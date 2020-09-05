Ковалькова розповіла, як її видворили з Білорусі: Приїхали в ізолятор, наділи каптур, поклали на заднє сидіння і вивезли
Під час пресконференції в Польщі член президії Координаційної ради Ольга Ковалькова заявила, що не планувала їхати з Білорусі. Вночі її вивезли з ІТТ на Окрестіна, де вона відбувала 15 діб арешту, і відвезли на прикордонний пункт "Брузги".
На пресконференції в Польщі Ольга Ковалькова сказала, що її вивезли з країни так само, як раніше вивезли Світлану Тіхановську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на tut.by.
"Я не планувала і не збиралася їхати з Білорусі і незабаром я туди повернуся", - заявила Ольга Ковалькова.
За її словами, коли вона перебувала на Окрестіна, до неї прийшли представники влади і сказали, що якщо вона не поїде, то не вийде дуже довго.
"Вони приїхали в ізолятор, посадили у свою машину, наділи каптур, дали маску, поклали на заднє сидіння і вивезли. Я не знала, куди ми їдемо, приїхали на перехід "Брузги". (...) Я пройшла кордон, вони перевезли мої речі, хотіли підвезти. Але їхав автобус на Варшаву, і польські прикордонники попросили польського водія, щоб мене підвезли. Мене упізнав водій, він слідкує за новинами, і сказав, що тішиться, що я на волі. У мене із собою не було телефону, була тільки візитка польського посла Артура Михальського. Я йому зателефонувала, і він сприяв моєму приїзду до Варшави", - розповіла Ковалькова.
А ось як прокоментував від'їзд Ковалькової Прикордонний комітету Білорусі: "5 вересня близько другої години ночі вона прибула пішки в пункт пропуску "Брузги", пройшла прикордонний контроль, після чого дочекалася найближчого рейсового автобуса сполученням Гродно-Варшава і проїхала на територію Польщі".
Ситуацію з політиком також прокоментувало МВС. Члена президії Координаційної ради Ольгу Ковалькову відпустили з ЦІП на Окрестіна за станом здоров'я, вона заявила про необхідність пройти лікування, повідомили у відомстві.
Нагадаємо, Ольгу Ковалькову затримав ОМОН 24 серпня біля прохідної тракторного заводу, куди вона приїхала з представником страйкому МТЗ Сергієм Дилевським, щоб обговорити з робочими ситуацію на підприємстві, де другий тиждень ініціювали страйк. 3 вересня 10-денний термін адміністративного арешту закінчився. Однак вранці того ж дня стало відомо, що Ольга знову постане перед судом Центрального району Мінська. Ковалькову засудили ще на 15 діб, визнали винною в участі в мітингу біля готелю "Планета" 23 серпня. Вона вину не визнала.
5 вересня стало відомо, що Ковалькова перебуває у Варшаві.
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Ольга Ковалькова, выпускница Академии МВД, бывшая помощница назначенного «депутата» «палатки» Анны Канопацкой, дочери Трухановича Анатолия Ивановича, первого легального долларового миллионеар РБ. А таковыми в Беларуси могут стать только очень приближённые к телу люди, которым дарована честь быть личными кошельками тела. Видимо послана с заданием представлять на Западе оппозиционные круги, оттесняя реальные фигуры.
Теперь еще и жестоко потерпевшая от режима! Далеко мадамочка пойдет. Главное- образование для жизни подходящее: нигде не пропадет.
Ковалькова - ловушка КГБ для простаков.
И ещё.
Погранкомитет Беларуси:
- 5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги".
В Брузгах нет пешего перехода через границу. Пешеходов на пограничный переход не пускают. Пешком перейти через границу нельзя, только на транспорте.
Привезли на пограничный пункт.
Привезли вещи.
Предложили подвезти на территории Польши...
Водители узнают.
Радуются, что на свободе.
Телефона не было, но смогла позвонить из автомата.
Посол привёз в Варшаву...
Какая идиллия.
А чего тебя так колбасит?
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Староста Сихова
@syhiv25
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А цей все по ресторанах бродить шо то я не так реформи уявляв
Уважаемый Бяка, за время вашего отсутствия на Цензоре здесь несколько изменились правила. И для того, что бы мне иметь возможность читать Ваши комментарии, Вы (если Вы не против этого, конечно) должны зайти в свою "ленту событий" и справа вверху нажать оранжевую надпись "подписчики", и на открывшейся странице подтвердить своё согласие на мою подписку на Ваши комментарии. Я была бы очень Вам признательна.
Сделал все, как Вы сказали.
Не ожидал, что очередь ожидающих подтверждения будет за сотню. Не предполагал такого интереса к моей скромной персоне.
Никому не отказал.
2. У неї з собою був закордонний паспорт ? І речі ? І гроші ?
3. Де її родина ?