Ватажок терористів "ДНР" Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях під Горлівкою 7 вересня

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві терориста в його телеграмі.

Зокрема, він обіцяє, що артилерійський удар буде завдано вранці в понеділок, 7 вересня. Пушилін закликав українську сторону вивести особовий склад з місця, по якиму буде завдано удар.

Він пише, що закликав Україну зарити траншеї, які нібито були вириті після перемир'я на Донбасі 22 липня 2020 року. Але так і не отримав відповіді. Тому він відкриє вогонь по "незаконно зведеним інженерним спорудам в районі населеного пункту Шуми" (це недалеко від Горлівки) ...

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