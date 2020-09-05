Печерський суд відмовився зобов'язати Портнова видалити опубліковані ним персональні дані співробітників "Схем" і присудив йому 52 тис. грн компенсації, - Седлецька

Суддя Печерського райсуду Києва Світлана Волкова, відпустила екскомандира "Беркута" Дмитра Садовника, відхилила позов членів команди "Схем" до ексглави ОП часів Януковича Андрія Портнова про те, щоб він видалив опубліковані ним персональні дані працівників "Схем". Крім того, суддя поставила компенсувати 52 000 гривень за юридичний супровід справи.

Про це повідомила ведуча програми "Схеми: корупція в деталях" Наталія Седлецька, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо позову членів команди "Схем" до Андрія Портнова. Я від початку розуміла, що це буде яскрава справа для того, щоб протестувати систему.

Бо все занадто очевидно.



Оцініть самі:



Є стаття закону, якою заборонено поширювати персональні дані людини без її згоди.



І є Андрій Портнов, який опублікував паспортні дані, адресу проживання, номери автомобілів наших водіїв, які допомагали журналісту Михайлу Ткачу готувати розслідування про його зв’язки у владі.

Тобто Портнов опублікував персональні дані, захищені законом.



У позові попросили суд зобов’язати Андрія Портнова видалити свої публічні повідомлення з персональними даними (саме такий шлях прописаний в законі).

Суддя Світлана Волкова відмовила у задоволенні позову. Та ще й присудила відшкодувати Портнову 52 тисячі гривень компенсації його витрат на свій юридичний супровід.



Попри вимоги наших адвокатів забезпечити публічність процесу, справа відбулась у письмовому провадженні.



Засідань по справі не було, а готове рішення просто видали на руки Портнову, який його одразу опублікував.



Адвокати Інституту розвитку регіональної преси вже готують апеляцію.

До розгляду апеляції рішення Печерського суду не вступає у силу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Седлецька про нічний підпал автомобіля "Схем": Цю машину добре знають фігуранти розслідувань і Портнов публікував персональні дані водіїв

Цікаво, що суддя Печерського суду Києва Світлана Волкова вже двічі була відсторонена Верховною радою від правосуддя за порушення присяги. Та перебувала під слідством за підозрою у винесенні неправосудного рішення. Бо випустила з-під варти екскомандувача "Беркуту" Дмитра Садовника, в результаті чого він утік. Але їй вдалось поновитись.



Суддя Волкова також відома тим, що винесла рішення про "безперервне проживання Портнова" в Україні протягом останніх 5 років (хоча після втечі Януковича він мешкав у Австрії).

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа вже виступило з заявою, висловивши розчарування відмовою суду Києва задовольнити позов водія "Схем" до Портнова.



У компанії нагадали, що неодноразово закликали українську владу притягнути до відповідальності всіх причетних до тиску і погроз журналістам та іншим працівникам програми. Про це йдеться у заяві виконувачки обов’язків президента Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Дейзі Сінделар.



"Публікація цієї інформації умисно наразила водія програми розслідувань на небезпеку переслідування та насильства. У серпні автомобіль Бориса Мазура був знищений внаслідок підпалу.



Рішення суду виправдовує тих, хто використовувує погрози та зловживання інформацією, щоб залякувати та створювати потенційну загрозу для журналістів. Той факт, що слухання справи не було відкритим для громадськості, лише викликає додаткове занепокоєння щодо безпеки та правової захищеності наших журналістів в Україні", – підкреслили у компанії.

Повний текст заяви тут", - розповіла Седлецька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експерт Нацполіції намагався виявити сліди прослуховування у квартирі Ткача, використовуючи гілочку, спицю від сушарки та викрутку, - Седлецька. ФОТО

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 серпня в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

За словами головного редактора "Схем" Наталії Седлецької, згорілий автомобіль добре знають фігуранти розслідувань програми. А рік тому ексглава ОП часів Януковича Андрій Портнов опублікував номер авто і персональні дані водія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля. Президент Володимир Зеленський висловив надію, що слідчі швидко знайдуть паліїв. Його прессекретар Юлія Мендель заявила, що журналістам "Схем" можуть запропонувати захист.



