Заручник найманців РФ Сінченко в Донецькому СІЗО порізав собі вени через тортури, - мати
Григорій Сінченко, захоплений у полон найманцями РФ, через тортури в Донецькому СІЗО порізав собі вени.
Про це Укрінформу повідомила його мати Тетяна Гулевська, передає Цензор.НЕТ.
"Його по-звірячому били, вимагаючи відмовитися від нашого адвоката і підписатися під того, якого вони хочуть. Гриша порізав вени і кров'ю в камері написав протест проти тортур", - сказала Тетяна.
Григорій зараз перебуває у лікарні при СІЗО, в одиночній камері, уточнила Гулевська. Вона додала, що, за словами сина, до тортур і побиття причетний слідчий Станіслав Кошевий.
Як повідомлялося, 25-річного Григорія Сінченка було заарештовано в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його звинувачували нібито в партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора. У грудні 2017 року Сінченко разом із 74 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся до України. У жовтні 2019 року Сінченка знову затримали "спецслужби "ДНР". Тривалий час рідні не знали, де перебуває Григорій. У липні цього року йому вдалося втекти. Близько місяця йому вдавалося переховуватися у Донецьку. Увесь цей час на місцевому телебаченні показували фото Григорія зі слідами шрамів та опіків на обличчі, обіцяючи нагороду за його упіймання. Тетяна Гулевська думає, що його здали найманцям РФ ті люди, до яких він звернувся за допомогою. Що стосується Станіслава Кошевого, то до окупації Донецька він працював слідчим Гірницького РВ Макіївки.
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без жодних перебільшень
Если Зеля и дальше этого хочет, значит он агент пуйла и "русского мира" в Украине.
Значит Зеля хочет уничтожения Украины, путём типа мира с оккупантами.
Мир в его понятии, любой ценой, то есть путём капитуляции перед оккупантами из кремля.
Ибо, мир бывает только в двух случаях, или путём победы над врагом, либо подписанием безоговорочной капитуляцией.
Но так как зеля не собирается добиваться мира путём военной победы над рашистским врагом, то логически он видет мир только через капитуляцию и Украину как колонию рашки.
Если у тебя нет ссылки на документ, где это написано, то ты гавно пуйловское.
Організація з безпеки і співпраці в Європі http://www.osce.org/ru/home/123807?download=true оприлюднила в суботу текст Меморандуму про виконання положень протоколу за результатами консультацій тристоронньої контактної групи щодо спільних кроків, спрямованих на імплементацію мирного плану президента України Петра Порошенка та ініціатив президента Росії Володимира Путіна, підписаного у п'ятницю в Мінську.
1. Припинення застосування зброї вважається спільним.
2. Зупинення підрозділів і військових формувань сторін на лінії їхнього контакту за станом на 19 вересня 2014 року.
3. Заборона на застосування всіх різновидів зброї і ведення наступальних дій.Шестой год уже соблюдаем,а ты так и не второпав...
Когда украинский народ будет уважать государство в котором живет и жить патриотизмом к своей земле тогда будет уважение мира
Очень жаль что много людей погибло за уважение к Украине, но народ устал от войны и выбрал шоу и шабаш вместо государства
В одній із стате й мати казала, що від вернувся, щоб помститися.
Помстився ?