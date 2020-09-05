Кількість пацієнтів із COVID-19 у лікарнях із липня зросла більш ніж удвічі. На сьогодні задіяно 26 тис. ліжок, - Степанов

В українських медичних установах, де лікують хворих з коронавірусом, задіяно 26 тис. ліжок.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в нас уже задіяно 26 тис. ліжок для лікуваннях хворих на COVID-19. При цьому ми постійно додаємо ще лікарні, які включаються в процес лікування, – це ще плюс 9 тис. ліжок. Тобто в готовності - 35 тис. ліжок", - сказав він.

Міністр додав, що заповненість лікарень хворими на COVID-19 або людьми з підозрою на це захворювання у Чернівецькій області становить 69%, в Одеській - 65%, в Івано-Франківській області - 61%, у Тернопільській – 56%, Сумській – 53%, Хмельницькій – 52%, Львівській області - 50%. Крім того в Україні минулої доби COVID-19 виявили у 163 дітей і 133 медиків.

"За минулу добу захворіли 2 тис. 836 осіб, з них 163 дитини, а також 133 медичних працівники. Було госпіталізовано 460 осіб. Сьогодні на ранок загальна кількість людей, які перебувають у лікарнях з підтверджених діагнозом COVID-19, cтановить 7 тис. 467 пацієнтів. І ця кількість продовжує зростати", - сказав він.

Також Степанов повідомив, що за останню добу зафіксовано 50 летальних випадків, при цьому одужали 1 тис. 036 пацієнтів з COVID-19.

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Міністр додав, що загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 133 тис. 787 осіб, з них 8 тис. 683 дітей і 11 тис. 887 медичних працівників. При цьому загалом одужали 61 тис. 649 осіб, померли - 2 тис. 811.

Також за попередню добу було зроблено 46 тис. 891 тестування, з них 25 тис. 229 - методом ПЛР і 21 тис. 662 - методом ІФА.





