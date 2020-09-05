Російський терорист Безлер зарепостив заяву 503-го батальйону ЗСУ, де главу "ДНР" Пушиліна назвали "мавпою із триколором"
Російський терорист Ігор Безлер переопублікував повідомлення 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ, в якому ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна назвали "мавпою із триколором".
Про це написав у твітері блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.
Блогер опублікував відповідні скриншоти.
Топ коментарі
+30 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар05.09.2020 16:45
+30 Sergii Ustim
показати весь коментар05.09.2020 17:00
+20 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар05.09.2020 16:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
свой из плешивой задницы выми, а у уже потом кукарекай...
https://www.mk.ru/incident/2020/09/05/rf-ulichila-strany-nato-v-proizvodstve-veshhestv-iz-gruppy-novichok.html
У Зєлі нема до неї питання: «Как вам спітся» ?
Або просто «заглянуть єй в глаза, і увідєть мір»?
за этого поца ???
не поменяешь ник
первый ник был tector и если вруг окажется что я аж на пол дня раньше тебя
зарегился не вешайся это просто ничегонезначит...........