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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Ковалькова виїхала до Польщі

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Ковалькова виїхала до Польщі

Ольга Ковалькова була затримана співробітниками ОМОНу 24 серпня біля прохідної тракторного заводу в Мінську, після чого її заарештували на 10 діб.

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Ольга Ковалькова поїхала до польської столиці Варшави. Про це повідомляє TUT.BY із посиланням на прессекретаря ради Антона Роднєнкова, передає Цензор.НЕТ.

"Підтверджуємо, Ольга перебуває зараз у Варшаві. Найближчим часом буде коментар від Ольги", - повідомив Антон Роднєнков.

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Пізніше від'їзд Ковалькової прокоментував Держприкордонкомітет Білорусі: "5 вересня близько другої години ночі вона прибула пішки в пункт пропуску "Брузги", пройшла прикордонний контроль, після чого дочекалася найближчого рейсового автобуса сполученням Гродно-Варшава і проїхала на територію Польщі".

Автор: 

біженці (1864) Білорусь (7927) Лукашенко Олександр (2653) Польща (8491) репресії (1622) Ковалькова Ольга (2)


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Топ коментарі
+4
Короче, самые пламенные и непримиримые разбежались по заграницам и оттуда будут призывать работяг и студентов не сдаваться.
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05.09.2020 18:47
+2
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ковалькова выехала в Польшу - Цензор.НЕТ 6759
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05.09.2020 18:57
+2
Навертели и свалили, ничего не меняется.
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05.09.2020 19:08
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https://sprotyv.info/news/cherez-zrostannya-aktivnosti-rf-u-baltijskomu-regioni-estoniya-zakupit-morski-mini Через зростання активності РФ у Балтійському регіоні Естонія закупить морські міни
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05.09.2020 18:41 Відповісти
9 миллионов Белорусов отправить в страны НАТО,оставить Лукашеску и его КГБ...пусь выращивают картоху сами... Вагнеров Путлера вернуть...
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05.09.2020 18:46 Відповісти
Короче, самые пламенные и непримиримые разбежались по заграницам и оттуда будут призывать работяг и студентов не сдаваться.
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05.09.2020 18:47 Відповісти
Новичка Навального бояцца...
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05.09.2020 18:48 Відповісти
Это на руке Батьке, утверждающему что протесты управляются из Польши.
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05.09.2020 18:49 Відповісти
Ты коцапский проксеныш или американец?🌷
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05.09.2020 19:02 Відповісти
Как всегда глазки в пол?😂🌷
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05.09.2020 19:06 Відповісти
Президиум, это видимо серьезные ребята, еще не победили а президиум уже есть, эти далеко пойдут, пока студентов набутыливают, эти уже президиум в изгнании замутили
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05.09.2020 18:50 Відповісти
Вот как можно вести за собой людей и...тикать,при малейшем намеке на опасность? А,как же люди,которые пошли за тобой,поверили тебе?Х.з...
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05.09.2020 18:53 Відповісти
Це ж як всігда. У всіх трибунівських кулявлобів, під час реальної жесті, якісь невідкладні діла були. Єдиний хто залишився Ніщук (потім міністр культури). От йому реальна повага.
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05.09.2020 19:02 Відповісти
а откуда госпогранкомитет беларуси знает,какого именно автобуса она дождалась?они что,следили за ней нелегально на территории польши?или у них кроты там имеются?
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05.09.2020 18:53 Відповісти
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ковалькова выехала в Польшу - Цензор.НЕТ 6759
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05.09.2020 18:57 Відповісти
Сознательные граждане, целый автобус.
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05.09.2020 19:09 Відповісти
и почему то сознательные не по отношению к польше,а по отношению к лукашенке
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05.09.2020 19:21 Відповісти
Каждый народ достоин своего правителя.

Сократ.
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05.09.2020 19:27 Відповісти
Историческая хроника...
сЦарь лапотно-лохлой РАБссии Петя Первый принял РАБссию с населением 34 миллиона,когда в 1725 году сдох население РАБссии стало почему то 18 миллионов...рехВОРматор блин...
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05.09.2020 18:54 Відповісти
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ковалькова выехала в Польшу - Цензор.НЕТ 2182
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05.09.2020 18:57 Відповісти
Боширов и Петров уже в Минске....ищут Лукашеску Маргарита Симонян приедет позже...брать интервью..
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05.09.2020 19:01 Відповісти
Навертели и свалили, ничего не меняется.
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05.09.2020 19:08 Відповісти
Крысы бегут с тонущего корабля.
Революционеры хреновы.
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05.09.2020 19:14 Відповісти
Та ладно... там весь народ за Бацьку. Разобрались уже.
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05.09.2020 19:21 Відповісти
а чё не в россию...?
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05.09.2020 21:56 Відповісти
 
 