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Цивілізацію на значну територію Росії принесли українці. РФ має пам'ятати про це, - Кулеба

Цивілізацію на значну територію Росії принесли українці. РФ має пам'ятати про це, - Кулеба

Останні роки Росія планово зачищає свою територію від незалежних українських організацій.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи рішення Омського обласного суду про заборону організації українців "Сірий Клин", передає Цензор.НЕТ.

"Тут треба ширше дивитися. Це ж не якийсь поодинокий випадок. Останні роки Росія планово зачищає свою територію від незалежних українських організацій. Тобто все, що не інфільтровано, не контролюється повністю ФСБ, все піддається знищенню. Так було з бібліотекою українською в Москві. І так зараз сталося із "Сірим Клином". Мене вся ця ситуація наводить лише на одну думку. Нам потрібно зробити одну річ. Сказати нам потрібно зараз (і я скористаюся вашим ефіром), що, дорогі українці Росії, як вам складно не було б зараз, але українська держава завжди пам’ятатиме про вас, про ваших прадідів, які будували цілі міста, розбудовували, приносили цивілізацію на окремі території Російської Федерації. Ми маємо чітко і прямо вголос говорити, що цивілізацію на значну територію Росії принесла Україна, принесли українці, які приїжджали туди, розбудовували господарство, ліси перетворювали на селища і міста, будували економіку. І ми маємо пам’ятати, і Росія має пам’ятати про те, що це зробили українці, а не росіяни", - заявив Кулеба.

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"І друге, нам взагалі потрібно дуже серйозно переосмислити нашу політику щодо закордонних українців, зокрема як ми можемо допомагати українцям у Росії в тих умовах майже тотального контролю ФСБ, під яким вони перебувають. Це дуже серйозне завдання. Наш інструментарій дій у Росії дуже обмежений. Але цим потрібно зайнятися", - резюмував глава МЗС.

Автор: 

діаспора (209) заборона (1450) росія (65073) Сибір (24) українофобія (43) українці (2537) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+37
Цивилизацию на значительную территорию России принесли украинцы. РФ должна помнить об этом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4001
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05.09.2020 20:22
+25
Андрій Полтава, це чотко пояснює мокшанам вже 6-й рік:
«Ми вас хрестили, ми вас і відспіваємо !»
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05.09.2020 20:07
+24
Цивилизацию на значительную территорию России принесли украинцы. РФ должна помнить об этом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7958
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05.09.2020 20:21
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Я в ******** космогонії бородатого дядька з колечком над головою не зустрічав ... І шестируких босяків теж ... Так що мимо.
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06.09.2020 09:38 Відповісти
И как кацапы ответили на предобрейшее? Повинны в смерти! (с)
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05.09.2020 21:47 Відповісти
Посадить на бочку с порохом. Пущай полетают.
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05.09.2020 21:52 Відповісти
Как мы их посадим, если даже между собой общаемся цитатами из Мосфильма?
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05.09.2020 22:10 Відповісти
Это из сострадания к ним и кацаполюбия. Кесареву - кесарево, а вот с кацапами - по кацапски.
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05.09.2020 22:16 Відповісти
А кацапов сильно останавливает, что если бы не Киевская Русь, они бы человечиков с руками-граблями на бересте царапали бы?
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05.09.2020 23:10 Відповісти
Они к истокам своей культуры рвутся
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05.09.2020 23:14 Відповісти
Кацапи добра не помнят, всю науку они пускают на оружие чтоби грабить и убивать.
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05.09.2020 22:16 Відповісти
Более адекватного человека в квартале блазня не знаю, такое впечатление, что Кулеба попал сюда по ошибке.
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05.09.2020 22:31 Відповісти
Яков Васильевич Дьяченко (21 марта [2 апреля] https://ru.wikipedia.org/wiki/1817 1817 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Полтавская губерния - 26 марта [7 апреля] https://ru.wikipedia.org/wiki/1871 1871 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0 бухта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%B0 Посьет ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA полковник (https://ru.wikipedia.org/wiki/1869 1869 ), первостроитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA Хабаровска https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .
Исследователем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA Дальнего Востока , географом и писателем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. И. Венюковым (https://ru.wikipedia.org/wiki/1832 1832 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1901 1901 ) охарактеризован как «один из наиболее полезных деятелей по заселению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Амура ».
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05.09.2020 23:06 Відповісти
и самое главное древние галлы в Римской империи это потомки галичан из Галиции.. далее целую область основали в древней Испании
Гали́сия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA галис. Galiciahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. Galicia) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD исторический регион на северо-западе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 Пиренейского полуострова и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B автономное сообщество https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Испании .Столица автономного сообщества Галисия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F королевства Испания - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0 Сантьяго-де-Компостела , крупнейший город - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE Виго .
Географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеяне, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галия), указывает на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок пришли и на эти земли с украинской Галичины».
Предки евреев и других народов вышли из украинской Галичины -
«Древний язык индийцев санскрит близок к украинскому. Также и географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеяне, Франция (Галия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галия), вероятно указывает на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турков могли прийти на эти земли с украинской Галичины».
Автор учебника Петро Масляк - профессор Киевского национального университета, доктор наук, заслуженный работник образования Украины.
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗД
Предки евреев и других народов вышли из украинской Галичины - утверждает учебник географии для 8-го класса украинской школы, - https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/posts/3274934872538558 цитирует эту нетленку Эдуард Долинский:
«Древний язык индийцев санскрит близок к украинскому. Также и географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеяне, Франция (Галия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галия), вероятно указывает на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турков могли прийти на эти земли с украинской Галичины».
Автор учебника Петро Масляк - профессор Киевского национального университета, доктор наук, заслуженный работник образования Украины.И ГЛАВНОЕ первый человек на Земле -АДАМ И ЕВА были из галичины.. т.к они были украинцами из Львова который был основан ранее РИМА!!!и ВАВИЛОНА!!!
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06.09.2020 13:58 Відповісти
Ты ещё про выкопанное Черное море забыл написать,ваторогий.
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06.09.2020 17:49 Відповісти
ІСТОРІЯ РУСІ. Від Данила до Вітовта / Документальний фільм.
https://www.youtube.com/watch?v=-sLBG0sNGGs

Як Русь стала Україною / Історія Русі / Історія України
https://www.youtube.com/watch?v=5Zna0WTzFtY
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05.09.2020 23:07 Відповісти
ЗНАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ. 29 лет назад была восстановлена государственная независимость чеченского народа

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/09/05/119258/znaj-svoyu-istoriyu--29-let-nazad-byla-vosstanovlena-gosudarstvennaya-nezavisimost-chechenskogo-naroda.shtml
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05.09.2020 23:11 Відповісти
была, вот только зачем было превращаться в бандитский анклав ?
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06.09.2020 06:37 Відповісти
Мабуть, виходу не було. Ніхто не підтримав Ічкерію. Щоб зовсім не знищили народ до ноги, змушені були покоритися, але на вигідних для себе умовах.
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06.09.2020 10:26 Відповісти
Ну кто тебя здесь спрашивает, мразь безграмотная, бояра и лыко, вот вся ваша культура
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06.09.2020 15:16 Відповісти
Сиди на бутылке ровно
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09.09.2020 14:07 Відповісти
Что означает фамилия Кулеба кулема (кулеба) - один из народов Западной Сибири, покоренных Ермаком

Источник: https://names.neolove.ru/last_names/10/ku/kuleba.html © NeoLove.ru
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05.09.2020 23:52 Відповісти
Что означает фамилия Кулеба кулема (кулеба) - один из народов Западной Сибири, покоренных Ермаком

Источник: https://names.neolove.ru/last_names/10/ku/kuleba.html © NeoLove.ru
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05.09.2020 23:54 Відповісти
Історія України History of Ukraine
https://www.youtube.com/watch?v=agvkTEF1aus
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06.09.2020 00:50 Відповісти
У 1994 році, у одному районному міськвиконкомі на питання, чому в школі по історії вчать, що петлюрівці були українськими захисниками, а по літературі змушують дітей писати твори про петлюрівців-ворогів, -- представник Президента відповів, що є 10 історій України, і вони всі правильні...
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06.09.2020 10:35 Відповісти
Історія і художня література - це, як кажуть в Одесі, "двє бальшіє разніци". А фільм раджу вам, все таки подивитись.
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06.09.2020 11:51 Відповісти
Это тот у кого одна извилна и та из вилюра ?!
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06.09.2020 13:13 Відповісти
доЙОшь про познее киммеро-триполье (БУджак)- гагаузов... А ШО ДЕЛАТЬ ...ХЕХ...
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06.09.2020 03:18 Відповісти
А кто льёт грязь в собственную историю?
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06.09.2020 13:38 Відповісти
Я не признаю тааварисчей, которые запоем читают исторические выкладки не от академисториков, и при этом всерьез ведут бесед о том , шо нашли в неакадем выкладках какой-то подвох... Воображают, ааднака...
ЗЫ... все исторические работы, которые не прошли дискус в серьезных академ куругах и не были напечатаны в серьезных изданиях, могут обсуждаться только в детском садике, как сказочки для самых маленьких.
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06.09.2020 03:10 Відповісти
А хіба не Київський князь послав князя Юрія Долгорукого на північні землі, щоб освоїти їх, і там Долгорукий побудував Москву? А темних московитів возили в Київ вчити грамоти. І з тих земель платили данину Києву.
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06.09.2020 10:46 Відповісти
Це якщо ви вірите в неперервність державних утворень на певній території. Однак Київський князь має таке ж саме відношення до України, створеної в 1991 році, як великий китайський імператор Цінь Ши Хуанді до комуністичного Китаю, створеного в 1949 році. Зовсім різні люди, різні ментальності, інші цілі.
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06.09.2020 11:38 Відповісти
Про Мацькву є тільки одна згадка , типо що Юра там щось збудував . Може одну вежу , може дві ...
Але орда постійно робила переписи й Мацьква там згаданна тільки в третьому перепису 1277 , тобто через 100 після Довгорукого й його синочка від половчанки (типо Боголюбський) .

Дуже цікава історія отримання ярлику московітами й властно кажучи Ванєю Калітою , коли він прийшов палити Тверь на чьолі ордиського тумена й за доносом якого були вбиті Михайло тверьской й його малолітній син . Вбиті в Сараї . Требо згадати , що московські князі були не тільки Рюриковичи й не стільки , скільки нащадками Чингиз Хана . Тобто родовиті чингизитами . Пра-прабабка Каліти була Сартаківна .
Требо зрозуміти , що Мацьква піднялась на усіми мокшанськами землями виключно завдяки цьому родинному зв"язку з родом чингізитів . Й саме тому отримала вже в 1328 рокі ярлик на велике князівство . В ти часи Мацьква була найменшим з усіх князівств .
Саме тому саме Мацьковский князь Дмитро (донськой) пішов на Мамая в 1380 , бо він був з роду чингизитів , а Мамай навіть не був темником - тобто самозванець ... та йще десь в Криму , а ні в Сараї . Але вже через 4 роки той же Діма , коли московські бояре підняли проти його влади бунт збіг на північь , й призвав на ту ж Мацькву свого родича чингізіта хана Тахтомиша.
Й той спалив нахер Мацькву . А ніхто зараз на Мацьковії не зможе відповісти на та таке питання , чому вийшли на якогось Мамая , а проти Тахтомиша жодно спротиву не чинили ?!

Й чому , коли теж самозванець Тамерлан знов пійшов на них , вони збиралися йому чинити спротив й збирали військо , хоча Тамерлан вщебень розбив Тахтомиша й загнав його аж до Сибірського ханства ?!
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06.09.2020 13:35 Відповісти
-
Национальная кухня лапотной паРаши!
Рассмотрим: - японские роллы и суши, итальянская пицца, спагетти. А : чай, пельмени, гречка, лапша и блины были заимствованы из Китая;
- водка и пиво в 1386 году была впервые завезены в Московский Улус генуэзцами; картофель - из Голландии, он привезённый татарином Пётром - 1;
- омлет, сыры, бутерброды и супы - из Франции, сосиски и колбаса - из Германии;
- ужасные кислющие российские щи - это жалкое подобие вкуснейшего украинского славянского капустника. Из Украины - Руси были «позаимствованы» также борщ, вареники, зразы, кулеш, сырники, драники, холодец....
Сало и сахар для россиян также продукты «чужестранные», они впервые в угро - финскую Москву поступили в 18 веке из Украины; - от татар пришли голубцы, лапша, манты, баклажаны, азу, беляши, пироги из творога, сметанник, печенье, пироги, цукаты, варенье....
- из Кавказа в России стали популярными шашлыки, суп харчо, «цыпленок табака», лаваш, соус, аджика и чебуреки;
- соли у лапотных предков а с 18 века уже как якобы россиян также не было: появилась лишь в 1889 году в городе Соль-Илецк.
На протяжении с 11 до 20 века основу рациона жителей северо-восточного Залесья, а затем Московского улуса и княжества составляли чёрный хлеб и всевозможные каши на воде. Например, хлебово репяное (репница): национальное блюдо -помои.
Также в лапотной паРаше кацапы собирали: жёлуди, крапиву, лебеду, сныть, червей, ягоды, кору, грибы ...
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06.09.2020 04:27 Відповісти
Только с 11 века в Залесье появились овощи, но угро - финские предки жителей современной лапотной России не знали салатов, винегретов, довольствуясь паренными, репой, огурцами, свеклой. А салаты появились лишь в 19 веке, позаимствовав их технологию у европейских народов.
Масла и сливок вплоть до -16 века кацапы московиты не знали, блюда они употребляли на воде Так как и растительного масла народная кухня москалей попросту долго не знала.
А самое главное национальное «русское блюдо» - щи, но это блюдо для животных. «Настоящие (древние) щи» представляли собой крупные вареные куски иногда даже гнилой капусты или целые кочаны в горячей воде с разболтанной в ней ржаной мукой! Готовились щи без соли, масла и специй.
Еще удивительнее, как казламордые москали предки якобы с 18 века уже как русских? Готовили очень редкий для них продукт мясо. В Залесье а с 18 века липовой якобы России был особенный способ приготовления мяса животных с душком трёхнедельной падали. Отсюда и пошла довольно часто встречающаяся в лапотной паРаше фраза о трехнедельной «свежести» того или иного продукта.
А теперь эта гадкая лапотная кацапская нечисть которая только с 18 в. замаскировалась под вяликороссов и даже под якобы русских... она сильно портит жизнь всем соседним народам, народам которые научили их готовить себе пищу и срать в туалете а не находу в стае. Да и трахатся индивидуально, а не всем хором кто кого сгрёб тот того и взъё.. И сделали с них хоть какое то жалкое подобие цивилизованных людей
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06.09.2020 04:28 Відповісти
От,,на ходу в стае,, просто ушел под стол от смеха
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06.09.2020 16:43 Відповісти
Так мы помним.

Киев мать городов русских!
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06.09.2020 06:00 Відповісти
интересно, беглые польские и русские холопы могли что то куда то принести ?
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06.09.2020 06:35 Відповісти
россияне знают и ценят украинцев за это.
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06.09.2020 08:11 Відповісти
Ми фактично збудували рашку.
Аж до Японії.
І даремно. Нехай би краще квакали в болотях оці темні та затуркані.
Якби їх не чіпали, то так і жили б в ізбушках та чумах.
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06.09.2020 09:33 Відповісти
Что значит "на значительную территорию России"?! У чухонцев есть что-то свое?
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06.09.2020 11:50 Відповісти
-
Официально признано и юридически задокументировано когда ужасный лапотный угро - финский Московский -улус перестал быть колонией, и то что предоставление дани Крымскому Ханству этой московской лапотной колонией было отменено лишь 14 июля 1700 г. Константинопольским мирным договором с Османской империей, заключённым по итогам Азовских походов припадочного московского царя угро - финнов татарина Петра I. В статье VIII говорилось ДОСЛОВНО: «А понеже Государство Масковское самовластное и свободное Государство есть, дача, которая по се время погодно давана была Крымским Ханам и Крымским татарам, или прошлая или ныне, впредь да не будет должна от Его священнаго Царскаго Величества Масковскаго даватись, ни от наследников его: но и Крымские Ханы и Крымцы и иные татарские народы впредь ни дачи прошением ни иною какою причиною, или прикрытием противное что миру да сотворят, но покой да соблюдут».
Договор был заключён сроком на 30 лет. Он соблюдался до ноября 1710 г., когда военное противостояние вот теперь уже с независимой лапотной Московией - ордой ( а уже с 1721 г. даже с потолка придуманной новым чужим москалям названием и уже якобы Россией) с Османской империей и Крымским ханством возобновилось.
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06.09.2020 11:58 Відповісти
Опять популизм. А где он был раньше когда наезжали на украинцев? Совсем недавно была новость о запрете организации Украинцев в РФ. Почему не было реакции МИДа? Ни ноты, ни малейшего шума о нацистских действиях РФ? Почему когда венгров, россиян якобы ущемили в Украине так сразу скандал на весь мир, с обсуждением на уровне ООН. Их дипломаты делают свою работу хорошо. А этому гению только дошло, что его ведомство оказывается должно помогать иностранным украинцам. С журналистами он поговорил, а где реальные действия МИД?
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06.09.2020 15:20 Відповісти
Они орусели силнее русских, часто слышал выпады против Украины от русских с Украинскими фамилиями
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06.09.2020 18:59 Відповісти
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