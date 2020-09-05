ОП про нові санкції РФ: Рекомендуємо вводити санкції відразу проти всіх наших громадян. Так буде чесно і справедливо
Розширення Росією списку громадян України, проти яких запроваджуються індивідуальні санкції, є спробою відволікання уваги і захисту ситуативних інтересів.
Про це йдеться в коментарі, оприлюдненому пресслужбою Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.
"Цей "технологічний прийом" з боку РФ застосований на тлі низки скандальних подій – насамперед безумовного отруєння опозиційного лідера Олексія Навального та тривалої політичної кризи в Білорусі, які різко погіршують ставлення світової спільноти до самої Російської Федерації та змушують світове співтовариство вкотре переглянути формати відносин з РФ у бік подальшої жорсткості й ізоляції. Цілком можливо, що таким нехитрим чином, санкційно атакуючи окремих наших громадян, РФ намагається захищати свої ситуативні інтереси та зменшувати інформаційний вплив численних негативних чинників на громадську думку всередині країни", - підкреслюється в коментарі.
Однак, зазначають в Офісі президента, особливо хочемо підкреслити наступне.
"Якщо сьогоднішнє запровадження обмежувальних санкцій стосується принципових позицій, позицій, які так чи інакше зачіпають наше ставлення до безумовності територіальної цілісності України, до високих стандартів демократії, свободи та прав людини, до непорушності постулату про країну-окупанта, яка анексувала частину наших територій, то по всіх цих позиціях ми абсолютно єдині. Незалежно від партійної приналежності та політичних розбіжностей. І в такому разі рекомендуємо запроваджувати санкції відразу проти всіх наших парламентаріїв і навіть проти всіх наших громадян. З метою економії часу, необхідного для складання індивідуальних санкційних списків. Так буде чесно й справедливо.
Якщо ж має місце чергова спроба погратися в різні маніпуляції напередодні чергових виборів у нас (що, природно, виключати не можна, враховуючи схильність РФ до глобальних медійно-пропагандистських провокацій) і підіграти певним політичним групам, то, на жаль для російської сторони, всі подібні маніпуляції ми прекрасно вміємо читати й вони абсолютно не впливають на наше внутрішнє політичне здоров'я", - підсумували в Офісі президента.
Як повідомлялося, уряд РФ розширило список осіб, проти яких запроваджуються санкції. Серед внесених до списку санкцій 43 українських громадян: п'ятий президент України Петро Порошенко, а також нардепи від "Європейської солідарності" - Ахтем Чийгоз, Михайло Забродський, Софія Федина; від "Голосу" - Святослав Вакарчук, Кіра Рудик, Сергій Рахманін, Ярослав Юрчишин; від "Батьківщини" - Валентин Наливайченко, Сергій Тарута, Михайло Волинець; нардеп Олександр Сухов (група "Довіра") та інші.
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Россия обвинила Запад и НАТО в создании веществ из группы «Новичок».
https://lenta.ru/tags/organizations/mid/ МИД России обвинило западные страны и специализированные структуры https://lenta.ru/tags/organizations/nato/ НАТО в причастности к созданию химвеществ из группы «Новичок». Об этом https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4318709 говорится в официальном комментарии ведомства по поводу ситуации вокруг состояния здоровья https://lenta.ru/tags/persons/navalnyy-aleksey/ Алексея Навального .»
Ну да.
А Боїнг над Донбассом збила Україна.
А на Донбассі «гражданская война».
Россия ввела санкции против Порошенко.
Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины https://lenta.ru/tags/persons/poroshenko-petr/ Петра Порошенко . Документ опубликован на официальном http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009040046?index=3&rangeSize=1 портале правовой информации.»
Тыщу лет бы не слышать, и не видеть этой ГНИЛИ.
Такое чувство, что оправдываются перед "старшим братом" у.баном, зелизуны.
Та нафіг ви лушпайки зелені Путіну всрались.
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Військові США, за сприяння України, провели розвідку сил ППО Росії у Криму та на півдні РФ
"Ловили на живця": у якості приманки була використана пара американських стратегічних бомбардувальників B52H "Стратофортрес", які робили кола над Азовським узбережжям України у безпосередній близькості до анексованого Криму
B52 періодично вимикали транспондери, які передають сигнали з їх координатами. Скоріше за все, у ці проміжки російські військові вмикали свої радари на повну -- за цим https://ukdefencejournal.org.uk/british-rc-135-and-sentinel-surveillance-aircraft-operating-over-black-sea/ слідкувало щонайменш три розвідувальні системи НАТО, два літаки-розвідники R135 та Sentinel R1 королівських ВПС Великобританії. Ці літаки здатні перехоплювати сигнали не лише систем ППО, але й комунікацію між російськими військовими.
Таким чином, у рамках цієї унікальної операції НАТО та США отримали важливі розвідувальні дані по діяльності ППО та системи комунікації російських збройних сил в регіоні. Інформація дуже важлива, враховуючи масштабні маневри Кавказ-2020, що відбудуться незабаром. Звичайно, вся ця операція не могла відбутися без згоди української сторони, українські винищувачі супроводжували бомбардувальники над територією нашої країни.
Минулого року, бомбардувальник B52 США наближався до Криму зі сторони Чорного моря. Однак сьогодні вперше стратегічні бомбардувальники США виконували місію над територією України.
Для довідки, 29 травня 2020 року українські винищувачі вперше супроводили політ американських бомбардувальників над нашою територією. Це були два літака B-1B Lancer , однак цей тип літаків не відноситься до стратегічної авіації США, і використовуються як звичайні бомбардувальники (вони були виведені із підпорядкування Стратегічного повітряного командування США ще у 1992 році, і не мають можливостей для використання атомної зброї)
Нагадаємо, що під час Другої світової війни бомбардувальники США, серед інших країн, базувалися і на території України.
Нюююю, и пральна..
Нада первым напасть!
Ще один до Моєї коллекції...🤣🤣🤣🤣
Вже десь півтора року не ловилися!
Новичек??
🤣🤣
🤣🤣🤣
"Страшно деликатный, весьма тактичный", - российская пропагандистка Скабеева заявила, что дозвонилась до Зеленского/ Наталья Поклонская: Я молюсь за новые украинские власти .
мистер президент чтто в Беслане? всех перестрелял....
мистер президент,а зачем вам Белорусь?закрыть западную границу РАБссии от НАТО и первыми погибнут беллорусы
мистер президент,зачем отравили Навального? он агент Госдепа...
мистер президент, когда РАСПАД вашего говна на маленькие НОВИЧКИ?секретная информация...
Хлеб, моркапуста и полметровыя лапы крабов и ..больше нифига..
А в кабаке "Белогвадеец" - всего дофига!!
1990 год..))
та лааана, бубасик! - путин тебя уже слил в истории с вагнеровцами.
73/43%зебіли, ви досягли цього всі разом!
За типом - ракушка. Безінтелектуальне рефлекторне створіння. Одна з нижніх ланок.
зы: фсе прокалываются на мелочах