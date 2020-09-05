Гриценко заявив про масштабні махінації з житлом для військових: Десятки мільйонів дісталися шахраям, але про посадки я не чув. ДОКУМЕНТ

Ексміністр оборони Анатолій Гриценко заявив про масштабні махінації з бюджетними коштами в армії, зокрема, з наданими державою квартирами і грошовими компенсаціями.

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Чому привертаю Вашу увагу? Тому що це - наші з Вами кошти, податки і військовий збір, який сплачуємо вже 7-й рік поспіль! Десятки мільйонів дісталися шахраям. Які отримували крім наданих державою квартир ще й сотнями тисяч грошову компенсацію. Штучно збільшували суми виплат, додаючи до членів родини усіляких далеких родичів, які не мають права претендувати на житло за рахунок держави. Свідомо махлювали/збільшували суми виплат, нараховуючи їх за вартістю житла в крупних містах...

Цей звіт/аудит - за період президентства Порошенка, але не думаю, що при Зеленському щось кардинально змінилося.

Чому? Принаймні, я не чув про прийняті міністром оборони жорсткі кадрові рішення щодо шахраїв у погонах - позбавлення військового звання і звільнення без пенсії, як це робив я у 2005-2007, видавши понад 90 таких наказів, паралельно передаючи справи в правоохоронні органи, бо садити шахраїв за грати міністр оборони права не має. Про посадки шахраїв після доповіді аудиторів (травень) я теж не чув, напевно тихенько "домовилися". Тому змін на краще й не очікую".

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