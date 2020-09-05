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Новини Коронавірус і карантин
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"Юро, кажи людям всю правду! Де Сорос і масони?": "слуга народу" Гурін звернувся до колеги по фракції Камельчука, який назвав COVID-19 "аферою і змовою"

"Слуга народу" Дмитро Гурін вирішив пожартувати над своїм колегою по фракції Юрієм Камельчуком (який назвав пандемію коронавірусу "великою аферою") і закликав його не приховувати "всю правду" від людей.

Про це "Слуга народу" Дмитро Гурін написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Депутат нашої фракції Юрий Камельчук заявив, що COVID-19 є змовою корпорацій, і з абсолютно незрозумілих мені причин замовчав роль Сороса, Ротшильдів, масонів, ілюмінатів та рептилоідів.

Юро, не ганьбись, кажи людям всю правду!"

Юро, кажи людям всю правду! Де Сорос і масони?: слуга народу Гурін звернувся до колеги по фракції Камельчука, який назвав COVID-19 аферою і змовою 01
Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі парламентського телеканалу Рада заявив, що світова пандемія коронавірусу COVID-19 є "змовою корпорацій", мета якої - "економічний переділ".

карантин (18172) курйоз (571) Гурін Дмитро (33) Камельчук Юрій (43) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
Все, кто отрицают или приуменьшают опасность COVID-19 -
либо ВРАГИ, либо полезные им ИДИОТЫ.
Есть научные доказательства, есть статистика.
А есть преступники и их соучастники, которые хотят,
чтобы больше людей в Украине умерло!
Они - либо сознательные ВРАГИ, либо продажные ТВАРИ,
либо полезные им ИДИОТЫ! Так к ним должны относится разумные люди!
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05.09.2020 14:44
+11
https://censor.net/ru/user/402429 Статистика, говоришь? Если ты веришь в статистику, тем более, в зеленую, то ты недоумок еще тот, или полезный, для власти, идиот. Здесь кто-то не знает, что, по районам, за 5 шт., от 30 шт, люди соглашаются "переболеть" коронавирусом? А 25 тыс идет врачам, от государства. Вот тебе, кретину и статистика.
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05.09.2020 14:51
+11
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1301202214531280899 2 сент.

Встречаю знакомого зебила (знаю, что он зебил, из ФБ).
- Уволили, а у вас как?
- Тоже начались год назад проблемы, но оптимизировал штат, и вроде ничего.
- А как оптимизировали?
- Да просто уволил всех мудаков, которые голосовали за Зеленского.

Эти глаза, полные говна, сложно забыть.
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05.09.2020 15:21
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Хрена с пеньком (бородатым) замшелым разговаривать ?..
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05.09.2020 14:43 Відповісти
Все, кто отрицают или приуменьшают опасность COVID-19 -
либо ВРАГИ, либо полезные им ИДИОТЫ.
Есть научные доказательства, есть статистика.
А есть преступники и их соучастники, которые хотят,
чтобы больше людей в Украине умерло!
Они - либо сознательные ВРАГИ, либо продажные ТВАРИ,
либо полезные им ИДИОТЫ! Так к ним должны относится разумные люди!
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05.09.2020 14:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/402429 Статистика, говоришь? Если ты веришь в статистику, тем более, в зеленую, то ты недоумок еще тот, или полезный, для власти, идиот. Здесь кто-то не знает, что, по районам, за 5 шт., от 30 шт, люди соглашаются "переболеть" коронавирусом? А 25 тыс идет врачам, от государства. Вот тебе, кретину и статистика.
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05.09.2020 14:51 Відповісти
Вау! Кожному хворому на коронавірус Сорос платить 30 000?
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05.09.2020 15:13 Відповісти
А где описана опасность Барановируса? Как понять, я её преуменьшаю или преувеличиваю? То вдруг я враг народа, в отличии от слуг народа?
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05.09.2020 16:00 Відповісти
"полку" дурантинофілів прибуло !!! ))))

https://censor.net/ru/user/428951,успіхів тобі в цій нелегкій справі нести ...уйню в маси !! ))))
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06.09.2020 17:59 Відповісти
Беларусы считают украинцев подлыми и не искренними. Они не правы, украинцы совершенно искренне брызжут жёлчью.
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06.09.2020 18:02 Відповісти
Назови идиотами тех, кто из 65 млрд., выделенных из бюджета для борьбы с covid-19, 35 млрд.грв. пустили на ремонт дорог. Значит они знают больше нас и не верят в опасность заболевания covid-19.
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05.09.2020 17:39 Відповісти
Не спамь полезный идиот. Ты даун в дтп попадешь, тебя под эгидой вируса залечат и выпотрашат твои кровные, а ты дальше лупись в грудь, про то, какая это правда.
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05.09.2020 18:35 Відповісти
Статистика говоришь?
Тогда это видео для тебя.https://www.youtube.com/watch?v=yd5trCZymjE&t=18s ВРАЖАЮЧЕ! Фальшиві тести - фальшиві показники!
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05.09.2020 19:26 Відповісти
Короновирус выгоден правительствам всех стран-под его прикрытием можно проварачивать такие делишки,нарушая законность,права,конституцию.И все будут стремиться,шо б эта "эпидемия"была вечна.
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14.12.2020 14:55 Відповісти
Согласен 100%!!!
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14.12.2020 19:54 Відповісти


"корисним ідіотам" -дурантинофілам,прихильникам "шведсько-білоруської моделі"

ЭКАНОМІКА, [06.09.20 13:22]
Блогер і аналітык https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3337484399642331&id=100001424128891 Дзмітрый Івановіч паведамляе ), што колькасць смерцяў у Беларусі за ІІ квартал 2020 г. да ІІ квартала 2019 г. павялічылася на 5605 чалавек, у тым ліку красавік - на 543, травень - на 1309, чэрвень - на 3753.
Нагадаем, Белстат абяцаў раскрыць статыстыку па смяротнасці за ІІ квартал яшчэ ў канцы ліпеня, але так і не зрабіў гэтага.
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06.09.2020 17:54 Відповісти
Все, кто отрицают или приуменьшают опасность COVID-19 -
либо ВРАГИ, либо полезные им ИДИОТЫ.
Есть научные доказательства, есть статистика.
А есть преступники и их соучастники, которые хотят,
чтобы больше людей в Украине умерло!
Они - либо сознательные ВРАГИ, либо продажные ТВАРИ,
либо полезные им ИДИОТЫ! Так к ним должны относится разумные люди!
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05.09.2020 14:46 Відповісти
Какой процент от заболевших людей попадают в больницу, учитывая безсимптомных и тех, кто к врачу не обращается? Где статистика?
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05.09.2020 15:50 Відповісти
"Юро, кажи людям всю правду! Де Сорос і масони?": "слуга народу" Гурін звернувся до колеги по фракції Камельчука, який назвав COVID-19 "аферою і змовою" - Цензор.НЕТ 5785
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06.09.2020 17:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/402429- Это проплаченый упырь от СМИ или врачей, которым доверено нагнетать обстановку вокруг ОРВИ которым мы все болеем каждый год. Но с 2019года мы этой хренью болеем както по особенному
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05.09.2020 16:30 Відповісти
Гурин все прекрасно понимает,просто строит из себя идиота.
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14.12.2020 14:45 Відповісти
А помните как в марте нас пугали кадрами из США,где жертв вируса загортают бульдозером. Такой откровенной порнухее и кидаловуу поверили многие.
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14.12.2020 15:02 Відповісти
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05.09.2020 14:46 Відповісти
Это похоже на разговор двух других "интеллектуалов":
"Юра, говори людям всю правду! Где Сорос и масоны?": "Слуга народа" Гурин обратился к коллеге по фракции Камельчуку, назвавшего COVID-19 "аферой и заговором" - Цензор.НЕТ 6491
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05.09.2020 14:47 Відповісти
От таки українська порода.
Яник, вищий Луки, а в Луки 1,90.
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05.09.2020 14:58 Відповісти
Кажуть Яник білорус
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05.09.2020 15:03 Відповісти
В украине всех кто "желает мира" нужно убира.
Потому что это ваша смерть.
По киве и его новой путинской чвк кивы мы можем наблюдать, что парашка ВСЕГДА НАСТУПАЕТ. Военным путем или *****-чекистким заливанием бензином извнутри значения не имеет.
Значение имеет что парашка ВСЕГДА выделяет деньги для военного или чекисткого наступления.И
задействует самых больных затулиных, гиркиных, дугиных и прочих больных имперастов.
Потому в таком раскладе говорить о мире, если диверсия к несопротивлению ВЕЧНОГО нападения парашки. Так как в украине нету сбу, а есть фсб-сбу, МИР ЯВЛЯЕТСЯ СМЕРТЬЮ. Потому если армия не наступает то украина идет на дно или в руцкий мир дураков, вертухаев и голодоморов.
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05.09.2020 15:06 Відповісти
Две шлюхи из зеленого борделя не сошлись во мнении про расстановку кроватей.
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05.09.2020 14:49 Відповісти
а пам'ятаєте часи, коли зеленню називали долари?
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05.09.2020 15:02 Відповісти
Повсюду, и в Раде в том числе!
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05.09.2020 15:03 Відповісти
заговором/ Сороса в ермолке, Ротшильдов в в кашкетах, масонов в капелюшах, иллюминатов в черноблах и рептилоидов в сподиках. Из фольги.
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05.09.2020 15:08 Відповісти
"Юра, говори людям всю правду! Где Сорос и масоны?": "Слуга народа" Гурин обратился к коллеге по фракции Камельчуку, назвавшего COVID-19 "аферой и заговором" - Цензор.НЕТ 8327
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05.09.2020 15:16 Відповісти
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1301202214531280899 2 сент.

Встречаю знакомого зебила (знаю, что он зебил, из ФБ).
- Уволили, а у вас как?
- Тоже начались год назад проблемы, но оптимизировал штат, и вроде ничего.
- А как оптимизировали?
- Да просто уволил всех мудаков, которые голосовали за Зеленского.

Эти глаза, полные говна, сложно забыть.
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05.09.2020 15:21 Відповісти
Прхбты сами эти дебильные рассказики сочиняют и сами же в них верят.
И при этом почему-то дебилами называют других людей
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05.09.2020 22:48 Відповісти
майстерність не проп"єш...

у порохоботів -Нести демагогію масам.. ))
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06.09.2020 18:01 Відповісти
А где про скорые помощи блеать?
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05.09.2020 15:16 Відповісти
Какой глупый этот Гурин, который высмеивает своего коллегу Камельчука ,верящего в теорию заговоров, коллегу,который "опчитавшись"))))) брошюр, делает "сенсационные" заявления с загадочным видом... заговор никто и не скрывает,всё лежит на поверхности-- те, кто правит миром, с помощью денег и, даже, не так ими,а возможностью печатать "зелёные" по своему усмотрению столько, сколько необходимо, для того, чтобы всех утопить (почти всех) )))))
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05.09.2020 15:17 Відповісти
масонів тут не було і бути не може (з колгоспного двору масонів не ждіть , тільки Иліта "українська" ...а від сороса тут тільки його глисти що нищать цю країну ...
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05.09.2020 15:20 Відповісти
ВСІЄЮ цією хернею відволікають народи Планети ЗЕмля..
во мля..зеМЛЯ(??) від нападу сексорептилоїдів!!
🤣🤣
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05.09.2020 15:23 Відповісти
Цей чувак стверджує, що ковідний фонд - то тупо зепіжження грошей? До прокурватури най подає заяву!
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05.09.2020 15:27 Відповісти
Подать сюда немедля аннунаков и рептилоидов с нефилимами!
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05.09.2020 15:31 Відповісти
Что творится в головаху ватников когда они смотрят рашинские и жопоблоковские СМИ. Один пропагандог говорит что Ковид это выдумка, адругой говорит что американцы распространяют Ковид через биолаборатории. Но сходятся в одном -это все происки Госдепа.
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05.09.2020 15:34 Відповісти
когда население страны сгнило на 73%
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05.09.2020 15:45 Відповісти
Населення не згнило, а виявилось, що воно все ще гниле. Двічі помилилось з вибором - Ющенко і Порошенко. Зараз все нормально - народ заслуговує на обрану їм владу і сліпо і глухо довіряє їй.
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05.09.2020 19:31 Відповісти
Если начать говорить о рептилоидах, псевдоразумные обезьяны homo sapiens не поверят, но сильно возбудятся.
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05.09.2020 15:57 Відповісти
А ковидное гнездо всполошилось. Чует кошка чье мясо сьела.Шила в мшке не утаишь как и правду. Прокол дело не предсказуемое.
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05.09.2020 16:07 Відповісти
Ротшильды и изобразительное искусство.

youtube.com/watch?v=2JZaUt8-3AE
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05.09.2020 16:19 Відповісти
Клоуны или зебилы? Или и то и другое.
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05.09.2020 17:40 Відповісти
Дарачки все нычне, вас голыми руками брать можно) Вам суслика придумали, и конечно же провели тесты и экспертизы и научные факты даже проплатили. Народ темный, просто про виральность мало что знает. В уши гогна нальют, от правды отличить не могут.
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05.09.2020 18:38 Відповісти
"Депутат нашей фракции Юрий Камельчук заявил, что COVID-19 является заговором корпораций, и по совершенно непонятным мне причинам замолчал роль Сороса, Ротшильдов, масонов, иллюминатов и рептилоидов.



класно під...бав...
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06.09.2020 17:57 Відповісти
 
 