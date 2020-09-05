Кількість пацієнтів із COVID-19 у лікарнях із липня зросла більш ніж удвічі. На сьогодні задіяно 26 тис. ліжок, - Степанов
В українських медичних установах, де лікують хворих з коронавірусом, задіяно 26 тис. ліжок.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні в нас уже задіяно 26 тис. ліжок для лікуваннях хворих на COVID-19. При цьому ми постійно додаємо ще лікарні, які включаються в процес лікування, – це ще плюс 9 тис. ліжок. Тобто в готовності - 35 тис. ліжок", - сказав він.
Міністр додав, що заповненість лікарень хворими на COVID-19 або людьми з підозрою на це захворювання у Чернівецькій області становить 69%, в Одеській - 65%, в Івано-Франківській області - 61%, у Тернопільській – 56%, Сумській – 53%, Хмельницькій – 52%, Львівській області - 50%. Крім того в Україні минулої доби COVID-19 виявили у 163 дітей і 133 медиків.
"За минулу добу захворіли 2 тис. 836 осіб, з них 163 дитини, а також 133 медичних працівники. Було госпіталізовано 460 осіб. Сьогодні на ранок загальна кількість людей, які перебувають у лікарнях з підтверджених діагнозом COVID-19, cтановить 7 тис. 467 пацієнтів. І ця кількість продовжує зростати", - сказав він.
Також Степанов повідомив, що за останню добу зафіксовано 50 летальних випадків, при цьому одужали 1 тис. 036 пацієнтів з COVID-19.
Міністр додав, що загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 133 тис. 787 осіб, з них 8 тис. 683 дітей і 11 тис. 887 медичних працівників. При цьому загалом одужали 61 тис. 649 осіб, померли - 2 тис. 811.
Також за попередню добу було зроблено 46 тис. 891 тестування, з них 25 тис. 229 - методом ПЛР і 21 тис. 662 - методом ІФА.
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надайте, будь ласка, посилання на дослідження, в якому це зроблено
по-друге, нічого про виділення в чистому вигляді (purification)
давай ще
або можеш не старатися, таких досліджень не проведено
а для таких, хто обкрадає, це просто ще один звичайний день без усіляких змов
таких досліджень немає, отже й доказів немає
давайте, Ви будете вигадувати нові назви вірусу, а я буду шукати в інтернеті спростування їх існування?
ні, це так не працює, особливо у вірусології
ніхто не повинен доводити, що якогось вірусу немає, треба доводити, що він існує (відповідно до певних стандартами), а якщо таких доказів немає, то про існування вірусу немає підстав говорити
либо ВРАГИ, либо полезные им ИДИОТЫ.
Есть научные доказательства, есть статистика.
А есть преступники и их соучастники, которые хотят,
чтобы побольше людей в Украине умерло!
Вы - либо сознательные враги, либо продажные твари,
либо полезные им идиоты!!! И так к вам должны относится все разумные люди!
надайте, будь ласка, посилання на дослідження, в якому це зроблено
а в реальності, вірус не ізольовано та не виділено, отже й код геному фізично ніхто не міг розшифрувати
Але не в цьому випадку.
знімку чого? екзосом, коктейлю з вірусів? жодний вчений не довів, що він зробив фото саме сарс-ков-2
доведи, що я не права
знімку чого? екзосом, коктейлю з вірусів? жодний вчений не довів, що він зробив фото саме сарс-ков-2"
от і все
от тільки стандарти вірусології ,яким більше 100 років за твоїми словами, ніхто не відміняв
але доказів того, що сарс-ков-2 існує, так і немає
Зараз достатньо знімку в електронному мікроскопі та секвенування геному віруса."
ти ставиш воза перед конем, порушуючи логічний порядок дій
за наукою вірус повинен бути ізольований та виділений у чистому вигляді, цього не зроблено, отже доказів існування вірусу немає
а сотні вчених стверджують, що ці дії обов'язкові
де ж безпомилково? коли за останніми даними плр-тести мають 30% хибнопозитивних та 20% хибнонегативних результатів
щось у твоїй теорії не збігається
за стандартами вірусології для того, щоб стверджувати, що сарс-ков-2 існує, необхідно ізолювати та виділити його в чистому вигляді
надайте, будь ласка, посилання на дослідження, в якому це зроблено
https://www.msn.com/en-us/health/medical/half-of-cdc-coronavirus-test-kits-are-inaccurate-study-finds/ar-BB16S6M6?fbclid=IwAR0gfWwz6VYrSL_VfjEz_D2lzCPORkpOE7Nkx-*********************
ну ось, будь-ласка, стаття в науковому журналі
http://www.int-soc-clin-geriat.com/info/wp-content/uploads/2020/03/Dr.-Lees-paper-on-testing-for-SARS-CoV-2.pdf
якщо зараз Вам зробити плр-тест на герпес, він буде позитивним, бо цей вірус є в більшості людей, чи означає це, що Ви хворієте на герпес?
якщо усім померлим робити плр-тест на герпес, то у 90% він буде позитивний
чи означає це, що 90% смертей відбувається через герпес?
питання в методиці встановлення діагнозу, у тому числі діагнозу смерті
чому тестують лише на сарс-ков-2 і не тестують на сотні інших ГРВІ, які легко можуть бути причиною симптомів?
це брехня, вже ж проходили?
вчені кажуть, що разів у 10 щонайменше
а оскільки цей показник занижений, відповідно летальність завищена
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
реальна летальність менша, ніж у сезонного грипу
При попаданні пилу з мертвими вірусами ковід19 на слизову оболонку, у людей теж виробляються антитіла проти цього антигену.
Safe and effective https://en.wikipedia.org/wiki/Adenovirus_vaccine adenovirus vaccines were developed for adenovirus serotypes 4 and 7, but were available only for preventing ARD among US military recruits.https://en.wikipedia.org/wiki/Adenovirus_infection#cite_note-9 [9] Production stopped in 1996https://en.wikipedia.org/wiki/Adenovirus_infection#cite_note-10 [10] and was restarted in 2011. Strict attention to good infection-control practices is effective for stopping transmission in hospitals of adenovirus-associated disease, such as epidemic keratoconjunctivitis. Maintaining adequate levels of chlorination is necessary for preventing swimming pool-associated outbreaks of adenovirus conjunctivitis.
Закуповуйте вакцини і вакцинуйтеся на здоров"я.
САРС-КОВ-2
якщо зараз Вам зробити плр-тест на коронавірус, і він буде позитивним, то Ви хворієте на ковід-19
якщо усім померлим робити плр-тест на коронавірус, і він буде позитивний,
це означає, що смерть відбулася через ковід-19
ГЕРПЕС
якщо зараз Вам зробити плр-тест на герпес, він буде позитивним, бо цей вірус є в більшості людей, чи означає це, що Ви хворієте на герпес?
якщо усім померлим робити плр-тест на герпес, то у 90% він буде позитивний
чи означає це, що 90% смертей відбувається через герпес?
так само я запитую тебе
чи дійсно існує лише сарс-ков-2? чи ще кількасот вірусів (ГРВІ) викликають ті самі симптоми та ускладнення?
Чи ти дурний?
Лікарі використовують наступну логіку (протокол):
САРС-КОВ-2
якщо зараз Вам зробити плр-тест на коронавірус, і він буде позитивним, то Ви хворієте на ковід-19
якщо усім померлим робити плр-тест на коронавірус, і він буде позитивний,
це означає, що смерть відбулася через ковід-19
))
Точно так же плохая медицина не способна быстрее ставить на ноги уже заболевших. Хотя Минздрав и написал в своих протоколах лечения самые современные препараты, но стоят они многие тысячи гривен и явно не по карману ни больницам, ни многим больным.
Це правда, але тільки не про коронавірусну істерику. Везуть усіх підряд з підозрілими симптомами. Хоча ці симптоми можуть викликати кілька сотень різних вірусів. Не кажучи вже про інші можливі збудники.