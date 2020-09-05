Заручник найманців РФ Сінченко в Донецькому СІЗО порізав собі вени через тортури, - мати

Григорій Сінченко, захоплений у полон найманцями РФ, через тортури в Донецькому СІЗО порізав собі вени.

Про це Укрінформу повідомила його мати Тетяна Гулевська, передає Цензор.НЕТ.

"Його по-звірячому били, вимагаючи відмовитися від нашого адвоката і підписатися під того, якого вони хочуть. Гриша порізав вени і кров'ю в камері написав протест проти тортур", - сказала Тетяна.

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Григорій зараз перебуває у лікарні при СІЗО, в одиночній камері, уточнила Гулевська. Вона додала, що, за словами сина, до тортур і побиття причетний слідчий Станіслав Кошевий.

Як повідомлялося, 25-річного Григорія Сінченка було заарештовано в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його звинувачували нібито в партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора. У грудні 2017 року Сінченко разом із 74 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся до України. У жовтні 2019 року Сінченка знову затримали "спецслужби "ДНР". Тривалий час рідні не знали, де перебуває Григорій. У липні цього року йому вдалося втекти. Близько місяця йому вдавалося переховуватися у Донецьку. Увесь цей час на місцевому телебаченні показували фото Григорія зі слідами шрамів та опіків на обличчі, обіцяючи нагороду за його упіймання. Тетяна Гулевська думає, що його здали найманцям РФ ті люди, до яких він звернувся за допомогою. Що стосується Станіслава Кошевого, то до окупації Донецька він працював слідчим Гірницького РВ Макіївки.