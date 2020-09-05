"Юро, кажи людям всю правду! Де Сорос і масони?": "слуга народу" Гурін звернувся до колеги по фракції Камельчука, який назвав COVID-19 "аферою і змовою"

"Слуга народу" Дмитро Гурін вирішив пожартувати над своїм колегою по фракції Юрієм Камельчуком (який назвав пандемію коронавірусу "великою аферою") і закликав його не приховувати "всю правду" від людей.

Про це "Слуга народу" Дмитро Гурін написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Депутат нашої фракції Юрий Камельчук заявив, що COVID-19 є змовою корпорацій, і з абсолютно незрозумілих мені причин замовчав роль Сороса, Ротшильдів, масонів, ілюмінатів та рептилоідів.

Юро, не ганьбись, кажи людям всю правду!"



Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі парламентського телеканалу Рада заявив, що світова пандемія коронавірусу COVID-19 є "змовою корпорацій", мета якої - "економічний переділ".