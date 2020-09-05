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Новини ДТП
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Кандидат у мери Кривого Рогу Шевчик прокоментував ДТП з участю сина: "Випадок у реєстрі, його буде розглянуто згідно із законом"

Кандидат у мери Кривого Рогу Шевчик прокоментував ДТП з участю сина:

3 вересня у Кривому Розі неподалік від "тисячки" водій Volkswagen збив 11-річну дитину на пішохідному переході. Водієм авто виявився син кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика.

Про це пише місцеве видання Krivbass.city, передає Цензор.НЕТ.

На своїй сторінці у фейсбуці Дмитро Шевчик так прокоментував ситуацію: "Друзі! У двох сім'ях сталася біда. У родині 11-річного хлопчика Сашка і моїй. Мій син Марк уникав зіткнення з авто, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід. Машина зачепила Сашу. Дитина постраждала. Наразі вона перебуває у Дитячій обласній лікарні у відділенні нейрохірургії. Лікарі кажуть, що стан стабільний. У Саші закрита черепно-мозкова травма, надкол правої скроневої кістки, підозра на забій внутрішніх органів, перелом плечової кістки і численні садна.

Дивіться також: Син кандидата в мери Кривого Рогу Шевчика збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Дитина в реанімації, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (оновлено)

Марк не ховався і не збирався тікати з місця ДТП, він викликав швидку допомогу, був абсолютно тверезим і пройшов медичний огляд, співпрацював із поліцією. Ця подія у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Її розглянуть згідно із законом. Недоброзичливці кажуть, що я намагаюся зам'яти, приховати, відмазати. Це не так. Моєю метою є здоров'я і безпека цієї дитини. Із Сашиним батьками Наталею Іванівною та Сергієм Володимировичем перебуваємо в Дніпрі. Розглядаємо всі можливі варіанти лікування і реабілітації.

Я беру на себе особисту відповідальність за майбутнє Саші. Вважаю, що наразі це мое найперше завдання як батька і як людини. Хочу висловити величезну вдячність нашим лікарям за роботу. Ми всією сім'єю молимося за здоров'я цієї дитини", - зазначив кандидат, пишуть Українські новини.

Кандидат у мери Кривого Рогу Шевчик прокоментував ДТП з участю сина: Випадок у реєстрі, його буде розглянуто згідно із законом 01

Автор: 

ДТП (4466) Кривий Ріг (1358) Шевчик Дмитро (8)


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Топ коментарі
+15
Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Пошли отмазки и ложь от ЗЕбила
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05.09.2020 19:03
+10
Происшествие в реестре и будет рассмотрено по закону.

А закон как дышло, куда повернёшь туда и вышло
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05.09.2020 19:05
+9
бидлоеліта не живе по закону..то для лохторату..бидлоеліта живе по поняттях..як і лічить славним нащадкам червоних директорів, партєйних функціонерів, кдбешних сексотів та іншої наволочі..
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05.09.2020 19:11
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Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Пошли отмазки и ложь от ЗЕбила
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05.09.2020 19:03 Відповісти
Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Боже! У цьому реченні все, що небхідно виборцям, для уявлення про моральні якості кандидата. медаль за ДТП, уходил от столкновения? А швидкість у місті 50 км/год. Це не для Вас шановні? Люди схаменіться. Не шукайте винних. Ви наполегливо обираєте депутатами людей, які пропонують продавати собак, щоб заплатити за комунальні послуги. Вас штрафують за маски, а самі у "Велюрі" шикують.Це Вам за гречку.
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05.09.2020 20:44 Відповісти
Происшествие в реестре и будет рассмотрено по закону.

А закон как дышло, куда повернёшь туда и вышло
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05.09.2020 19:05 Відповісти
рог кривой - столица вселенной!
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05.09.2020 19:10 Відповісти
бидлоеліта не живе по закону..то для лохторату..бидлоеліта живе по поняттях..як і лічить славним нащадкам червоних директорів, партєйних функціонерів, кдбешних сексотів та іншої наволочі..
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05.09.2020 19:11 Відповісти
По правде говоря, в основном, наша Ылита совсем не партийные функционеры, это нувориши, такие себе скоробогачи, кто вырвался из грязи в князи и сделав из Украины свою феодальную вотчину, у меня был одноклассник сын первого секретаря города, который сбил тоже ребенка, но отсидел.
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05.09.2020 19:18 Відповісти
є і ліві персонажі..але це лише на перший погляд..а здебільшого: кучмо - червоний директор, кравчук - партєєц, мертвечук - сексот та агент кдб..петя- син червоного директора..там якщо глибше копнути..
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05.09.2020 19:23 Відповісти
Это долгая история, как формировалось слияние бывшей партийной элиты, криминала, разных спецслужб, после распада СССР, в чем-то вы и правы
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05.09.2020 20:06 Відповісти
звісно я спрощую..
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05.09.2020 20:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/22212 Червоні,це і є ліваки.Якщо ви це маєте на увазі.Та й всі сьогоднішні молодняки,також ліві.
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05.09.2020 20:49 Відповісти
я мав на увазі випадкові..а молодняк їх це вже не ліваки, ще вже феодали різного рангу..
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05.09.2020 20:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/22212 Багато хто з сьогоднішніх молодих високопосадовців,ліваки і глобалісти.При них також добра не буде.Як і від проросійських сил.
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05.09.2020 20:58 Відповісти
маючи дідуся\батька комуняку та ще з великим шнебелєм, то важко не бути ліваком та глобалістом..
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05.09.2020 21:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/22212 Та не тільки так.Наша молодь ліва.І чим вона молодша,тим лівіша.Не вся,але дуже багато.Це зараз Європа і США стала ліва.Але в них,хоча би є якісь запаси.Для бідної країни,це погано закінчиться.Ліваки не здатні боротися з ворогами.
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05.09.2020 21:19 Відповісти
є таке..так жваво нищили усі праві течії, що навіть не помітили, що опинилися у концтаборі псевдолібералізму..де будь яка думка, що не відповідає певній концепції, переслідується, а її носії зазнають утисків (поки що лише утисків та цькуванню)..культура, наука і освіта повністю підконтрольні..
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05.09.2020 21:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/22212 Це нео комунізм.Ми і так від комунізму настраждалися,навіщо він нам взагалі? Я переписувався колись в твітері з українкою,яка живе в Каліфорнії,напевне і навчалася в там в лівацькому університеті.Так там мізки промиті,напевне десь бігає по мітингах блмщиків чи антіфа.Я навіть не знаю,чи Україні буде куди вступати,якщо би трапилась нагода.Маю на увазі Євросоюз.Там через 10 років будуть ще мільйони мігрантів.Навряд чи Європа це переварить.
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05.09.2020 22:06 Відповісти
я теж схиляюсь до думки, що НАТО - так, а ЄС - ні..
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05.09.2020 22:16 Відповісти
https://censor.net/ru/user/22212 Штука в тому.що і в НАТО ті ж глобалісти.Це все пов'язано.
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05.09.2020 22:35 Відповісти
А есть другие? Кто у вас в городе местный депутат? У меня мой- торговал соломкой по молодости
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05.09.2020 20:31 Відповісти
соломка то ж не "чорна"..
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05.09.2020 20:36 Відповісти
его, рога, новости должны всех интересовать!
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05.09.2020 19:13 Відповісти
его бы слова,да богу в уши...
единственно насторожило желание взять на себя будущее ребенка.бо кроме как в плесень затянуть ,иного не получится
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05.09.2020 19:13 Відповісти
И биография как чистый лист бумаги.
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05.09.2020 19:18 Відповісти
Мы провели исследование и выяснили, что общественность опасна для Марика.И общественность надо изолировать, мы выделили 16 миллиардов. Марика послали на насильственное лечение в Монте-Карло пожизненно. Он не вернется больше в наш город. Потому что город для него опаснее.
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05.09.2020 19:14 Відповісти
угу.. а закон, это коррумпированные судьи и прокуроры..
знаем.. проходили..
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05.09.2020 19:16 Відповісти
Ващето усем мажорам нада пакрасить авто в какойто пугающий усех колер...малиновый , шоли..Не??
🤔
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05.09.2020 19:17 Відповісти
Просто напишите с какой скоростью он ехал, если превысил пожизненное лишение, непозволительная роскошь с 18 лет калечить людей за рулем авто.
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05.09.2020 19:17 Відповісти
напишите на сколько он укололся
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05.09.2020 19:20 Відповісти
пьяный был или под наркотой?
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05.09.2020 19:19 Відповісти
ну и почему мне по винту, шо там в том роге, хоть и не патриотично?
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05.09.2020 19:21 Відповісти
Якщо не перевищував швидкість, не тікав, зупинився, був тверезим, не знімав номери, то можна про щось розмовляти. Винен, звісно, але ніхто з водіїв від такого не застрахований.
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05.09.2020 19:22 Відповісти
наркоман он
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05.09.2020 19:28 Відповісти
а подлицейские его покрывают
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05.09.2020 19:29 Відповісти
До того моменту доки банда зєлєнського не буде відірвана від державного корита, про Закон в Україні можна забути.
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05.09.2020 19:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/107742 Так і при попередній владі все те саме було.Давили людей однаково.
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05.09.2020 20:46 Відповісти
как б*ядей катать - он мачо, как ответ держать, он - ребенок из пеленок
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05.09.2020 19:44 Відповісти
умиляют новости...

what do think, mister President about russian interference in
american election?
"they were not there....." - абздец и точка!
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05.09.2020 19:44 Відповісти
батя - спасибо за прямой!
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05.09.2020 20:10 Відповісти
Автошколу уже начали проверять?
Как учился, как сдавал экзамены?
Видео сдачи экзаменов покажут?
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05.09.2020 20:11 Відповісти
Никогда не пропускаю и не уступаю дорогу машине на украинских номерах, кацапским кстати тоже(исключения деу и фуры- знаю что роботяги). 90% едет какой то 314др☝
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05.09.2020 20:29 Відповісти
даже если ты едешь на второстепенке? бетмен)))
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05.09.2020 20:46 Відповісти
https://twitter.com/artnataliwood5
https://twitter.com/artnataliwood5

NinaBoi

@artnataliwood5

·https://twitter.com/artnataliwood5/status/1301623272765878297 3 сент.

Україна при Янику - знаєш точно кому і скільки треба занести, щоб все порішать.
Україна при Пороху - не дай Бог хтось подумає, що ти занесла - порішать на місці
Україна при ПростиГосподи Полшестого преЗеденті - носиш всім, просять носити ще більше, ніхто нічого не рішає
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05.09.2020 20:42 Відповісти
Насправді цей кандидат вважає людей за сміття і лайно.Що це за така в нас демократія? Паскуди людей давлять,.бандюки людей убивають,наркомафія людей травить.Ми обираємо владу,щоб з цим всім боролася.Попередники вважалися патріотичними,але вся ця сволота,почувала при них,себе більш ніж комфортно.
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05.09.2020 20:45 Відповісти
Ведане - сегодня мы на сдачу и я таки етот позор досмотрю до конца.
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05.09.2020 20:48 Відповісти
Та раптом виграєте ?
Наші вчора ВСЬО.
Воротар - хороший.
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05.09.2020 23:22 Відповісти
а навить як виграемо?
там вже зли тампабейци зубами стукають - порвуть не замитять))
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05.09.2020 23:28 Відповісти
ну не можемо мы на сьогодни.. - але як умога дали!
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05.09.2020 23:38 Відповісти
примерно так....
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06.09.2020 03:17 Відповісти
Ще два періоди.
Може, зараз вийдуть і порвуть айлендерців ...
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06.09.2020 03:21 Відповісти
рватели закончились - когда самый заметный игрок на скользанке Абел Кубел - команды нет.
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06.09.2020 03:24 Відповісти
шо хотят то те айлендесы и творят...
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06.09.2020 03:46 Відповісти
Як є. Не витягують флаєрси ...
От. Бачте.
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06.09.2020 03:53 Відповісти
даже попытки не вижу со с стороны Flyers выровнять игру...
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06.09.2020 03:51 Відповісти
клюшки поменьше и в дырку в земле кусок плассмасы загонять...

долбаные инвалиды-гольфисты )))
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06.09.2020 03:56 Відповісти
мои поздравления Айленедерс - красиво, четко и без сомнений.
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06.09.2020 04:50 Відповісти
Наступного сезону буде новий кубок.
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06.09.2020 05:05 Відповісти
Я ему верю, ибо сам часто брешу.
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05.09.2020 21:04 Відповісти
"...Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход..."

Щось мені здається, що він в телефоні або читав щось, або писав.
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05.09.2020 21:33 Відповісти
этот *******, начинает разговор с того что, МОЙ СЫН УХОДИЛ ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. уже нашли терпилу, который за 10 или болье тыщ у. е. скажет, что он ненамеренно испугал МАЛЬЧИКА случайным, неуклюжим маневром. ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! терпило,получит не большой строк, а МАЛЬЧИК будет давить нас при каждом неудобном случае
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05.09.2020 21:37 Відповісти
Бідняга мабуть їхав на зелений перехрестям, зліва на червоний вискочив невідомий , Марко вмить руля вправо а там хлопчик пішоходом .
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05.09.2020 21:39 Відповісти
Ага.......Головне , щоб пішохідний перехід не зник...бо хлопчика зроблять винним.
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06.09.2020 00:59 Відповісти
І матір хлопця згадав у своєму псто. Мабуть, з нею вже професійна вурла працює, щоби не варнякала.
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06.09.2020 03:32 Відповісти
 
 