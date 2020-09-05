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Новини Агресія Росії проти України
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Україна та Румунія підписали угоду про зміцнення безпеки в Чорному морі

Україна та Румунія підписали угоду про зміцнення безпеки в Чорному морі

Міністр оборони України Андрій Таран прилетів з робочим візитом до Румунії. В рамках нього Таран та міністр національної оборони Румунії Ніколає Чуке підписали угоди між Кабінетом міністрів та урядом Румунії про співробітництво у військово-технічній сфері.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Румунії, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що міжурядова угода визначає правову базу військово-технічного співробітництва між двома країнами, спрощує процедуру здійснення державних закупівель у відповідній сфері.

Також угода дозволяє розширити партнерство між Україною і Румунією, спрямовану на зміцнення безпеки в чорноморському регіоні.

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Румунія (1158) угода (641) Чорне море (1666) Таран Андрій (267)


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Это гораздо надежнее, чем с Бульбочипсом в десна смоктаться.
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05.09.2020 13:36 Відповісти
Румыния получила большую часть шельфа около Змеиного
https://tsn.ua/ru/********/rumynii-dostalas-bolshaya-chast-nefti-i-gaza-okolo-zmeinogo.html
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05.09.2020 13:39 Відповісти
хммм.. странно.. в Киеве сейчас сидит делегация МинОбороны Ирака с желанием заключить крупный военный контракт, а Таран то на Луганщине, то на Румынии от иракцев прячется..
уж не собирается ли Тарна пойти по стопам Соломатина и испортить отношения с потенциальным покупателем нашей военной техники?!..
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05.09.2020 13:41 Відповісти
Паром Орловка-Исакча запустили?
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05.09.2020 13:43 Відповісти
На что зебил выменял перемирие? Если на встречу с ****** он обменял 20 млнд штрафов.
Но на что под выборы зебил обменял перемирие. Если пушилка пугает зебила наступлением.
пушилка пугает зебила наступлением, требуя доп условия.
На войска вагнера(кивы) внутри украины?
Зебил уже достаточно - на вылет придурка.
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05.09.2020 15:09 Відповісти
Шельф вокруг о. Змеиный вернули?
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05.09.2020 13:59 Відповісти
 
 