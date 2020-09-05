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Новини Мажори на дорогах
21 085 83

Син кандидата в мери Кривого Рогу Шевчика збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Дитина в реанімації, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (оновлено)

Увечері в четвер, 3 вересня, в Кривому Розі (Дніпропетровська область) сталася ДТП.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", за інформацією місцевого порталу "Первый городской", її винуватцем став 18-річний Марк Шевчик, син генерального директора ЦентрГОКа (група компаній "Метінвест") і кандидата на пост міського голови від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика.

Син кандидата в мери Кривого Рогу Шевчика збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Дитина в реанімації, - ЗМІ 01

Марк Шевчик на авто Volkswagen (номер АЕ 5392 ОВ) порушив правила дорожнього руху і проїхав на червоний сигнал світлофора, в результаті чого збив 11-річного хлопчика, який з матір'ю переходив дорогу  пішоходним переходом.

Дитину госпіталізували в дитячу обласну лікарню, куди її екстрено перевели з Кривого Рогу. У хлопчика діагностовано множинні травми: закритий перелом скроневої кістки справа, перелом внутрішньої пластинки сигмовидного синуса, забій головного мозку, гематома потилиці тощо. Стала відома особа потерпілого. Це мешканець Довгинцівського району Кривого Рогу Олександр Горб, 2009 року народження. ДТП сталася біля супермаркету "Ашан", на пішохідному переході. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева виплатила двом постраждалим по 31,67 грн компенсації

Син кандидата в мери Кривого Рогу Шевчика збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Дитина в реанімації, - ЗМІ 02
Син кандидата в мери Кривого Рогу Шевчика збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Дитина в реанімації, - ЗМІ 03
Син кандидата в мери Кривого Рогу Шевчика збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Дитина в реанімації, - ЗМІ 04
Син кандидата в мери Кривого Рогу Шевчика збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Дитина в реанімації, - ЗМІ 05
Син кандидата в мери Кривого Рогу Шевчика збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Дитина в реанімації, - ЗМІ 06

Як стверджують криворізькі блогери, батько винуватця ДТП, Дмитро Шевчик, який балотується на пост міського голови Кривого Рогу від партії "Слуга народу", намагається використовувати свої зв'язки в місті, щоб зам'яти подію. Однак інформація вже просочилася в ЗМІ. Скандал, ймовірно, може відбитися як на політичних перспективах самого Дмитра Шевчика, так і рейтингу президентської політичної сили в Кривому Розі. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Верховному Суді захист не домігся пом'якшення для винуватців смертельної ДТП в Харкові Зайцевої та Дронова

Ситуацію у себе в фейсбуці прокоментував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"18-річний Марк Шевчик - син кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика від Слуги народу, увечері 3 вересня збив на пішохідному переході 11-річного Олександра Б., сина працівниці пекарні. Судячи з діагнозом, удар був дуже сильним - у дитини закрита черепно -мозковий травма, закритий перелом скроневої кістки справа, перелом внутрішньої пластинки сигмовидної синуса, забій головного мозку.

Якщо держава дозволить "відмазати" злочинця, значить "слуги народу" почали відчувати себе господарями. Тепер в рідному місті президента Зеленського головне питання для кандидата від його партії на виборах - чи "слуги народу" несуть рівну відповідальність за порушення закону, або деяких від тюрми "відмажуть"? Покарання Марку Шевчику має бути невідворотним і справедливим, а судовий процес покаже чого насправді варта нинішня влада", - написав журналіст.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, Volkswagen Passat, на якому хлопець збив дитину, належить самому Марку. Крім того, в місті хлопця бачили за кермом інших елітних авто - Porsch Macan і BMW 7-ї серії. При цьому "Порш" зареєстрований на бабусю Ольгу Шевчик.

Пізніше кандидат в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитро Шевчик написав пост, в якому підтвердив, що його син Марк став учасником ДТП. Дмитро Шевчик  заявив, що його син не впорався з керуванням, уникаючи зіткнення з автомобілем, а також пообіцяв всіляко допомагати потерпілому хлопчикові.

Син кандидата в мери Кривого Рогу Шевчика збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Дитина в реанімації, - ЗМІ 07

ДТП (4466) Кривий Ріг (1358)


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Топ коментарі
+45
Молодий амфетаміновий тіпочек набирає рєшал - картина маслом.
Феодальна Україна - це ти!
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05.09.2020 14:04
+35
нічого мажорчику не буде..прикладів безліч..
показати весь коментар
05.09.2020 14:04
+29
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/RTWVXfem4KPA5Iw

https://twitter.com/RTWVXfem4KPA5Iw Олександр Кряж https://twitter.com/RTWVXfem4KPA5Iw @RTWVXfem4KPA5Iw https://twitter.com/RTWVXfem4KPA5Iw/status/1302199150537314305 8 мин

"Хто пры немцах жыл, тот i щяс жывьйот !"

https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1302193544506081280 29 мин

гляньте, яку фоточку надибала в гуглі...
серпень 2017, відспівують Ірину Бережну екс-регіоналку, що розбилась в Хорватії... присутність лукашенкі-бондаренкі-шуфрича-добкіна-герман-тедеєва-бахтєєвої-червоненка не дивує...

трохи, зовсім трохи, здивувала присутність лободи-брєжнєвої-фреймут...
але ж це мімімі... єрмак разом з онукою вітольда фокіна - скандальна маша фокіна, яка мешкає у США

до речі, татко Маші, і син Вітольда Павловича - Фокін Ігор Відольдович разом з татком Вітольдом керує БО МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ГУМАНІТАРНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ #20030807

Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ - Цензор.НЕТ 289
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05.09.2020 14:06
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Правила форума Рада форумчан
мозгов не купишь, в этом все проблемы
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05.09.2020 14:04 Відповісти
Скажи, хто в тебе батя....
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05.09.2020 15:02 Відповісти
Молодий амфетаміновий тіпочек набирає рєшал - картина маслом.
Феодальна Україна - це ти!
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05.09.2020 14:04 Відповісти
Хай не каже батя, що синуля тачку взяв покататись: це точила 18-річного вбивці з характерно піднятими задніми амортами. Перед дівчатами похизувався, виродок імбецільний ??!
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05.09.2020 15:04 Відповісти
нічого мажорчику не буде..прикладів безліч..
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05.09.2020 14:04 Відповісти
только самосуд, иначе никак
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05.09.2020 14:08 Відповісти
Мальчику помогут из-за резонанса, и пока не замнут дело, а замнут все быстро, у меня нет даже тени сомнения в этом
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05.09.2020 23:00 Відповісти
Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ - Цензор.НЕТ 4862
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05.09.2020 14:05 Відповісти
на р абиновича похож
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05.09.2020 14:56 Відповісти
так это он и есть
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05.09.2020 16:01 Відповісти
Мальчику здоровья - ЗЕлёным скатертью дорожка в полную сраку, особенно в очень Кривом ЗЕРогу !
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05.09.2020 14:05 Відповісти
Клоуны все в шуточки переведут, они так мыслят, по другому не могут.
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05.09.2020 14:06 Відповісти
І мову вивчити нездатні .
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05.09.2020 14:25 Відповісти
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/RTWVXfem4KPA5Iw

https://twitter.com/RTWVXfem4KPA5Iw Олександр Кряж https://twitter.com/RTWVXfem4KPA5Iw @RTWVXfem4KPA5Iw https://twitter.com/RTWVXfem4KPA5Iw/status/1302199150537314305 8 мин

"Хто пры немцах жыл, тот i щяс жывьйот !"

https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1302193544506081280 29 мин

гляньте, яку фоточку надибала в гуглі...
серпень 2017, відспівують Ірину Бережну екс-регіоналку, що розбилась в Хорватії... присутність лукашенкі-бондаренкі-шуфрича-добкіна-герман-тедеєва-бахтєєвої-червоненка не дивує...

трохи, зовсім трохи, здивувала присутність лободи-брєжнєвої-фреймут...
але ж це мімімі... єрмак разом з онукою вітольда фокіна - скандальна маша фокіна, яка мешкає у США

до речі, татко Маші, і син Вітольда Павловича - Фокін Ігор Відольдович разом з татком Вітольдом керує БО МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ГУМАНІТАРНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ #20030807

Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ - Цензор.НЕТ 289
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05.09.2020 14:06 Відповісти
В Хорватії навіть придорожні стовпи за Україну.
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05.09.2020 14:11 Відповісти
Вся зараза повилазила...
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05.09.2020 15:27 Відповісти
мож и нашего тоже в детстве сбили?
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05.09.2020 14:08 Відповісти
вашего точно и не один раз
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05.09.2020 14:11 Відповісти
То в зєлєнського ще з дитинства травма?
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05.09.2020 14:20 Відповісти
Та ні. Він таким гундосим сцикуном народився.
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05.09.2020 14:19 Відповісти
Не...его просто уронили в роддоме...головой об зеленый кафельный пол...
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05.09.2020 14:41 Відповісти
Тепер 73% криворожих неодмінно проголосують за папіка цієї бубочки.
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05.09.2020 14:17 Відповісти
Дмитро Шевчик. Партія ;Слуґа народа;.
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05.09.2020 14:18 Відповісти
У рідному місті преЗЕдента від "Слуги народу" на посаду мера балотуватиметься 43-річний Дмитро Шевчик. Він є гендиректором "Центрального гірничо-збагачувального комбінату", який належить Рінату Ахметову.
Також Шевчик є депутатом Дніпропетровської облради від політпартії "Опозиційний блок".
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05.09.2020 14:22 Відповісти
Кріпаки зовсім наглючі стали!
Не бачать , що "панство" на мерсах скаче!!
Дитину ще й посадять за шкоду завданному самоходу(польский-автомобіль)...
🤔
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05.09.2020 14:18 Відповісти
Выздоровления мальчику !
Я перехожу ,как правило, только на пешеходном переходе и только на зелёный ,
при этом не смотрю по сторонам. Получается ,это опасно. Почему у нас так много
подонков за рулём ?
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05.09.2020 14:24 Відповісти
обязательно! обязательно выждите минуту-другую и посмотрите по сторонам!!!
светофоры еще никого не сбивали, так как и зебра не всех спасает, особенно если один ряд стал, а по второму едет обдолбанное (это уже народная мудрость, окропленная кровью пешеходов)...
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05.09.2020 14:31 Відповісти
Якщо на зеленому вичікувати хвилину-другу, то ніколи дорогу не перейдеш.
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05.09.2020 22:30 Відповісти
то я так дійсно трохи перебільшив...не хвилин, ясна річ, а секунд...щоби не попастися на ідіота що прискорився на жовтий...
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05.09.2020 22:33 Відповісти
Оце справді гарна порада. Ще й поки йдеш треба дивитися по сторонах, навіть якщо не було машин, коли виходив на зебру.
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05.09.2020 22:46 Відповісти
Совет: при переходе даже на зеленый свет, смотрите по сторонам, особое внимание - на разделительной полосе. Задавят, не дорого возьмут. И кому будет интересно, кто прав, а кто кто - нет?
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05.09.2020 20:57 Відповісти
как в старом печальном анекдоте - экспертиза установила, что покойный пешеход был прав...
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05.09.2020 22:34 Відповісти
Ну, де тут бригада: «Так етой куріце і надо ! Смотрєть по сторонам надо, а то лєзут под кольоса ! Мусора, совсєм распоясалісь !».....
Де ви, ****** ?
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05.09.2020 14:24 Відповісти
Зегниды - перхоть охметова
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05.09.2020 14:31 Відповісти
Похоже ярмаку с зеленским придётся
Ликвидировать пострадавших ...
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05.09.2020 14:33 Відповісти
памажорил на уикэнд..вся эта дрянь всегда в выходные..мажорьи дтпшки..ща скажут как в те разы когда по 7 человек сбивали торгашей всяких что он эпилептик и ему надо лечение на мальдивах...
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05.09.2020 14:33 Відповісти
и шо.теперь непрямой рог без кандидата останется? .
та не...95 квартал-это ведь не только ********...это еще и натуральный квартал,где много зелени .найдут замену.
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05.09.2020 14:33 Відповісти
Вангую- мажорчик неВиноВатный!!
COVID, підступний, його спровокував..
Ылітна лікарня, клітчаста ковдра, Ылітне хавчик та пійло..
Мовчу вже про срок давності..
🤗
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05.09.2020 14:42 Відповісти
Ти зробив це разом.
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05.09.2020 14:59 Відповісти
Разом з Вами!😁
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05.09.2020 15:08 Відповісти
Нє, без мене.
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05.09.2020 15:10 Відповісти
а еще замалчивают, что в кривом рогу шахтеры под землей сидят и бастуют
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05.09.2020 15:00 Відповісти
"Слугам народа" и членам их семей можно. Им всё можно. Для этого они и пришли к власти, обдурив 73% избирателей.
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05.09.2020 15:00 Відповісти
Обдурить дурака дело нехитрое
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05.09.2020 20:01 Відповісти
100%
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05.09.2020 22:48 Відповісти
Все "прекрасно" - і мажор збивший дитину, і те що мажор з партії "слуга народу", - борцунів з олігархами, і те що він синок ахметовського директора....
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05.09.2020 15:01 Відповісти
Хотелось бы еще услышать ответ на вопрос, за какие шишы бабушка купила "Порш" ?
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05.09.2020 15:02 Відповісти
Шевчик вор и коррупционер, его место в тюряге и возле параши, вместе с его сынком, да и бабушкой в придачу...
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05.09.2020 19:46 Відповісти
На хорошую пенсию - и МакЛарен купить можно) Тут главное - а бабушка знает, что этот "Порше" - ее?)
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05.09.2020 20:59 Відповісти
Слуги давят хозяев на пешеходных переходах .
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05.09.2020 15:04 Відповісти
Марк Шевік - ню, ню. Чому як політик так одразу бачу характерні губи-шльопанці та очі з поволокою боговибраної нації ?
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05.09.2020 15:11 Відповісти
… Глядя, как живут слуги народа, страшно представить, как живут его хозяева…

😱
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05.09.2020 15:12 Відповісти
"Слуги народа" обоср@лись уже по полной. Куда дальше?
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05.09.2020 15:14 Відповісти
С почином мажорика. Эх, а сколько их ещё будет таких, собак безродных, под колёсами путаться. Хоть бери и сафари устраивай. Благо, отстреливаться не будут.
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05.09.2020 15:17 Відповісти
Смерть таким вот маркам. Этнический украинец своего сына никогда марком, абрамом или мойшей не назовет.
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05.09.2020 15:17 Відповісти
Зелёные членограи всегда были ,есть и будут слугами олигархов.Это видно от кого они пришли ,и по законам ,которые они высерают , и как себя ведут.Для блага народа -ничего -ноль .Нет ни одного примера ,что бы народ за этих зелёных мразей голосовал .Главный бублик -пустышка,всё делает против людей .И вроде думали солдат перестали убивать ,ан нет- 7 сентября вата грозится нарубить ,по полной .С барановирусом лепят всех кто с насморком или не так кашлянул .В Харькове вскрыта подпольная лаборатория по выпуску тестов на ковид ,которая миллионными тиражами выдавала тесты сами понимаете какого качества.Отсюда и статистика захмарна .А на самом деле -распил бюджета и убой экономики.
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05.09.2020 15:20 Відповісти
Ви ж зрозумійте форумчани.для нього ця дитина сміття і лайно.Йому нічого не буде.Я думав.що після Майдану не буде такого свавілля.
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05.09.2020 15:29 Відповісти
В диктаторській Білорусі такого немає.
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05.09.2020 15:30 Відповісти
Периодически в Кривом Роге дети директоров предприятий (ГОКов в т.ч.) на своих авто сбивают пешеходов. Иногда с летальным исходом.

Как правило, виновники ДТП отделываются легким испугом, но их родителям такие эпизоды стоят профессиональной и политической карьеры.
Дмитрий Шевчик действительно неплохой менеджер и, в принципе, мог бы стать и неплохим политиком. Но, похоже, не в этот раз.
Это тот случай, когда отец отвечает за сына. И с походом в мэры Шевчику стоит повременить. Кстати, официально он пока еще не кандидат в мэры (Выдвинут, но не зарегистрирован). Так что, у команды Зеленского есть еще время на выдвижение новой кандидатуры (можно и Юзика).
А пострадавшему в данном ДТП мальчику желаем скорейшего выздоровления.
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05.09.2020 15:37 Відповісти
А шо, Юзик (сын Юзика) ещё никого не сбивал?..
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05.09.2020 19:27 Відповісти
Сейчас важно здоровье пострадавшего мальчика. Не надо "раскачивать качели"
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05.09.2020 15:43 Відповісти
не вижу тормозного пути.
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05.09.2020 15:54 Відповісти
Загляни в черепную коробку," тормозили" мозги...
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05.09.2020 19:29 Відповісти
уходил от столкновения, чё за бред. На переходе он должен был стоять, а не уходить от столкновения. ******
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05.09.2020 15:55 Відповісти
Пусть Вилкулу позвонит то все порешает
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05.09.2020 16:03 Відповісти
Лучше Шуфрылу, там есть "опыт" спасения Шуфрылёнка...
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05.09.2020 19:30 Відповісти
Ахметовец?значит невиновен,при любой власти такие могут давить кого захотят.
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05.09.2020 16:20 Відповісти
Очередной мажорный ублюдок.
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05.09.2020 16:42 Відповісти
Мальчику скорейшего выздоровления
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05.09.2020 16:44 Відповісти
« Есть деньги, стало быть, могу делать всё, что угодно ; есть деньги -- стало быть не погибну… »/Достоевский/
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05.09.2020 16:55 Відповісти
Расстрелять!
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05.09.2020 17:00 Відповісти
Поддерживаю! Нехрен лезть в 11 лет на пешеходный переход!..
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05.09.2020 19:32 Відповісти
неблагоприятное стечение обстоятельств - темное время суток, темный цвет авто, водитель идиот...
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05.09.2020 17:06 Відповісти
У водителя, мозги, тормозили.
Загляни в черепушку, там есть чёрный след...
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05.09.2020 19:33 Відповісти
"каждый имеет право на ошибку" (с)
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05.09.2020 17:49 Відповісти
Каждая, Мери в Попинс, имеет право на жертву, на пешеходном переходе!..
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05.09.2020 19:35 Відповісти
Амфетаминовскую мразь отмажут, конечно...
Силовики и судья по домику купят по итогу.
"Уходил от столкновения" - со старта отмазывают.
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05.09.2020 19:19 Відповісти
По УК убийство по неосторожности - 2 года тюрьмы
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05.09.2020 20:26 Відповісти
Потерял управление в городе? На 50кмч разрешенных? Отказал руль, оба тормоза и замок зажигания?
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05.09.2020 20:27 Відповісти
Его фамилия Зайцев.
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05.09.2020 20:29 Відповісти
 
 