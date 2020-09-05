Силовики затримали близько 30 осіб за участь у акціях протесту в Мінську, - ГУВС
За участь у несанкціонованих заходах у Мінську в суботу вже затримано близько 30 осіб.
Про це повідомила агентству "Інтерфакс-Захід" офіційний представник ГУВС міськвиконкому Мінська Наталія Ганусевич, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі затримано близько 30 осіб за участь у несанкціонованих масових заходах", - поінформувала Ганусевич.
"Всі ці громадяни демонстрували недержавну символіку, вигукували гасла. Міліція на це реагувала", - продовжила вона.
"Затриманих доставлено в територіальні РУВС для подальшого розгляду", - уточнила Ганусевич.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
Дивіться також: У Мінську вивісили національний прапор на тросі між висотками. Приїхали пожежники. ОМОН "відсік цивільних". А прапор вислизнув, - волонтер Касьянов. ВIДЕО
Нова хвиля протестів спровокована затриманнями студентів Мінського лінгвістичного університету, коли омонівці увірвалися в хол закладу і почали виносити молодь. При цьому адміністрація вузу стояла поруч і просто спостерігала за тим, що відбувається. 1 вересня, в День знань, білоруські студенти пройшли колоною з біло-червоно-білими прапорами в центр Мінська. Тоді силовики жорстко затримували окремих учасників, буквально полюючи на молодь на території всієї столиці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
***
Григорий Суркис незадолго до получения выгодного для него решения Печерского суда побывал в Офисе президента Зеленского, где встретился с его первым помощником - очевидно, речь идет о Сергее Шефире.
Цена лояльности высших должностных лиц могла достигать трети от суммы иска - а это около $ 100 млн.
Незадолго до того, как Печерский суд принял свое одиозное решение, один почетный президент ФФУ разговаривал с одним почетным первым помощником президента. И разговор этот был результативным на все 33% от суммы иска в 350 млн долл. за решение в пользу истцов. Кстати, списать эти деньги со счетов банка могут уже сегодня, не дожидаясь будущих апелляций.............
В 1994 году, перед вторым туром президентских выборов в Беларуси из архива Могилевской областной психиатрической больницы была похищена медицинская карта А. Г. Лукашенко, наблюдавшегося здесь с середины 70-х годов.
https://www.svoboda.org/a/30789452.html