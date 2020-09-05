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Заручник найманців РФ Сінченко в Донецькому СІЗО порізав собі вени через тортури, - мати

Заручник найманців РФ Сінченко в Донецькому СІЗО порізав собі вени через тортури, - мати

Григорій Сінченко, захоплений у полон найманцями РФ, через тортури в Донецькому СІЗО порізав собі вени.

Про це Укрінформу повідомила його мати Тетяна Гулевська, передає Цензор.НЕТ.

"Його по-звірячому били, вимагаючи відмовитися від нашого адвоката і підписатися під того, якого вони хочуть. Гриша порізав вени і кров'ю в камері написав протест проти тортур", - сказала Тетяна.

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Григорій зараз перебуває у лікарні при СІЗО, в одиночній камері, уточнила Гулевська. Вона додала, що, за словами сина, до тортур і побиття причетний слідчий Станіслав Кошевий.

Як повідомлялося, 25-річного Григорія Сінченка було заарештовано в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його звинувачували нібито в партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора. У грудні 2017 року Сінченко разом із 74 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся до України. У жовтні 2019 року Сінченка знову затримали "спецслужби "ДНР". Тривалий час рідні не знали, де перебуває Григорій. У липні цього року йому вдалося втекти. Близько місяця йому вдавалося переховуватися у Донецьку. Увесь цей час на місцевому телебаченні показували фото Григорія зі слідами шрамів та опіків на обличчі, обіцяючи нагороду за його упіймання. Тетяна Гулевська думає, що його здали найманцям РФ ті люди, до яких він звернувся за допомогою. Що стосується Станіслава Кошевого, то до окупації Донецька він працював слідчим Гірницького РВ Макіївки.

Автор: 

Донецьк (946) катування (598) полонені (2259) найманці рф (2052)


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Топ коментарі
+18
фашистська ********* - це в повному сенсі фашистська *********
без жодних перебільшень
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05.09.2020 16:05
+10
И Зеля ещё хочет мира с рашистскими террористами и оккупантами?
Если Зеля и дальше этого хочет, значит он агент пуйла и "русского мира" в Украине.
Значит Зеля хочет уничтожения Украины, путём типа мира с оккупантами.
Мир в его понятии, любой ценой, то есть путём капитуляции перед оккупантами из кремля.
Ибо, мир бывает только в двух случаях, или путём победы над врагом, либо подписанием безоговорочной капитуляцией.
Но так как зеля не собирается добиваться мира путём военной победы над рашистским врагом, то логически он видет мир только через капитуляцию и Украину как колонию рашки.
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05.09.2020 16:06
+10
когда Украина за своих военных и граждан в любой точке мира будет наказывать преступников против ее граждан тогда будет мир и уважение,
Когда украинский народ будет уважать государство в котором живет и жить патриотизмом к своей земле тогда будет уважение мира
Очень жаль что много людей погибло за уважение к Украине, но народ устал от войны и выбрал шоу и шабаш вместо государства
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05.09.2020 16:07
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фашистська ********* - це в повному сенсі фашистська *********
без жодних перебільшень
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05.09.2020 16:05 Відповісти
И Зеля ещё хочет мира с рашистскими террористами и оккупантами?
Если Зеля и дальше этого хочет, значит он агент пуйла и "русского мира" в Украине.
Значит Зеля хочет уничтожения Украины, путём типа мира с оккупантами.
Мир в его понятии, любой ценой, то есть путём капитуляции перед оккупантами из кремля.
Ибо, мир бывает только в двух случаях, или путём победы над врагом, либо подписанием безоговорочной капитуляцией.
Но так как зеля не собирается добиваться мира путём военной победы над рашистским врагом, то логически он видет мир только через капитуляцию и Украину как колонию рашки.
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05.09.2020 16:06 Відповісти
Он видЕт минские соглашения,в которых чётко прописан наш поводок:От Мариуполя до Святогорска.Никакой военной победы там не предусмотрено.Господи,с какой помойки вас набирают...
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05.09.2020 16:21 Відповісти
рашист, покажи документ, где написано, что ВСУ не имеют права быть на своей земле, от Мариуполя до Святогорска?
Если у тебя нет ссылки на документ, где это написано, то ты гавно пуйловское.
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05.09.2020 16:27 Відповісти
Дегенерат,читай: https://www.radiosvoboda.org/a/26597039.html
Організація з безпеки і співпраці в Європі http://www.osce.org/ru/home/123807?download=true оприлюднила в суботу текст Меморандуму про виконання положень протоколу за результатами консультацій тристоронньої контактної групи щодо спільних кроків, спрямованих на імплементацію мирного плану президента України Петра Порошенка та ініціатив президента Росії Володимира Путіна, підписаного у п'ятницю в Мінську.

1. Припинення застосування зброї вважається спільним.
2. Зупинення підрозділів і військових формувань сторін на лінії їхнього контакту за станом на 19 вересня 2014 року.
3. Заборона на застосування всіх різновидів зброї і ведення наступальних дій.Шестой год уже соблюдаем,а ты так и не второпав...
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05.09.2020 16:45 Відповісти
где там написано, что ВСУ не имеют права быть от Мариуполя до Святогорска?
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05.09.2020 17:01 Відповісти
Прекращай валять дурака.Там написано о линии разграничения и запрете ведения наступательных действий.Или у тебя с грамотой совсем плохо?
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05.09.2020 17:08 Відповісти
Ну и?Ты меня обозвал рашистом.Я тебя ткнул в документы.Извиниться не хочешь?Или у европетиных сторонников не принято извиняться за гадости?
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05.09.2020 23:59 Відповісти
когда Украина за своих военных и граждан в любой точке мира будет наказывать преступников против ее граждан тогда будет мир и уважение,
Когда украинский народ будет уважать государство в котором живет и жить патриотизмом к своей земле тогда будет уважение мира
Очень жаль что много людей погибло за уважение к Украине, но народ устал от войны и выбрал шоу и шабаш вместо государства
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05.09.2020 16:07 Відповісти
какие там могут быть адвокаты?
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05.09.2020 16:08 Відповісти
чому кравчучка не ставить умову допуску червоного хреста до в'язнів ?
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05.09.2020 16:08 Відповісти
Такое ощущение, что парень искал приключения на свою задницу. Можно было бы понять, если бы он, оставшись в Донецке после обмена, действительно вел какую-то подрывную работу против сепаров и оккупантов. Но сидеть там, прячась и ничего не делая,- это того стоило? Чтобы опять попасть в лапы костоломов, вскрывать вены? Странный какой-то, мягко говоря.
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05.09.2020 16:10 Відповісти
Следователь Кошевой! Правнук видно того комсомольца. Незадолго до 1956г кажись, когда Фадеев понял какую чушь и враньё написал по части молодых комсомольцев, сильно впал в депрессию и вскоре застрелился. Потом. позже, лет 40 спустя об этом очень тихо и путано рассказывала об этом Людмила Гурченко. Писатель Фадеев был её первым мужем. Там те ещё сюжеты были. Теперь вот ягодки кушаем---волчьи.
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05.09.2020 16:13 Відповісти
И этого несчастного, возможно было бы обменять и спасти если бы зе-трус не слил операцию с вагнеровцами
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05.09.2020 16:16 Відповісти
Этого несчастного паренька в 2017 году обменяли и вернули в Украину, но в 2019 году он опять поехал в Донецк где его опять арестовали и кинули на подвал. Мне жаль парня, но нахер он туда ехал? Родители на подконтрольной Украине территории, зачем? Неразделенная любоф? Я даже не знаю, как реагировать на его действия
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05.09.2020 16:25 Відповісти
Он далеко не единственный в списке, кого можно было бы обменять. Может он и по глупости своей попал. Но и он гражданин своей страны и было бы странно, если бы страна, по этим соображениям про него забыла
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05.09.2020 16:30 Відповісти
Я понимаю, что он гражданин и забывать про него государство не имеет ПРАВО, но все же, неужели с первого раза не понятно что там с ни могут сделать?
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05.09.2020 16:36 Відповісти
один народ, надо бороться за людей, амнистия им от цирка зе-вавки и не вздумайте стрелять, вазелин, очко, мир.
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05.09.2020 16:19 Відповісти
Хату продай спаси сына.Они не поняли куда попали походу.Чики брики мадам
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05.09.2020 19:58 Відповісти
А для чого він знову туди поїхав після звільнення ?
В одній із стате й мати казала, що від вернувся, щоб помститися.
Помстився ?
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05.09.2020 21:37 Відповісти
 
 