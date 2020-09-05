Син кандидата в мери Кривого Рогу Шевчика збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Дитина в реанімації, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (оновлено)

Увечері в четвер, 3 вересня, в Кривому Розі (Дніпропетровська область) сталася ДТП.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", за інформацією місцевого порталу "Первый городской", її винуватцем став 18-річний Марк Шевчик, син генерального директора ЦентрГОКа (група компаній "Метінвест") і кандидата на пост міського голови від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика.

Марк Шевчик на авто Volkswagen (номер АЕ 5392 ОВ) порушив правила дорожнього руху і проїхав на червоний сигнал світлофора, в результаті чого збив 11-річного хлопчика, який з матір'ю переходив дорогу пішоходним переходом.



Дитину госпіталізували в дитячу обласну лікарню, куди її екстрено перевели з Кривого Рогу. У хлопчика діагностовано множинні травми: закритий перелом скроневої кістки справа, перелом внутрішньої пластинки сигмовидного синуса, забій головного мозку, гематома потилиці тощо. Стала відома особа потерпілого. Це мешканець Довгинцівського району Кривого Рогу Олександр Горб, 2009 року народження. ДТП сталася біля супермаркету "Ашан", на пішохідному переході.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева виплатила двом постраждалим по 31,67 грн компенсації











Як стверджують криворізькі блогери, батько винуватця ДТП, Дмитро Шевчик, який балотується на пост міського голови Кривого Рогу від партії "Слуга народу", намагається використовувати свої зв'язки в місті, щоб зам'яти подію. Однак інформація вже просочилася в ЗМІ. Скандал, ймовірно, може відбитися як на політичних перспективах самого Дмитра Шевчика, так і рейтингу президентської політичної сили в Кривому Розі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Верховному Суді захист не домігся пом'якшення для винуватців смертельної ДТП в Харкові Зайцевої та Дронова

Ситуацію у себе в фейсбуці прокоментував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"18-річний Марк Шевчик - син кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика від Слуги народу, увечері 3 вересня збив на пішохідному переході 11-річного Олександра Б., сина працівниці пекарні. Судячи з діагнозом, удар був дуже сильним - у дитини закрита черепно -мозковий травма, закритий перелом скроневої кістки справа, перелом внутрішньої пластинки сигмовидної синуса, забій головного мозку.

Якщо держава дозволить "відмазати" злочинця, значить "слуги народу" почали відчувати себе господарями. Тепер в рідному місті президента Зеленського головне питання для кандидата від його партії на виборах - чи "слуги народу" несуть рівну відповідальність за порушення закону, або деяких від тюрми "відмажуть"? Покарання Марку Шевчику має бути невідворотним і справедливим, а судовий процес покаже чого насправді варта нинішня влада", - написав журналіст.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, Volkswagen Passat, на якому хлопець збив дитину, належить самому Марку. Крім того, в місті хлопця бачили за кермом інших елітних авто - Porsch Macan і BMW 7-ї серії. При цьому "Порш" зареєстрований на бабусю Ольгу Шевчик.

Пізніше кандидат в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитро Шевчик написав пост, в якому підтвердив, що його син Марк став учасником ДТП. Дмитро Шевчик заявив, що його син не впорався з керуванням, уникаючи зіткнення з автомобілем, а також пообіцяв всіляко допомагати потерпілому хлопчикові.





