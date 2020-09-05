Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС
Під час виконання спостережного польоту безпілотника місії ОБСЄ на Донбасі було зафіксовано озброєння з порушенням лінії відводу. Цей факт говорить про порушення мінських угод і досягнутих 22 липня домовленостей про заходи щодо посилення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
На навчальному полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області місія ОБСЄ зафіксувала дванадцять самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), дев'ять буксируються гаубиць (Д-30А "Жаба", 122 мм).
Також на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області була виявлена одна реактивна система залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм).
Крім того, представники ОБСЄ зафіксували поблизу населеного пункту Хрустальний Луганської області двадцять реактивних систем залпового вогню (9K51, БМ-21 "Град", 122 мм).
Також зафіксовано озброєння, розміщене за лініями відводу, але за межами виділених місць зберігання:
- на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області сімнадцять танків, три зенітних ракетних комплекси (9К35 "Стріла-10");
- на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Круглик Луганської області двадцять п'ять танків;
- поблизу населеного пункту Лутугине Донецької області десять танків;
- на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області дев'ять самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), дванадцять буксируються гаубиць Д-30 "Жаба", 122 мм), один танк Т-64), чотири зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10")
"Незаконні збройні формування ОРДЛО і надалі використовують підступну практику нарощування озброєння і військової техніки в прямій близькості до лінії зіткнення. Тим самим вони ще раз демонструє стійке небажання дотримуватися досягнутих домовленостей", - йдеться в повідомленні.
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