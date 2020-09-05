До порядку денного 75-ї сесії Генасамблеї ООН включили питання про ситуацію в Криму та на Донбасі, - заступниця глави МЗС Джапарова
Генеральна асамблея ООН на 75-й сесії розгляне питання про ситуацію на окупованих територіях півострова Крим і окремих районах Донецької та Луганської областей.
Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вдячні партнерам за внесення до проєкту порядку денного 75-ї сесії ГА ООН обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. Продовжуємо боротьбу. Нам є що сказати на слова про "нас там немає" і "Крим наш", - написала Джапарова в соцмережі "Фейсбук".
Джапарова уточнила, що внесення питання до порядку сесії підтримав 81 депутат, проти виступили 17.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський виступить 23 вересня на Генеральній Асамблеї ООН на загальних дебатах. Генассамлея цього року відбудеться в онлайн-форматі.
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