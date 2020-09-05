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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і 17 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 17 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 5 вересня Київ і 17 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, в 10 регіонах лікарні заповнені більш ніж на 50%: це Київ, Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

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Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень в 18 регіонах країни: Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях . Найвища захворюваність на 100 000 осіб за два тижні - в Чернівецькій (249,5), Тернопільській (247,1), Івано-Франківській (174,3), Харківській (127,1) областях і Києві (110,8).

У всіх областях проводиться достатня кількість тестів.

Київ і 17 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

карантин (18172) МОЗ (5392) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"захворюваність на 100 тис. населення" - взятий із стелі, абсолютно некоректний показник
довбодятли з МОЗу плутають два різних поняття "заражений" та "захворівший"

давайте протестуємо населення плр-тестами на герпес, у 90% людей буде позитивний результат, чи це означає, що 90% населення України хворіє на герпес? звичайно, ні

і плутають ці поняття навмисно, свідомо, вчиняючи великий злочин

"завантаженість ліжок"
ще один маніпулятивний показник
закрийте ще більше лікарень, то заповненість буде 1000000%

хто встановив, що для України 23000 ліжкомісць в інфекційках першої хвилі, це достатня кількість?
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05.09.2020 14:20 Відповісти
Якщо позитивний результат, то в людини будуть симптоми захворювання при будь-якій застуді. Не маніпулюйте тим, в чому не розбираєтесь. Всіх вагітних тестують і позитивні результати на герпес - рідкість.
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06.09.2020 11:12 Відповісти
Какой нафиг карантин, если дети в школах? Задача МОЗа довести граждан до сумасшествия, называя белое черным и наоборот?
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06.09.2020 11:14 Відповісти
 
 