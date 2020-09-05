Цивілізацію на значну територію Росії принесли українці. РФ має пам'ятати про це, - Кулеба
Останні роки Росія планово зачищає свою територію від незалежних українських організацій.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи рішення Омського обласного суду про заборону організації українців "Сірий Клин", передає Цензор.НЕТ.
"Тут треба ширше дивитися. Це ж не якийсь поодинокий випадок. Останні роки Росія планово зачищає свою територію від незалежних українських організацій. Тобто все, що не інфільтровано, не контролюється повністю ФСБ, все піддається знищенню. Так було з бібліотекою українською в Москві. І так зараз сталося із "Сірим Клином". Мене вся ця ситуація наводить лише на одну думку. Нам потрібно зробити одну річ. Сказати нам потрібно зараз (і я скористаюся вашим ефіром), що, дорогі українці Росії, як вам складно не було б зараз, але українська держава завжди пам’ятатиме про вас, про ваших прадідів, які будували цілі міста, розбудовували, приносили цивілізацію на окремі території Російської Федерації. Ми маємо чітко і прямо вголос говорити, що цивілізацію на значну територію Росії принесла Україна, принесли українці, які приїжджали туди, розбудовували господарство, ліси перетворювали на селища і міста, будували економіку. І ми маємо пам’ятати, і Росія має пам’ятати про те, що це зробили українці, а не росіяни", - заявив Кулеба.
"І друге, нам взагалі потрібно дуже серйозно переосмислити нашу політику щодо закордонних українців, зокрема як ми можемо допомагати українцям у Росії в тих умовах майже тотального контролю ФСБ, під яким вони перебувають. Це дуже серйозне завдання. Наш інструментарій дій у Росії дуже обмежений. Але цим потрібно зайнятися", - резюмував глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Исследователем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA Дальнего Востока , географом и писателем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. И. Венюковым (https://ru.wikipedia.org/wiki/1832 1832 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1901 1901 ) охарактеризован как «один из наиболее полезных деятелей по заселению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Амура ».
Гали́сия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA галис. Galiciahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. Galicia) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD исторический регион на северо-западе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 Пиренейского полуострова и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B автономное сообщество https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Испании .Столица автономного сообщества Галисия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F королевства Испания - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0 Сантьяго-де-Компостела , крупнейший город - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE Виго .
Географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеяне, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галия), указывает на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок пришли и на эти земли с украинской Галичины».
Предки евреев и других народов вышли из украинской Галичины -
«Древний язык индийцев санскрит близок к украинскому. Также и географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеяне, Франция (Галия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галия), вероятно указывает на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турков могли прийти на эти земли с украинской Галичины».
Автор учебника Петро Масляк - профессор Киевского национального университета, доктор наук, заслуженный работник образования Украины.
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗД
Предки евреев и других народов вышли из украинской Галичины - утверждает учебник географии для 8-го класса украинской школы, - https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/posts/3274934872538558 цитирует эту нетленку Эдуард Долинский:
«Древний язык индийцев санскрит близок к украинскому. Также и географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеяне, Франция (Галия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галия), вероятно указывает на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турков могли прийти на эти земли с украинской Галичины».
Автор учебника Петро Масляк - профессор Киевского национального университета, доктор наук, заслуженный работник образования Украины.И ГЛАВНОЕ первый человек на Земле -АДАМ И ЕВА были из галичины.. т.к они были украинцами из Львова который был основан ранее РИМА!!!и ВАВИЛОНА!!!
https://www.youtube.com/watch?v=-sLBG0sNGGs
Як Русь стала Україною / Історія Русі / Історія України
https://www.youtube.com/watch?v=5Zna0WTzFtY
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/09/05/119258/znaj-svoyu-istoriyu--29-let-nazad-byla-vosstanovlena-gosudarstvennaya-nezavisimost-chechenskogo-naroda.shtml
Источник: https://names.neolove.ru/last_names/10/ku/kuleba.html © NeoLove.ru
Источник: https://names.neolove.ru/last_names/10/ku/kuleba.html © NeoLove.ru
https://www.youtube.com/watch?v=agvkTEF1aus
ЗЫ... все исторические работы, которые не прошли дискус в серьезных академ куругах и не были напечатаны в серьезных изданиях, могут обсуждаться только в детском садике, как сказочки для самых маленьких.
Але орда постійно робила переписи й Мацьква там згаданна тільки в третьому перепису 1277 , тобто через 100 після Довгорукого й його синочка від половчанки (типо Боголюбський) .
Дуже цікава історія отримання ярлику московітами й властно кажучи Ванєю Калітою , коли він прийшов палити Тверь на чьолі ордиського тумена й за доносом якого були вбиті Михайло тверьской й його малолітній син . Вбиті в Сараї . Требо згадати , що московські князі були не тільки Рюриковичи й не стільки , скільки нащадками Чингиз Хана . Тобто родовиті чингизитами . Пра-прабабка Каліти була Сартаківна .
Требо зрозуміти , що Мацьква піднялась на усіми мокшанськами землями виключно завдяки цьому родинному зв"язку з родом чингізитів . Й саме тому отримала вже в 1328 рокі ярлик на велике князівство . В ти часи Мацьква була найменшим з усіх князівств .
Саме тому саме Мацьковский князь Дмитро (донськой) пішов на Мамая в 1380 , бо він був з роду чингизитів , а Мамай навіть не був темником - тобто самозванець ... та йще десь в Криму , а ні в Сараї . Але вже через 4 роки той же Діма , коли московські бояре підняли проти його влади бунт збіг на північь , й призвав на ту ж Мацькву свого родича чингізіта хана Тахтомиша.
Й той спалив нахер Мацькву . А ніхто зараз на Мацьковії не зможе відповісти на та таке питання , чому вийшли на якогось Мамая , а проти Тахтомиша жодно спротиву не чинили ?!
Й чому , коли теж самозванець Тамерлан знов пійшов на них , вони збиралися йому чинити спротив й збирали військо , хоча Тамерлан вщебень розбив Тахтомиша й загнав його аж до Сибірського ханства ?!
Национальная кухня лапотной паРаши!
Рассмотрим: - японские роллы и суши, итальянская пицца, спагетти. А : чай, пельмени, гречка, лапша и блины были заимствованы из Китая;
- водка и пиво в 1386 году была впервые завезены в Московский Улус генуэзцами; картофель - из Голландии, он привезённый татарином Пётром - 1;
- омлет, сыры, бутерброды и супы - из Франции, сосиски и колбаса - из Германии;
- ужасные кислющие российские щи - это жалкое подобие вкуснейшего украинского славянского капустника. Из Украины - Руси были «позаимствованы» также борщ, вареники, зразы, кулеш, сырники, драники, холодец....
Сало и сахар для россиян также продукты «чужестранные», они впервые в угро - финскую Москву поступили в 18 веке из Украины; - от татар пришли голубцы, лапша, манты, баклажаны, азу, беляши, пироги из творога, сметанник, печенье, пироги, цукаты, варенье....
- из Кавказа в России стали популярными шашлыки, суп харчо, «цыпленок табака», лаваш, соус, аджика и чебуреки;
- соли у лапотных предков а с 18 века уже как якобы россиян также не было: появилась лишь в 1889 году в городе Соль-Илецк.
На протяжении с 11 до 20 века основу рациона жителей северо-восточного Залесья, а затем Московского улуса и княжества составляли чёрный хлеб и всевозможные каши на воде. Например, хлебово репяное (репница): национальное блюдо -помои.
Также в лапотной паРаше кацапы собирали: жёлуди, крапиву, лебеду, сныть, червей, ягоды, кору, грибы ...
Масла и сливок вплоть до -16 века кацапы московиты не знали, блюда они употребляли на воде Так как и растительного масла народная кухня москалей попросту долго не знала.
А самое главное национальное «русское блюдо» - щи, но это блюдо для животных. «Настоящие (древние) щи» представляли собой крупные вареные куски иногда даже гнилой капусты или целые кочаны в горячей воде с разболтанной в ней ржаной мукой! Готовились щи без соли, масла и специй.
Еще удивительнее, как казламордые москали предки якобы с 18 века уже как русских? Готовили очень редкий для них продукт мясо. В Залесье а с 18 века липовой якобы России был особенный способ приготовления мяса животных с душком трёхнедельной падали. Отсюда и пошла довольно часто встречающаяся в лапотной паРаше фраза о трехнедельной «свежести» того или иного продукта.
А теперь эта гадкая лапотная кацапская нечисть которая только с 18 в. замаскировалась под вяликороссов и даже под якобы русских... она сильно портит жизнь всем соседним народам, народам которые научили их готовить себе пищу и срать в туалете а не находу в стае. Да и трахатся индивидуально, а не всем хором кто кого сгрёб тот того и взъё.. И сделали с них хоть какое то жалкое подобие цивилизованных людей
Киев мать городов русских!
Аж до Японії.
І даремно. Нехай би краще квакали в болотях оці темні та затуркані.
Якби їх не чіпали, то так і жили б в ізбушках та чумах.
Официально признано и юридически задокументировано когда ужасный лапотный угро - финский Московский -улус перестал быть колонией, и то что предоставление дани Крымскому Ханству этой московской лапотной колонией было отменено лишь 14 июля 1700 г. Константинопольским мирным договором с Османской империей, заключённым по итогам Азовских походов припадочного московского царя угро - финнов татарина Петра I. В статье VIII говорилось ДОСЛОВНО: «А понеже Государство Масковское самовластное и свободное Государство есть, дача, которая по се время погодно давана была Крымским Ханам и Крымским татарам, или прошлая или ныне, впредь да не будет должна от Его священнаго Царскаго Величества Масковскаго даватись, ни от наследников его: но и Крымские Ханы и Крымцы и иные татарские народы впредь ни дачи прошением ни иною какою причиною, или прикрытием противное что миру да сотворят, но покой да соблюдут».
Договор был заключён сроком на 30 лет. Он соблюдался до ноября 1710 г., когда военное противостояние вот теперь уже с независимой лапотной Московией - ордой ( а уже с 1721 г. даже с потолка придуманной новым чужим москалям названием и уже якобы Россией) с Османской империей и Крымским ханством возобновилось.