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Новини Агресія Росії проти України
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Якщо формування РФ обстріляють територію України, Командування ОС відповість усіма наявними силами і засобами, - командувач Кравченко

Якщо формування РФ обстріляють територію України, Командування ОС відповість усіма наявними силами і засобами, - командувач Кравченко

Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко разом із керівником української сторони СЦКК Олександром Борщевським перевірив факти, викладені в заяві ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Про це йдеться в заяві Кравченка, опублікованій пресцентром ОС, передає Цензор.НЕТ.

За результатами перевірки встановлено, що "звинувачення не відповідає дійсності, є провокаційним і тягне за собою політичну складову", мета якої - "зрив домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року Тристоронньою контактною групою про додаткові заходи щодо дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню".

"За вказаний період українська сторона порушень домовленостей у населеному пункті Шуми не здійснювала, як і протилежна сторона.

Дивіться також: Від початку доби обстрілів із боку противника на Донбасі не зафіксовано, - пресцентр ОС. ВIДЕО

У разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України Командування Об'єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами і засобами", - підкреслює Кравченко.

Якщо формування РФ обстріляють територію України, Командування ОС відповість усіма наявними силами і засобами, - командувач Кравченко 01

Нагадаємо, терористична організація "ДНР" пригрозила знищити позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення нібито зведених споруд на лінії зіткнення.

5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях. Зокрема, він обіцяє, що артилерійського удару буде завдано вранці в понеділок, 7 вересня. Пушилін закликав українську сторону вивести особовий склад із місця, по якому буде завдано удару.

Читайте також: Російський терорист Безлер зарепостив заяву 503-го батальйону ЗСУ, де главу "ДНР" Пушиліна назвали "мавпою із триколором"

Автор: 

Донбас (22354) Пушилін Денис (135) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725) Кравченко Володимир (27)


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Топ коментарі
+48
Если формирования РФ обстреляют территорию Украины, Командование ОС ответит всеми имеющимися силами и средствами, - командующий Кравченко - Цензор.НЕТ 2450
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05.09.2020 21:22
+39
Щоб дати агресору "атвєт" - потрібно мати мужність і яйця. Ні у говнокомандувача ЗЕ, ні у начштаба, ні у вас прихлєбатєлєй ЗЕлених - ні того ні іншого немає.
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05.09.2020 21:17
+35
Та ми вже бачили, як =************= =атвічаєт= ...
Гундосий нарик накаже і заткнетеся, ще й своїх звинуватите.

Тля заборонила рятувати Журавля - то ви і сиділи тихо, =камандуюсчі= ...
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05.09.2020 21:26
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Немає в Україні головнокомандувача тому рашисти й нахабність.
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05.09.2020 22:04 Відповісти
Если у вас нету дома,
Пожары ему не страшны.
И жена не уйдет к другому,
Если у вас,
Если у вас,
Если у вас нет жены.
Нету жены.
Если у вас нет собаки,
Её не отравит сосед.
И с другом не будет драки,
Если у вас,
Если у вас,
Если у вас друга нет.
Друга нет.
Оркестр гремит басами,
Трубач выдувает медь.
Думайте сами, решайте сами
Иметь или не иметь.
Если у вас нету тёти,
То вам её не потерять.
И если вы не…
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06.09.2020 14:42 Відповісти
Нужно обеспечить тылы, пока нет активных действий. Это азы.
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05.09.2020 22:04 Відповісти
Типо у вас есть выбор.Огонь на поражение
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05.09.2020 22:10 Відповісти
А що тут нового - завжди ж так атвічялі...
Чи за рік які нові небачені "сили і срєцтва" з'явилися?
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05.09.2020 22:20 Відповісти
"У разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України".
Він вчадів?! Вони на території України товчуться вже 6 років.

Ідіот не розуміє, що він ідіот. Тому що ідіот
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05.09.2020 22:24 Відповісти
не довіряю я цьому апологету клована... не довіряю...
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05.09.2020 22:32 Відповісти
а еще б-52 пусть скинет тоже привет
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05.09.2020 22:42 Відповісти
Извините, но сомневаюсь. Зеленский с Ермаком вам запретят.
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05.09.2020 22:48 Відповісти
Пора Пионы к горловке подтягивать
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05.09.2020 22:58 Відповісти
Пионы можно и не подтягивать, а стрелять там где они стоят, за 30 км)
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06.09.2020 08:31 Відповісти
Единственно правильным ответом было бы помочь хитросделанному узбеку (коренному населению Даунбаса) встретиться с моторолой, куриным маршалом и кобздоном.
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05.09.2020 23:13 Відповісти
Уже было.

Не ответили. На позиции не вернулись. Отвели войска еще дальше.
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05.09.2020 23:25 Відповісти
Вы ***** Журавлля уже спасли Воин умер через двое суток от потери крови , а зелёное чмо взяло ситуацию под контроль и укатило в отпуск
Вялого нынешнее командование у чепушило может только взять , а не ответку
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05.09.2020 23:28 Відповісти
Головне в деталях... "усіма наявними засобами " ... а з наявних що зрадник Зеленський залишив? Автомати й міномети до 80мм ?
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05.09.2020 23:41 Відповісти
"и противоположная сторона".

хихихихи
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06.09.2020 00:20 Відповісти
всё верно.
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06.09.2020 00:21 Відповісти
Гибель Владимира Рудика вызывает много вопросов. О ней долго не сообщали,
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,

где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
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06.09.2020 00:42 Відповісти
За Вашим посиланням: https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny, Помилка виконання запиту .
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06.09.2020 07:41 Відповісти
кожен мокшанський бот, і ти - https://censor.net/ru/user/399648, не виключення - намагаєтесь щось спростувати. Ну, обрізало ссиль в хлопця, недогледів, вийшло "404". Але сам бот https://censor.net/ru/user/399648 навіть не намагається подивитись, хоч це елементарно: https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny "На фронті поліг старший лейтенант з Тернопільщини"

Бот звинувачує... Хех... На, ще:

https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny
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06.09.2020 11:07 Відповісти
я дивився його в'ю на каналі по ссиллі знизу.

З Ілларіоновим можна було би погодитися в цьому питанні, у всьому погодитися (і навть з прикладами по Ельзасу та Лотарінгії), якби... 1.Якби до цих переговорів Україну не примушували би німці, французи і все інше ЄС. 2.Якби ми, Україна, були би настільки сильні. що могли би послати нафік оцих "примушувачів"..., а так... 3.Якби ми не потребували допомоги з всього цивілізованого світу у нашій війні проти касапів; в т.ч. санкціями (якими вони не є; але хотілось би більших) проти касапів.
А так доведеться мурижитися з цими переговорами, допоки вони йдуть, і нам по-факту допомагають. Поки що допомагають - зебіли/кловани їх на всі сто ще не злили..
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06.09.2020 00:53 Відповісти
дивлюсь на цей зелений цирк на передовій-і було мабуть смішно якби не 6 років війни та боротьби з їб_ми кацабами...а хтось в ОП вирішив що за рік може все "парешать"...і наразі-ні стратегії ні тактики...одне балабольство та зашквари...навіщо було хайпувати і лізти в президенти в країні що бореться з страшним ворогом...?! щоб просто здати країну олігархам та пуйлу...?!!!
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06.09.2020 00:45 Відповісти
Російський політик, екс-радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів, чому https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/3483-peremirie-na-donbasse-eks-glava-sbu-nazval-neozhidannuyu-prichinu-zatishya на Донбасі немає активних бойових дій .
«(Українські військові на Донбасі - ред.) не гинуть не тому, що було досягнуто угоди (про перемир'я - ред.). Скільки таких угод було до того, вони не виконувалися. Те, що зараз не стріляють, є результатом того, що в Білорусі відбувається революція, і вся увага Кремля і Путіна приділяється зараз Білорусі. Йому просто не до цього. Займається Білоруссю, тому що це зараз найважливіше питання», - зазначив Ілларіонов.

За його словами, після вирішення ситуації з Білоруссю військові дії на Донбасі відновляться.
«Просто на даний момент Білорусь є більш слабким плодом, який йому хотілося б забрати. Тому не відбувається ніяких бойових дій. Як тільки закінчиться питання Білорусі, все це відновиться», - заявив екс-радник Путіна.
https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/4187-na-donbasse-tiho-ne-iz-za-peremiriya-eks-sovetnik-putina
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06.09.2020 00:45 Відповісти
А гавнокомандующий Зеленский об этом знает?
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06.09.2020 06:23 Відповісти
Тим по кому перші вгатять з Градів, їм буде вже байдуже хто там дасть команду Кравченко чи прямо сигнал надійбе в ООС з ОПУ.
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06.09.2020 07:19 Відповісти
давно пора.а то сопли жуют.люди гибнут а достойных ответок нет.СЛАВА УКРАИНЕ.
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06.09.2020 08:21 Відповісти
Вот кто только может дойти до Урала...
Якщо формування РФ обстріляють територію України, Командування ОС відповість усіма наявними силами і засобами, - командувач Кравченко - Цензор.НЕТ 6166
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06.09.2020 08:33 Відповісти
Не перебирай. А що - бздошно?
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06.09.2020 10:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wJaIvvHrrT0 ПОЗИТИВ. СЕРЬЕЗНЫЕ ПОТЕРИ понесла "первая славянская бригада".
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06.09.2020 08:51 Відповісти
ртом відповість комундування ООС? Так вже відповів і далі що?? Сепари злякались чи як??
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06.09.2020 10:11 Відповісти
причина проста.Против Путина собираються ввести новые санкции за Навального.он пытается предупредить Европу,начав новый виток войны на Донбассе
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06.09.2020 11:23 Відповісти
Почему бы Владимиру Кравченко вместе с Александром Борщевским не взять под личный контроль ситуацию в населенном пункте Шумы и быть там 7 числа со всеми имеющимися силами и средствами.
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06.09.2020 11:30 Відповісти
Я так полагаю свой пост тьі написал находясь на СП на "нуле"?
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06.09.2020 18:00 Відповісти
Я как и ты, нахожусь на наблюдательной позиции.
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06.09.2020 19:53 Відповісти
"Командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины"
Боюсь, что с понедельника Конституционный суд Украины постановит, что военный ответ агрессопу является неконституционным...))))
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06.09.2020 11:32 Відповісти
"Если формирования РФ обстреляют территорию Украины..."
Він так каже, що, начебто, до тепер формування РФ обстрілювали лише Гондурас.
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06.09.2020 11:35 Відповісти
интересно, а зеленое говно которое трижды уклонист, че молчит? обосралось по самое не балуй,чмо оманское .
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06.09.2020 11:42 Відповісти
Правильно! Смешать с землей трусливых дамбаских шавок Хренла Обнуленного.
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06.09.2020 13:35 Відповісти
а где же возврат на старые позиции после отвода, яйца у вас зеленые цирк скоморохов.
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06.09.2020 13:36 Відповісти
Просто так они обстреливать не будут, просто попрут уже на всю катушку.
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06.09.2020 14:18 Відповісти
Думаю що ніякі наші позиції рашка не обстрілюватиме,як Пушилін грозився завтра зранку,бо або наші вийдуть звідти,або в Мінську щось здадуть.
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06.09.2020 15:28 Відповісти
писькограй так и не проснулся от кокса
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06.09.2020 19:13 Відповісти
И правильно сделают.
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06.09.2020 19:23 Відповісти
уничтожить пушилина ивсю его армию
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06.09.2020 19:39 Відповісти
Генерал-Лейтенант не подведи Украину!
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06.09.2020 19:55 Відповісти
Поки з нашої сторони не буде адекватної відповіді,ну як,адекватної- з того місця,звідки був обстріл,не повинно лишитись зовсім нічого- ну зовсім,плять,пустеля там повинна бути,от може тоді щось там і вийде. І сепари повинні про це знати.А так- це все піз#ож на користь ублюдків.Беріть приклад з Ізраїлю.
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06.09.2020 20:21 Відповісти
что то формулировка этого командующего непонятна, мягко говоря. Что значит формирования рф обстреляют территорию Украины?! эти формирования уже 6,5 лет на территории Украины, стреляют когда хотят и в кого хотят, в Крыму так вовсе вполне себе официально едва ли не ядерное оружие разворачивают. Что он несет?
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06.09.2020 20:36 Відповісти
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