Ковалькова розповіла, як її видворили з Білорусі: Приїхали в ізолятор, наділи каптур, поклали на заднє сидіння і вивезли

Під час пресконференції в Польщі член президії Координаційної ради Ольга Ковалькова заявила, що не планувала їхати з Білорусі. Вночі її вивезли з ІТТ на Окрестіна, де вона відбувала 15 діб арешту, і відвезли на прикордонний пункт "Брузги".

На пресконференції в Польщі Ольга Ковалькова сказала, що її вивезли з країни так само, як раніше вивезли Світлану Тіхановську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на tut.by.

"Я не планувала і не збиралася їхати з Білорусі і незабаром я туди повернуся", - заявила Ольга Ковалькова.

За її словами, коли вона перебувала на Окрестіна, до неї прийшли представники влади і сказали, що якщо вона не поїде, то не вийде дуже довго.

Читайте також: Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Ковалькова виїхала до Польщі

"Вони приїхали в ізолятор, посадили у свою машину, наділи каптур, дали маску, поклали на заднє сидіння і вивезли. Я не знала, куди ми їдемо, приїхали на перехід "Брузги". (...) Я пройшла кордон, вони перевезли мої речі, хотіли підвезти. Але їхав автобус на Варшаву, і польські прикордонники попросили польського водія, щоб мене підвезли. Мене упізнав водій, він слідкує за новинами, і сказав, що тішиться, що я на волі. У мене із собою не було телефону, була тільки візитка польського посла Артура Михальського. Я йому зателефонувала, і він сприяв моєму приїзду до Варшави", - розповіла Ковалькова.

А ось як прокоментував від'їзд Ковалькової Прикордонний комітету Білорусі: "5 вересня близько другої години ночі вона прибула пішки в пункт пропуску "Брузги", пройшла прикордонний контроль, після чого дочекалася найближчого рейсового автобуса сполученням Гродно-Варшава і проїхала на територію Польщі".

Ситуацію з політиком також прокоментувало МВС. Члена президії Координаційної ради Ольгу Ковалькову відпустили з ЦІП на Окрестіна за станом здоров'я, вона заявила про необхідність пройти лікування, повідомили у відомстві.

Дивіться також: "Сука, стули писок, зараз і тебе заберемо!" - в Мінську ОМОН увірвався в лінгвістичний університет, побив і затримав групу студентів, які співають "Марсельєзу". ВIДЕО

Нагадаємо, Ольгу Ковалькову затримав ОМОН 24 серпня біля прохідної тракторного заводу, куди вона приїхала з представником страйкому МТЗ Сергієм Дилевським, щоб обговорити з робочими ситуацію на підприємстві, де другий тиждень ініціювали страйк. 3 вересня 10-денний термін адміністративного арешту закінчився. Однак вранці того ж дня стало відомо, що Ольга знову постане перед судом Центрального району Мінська. Ковалькову засудили ще на 15 діб, визнали винною в участі в мітингу біля готелю "Планета" 23 серпня. Вона вину не визнала.

5 вересня стало відомо, що Ковалькова перебуває у Варшаві.