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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС

Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС

Під час виконання спостережного польоту безпілотника місії ОБСЄ на Донбасі було зафіксовано озброєння з порушенням лінії відводу. Цей факт говорить про порушення мінських угод і досягнутих 22 липня домовленостей про заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

На навчальному полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області місія ОБСЄ зафіксувала дванадцять самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), дев'ять буксируються гаубиць (Д-30А "Жаба", 122 мм).

Також на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області була виявлена одна реактивна система залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм).

Крім того, представники ОБСЄ зафіксували поблизу населеного пункту Хрустальний Луганської області двадцять реактивних систем залпового вогню (9K51, БМ-21 "Град", 122 мм).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС порушень режиму тиші не зафіксовано, підрозділи ЗСУ продовжують гасити пожежі поблизу чотирьох населених пунктів, - Міноборони

Також зафіксовано озброєння, розміщене за лініями відводу, але за межами виділених місць зберігання:

  • на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області сімнадцять танків, три зенітних ракетних комплекси (9К35 "Стріла-10");
  • на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Круглик Луганської області двадцять п'ять танків;
  • поблизу населеного пункту Лутугине Донецької області десять танків;
  • на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області дев'ять самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), дванадцять буксируються гаубиць Д-30 "Жаба", 122 мм), один танк Т-64), чотири зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10")

"Незаконні збройні формування ОРДЛО і надалі використовують підступну практику нарощування озброєння і військової техніки в прямій близькості до лінії зіткнення. Тим самим вони ще раз демонструє стійке небажання дотримуватися досягнутих домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС 01
Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС 02

ОБСЄ (3503) зброя (7451) Донбас (22354) СЦКК (642) найманці рф (2052) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
Это они не прицельно...тфу...не специально... случайно...😃
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05.09.2020 16:16
+16
Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3959
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05.09.2020 16:29
+12
Зеля, они утром 7 сентября из них пульнут по нашим траншеям. Пенис Душилин предупредил, чтобы людей там не было, поэтому поедь туда сам со своей свитой. Из вас, уродов, ни одного человека нет, так что вас не жалко.
Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4615
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05.09.2020 16:27
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Это они не прицельно...тфу...не специально... случайно...😃
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05.09.2020 16:16 Відповісти
ненароком
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05.09.2020 16:19 Відповісти
..случайно.. зашел на ссученый телеканал ZIC. Там вовсю с экстазом бородатенького ведущего обсуждается тема,что,оказывается,Майдан-это госпереворот. Молчим дальше,авось пронесет?
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05.09.2020 16:31 Відповісти
мертвечуковская помойка, прокремлевские ублюдки свое дело знают
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05.09.2020 16:43 Відповісти
"надо просто не стрелять " ...... пусть куярят
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05.09.2020 16:19 Відповісти
А наше вояцтво відвели з укріплених позицій в чисте поле, а московити в свою чергу постійно зміцнюються в тому числі і бетоном. Тобто наслідки першого же артналіту можуть стати жахливими.
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05.09.2020 16:20 Відповісти
7 сентября
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05.09.2020 16:21 Відповісти
Може миролюбці домовляться - пустять воду в Крим, наприклад.
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05.09.2020 16:23 Відповісти
Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3959
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05.09.2020 16:29 Відповісти
Неужели даже несколько слов нельзя без ошибок написать?
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05.09.2020 16:34 Відповісти
Но они же не собираются стрелять. Это просто так, на всякий случай.
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05.09.2020 16:21 Відповісти
почту проверьте лузеры
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05.09.2020 16:21 Відповісти
Зеленський має визначитися кого він боїться більше- Кадирова, чи українського народу.
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05.09.2020 16:22 Відповісти
А он есть этот народ? После выборов ,у меня очень большие сомнения. Народ не может выбирать клоунов и тем более предателей иноверцев.
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05.09.2020 16:26 Відповісти
Разуй гляделки, оно уже полтора года как определилось.
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05.09.2020 16:36 Відповісти
Не пугайте вислюка,он и так памперсы не снимает.
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05.09.2020 16:22 Відповісти
Расплачтесь ещё,и европе нажалуйтесь что тасторона плохие,Зебилы!!фу мерзость до чего довел армию клоун
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05.09.2020 16:23 Відповісти
Доложите об этом преЗеденту, а то оно, зачарованное, в «мир» верит........😡
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05.09.2020 16:25 Відповісти
не пугайте зеленое уё, а то он уже памперсы меняет чаще маски, вазелина хватает пусть 73% разминают очко.
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05.09.2020 16:25 Відповісти
Наемники РФ на Донбассе размещают тяжелую артиллерию с нарушением договоренностей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9366
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05.09.2020 16:26 Відповісти
Наемники РФ на Донбассе размещают тяжелую артиллерию/ Любить так лабрадора, воровать так всю Украину. Не переводит Путин украинское Приднестровье из горячего состояния в холодное по желанию Моники-четыреждыуклониста .
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05.09.2020 16:26 Відповісти
Зеля, они утром 7 сентября из них пульнут по нашим траншеям. Пенис Душилин предупредил, чтобы людей там не было, поэтому поедь туда сам со своей свитой. Из вас, уродов, ни одного человека нет, так что вас не жалко.
Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4615
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05.09.2020 16:27 Відповісти
заходит джо в бар - покрутил барабан - население бара притихло....
старый ковбой спрашивает бармена - "а хто етот мощный джентльмент?"
- "ето самый сильный ковбой в нашем штате, сер."
старый ковбой берет джона и выбрасывает через окно и к бармену - "вы же говорили шо он самый сильный"
- он сильный, но легкий, сер...
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05.09.2020 16:30 Відповісти
где смеяться ?
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05.09.2020 16:32 Відповісти
тебе - нигде.
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05.09.2020 16:34 Відповісти
Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 284
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05.09.2020 16:31 Відповісти
трандец пилимирию? - кацапы как всегда не при чем.
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05.09.2020 16:33 Відповісти
Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8486
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05.09.2020 16:40 Відповісти
Зеленский взял курс на диктатуру: как далеко мы позволим ему зайти?
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05.09.2020 16:41 Відповісти
Шахтеры снова наткнулись на залежи

Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1055
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05.09.2020 16:41 Відповісти
Султан Эрдоган в Сирии и Ливии показал как надо мочить в сьртире рюсскае быдло....Дроны Дроны Дроны....С-400 говоритте? ну ну...
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05.09.2020 16:41 Відповісти
ескадрон кацап зелючих....
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05.09.2020 16:47 Відповісти
Пушилин назначил обстрел украинских позиций на понедельник
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05.09.2020 16:48 Відповісти
А при Пете Пениска уже лифт на себя примерял бы за такой базар..
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05.09.2020 19:01 Відповісти
На дату, указанную пенисом душилиным или денисом петушилиным, все разведанные и выявленные вражеские обьекты должны быть под прицелами артой в т.ч. реактивной и далекобойной, а дроны, ударные в т.ч. должны полностью перекрыть над ними небо.
Посмотрим как отреагирует командование и верховный главнокомандующий.
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05.09.2020 17:25 Відповісти
Договора с расеей не стоят и туалетной бумаги, а слова Зеленского стоят даже меньше ломанного гроша
Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1797
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05.09.2020 17:37 Відповісти
Історія вчить, що нічому не вчить. Коли на чолі зграї левів баран, то це закінчиться погано.
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05.09.2020 18:10 Відповісти
Да это они так, не специально, попутали......
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05.09.2020 18:44 Відповісти
Я надіюсь ми теж адекватно підтягуємо? Лиш Хомчаку і вище нього клоунам не повідомляйте, бо відмінять.
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06.09.2020 09:17 Відповісти
 
 