Кандидат у мери Кривого Рогу Шевчик прокоментував ДТП з участю сина: "Випадок у реєстрі, його буде розглянуто згідно із законом"
3 вересня у Кривому Розі неподалік від "тисячки" водій Volkswagen збив 11-річну дитину на пішохідному переході. Водієм авто виявився син кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика.
Про це пише місцеве видання Krivbass.city, передає Цензор.НЕТ.
На своїй сторінці у фейсбуці Дмитро Шевчик так прокоментував ситуацію: "Друзі! У двох сім'ях сталася біда. У родині 11-річного хлопчика Сашка і моїй. Мій син Марк уникав зіткнення з авто, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід. Машина зачепила Сашу. Дитина постраждала. Наразі вона перебуває у Дитячій обласній лікарні у відділенні нейрохірургії. Лікарі кажуть, що стан стабільний. У Саші закрита черепно-мозкова травма, надкол правої скроневої кістки, підозра на забій внутрішніх органів, перелом плечової кістки і численні садна.
Марк не ховався і не збирався тікати з місця ДТП, він викликав швидку допомогу, був абсолютно тверезим і пройшов медичний огляд, співпрацював із поліцією. Ця подія у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Її розглянуть згідно із законом. Недоброзичливці кажуть, що я намагаюся зам'яти, приховати, відмазати. Це не так. Моєю метою є здоров'я і безпека цієї дитини. Із Сашиним батьками Наталею Іванівною та Сергієм Володимировичем перебуваємо в Дніпрі. Розглядаємо всі можливі варіанти лікування і реабілітації.
Я беру на себе особисту відповідальність за майбутнє Саші. Вважаю, що наразі це мое найперше завдання як батька і як людини. Хочу висловити величезну вдячність нашим лікарям за роботу. Ми всією сім'єю молимося за здоров'я цієї дитини", - зазначив кандидат, пишуть Українські новини.
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А закон как дышло, куда повернёшь туда и вышло
единственно насторожило желание взять на себя будущее ребенка.бо кроме как в плесень затянуть ,иного не получится
знаем.. проходили..
🤔
what do think, mister President about russian interference in
american election?
"they were not there....." - абздец и точка!
Как учился, как сдавал экзамены?
Видео сдачи экзаменов покажут?
https://twitter.com/artnataliwood5
NinaBoi
@artnataliwood5
·https://twitter.com/artnataliwood5/status/1301623272765878297 3 сент.
Україна при Янику - знаєш точно кому і скільки треба занести, щоб все порішать.
Україна при Пороху - не дай Бог хтось подумає, що ти занесла - порішать на місці
Україна при ПростиГосподи Полшестого преЗеденті - носиш всім, просять носити ще більше, ніхто нічого не рішає
Наші вчора ВСЬО.
Воротар - хороший.
там вже зли тампабейци зубами стукають - порвуть не замитять))
Може, зараз вийдуть і порвуть айлендерців ...
От. Бачте.
долбаные инвалиды-гольфисты )))
Щось мені здається, що він в телефоні або читав щось, або писав.