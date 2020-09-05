Російський терорист Безлер зарепостив заяву 503-го батальйону ЗСУ, де главу "ДНР" Пушиліна назвали "мавпою із триколором"

Російський терорист Ігор Безлер переопублікував повідомлення 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ, в якому ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна назвали "мавпою із триколором".

Про це написав у твітері блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

Блогер опублікував відповідні скриншоти.













