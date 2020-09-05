Фракція "Слуга народу" блокує створення ТСК щодо "справи вагнерівців". Лише вороги України можуть бути проти перевірки фактів, - Лерос

Оприлюднені нардепом "ЄС" Володимиром Ар'євим матеріали щодо "справи вагнерівців" є доказами спецоперації, існування якої заперечує керівництво держави. Єрмак, СБУ і нове керівництво ГУР збрехали, що не було жодної спецоперації.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав усунений із фракції "СН" нардеп Гео Лерос, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це важливі докази спецоперації, існування якої заперечило керівництво держави! Нагадаю: Єрмак, СБУ та нове керівництво ГУР збрехали, що не було жодної спецоперації. Ознайомтеся із листом начальника 5-го управління СБУ, департаменту контррозвідки, від 13 липня 2020 року. У ньому він інформує керівника Головного слідчого управління, що в межах кримінальної справи, яка розслідується з травня 2014 року через агресію Росії проти України, оперативник українських спецслужб встановив анкетні дані і опитав 40 осіб, готових, згідно легенди, для відправки до Венесуели і Сирії та взяв у них свідчення про злочини в Україні.

Є протокол огляду носіїв інформації від 25 липня 2020 року у межах цієї кримінальної справи про напад Росії. Протокол підписаний слідчим СБУ і містить прізвища "вагнерівців", чиї особисті дані і розмови з якими були на цих носіях інформації.

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Вагнерівці мали вилітати через Білорусь на Стамбул 25 липня за квитками, взятими за 10 днів до того. Однак, за оприлюдненою інформацією, факти ще треба підтвердити, (виліт. - Ред.) було перенесено через вказівки Зеленського та Єрмака. Бойовики залишилися в Білорусі, а вже 29 липня, після ймовірного зливу інформації, вони були затримані місцевим КДБ.

Приміром, бойовик Сергій Павленко, який у розмові з вербувальником зізнається, що перебував у диверсійній групі, яка 14 червня 2014 року збила ІЛ-76. Тоді загинули 40 бійців 25-ї бригади і 9 членів екіпажу.

Ще один бойовик, Олександр Руденко, який перебував на Луганщині в 2014-2016 роках у складі БТГ "Степ", причетної до збиття кількох українських військових суден.

У народного депутата Володимира Ар'єва є повний пакет документів щодо всіх вагнерівців, задокументованих українськими спецслужбами. Протоколи розшифровок розмов вербувальника з вагнерівцями, підписані старшим слідчим СБУ, підозри, які направлялись до суду і підписані відповідальною особою Офісу Генерального прокурора.

Бойовики були операторами переносних зенітно-ракетних комплексів та інших військових спеціальностей, які не пов’язані з можливими вуличними зіткненнями, тому синхронна версія Офісу президента та Лукашенка - брехня! Очевидно, що їхньою метою була не Білорусь.

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Лише вороги України можуть бути проти встановлення істини, перевірки фактів шляхом створення парламентської ТСК. Шановні народні депутати, ми маємо зробити все можливе для сімей і пам'яті загиблих українських воїнів!

Нагадаю, фракція "Слуга народу" блокує створення ТСК", - написав Лерос.









































Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі було затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнера". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.