Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Ковалькова виїхала до Польщі
Ольга Ковалькова була затримана співробітниками ОМОНу 24 серпня біля прохідної тракторного заводу в Мінську, після чого її заарештували на 10 діб.
Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Ольга Ковалькова поїхала до польської столиці Варшави. Про це повідомляє TUT.BY із посиланням на прессекретаря ради Антона Роднєнкова, передає Цензор.НЕТ.
"Підтверджуємо, Ольга перебуває зараз у Варшаві. Найближчим часом буде коментар від Ольги", - повідомив Антон Роднєнков.
Пізніше від'їзд Ковалькової прокоментував Держприкордонкомітет Білорусі: "5 вересня близько другої години ночі вона прибула пішки в пункт пропуску "Брузги", пройшла прикордонний контроль, після чого дочекалася найближчого рейсового автобуса сполученням Гродно-Варшава і проїхала на територію Польщі".
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Сократ.
сЦарь лапотно-лохлой РАБссии Петя Первый принял РАБссию с населением 34 миллиона,когда в 1725 году сдох население РАБссии стало почему то 18 миллионов...рехВОРматор блин...
Революционеры хреновы.