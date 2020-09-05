Кандидат у мери Кривого Рогу Шевчик прокоментував ДТП з участю сина: "Випадок у реєстрі, його буде розглянуто згідно із законом"

3 вересня у Кривому Розі неподалік від "тисячки" водій Volkswagen збив 11-річну дитину на пішохідному переході. Водієм авто виявився син кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика.

Про це пише місцеве видання Krivbass.city, передає Цензор.НЕТ.

На своїй сторінці у фейсбуці Дмитро Шевчик так прокоментував ситуацію: "Друзі! У двох сім'ях сталася біда. У родині 11-річного хлопчика Сашка і моїй. Мій син Марк уникав зіткнення з авто, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід. Машина зачепила Сашу. Дитина постраждала. Наразі вона перебуває у Дитячій обласній лікарні у відділенні нейрохірургії. Лікарі кажуть, що стан стабільний. У Саші закрита черепно-мозкова травма, надкол правої скроневої кістки, підозра на забій внутрішніх органів, перелом плечової кістки і численні садна.

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Марк не ховався і не збирався тікати з місця ДТП, він викликав швидку допомогу, був абсолютно тверезим і пройшов медичний огляд, співпрацював із поліцією. Ця подія у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Її розглянуть згідно із законом. Недоброзичливці кажуть, що я намагаюся зам'яти, приховати, відмазати. Це не так. Моєю метою є здоров'я і безпека цієї дитини. Із Сашиним батьками Наталею Іванівною та Сергієм Володимировичем перебуваємо в Дніпрі. Розглядаємо всі можливі варіанти лікування і реабілітації.

Я беру на себе особисту відповідальність за майбутнє Саші. Вважаю, що наразі це мое найперше завдання як батька і як людини. Хочу висловити величезну вдячність нашим лікарям за роботу. Ми всією сім'єю молимося за здоров'я цієї дитини", - зазначив кандидат, пишуть Українські новини.