Відповісти
Вафлист, соси и больше не проси.
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06.09.2020 16:20 Відповісти
ага,ты не ванья,срань лапотная номерная,ты вОнюшка.)) а ещё ты кацапсина и ********* убогая.
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06.09.2020 12:23 Відповісти
ОВА! Це щось нове - "віддав наказ", "попередив про обстріл"! АХАХАХАХАХА!!! монголо-татари пробують в Цивілізацію???
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06.09.2020 10:06 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.09.2020 10:26 Відповісти
Ватажок терористів "ДНР" Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях під Горлівкою 7 вересня - Цензор.НЕТ 1953
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06.09.2020 10:41 Відповісти
"Бомбит" Пушилина, гороху объелся. Гляди еще и на Лондон захочет идти или "пошлют" как Захара.
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06.09.2020 10:41 Відповісти
Очередной лохотрон от Пушилина.
1) Когда решено нанести огневой удар - противника об этом не предупреждают.

2) Это положит конец Минским соглашениям, в которых кремляди очень заинтересованы впихнуть раковую опухоль в тело Украины.
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06.09.2020 11:06 Відповісти
сраный прыщавый ммм-щик, убогая шавка кремляди уже указывает Украине, что ей можно строить на своей земле,а что нет...можно ли рыть окопы или нет...а не то разнесет все к чертям?

Реакция говнокомандующей шмаркли? Ожидаемая- сглотнула, поджала хвост и смиренно побежала договариваться о встрече с орками, чтобы упростить их не стрелять...

Зачётный президент и главнокомандующий теперь в Украине, ничего не скажешь, почётный трус и уклонист по всем фронтам...
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06.09.2020 12:19 Відповісти
Що там, зебуїн малороський уже вибачився перед чепушиліним?
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06.09.2020 13:01 Відповісти
Дамбаский гомик Пушилка все что может сделать, это то же, что и петух Кадырка - соснуть вялого и успокоиться:
Ватажок терористів "ДНР" Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях під Горлівкою 7 вересня - Цензор.НЕТ 4619
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06.09.2020 13:39 Відповісти
Генералисимус
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06.09.2020 14:43 Відповісти
Зеленский потребовал от командующего ООС Кравченко отвести подразделения 503-го батальона морской пехоты под Шумами с передовой позиции.
Хроника (обновление)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html…

Отводи сразу под Киев, срань ты зелёная !!
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06.09.2020 14:54 Відповісти
Траншеи уже засыпали и войска увели
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06.09.2020 15:06 Відповісти
Громкая операция информационного прикрытия очередного провала агента Ермака.

Кстати, можно было сделать вброс о возможной беременности Менделихи - то ли от Зелепуха, то ли от самого завхоза - обсуждали бы дольше...
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06.09.2020 15:21 Відповісти
Щось дуже вже ця гнида зажилась на цьому світі. Ансамбль алєксандрова з кабздоном, гіві та моторилою заждались вже...
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06.09.2020 15:22 Відповісти
Если завтра война (1938) ютубе
посмотрите на уровень военной мысли кацапов, к чему они готовились перед войной
засранцы
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06.09.2020 15:40 Відповісти
ребята все кто комментирует,как попасть в ваш батальон им клавиатуры и монитора сколько вам платят в день, к кому обратится чтоб попасть к вам к бутусову?
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07.09.2020 11:03 Відповісти
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