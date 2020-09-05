Україна та Румунія підписали угоду про зміцнення безпеки в Чорному морі
Міністр оборони України Андрій Таран прилетів з робочим візитом до Румунії. В рамках нього Таран та міністр національної оборони Румунії Ніколає Чуке підписали угоди між Кабінетом міністрів та урядом Румунії про співробітництво у військово-технічній сфері.
Про це повідомляє пресслужба посольства України в Румунії, передає Цензор.НЕТ.
Наголошується, що міжурядова угода визначає правову базу військово-технічного співробітництва між двома країнами, спрощує процедуру здійснення державних закупівель у відповідній сфері.
Також угода дозволяє розширити партнерство між Україною і Румунією, спрямовану на зміцнення безпеки в чорноморському регіоні.
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https://tsn.ua/ru/********/rumynii-dostalas-bolshaya-chast-nefti-i-gaza-okolo-zmeinogo.html
уж не собирается ли Тарна пойти по стопам Соломатина и испортить отношения с потенциальным покупателем нашей военной техники?!..
Но на что под выборы зебил обменял перемирие. Если пушилка пугает зебила наступлением.
пушилка пугает зебила наступлением, требуя доп условия.
На войска вагнера(кивы) внутри украины?
Зебил уже достаточно - на вылет придурка.