Цивілізацію на значну територію Росії принесли українці. РФ має пам'ятати про це, - Кулеба

Останні роки Росія планово зачищає свою територію від незалежних українських організацій.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи рішення Омського обласного суду про заборону організації українців "Сірий Клин", передає Цензор.НЕТ.

"Тут треба ширше дивитися. Це ж не якийсь поодинокий випадок. Останні роки Росія планово зачищає свою територію від незалежних українських організацій. Тобто все, що не інфільтровано, не контролюється повністю ФСБ, все піддається знищенню. Так було з бібліотекою українською в Москві. І так зараз сталося із "Сірим Клином". Мене вся ця ситуація наводить лише на одну думку. Нам потрібно зробити одну річ. Сказати нам потрібно зараз (і я скористаюся вашим ефіром), що, дорогі українці Росії, як вам складно не було б зараз, але українська держава завжди пам’ятатиме про вас, про ваших прадідів, які будували цілі міста, розбудовували, приносили цивілізацію на окремі території Російської Федерації. Ми маємо чітко і прямо вголос говорити, що цивілізацію на значну територію Росії принесла Україна, принесли українці, які приїжджали туди, розбудовували господарство, ліси перетворювали на селища і міста, будували економіку. І ми маємо пам’ятати, і Росія має пам’ятати про те, що це зробили українці, а не росіяни", - заявив Кулеба.

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"І друге, нам взагалі потрібно дуже серйозно переосмислити нашу політику щодо закордонних українців, зокрема як ми можемо допомагати українцям у Росії в тих умовах майже тотального контролю ФСБ, під яким вони перебувають. Це дуже серйозне завдання. Наш інструментарій дій у Росії дуже обмежений. Але цим потрібно зайнятися", - резюмував глава МЗС.