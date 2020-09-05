Силовики затримали близько 30 осіб за участь у акціях протесту в Мінську, - ГУВС

За участь у несанкціонованих заходах у Мінську в суботу вже затримано близько 30 осіб.

Про це повідомила агентству "Інтерфакс-Захід" офіційний представник ГУВС міськвиконкому Мінська Наталія Ганусевич, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі затримано близько 30 осіб за участь у несанкціонованих масових заходах", - поінформувала Ганусевич.

"Всі ці громадяни демонстрували недержавну символіку, вигукували гасла. Міліція на це реагувала", - продовжила вона.

Читайте також: Ковалькова розповіла, як її видворили з Білорусі: Приїхали в ізолятор, наділи каптур, поклали на заднє сидіння і вивезли

"Затриманих доставлено в територіальні РУВС для подальшого розгляду", - уточнила Ганусевич.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Дивіться також: У Мінську вивісили національний прапор на тросі між висотками. Приїхали пожежники. ОМОН "відсік цивільних". А прапор вислизнув, - волонтер Касьянов. ВIДЕО

Нова хвиля протестів спровокована затриманнями студентів Мінського лінгвістичного університету, коли омонівці увірвалися в хол закладу і почали виносити молодь. При цьому адміністрація вузу стояла поруч і просто спостерігала за тим, що відбувається. 1 вересня, в День знань, білоруські студенти пройшли колоною з біло-червоно-білими прапорами в центр Мінська. Тоді силовики жорстко затримували окремих учасників, буквально полюючи на молодь на території всієї столиці.