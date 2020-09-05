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Новини Санкції Росії проти України
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ОП про нові санкції РФ: Рекомендуємо вводити санкції відразу проти всіх наших громадян. Так буде чесно і справедливо

ОП про нові санкції РФ: Рекомендуємо вводити санкції відразу проти всіх наших громадян. Так буде чесно і справедливо

Розширення Росією списку громадян України, проти яких запроваджуються індивідуальні санкції, є спробою відволікання уваги і захисту ситуативних інтересів.

Про це йдеться в коментарі, оприлюдненому пресслужбою Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Цей "технологічний прийом" з боку РФ застосований на тлі низки скандальних подій – насамперед безумовного отруєння опозиційного лідера Олексія Навального та тривалої політичної кризи в Білорусі, які різко погіршують ставлення світової спільноти до самої Російської Федерації та змушують світове співтовариство вкотре переглянути формати відносин з РФ у бік подальшої жорсткості й ізоляції. Цілком можливо, що таким нехитрим чином, санкційно атакуючи окремих наших громадян, РФ намагається захищати свої ситуативні інтереси та зменшувати інформаційний вплив численних негативних чинників на громадську думку всередині країни", - підкреслюється в коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія ввела санкції проти Порошенка, Вакарчука і деяких інших політиків

Однак, зазначають в Офісі президента, особливо хочемо підкреслити наступне.

"Якщо сьогоднішнє запровадження обмежувальних санкцій стосується принципових позицій, позицій, які так чи інакше зачіпають наше ставлення до безумовності територіальної цілісності України, до високих стандартів демократії, свободи та прав людини, до непорушності постулату про країну-окупанта, яка анексувала частину наших територій, то по всіх цих позиціях ми абсолютно єдині. Незалежно від партійної приналежності та політичних розбіжностей. І в такому разі рекомендуємо запроваджувати санкції відразу проти всіх наших парламентаріїв і навіть проти всіх наших громадян. З метою економії часу, необхідного для складання індивідуальних санкційних списків. Так буде чесно й справедливо.

Якщо ж має місце чергова спроба погратися в різні маніпуляції напередодні чергових виборів у нас (що, природно, виключати не можна, враховуючи схильність РФ до глобальних медійно-пропагандистських провокацій) і підіграти певним політичним групам, то, на жаль для російської сторони, всі подібні маніпуляції ми прекрасно вміємо читати й вони абсолютно не впливають на наше внутрішнє політичне здоров'я", - підсумували в Офісі президента.

Як повідомлялося, уряд РФ розширило список осіб, проти яких запроваджуються санкції. Серед внесених до списку санкцій 43 українських громадян: п'ятий президент України Петро Порошенко, а також нардепи від "Європейської солідарності" - Ахтем Чийгоз, Михайло Забродський, Софія Федина; від "Голосу" - Святослав Вакарчук, Кіра Рудик, Сергій Рахманін, Ярослав Юрчишин; від "Батьківщини" - Валентин Наливайченко, Сергій Тарута, Михайло Волинець; нардеп Олександр Сухов (група "Довіра") та інші.

росія (65073) санкції (11806) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+19
Прекращение торговли с агрессором воровскими олигархами будет?
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05.09.2020 15:24
+13
Що, і ;Сватів; по російському телебаченню припинять крутити? І ;Грін Філмз; хай закривають?
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05.09.2020 15:30
+11
Нічого особливого, просто рекламний ролик енергетичної компанії з Шотландії (ScottishPower), але щось він нам нагадує, не можемо зрозуміти, що саме

https://twitter.com/i/status/1302165079908118528

ОП о новых санкциях РФ: Рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших граждан. Так будет честно и справедливо - Цензор.НЕТ 2687
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05.09.2020 15:36
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Прекращение торговли с агрессором воровскими олигархами будет?
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05.09.2020 15:24 Відповісти
Нет
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05.09.2020 15:38 Відповісти
а да забылось как то про гешефт... (я про торговлю с РФ) стремно даже представить в теории например торговлю Израиля с Ираном ...а по сути новости- это смешно и смотришь на это все как на фокусы психически невменяемых идиотов из ********..они в угаре даже если случится - что явиться сам Иисус Христос и скажет что- то что не одобряет действия Царя Вовы Пуйла... то и ему вдогонку вынесут пакетные санкции, чтобы не возникал на "вяликого обнуленного"...
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05.09.2020 16:26 Відповісти
С выборами эти санкции связаны! С выборами! Помогают тянуть кудрявого Бегемота из рейтингового болота
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05.09.2020 15:25 Відповісти
Хи.
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05.09.2020 17:56 Відповісти
Крысы Мавзолейные давите трахтором продукты питания из НАТО от Хабаровска до Брестской крепости... А нефть и газ сжигайте миллионами тонн..Принц Салман вас в дупу баранов поцелует....
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05.09.2020 15:28 Відповісти
ЗЕгиббоны обосрались, что их мордовские братья спалили?
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05.09.2020 15:28 Відповісти
«5 сентября 2020
Россия обвинила Запад и НАТО в создании веществ из группы «Новичок».

https://lenta.ru/tags/organizations/mid/ МИД России обвинило западные страны и специализированные структуры https://lenta.ru/tags/organizations/nato/ НАТО в причастности к созданию химвеществ из группы «Новичок». Об этом https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4318709 говорится в официальном комментарии ведомства по поводу ситуации вокруг состояния здоровья https://lenta.ru/tags/persons/navalnyy-aleksey/ Алексея Навального .»

Ну да.
А Боїнг над Донбассом збила Україна.
А на Донбассі «гражданская война».
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05.09.2020 15:29 Відповісти
Що, і ;Сватів; по російському телебаченню припинять крутити? І ;Грін Філмз; хай закривають?
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05.09.2020 15:30 Відповісти
«4 сентября 2020
Россия ввела санкции против Порошенко.
Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины https://lenta.ru/tags/persons/poroshenko-petr/ Петра Порошенко . Документ опубликован на официальном http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009040046?index=3&rangeSize=1 портале правовой информации.»
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05.09.2020 15:32 Відповісти
Пох на саму Рашку, и на ее санкции..
Тыщу лет бы не слышать, и не видеть этой ГНИЛИ.
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05.09.2020 15:33 Відповісти
Какого хрена только ОПЗЕ перед нею расшаркивается - "чееестно и справедлиииво".
Такое чувство, что оправдываются перед "старшим братом" у.баном, зелизуны.
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05.09.2020 15:37 Відповісти
«ОП о новых санкциях РФ: Рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших граждан. Так будет честно и справедливо»

Та нафіг ви лушпайки зелені Путіну всрались.
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05.09.2020 15:34 Відповісти
Green-Film
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http://green-film.ru/leto.html ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО
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http://green-film.ru/5_minut_2.html ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
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05.09.2020 15:34 Відповісти
але! секретариат партии зеленых микробов! вам там пушила маляву серьезну катанул. чо делать будете? где главмикроб?
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05.09.2020 15:35 Відповісти
И это с газом золотом Алмазами НИЩИЕ.....
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05.09.2020 15:35 Відповісти
Алмаз не прррожуешшшшьь..)))
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05.09.2020 16:04 Відповісти
Нічого особливого, просто рекламний ролик енергетичної компанії з Шотландії (ScottishPower), але щось він нам нагадує, не можемо зрозуміти, що саме

https://twitter.com/i/status/1302165079908118528

ОП о новых санкциях РФ: Рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших граждан. Так будет честно и справедливо - Цензор.НЕТ 2687
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05.09.2020 15:36 Відповісти
А за шею эту недоразвитую нельзя покатать? Так будет дешевле для страны,этуа сумасшедшая меньше вреда принесет стране.
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05.09.2020 16:12 Відповісти
Такое ощущение, что обиделись)) Мол, всем так всем. Как что, так сразу косой, косой...)
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05.09.2020 15:38 Відповісти
Разве Барыга планировал лететь на паРашку ?
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05.09.2020 15:38 Відповісти
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05.09.2020 18:00 Відповісти
ОП о новых санкциях РФ: Рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших граждан. Так будет честно и справедливо - Цензор.НЕТ 6497
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05.09.2020 15:38 Відповісти
нічого особливого, просто всю рашистську ППО в районі срисували...

Військові США, за сприяння України, провели розвідку сил ППО Росії у Криму та на півдні РФ

"Ловили на живця": у якості приманки була використана пара американських стратегічних бомбардувальників B52H "Стратофортрес", які робили кола над Азовським узбережжям України у безпосередній близькості до анексованого Криму
B52 періодично вимикали транспондери, які передають сигнали з їх координатами. Скоріше за все, у ці проміжки російські військові вмикали свої радари на повну -- за цим https://ukdefencejournal.org.uk/british-rc-135-and-sentinel-surveillance-aircraft-operating-over-black-sea/ слідкувало щонайменш три розвідувальні системи НАТО, два літаки-розвідники R135 та Sentinel R1 королівських ВПС Великобританії. Ці літаки здатні перехоплювати сигнали не лише систем ППО, але й комунікацію між російськими військовими.
Таким чином, у рамках цієї унікальної операції НАТО та США отримали важливі розвідувальні дані по діяльності ППО та системи комунікації російських збройних сил в регіоні. Інформація дуже важлива, враховуючи масштабні маневри Кавказ-2020, що відбудуться незабаром. Звичайно, вся ця операція не могла відбутися без згоди української сторони, українські винищувачі супроводжували бомбардувальники над територією нашої країни.
Минулого року, бомбардувальник B52 США наближався до Криму зі сторони Чорного моря. Однак сьогодні вперше стратегічні бомбардувальники США виконували місію над територією України.
Для довідки, 29 травня 2020 року українські винищувачі вперше супроводили політ американських бомбардувальників над нашою територією. Це були два літака B-1B Lancer , однак цей тип літаків не відноситься до стратегічної авіації США, і використовуються як звичайні бомбардувальники (вони були виведені із підпорядкування Стратегічного повітряного командування США ще у 1992 році, і не мають можливостей для використання атомної зброї)
Нагадаємо, що під час Другої світової війни бомбардувальники США, серед інших країн, базувалися і на території України.
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05.09.2020 15:39 Відповісти
харашо полєталі... всі частоти записано, всі радари засвічено

ОП о новых санкциях РФ: Рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших граждан. Так будет честно и справедливо - Цензор.НЕТ 9586
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05.09.2020 15:40 Відповісти
Тоже мне великий секрет. Они, что на эти частоты будут помехи ставить? Так на РЛС кварцы каждые полтора часа меняют в непредсказуемой очерёдности.
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05.09.2020 18:16 Відповісти
При Петру Алєксєєвичу такого не було!!
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05.09.2020 16:00 Відповісти
И рук Путлера Ведмедчук в год получает миллиарды долларов для бизнеса в Крыму и Украине....через подставных лиц и обхода САНКЦИЙ Госдепа и ЕС...,а это уже знают в ГОСДЕПЕ...Крысы Мавзоолейные ВЫ ПРИПЛЫЛИ....
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05.09.2020 15:40 Відповісти
ОПа-ОПа-опапа..
Нюююю, и пральна..
Нада первым напасть!
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05.09.2020 15:48 Відповісти
Ты бы недоумок зубы вставил или буквы изучил.
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05.09.2020 16:10 Відповісти
Ти вже будеш 31-м кацапчиком, який дуже зобіжжається над Моїм ізвращєнійом рюзького язіка..
Ще один до Моєї коллекції...🤣🤣🤣🤣
Вже десь півтора року не ловилися!
Новичек??
🤣🤣
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05.09.2020 16:37 Відповісти
Ааа, нульовочка..
🤣🤣🤣
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05.09.2020 16:38 Відповісти
Зеленський зневажає лікарів, і ось доказ.

ОП о новых санкциях РФ: Рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших граждан. Так будет честно и справедливо - Цензор.НЕТ 5862
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05.09.2020 15:49 Відповісти
Да вводите визовый режим с рашкой да так что бы каждый ефрейтор на границе мог завернуть наХ даже генерала рашки.
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05.09.2020 15:50 Відповісти
5+++!
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05.09.2020 18:01 Відповісти
Мордорстан вирішив попрацювати на зростання іміджу порошенка як патріота України?
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05.09.2020 15:50 Відповісти
Не всегда есть скрытый подтекст. Вполне возможен и прямой - пидо-рашка своим ватникам показывает - смотрите, или ОПЗЖ, или Слуги Урода. Остальные - рашке не угодны! И это очень совпадает с моей инфой - ОПЗЖ и Слуги Урода согласовали позиции по местным выборам, друг друга не топят, а помогают. А кто уж победит - того и тапки! Остальным - закон, беззаконие, и подтасовки!
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05.09.2020 17:43 Відповісти
Так будет честно и справедливо/ Незаурядная личность, - Путин на просьбу охарактеризовать Зеленского. /Лавров: Зеленский сделал то , что Порошенко годами отказывался выполнять/ Нетаньяху (друг Путина) похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее./
"Страшно деликатный, весьма тактичный", - российская пропагандистка Скабеева заявила, что дозвонилась до Зеленского/ Наталья Поклонская: Я молюсь за новые украинские власти .
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05.09.2020 15:52 Відповісти
ОП о новых санкциях РФ: Рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших граждан. Так будет честно и справедливо - Цензор.НЕТ 5297
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05.09.2020 15:55 Відповісти
Это Косюк написал?
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05.09.2020 18:01 Відповісти
не знаю. но написано точно
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05.09.2020 18:53 Відповісти
Ольга ********* и Вофка Шалавьев с Сикелевыми вам же сказали на рюсскам НАРЕЧИИ... Все кто угодно только не ПОРОШЕНКО!
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05.09.2020 15:55 Відповісти
Именно когда я увидел, как мочат по говно-рос-пропаганде Пороха, я стал порохоботом! Враг моих врагов - мой друг! Про ЗЕ они говорили совсем противоположное, еще и Пореченков с этим ящером, как его там, дохтором, но не Хаузом за Зелю агитировали...
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05.09.2020 17:41 Відповісти
Перед распадом СССра в 1989 году полки магазинов были пусты.... проодавали только морскую капусту и кильки в томате.... я тогда пришел из сраной советской армии на Дембель....и мне это понравилось ОЧЕНЬ....
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05.09.2020 16:00 Відповісти
Какой добрый у нас Офис президента. Даже Кремлю рекомендации даёт как против украинцев побольше санкций ввести. Ну всё ради народа ... только ради какого?
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05.09.2020 16:05 Відповісти
Для Ыліти only..))
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05.09.2020 16:17 Відповісти
мистер президент что с лодкой?она утонула...
мистер президент чтто в Беслане? всех перестрелял....
мистер президент,а зачем вам Белорусь?закрыть западную границу РАБссии от НАТО и первыми погибнут беллорусы
мистер президент,зачем отравили Навального? он агент Госдепа...
мистер президент, когда РАСПАД вашего говна на маленькие НОВИЧКИ?секретная информация...
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05.09.2020 16:12 Відповісти
Такое в Находке видал...
Хлеб, моркапуста и полметровыя лапы крабов и ..больше нифига..
А в кабаке "Белогвадеец" - всего дофига!!
1990 год..))
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05.09.2020 16:14 Відповісти
ДВМП, ПМП или рыбаки?
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05.09.2020 17:37 Відповісти
Водку давали 2 пузыря в руки...Перестройка 2 струна....
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05.09.2020 16:18 Відповісти
Ой, да хорош вам там, в ОП, ломаться, как девочкам. Тот факт, что ни один "Слуга народа" и никто из ОПЗЖ под российские санкции не попал, говорит сам за себя. В общем, вы Кремль вполне устраиваете.
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05.09.2020 16:27 Відповісти
За жизнь!
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05.09.2020 16:28 Відповісти
Индюкович продержался 3 года...Зеленскому столько не светит....
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05.09.2020 16:32 Відповісти
Как только Байден президент..драпайцте на РАБссию быстрее Искандеров... осталось 60 дней до 3 ноября....
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05.09.2020 16:34 Відповісти
буба-шпион жалуется, что его палят и не вводят санкций?
та лааана, бубасик! - путин тебя уже слил в истории с вагнеровцами.
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05.09.2020 16:39 Відповісти
Щойно в ефірі Радіо Свобода міністр Кулеба підтвердив, що ЄвроСоюз з першого жовтня припиняє санкції проти касапів (інтерв'ю писалось 03.09,).
73/43%зебіли, ви досягли цього всі разом!
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05.09.2020 16:39 Відповісти
ОП, вы нахрен никому не нужны! Даже в качестве половика - шо б подошвы не марать! Санкции кацапы ввели против украинцев, а вы такими не являетесь... подтирки кацапские.
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05.09.2020 16:55 Відповісти
Позаздрили. Ви, зелені, в наградному списку в рашки.
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05.09.2020 17:08 Відповісти
А що заважало кацапам ввести санкції проти Петрушки 6 років тому?
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05.09.2020 17:08 Відповісти
Никто не вводит санкции против первых лиц другого гос-ва. У Рашки в санкционных списках куча народу, но Х..ла там нет! Почему? Да, просто потому что а) имеют дип.паспорт, и могут ездить по нему и под санкциями; б) вести переговоры приходиться даже с чикатилами и подонками, типа Путина В. и Зеленского В.
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05.09.2020 17:38 Відповісти
я думаю лучшей рекламы пороха перед выборами тяжело придумать))) всем ясно кто друг раши а кто враг
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05.09.2020 17:08 Відповісти
Який прєзєдєнт - тикий і офіс.

За типом - ракушка. Безінтелектуальне рефлекторне створіння. Одна з нижніх ланок.
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05.09.2020 17:09 Відповісти
походу, кое-кого из оп давит жаба, шо ихтамнет (в санкционном списке если шо) .
зы: фсе прокалываются на мелочах
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05.09.2020 17:33 Відповісти
На местных выборах Клоуны из 95го слились в экстазе с ОПЗЖ! Что в итоге? Из пяти парламентских партий под санкции попали три: ЕС, и Порошенко в т.ч., Голос, и Вакарчук в т.ч., и БЮТ (не знаю попала ли лично ЮВТ, врать не буду). Что имеем по итогу??? Слуги Урода и ОПа-За-Ж-пу - друзья Рашки, и лично Х..ла! И не надо тут свистеть "а давайте против всех". Ваше кодло попалили!
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05.09.2020 17:35 Відповісти
Позор, ОП выпрашивает себе санкции кремлевской хцнты, за какие заслуги, половина фракции коллаборанты, антиукраинцы, единственная проукраинская партия "Голос" в полном составе заработала санкции агрессора.
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05.09.2020 18:15 Відповісти
Ответ в стиле и умственном развитии зедебилов! Что бы вдруг х-ла и дыр дырова не обидеть,да и от пороха не обос -ратся!
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05.09.2020 20:28 Відповісти
В ОП обиделись, что никого из них не внесли в санкционные списки
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06.09.2020 11:00 Відповісти
 
 