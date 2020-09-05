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Російський терорист Безлер зарепостив заяву 503-го батальйону ЗСУ, де главу "ДНР" Пушиліна назвали "мавпою із триколором"

Російський терорист Ігор Безлер переопублікував повідомлення 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ, в якому ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна назвали "мавпою із триколором".

Про це написав у твітері блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

Блогер опублікував відповідні скриншоти.

Російський терорист Безлер зарепостив заяву 503-го батальйону ЗСУ, де главу ДНР Пушиліна назвали мавпою із триколором 01
Російський терорист Безлер зарепостив заяву 503-го батальйону ЗСУ, де главу ДНР Пушиліна назвали мавпою із триколором 02
Російський терорист Безлер зарепостив заяву 503-го батальйону ЗСУ, де главу ДНР Пушиліна назвали мавпою із триколором 03

Російський терорист Безлер зарепостив заяву 503-го батальйону ЗСУ, де главу ДНР Пушиліна назвали мавпою із триколором 04
Російський терорист Безлер зарепостив заяву 503-го батальйону ЗСУ, де главу ДНР Пушиліна назвали мавпою із триколором 05
Російський терорист Безлер зарепостив заяву 503-го батальйону ЗСУ, де главу ДНР Пушиліна назвали мавпою із триколором 06

Автор: 

курйоз (571) Безлер Ігор (28) Пушилін Денис (135)


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Топ коментарі
+30
И типа безлер не такая же мавпа
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05.09.2020 16:45
+30
Російський терорист Безлер зарепостив заяву 503-го батальйону ЗСУ, де главу "ДНР" Пушиліна назвали "мавпою із триколором" - Цензор.НЕТ 4394
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05.09.2020 17:00
+20
безлер - это мавпа с автоматом, а главная мавпа с ядеркой в Кремле, через других мавп, нанюханных коксом в хлам, передаёт нам свои хотелки. Кароче имеем целый "русскомирный" зоопарк
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05.09.2020 16:56
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А, шо не правильно сказанно?
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05.09.2020 16:44 Відповісти
И типа безлер не такая же мавпа
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05.09.2020 16:45 Відповісти
безлер - это мавпа с автоматом, а главная мавпа с ядеркой в Кремле, через других мавп, нанюханных коксом в хлам, передаёт нам свои хотелки. Кароче имеем целый "русскомирный" зоопарк
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05.09.2020 16:56 Відповісти
Російський терорист Безлер зарепостив заяву 503-го батальйону ЗСУ, де главу "ДНР" Пушиліна назвали "мавпою із триколором" - Цензор.НЕТ 4394
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05.09.2020 17:00 Відповісти
😀😃😁😅😂😭🤣🤪👍
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05.09.2020 19:48 Відповісти
Пушилин назначил обстрел украинских позиций на понедельник
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05.09.2020 16:47 Відповісти
Капец, перепощуют дегенератов, нам интересна ТОЛЬКО СМЕРТЬ ублюдка!!!
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05.09.2020 16:48 Відповісти
Тю. Так 7 же.
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05.09.2020 16:51 Відповісти
Сначала было 3-го.
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05.09.2020 17:49 Відповісти
Зеленский не роздуплився до 3-го. Встигне до 7-го
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05.09.2020 18:36 Відповісти
Бидевки/ Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера". РФ-ДНР от этой сделки ликуют и поют: Чеснаков, РФ: выполнены условия Лаврова : подписание "формулы Штайнмайера" и разведение сторон. Бидевка, ДНР: Киев выполнил условия встречи стран - гарантов Минских соглашений.
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05.09.2020 16:53 Відповісти
7 вересня,нада сабееву глянуть.
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05.09.2020 16:55 Відповісти
Вообще не надо!
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05.09.2020 17:05 Відповісти
Ну тогда ганопольскага..
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05.09.2020 17:20 Відповісти
Разорванный пердак соСкабеевой ?
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05.09.2020 19:49 Відповісти
пизлеру тока языка в задницу не хватает - мучают идота видения.
свой из плешивой задницы выми, а у уже потом кукарекай...
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05.09.2020 16:58 Відповісти
У безлера так составлен текст,будто он сам себе язык в ж@пу засунул и шевелил там. Имбецил имбецилов критикует. Довольно забавно.)
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05.09.2020 17:00 Відповісти
Оно до сих пор живое! Так что ничего забавного.
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05.09.2020 17:07 Відповісти
Круче всех РАБссию сдал бывший губернатор Псковской области будучи министром в Дырляндии...ДАУНбасса....
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05.09.2020 17:01 Відповісти
Кофман это Шурик, который был "мид дыныры"?
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05.09.2020 17:05 Відповісти
Почему казаков РАБссии выгнали домой?Мародерами были и тачки дончан переправляли на РАБссию...был крупный бой....а итоге быдло-казаки сдрыснули на РАБссию...многие грузом 200 от самих донецких....
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05.09.2020 17:08 Відповісти
Безлер сдохни и не воняй.
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05.09.2020 17:10 Відповісти
Отличный план.
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05.09.2020 17:20 Відповісти
Шах и мат: Россия уличила страны НАТО в производстве веществ из группы "Новичок"
https://www.mk.ru/incident/2020/09/05/rf-ulichila-strany-nato-v-proizvodstve-veshhestv-iz-gruppy-novichok.html
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05.09.2020 17:11 Відповісти
_Слизняки в очередной раз утрутся. Это уже выученная беспомощность, выдрессировали пустозвонов рашисты.
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05.09.2020 17:22 Відповісти
а как же "цап-царп" ??? мат мат и ещё раз мат.........
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06.09.2020 16:07 Відповісти
«Лично пытала пленных в Горловке (Будику в коленях кортик крутила). И ЛИЧНО убила около 20 человек. Есть свидетели, не всех убийств.»

У Зєлі нема до неї питання: «Как вам спітся» ?
Або просто «заглянуть єй в глаза, і увідєть мір»?
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05.09.2020 18:53 Відповісти
так она ж идейная........
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06.09.2020 16:08 Відповісти
А могла бы очком на трассе немало бабла накосить !
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05.09.2020 19:52 Відповісти
етой мрази уже давно прогулы в аду пишут гиви с моторолкой
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06.09.2020 03:21 Відповісти
Курва сепарська, бажаю їй того ж що вона робила з нашими полоненими у десятикратному розмірі, або пожиттєву в язницю в Україні щоб на неї ходили ДИВИТИСЬ ДЕЛЕГАЦІЯМИ ЯК НА МАВПУ В ЗООПАРЦІ
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06.09.2020 16:36 Відповісти
Російський терорист Безлер зарепостив заяву 503-го батальйону ЗСУ, де главу "ДНР" Пушиліна назвали "мавпою із триколором" - Цензор.НЕТ 1858А головний ватажок зграї мавп- бандар-логів -окупантів від яких дуже таки тхне ніби- то руцьким миром, а по суті обісаними вонючими кацапськими личаками, постолами та онучами. Безперечно що це кривавий фашист мордвин Гібон - )(уйло.
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05.09.2020 17:24 Відповісти
просто он не хочет "договариваться посредине".... ему надо ВСЁ...........
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06.09.2020 16:10 Відповісти
Кофман/ Принимал участие в выборах главы ДНР 2 ноября 2014 года, занял второе место. Повезло-занял бы первое закончил как Захарченко.
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05.09.2020 17:29 Відповісти
"рузкэ тирорист" безлер вечерами анжеликой подрабатывает?
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05.09.2020 17:53 Відповісти
Такой неспособный, что мог захватить всю днр, поэтому его выгнали.
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06.09.2020 14:07 Відповісти
писанина какого-то психопата....
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05.09.2020 21:17 Відповісти
Російський терорист Безлер зарепостив заяву 503-го батальйону ЗСУ, де главу "ДНР" Пушиліна назвали "мавпою із триколором" - Цензор.НЕТ 3664
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05.09.2020 22:18 Відповісти
и шо ??? бес наш презедент ??? а зебилы ???
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06.09.2020 16:13 Відповісти
киноинемцы...........
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06.09.2020 16:13 Відповісти
Савсем дурак?
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06.09.2020 16:53 Відповісти
ты из 73% ??? я так понел....
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06.09.2020 18:02 Відповісти
Ты и "понял" вещи не совместимые! Твоё, это срать на форуме!
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06.09.2020 19:20 Відповісти
а шо без матюков ??? или я таки правильно понел....
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06.09.2020 21:55 Відповісти
Я знаю, что ты, бедняжка, без матюков не понимаешь. Но на Цензоре маты неформат, поэтому извини!
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07.09.2020 10:02 Відповісти
матюки то как раз замылить тему.... давай колись за кого голосовал во втором туре
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07.09.2020 14:41 Відповісти
А чё колоться, не скрывал никогда, за Зеленского. И проголосовал бы за кого угодно(даже за кота), если вторым был Свын!
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07.09.2020 14:49 Відповісти
ты главное ласты не склей когда твои внуки тебя спросят - деда и ты шо голосовал
за этого поца ???
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07.09.2020 15:09 Відповісти
Скоре тебе будет стыдно, когда твои дети(внуки) узнают, что ты голосовал за прститутку, продавшеюся всем, кому смог! Зеленский, к стати, первый кто послал Падлашенку!
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07.09.2020 15:20 Відповісти
и всё.... и больще ни-че-го....а послать и я могу а через год обсудим тему если ты
не поменяешь ник
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07.09.2020 15:24 Відповісти
Тобой тут и не пахло, аник мой уже был!
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07.09.2020 15:31 Відповісти
я не знаю когда тобой тут начало пахнуть просто поменял мыло с ru на com.....
первый ник был tector и если вруг окажется что я аж на пол дня раньше тебя
зарегился не вешайся это просто ничегонезначит...........
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07.09.2020 16:30 Відповісти
Бєздлєру сєэпару теж міысце в Українській в язниці за вбивство українських військових і тортури над українськими вояками полоненими. З часом всі ці ручні сєпари Кремля будуть або мертві як свідки, або в тюрмах України
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06.09.2020 16:32 Відповісти
 
 