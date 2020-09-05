Україна та Румунія підписали угоду про зміцнення безпеки в Чорному морі

Міністр оборони України Андрій Таран прилетів з робочим візитом до Румунії. В рамках нього Таран та міністр національної оборони Румунії Ніколає Чуке підписали угоди між Кабінетом міністрів та урядом Румунії про співробітництво у військово-технічній сфері.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Румунії, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що міжурядова угода визначає правову базу військово-технічного співробітництва між двома країнами, спрощує процедуру здійснення державних закупівель у відповідній сфері.

Також угода дозволяє розширити партнерство між Україною і Румунією, спрямовану на зміцнення безпеки в чорноморському регіоні.

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