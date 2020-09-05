До порядку денного 75-ї сесії Генасамблеї ООН включили питання про ситуацію в Криму та на Донбасі, - заступниця глави МЗС Джапарова

Генеральна асамблея ООН на 75-й сесії розгляне питання про ситуацію на окупованих територіях півострова Крим і окремих районах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вдячні партнерам за внесення до проєкту порядку денного 75-ї сесії ГА ООН обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. Продовжуємо боротьбу. Нам є що сказати на слова про "нас там немає" і "Крим наш", - написала Джапарова в соцмережі "Фейсбук".

Джапарова уточнила, що внесення питання до порядку сесії підтримав 81 депутат, проти виступили 17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ і Пекін мають намір розвивати політичний діалог і нарощувати економічну співпрацю, - заступниця голови МЗС Джапарова

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський виступить 23 вересня на Генеральній Асамблеї ООН на загальних дебатах. Генассамлея цього року відбудеться в онлайн-форматі.