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"Юро, кажи людям всю правду! Де Сорос і масони?": "слуга народу" Гурін звернувся до колеги по фракції Камельчука, який назвав COVID-19 "аферою і змовою"
"Слуга народу" Дмитро Гурін вирішив пожартувати над своїм колегою по фракції Юрієм Камельчуком (який назвав пандемію коронавірусу "великою аферою") і закликав його не приховувати "всю правду" від людей.
Про це "Слуга народу" Дмитро Гурін написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Депутат нашої фракції Юрий Камельчук заявив, що COVID-19 є змовою корпорацій, і з абсолютно незрозумілих мені причин замовчав роль Сороса, Ротшильдів, масонів, ілюмінатів та рептилоідів.
Юро, не ганьбись, кажи людям всю правду!"
Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі парламентського телеканалу Рада заявив, що світова пандемія коронавірусу COVID-19 є "змовою корпорацій", мета якої - "економічний переділ".
Топ коментарі
+24 Валерий Козырь #402429
показати весь коментар05.09.2020 14:44
+11 А П #327143
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+11 olele
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либо ВРАГИ, либо полезные им ИДИОТЫ.
Есть научные доказательства, есть статистика.
А есть преступники и их соучастники, которые хотят,
чтобы больше людей в Украине умерло!
Они - либо сознательные ВРАГИ, либо продажные ТВАРИ,
либо полезные им ИДИОТЫ! Так к ним должны относится разумные люди!
https://censor.net/ru/user/428951,успіхів тобі в цій нелегкій справі нести ...уйню в маси !! ))))
Тогда это видео для тебя.https://www.youtube.com/watch?v=yd5trCZymjE&t=18s ВРАЖАЮЧЕ! Фальшиві тести - фальшиві показники!
"корисним ідіотам" -дурантинофілам,прихильникам "шведсько-білоруської моделі"
ЭКАНОМІКА, [06.09.20 13:22]
Блогер і аналітык https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3337484399642331&id=100001424128891 Дзмітрый Івановіч паведамляе ), што колькасць смерцяў у Беларусі за ІІ квартал 2020 г. да ІІ квартала 2019 г. павялічылася на 5605 чалавек, у тым ліку красавік - на 543, травень - на 1309, чэрвень - на 3753.
Нагадаем, Белстат абяцаў раскрыць статыстыку па смяротнасці за ІІ квартал яшчэ ў канцы ліпеня, але так і не зрабіў гэтага.
либо ВРАГИ, либо полезные им ИДИОТЫ.
Есть научные доказательства, есть статистика.
А есть преступники и их соучастники, которые хотят,
чтобы больше людей в Украине умерло!
Они - либо сознательные ВРАГИ, либо продажные ТВАРИ,
либо полезные им ИДИОТЫ! Так к ним должны относится разумные люди!
Яник, вищий Луки, а в Луки 1,90.
Потому что это ваша смерть.
По киве и его новой путинской чвк кивы мы можем наблюдать, что парашка ВСЕГДА НАСТУПАЕТ. Военным путем или *****-чекистким заливанием бензином извнутри значения не имеет.
Значение имеет что парашка ВСЕГДА выделяет деньги для военного или чекисткого наступления.И
задействует самых больных затулиных, гиркиных, дугиных и прочих больных имперастов.
Потому в таком раскладе говорить о мире, если диверсия к несопротивлению ВЕЧНОГО нападения парашки. Так как в украине нету сбу, а есть фсб-сбу, МИР ЯВЛЯЕТСЯ СМЕРТЬЮ. Потому если армия не наступает то украина идет на дно или в руцкий мир дураков, вертухаев и голодоморов.
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1301202214531280899 2 сент.
Встречаю знакомого зебила (знаю, что он зебил, из ФБ).
- Уволили, а у вас как?
- Тоже начались год назад проблемы, но оптимизировал штат, и вроде ничего.
- А как оптимизировали?
- Да просто уволил всех мудаков, которые голосовали за Зеленского.
Эти глаза, полные говна, сложно забыть.
И при этом почему-то дебилами называют других людей
у порохоботів -Нести демагогію масам.. ))
во мля..зеМЛЯ(??) від нападу сексорептилоїдів!!
🤣🤣
youtube.com/watch?v=2JZaUt8-3AE
класно під...бав...