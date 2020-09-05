У США наразі немає доказів отруєння Навального, як і причин сумніватися у висновках Німеччини, - Трамп
Сполучені Штати "дуже уважно" поставляться до можливого отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.
Про це президент США Дональд Трамп заявив під час пресконференції у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
За його словами, у США наразі немає доказів, що Навального було отруєно, проте у нього немає причин сумніватися у висновках уряду Німеччини, який встановив, що Навального отруєно речовиною, схожою на сумнозвісний "Новачок".
Раніше США висловили Росії "серйозну заклопотаність" у зв'язку з цим.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Случаи применения отравляющих веществ:
9 февраля 2000 г. - Анатолий Собчак, Светлогорск
19 апреля 2002 г. - Хаттаб (участник вооруженного сопротивления в Чечне), Чечня
6 июня 2002 г. - Дмитрий Рождественский (основатель компании "Русское видео"), Петербург
6 декабря 2002 г. - Салман Радуев, "Белый лебедь", Пермская область
3 июля 2003 г. - Юрий Щекочихин, Москва
12 марта 2004 г. - Лечи Исламов (участник вооруженного сопротивления в Чечне), СИЗО, Краснодар
28 мая 2004 г. - Хизри Алданов (представитель А.Масхадова), Грузия
2 сентября 2004 г. - Анна Политковская, Беслан
5 сентября 2004 г. - Виктор Ющенко, Киев
6 сентября 2004 г. - Нана Лежава (грузинская журналистка), Беслан
24 сентября 2004 г. - Роман Цепов, Петербург
16 октября, 26 октября, 1 ноября 2006 г. - Александр Литвиненко, Лондон
12 февраля 2008 г. - Бадри Патаркацишвили, Лондон
9 ноября 2012 г. - Александр Перепеличный, Париж
28 апреля 2015 г. - Емельян Гебрев, София
26 мая 2015 г., 2 февраля 2017 г. - Владимир Кара-Мурза, Москва
3 февраля 2016 г. - Вячеслав Синев (председатель исполнительного совета Российского антидопингового агентства - РУСАДА), Москва
14 февраля 2016 г. - Никита Камаев (бывший исполнительный директор Российского антидопингового агентства - РУСАДА), Москва
26 ноября 2016 г. - Сергей Мохов (супруг Любови Соболь), Москва
4 марта 2018 г. - Сергей и Юлия Скрипали, Солсбери, Великобритания
30 июня 2018 г. - Дон Стерджесс и Чарльз Роули, Эймсбери, Великобритания
12 сентября 2018 г. - Петр Верзилов, Москва
20 августа 2020 г. - Алексей Навальный, Томск
Случаи массового применения отравляющих веществ:
- Чечня, с 2000 г.,
- Норд-Ост, 26 октября 2002 г.,
- Сирия, с 2015 г.
У Трампа тоже наверное кольцо в жопе. И этот по кругу бегает.....