Ватажок терористів "ДНР" Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях під Горлівкою 7 вересня
Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві терориста в його телеграмі.
Зокрема, він обіцяє, що артилерійський удар буде завдано вранці в понеділок, 7 вересня. Пушилін закликав українську сторону вивести особовий склад з місця, по якиму буде завдано удар.
Він пише, що закликав Україну зарити траншеї, які нібито були вириті після перемир'я на Донбасі 22 липня 2020 року. Але так і не отримав відповіді. Тому він відкриє вогонь по "незаконно зведеним інженерним спорудам в районі населеного пункту Шуми" (це недалеко від Горлівки) ...
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Хроники "гражданской" войны
Вчера: Денис Владимирович, дайте команду, а то морпехи укроповские с нас ржут
Сегодня: Укропы, хватит ржать! И не лыбьтесь ехидными улыбочками. Это не мы, это всё правительство России приказ не дало.
Но мы вас всех порвём.
Папизже
Хроники "гражданской" войны
Вчера: Денис Владимирович, дайте команду, а то морпехи укроповские с нас ржут
Сегодня: Укропы, хватит ржать! И не лыбьтесь ехидными улыбочками. Это не мы, это всё правительство России приказ не дало. Но мы вас всех порвём. Папизже
https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1302309520455204865
Приехали уже миротворцы гребаные - скоро из лугандонских окопов команды отбой и подъем подавать будут
А это тебе для ума :
КЛИМКИН СЛИЛ ВСЮ ПРАВДУ О ПОРОШЕНКО! СТРАНА НА УШАХ - ПЕТЯ БАЛАБОЛ!
https://youtu.be/MzebwNF863s
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
1) Когда решено нанести огневой удар - противника об этом не предупреждают.
2) Это положит конец Минским соглашениям, в которых кремляди очень заинтересованы впихнуть раковую опухоль в тело Украины.
Реакция говнокомандующей шмаркли? Ожидаемая- сглотнула, поджала хвост и смиренно побежала договариваться о встрече с орками, чтобы упростить их не стрелять...
Зачётный президент и главнокомандующий теперь в Украине, ничего не скажешь, почётный трус и уклонист по всем фронтам...
Хроника (обновление)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html…
Отводи сразу под Киев, срань ты зелёная !!
Кстати, можно было сделать вброс о возможной беременности Менделихи - то ли от Зелепуха, то ли от самого завхоза - обсуждали бы дольше...
посмотрите на уровень военной мысли кацапов, к чему они готовились перед войной
засранцы