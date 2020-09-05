ОП про нові санкції РФ: Рекомендуємо вводити санкції відразу проти всіх наших громадян. Так буде чесно і справедливо

Розширення Росією списку громадян України, проти яких запроваджуються індивідуальні санкції, є спробою відволікання уваги і захисту ситуативних інтересів.

Про це йдеться в коментарі, оприлюдненому пресслужбою Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Цей "технологічний прийом" з боку РФ застосований на тлі низки скандальних подій – насамперед безумовного отруєння опозиційного лідера Олексія Навального та тривалої політичної кризи в Білорусі, які різко погіршують ставлення світової спільноти до самої Російської Федерації та змушують світове співтовариство вкотре переглянути формати відносин з РФ у бік подальшої жорсткості й ізоляції. Цілком можливо, що таким нехитрим чином, санкційно атакуючи окремих наших громадян, РФ намагається захищати свої ситуативні інтереси та зменшувати інформаційний вплив численних негативних чинників на громадську думку всередині країни", - підкреслюється в коментарі.

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Однак, зазначають в Офісі президента, особливо хочемо підкреслити наступне.

"Якщо сьогоднішнє запровадження обмежувальних санкцій стосується принципових позицій, позицій, які так чи інакше зачіпають наше ставлення до безумовності територіальної цілісності України, до високих стандартів демократії, свободи та прав людини, до непорушності постулату про країну-окупанта, яка анексувала частину наших територій, то по всіх цих позиціях ми абсолютно єдині. Незалежно від партійної приналежності та політичних розбіжностей. І в такому разі рекомендуємо запроваджувати санкції відразу проти всіх наших парламентаріїв і навіть проти всіх наших громадян. З метою економії часу, необхідного для складання індивідуальних санкційних списків. Так буде чесно й справедливо.

Якщо ж має місце чергова спроба погратися в різні маніпуляції напередодні чергових виборів у нас (що, природно, виключати не можна, враховуючи схильність РФ до глобальних медійно-пропагандистських провокацій) і підіграти певним політичним групам, то, на жаль для російської сторони, всі подібні маніпуляції ми прекрасно вміємо читати й вони абсолютно не впливають на наше внутрішнє політичне здоров'я", - підсумували в Офісі президента.

Як повідомлялося, уряд РФ розширило список осіб, проти яких запроваджуються санкції. Серед внесених до списку санкцій 43 українських громадян: п'ятий президент України Петро Порошенко, а також нардепи від "Європейської солідарності" - Ахтем Чийгоз, Михайло Забродський, Софія Федина; від "Голосу" - Святослав Вакарчук, Кіра Рудик, Сергій Рахманін, Ярослав Юрчишин; від "Батьківщини" - Валентин Наливайченко, Сергій Тарута, Михайло Волинець; нардеп Олександр Сухов (група "Довіра") та інші.