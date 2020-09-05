У США наразі немає доказів отруєння Навального, як і причин сумніватися у висновках Німеччини, - Трамп

Сполучені Штати "дуже уважно" поставляться до можливого отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час пресконференції у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За його словами, у США наразі немає доказів, що Навального було отруєно, проте у нього немає причин сумніватися у висновках уряду Німеччини, який встановив, що Навального отруєно речовиною, схожою на сумнозвісний "Новачок".

Раніше США висловили Росії "серйозну заклопотаність" у зв'язку з цим.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

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Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.