Якщо формування РФ обстріляють територію України, Командування ОС відповість усіма наявними силами і засобами, - командувач Кравченко
Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко разом із керівником української сторони СЦКК Олександром Борщевським перевірив факти, викладені в заяві ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.
Про це йдеться в заяві Кравченка, опублікованій пресцентром ОС, передає Цензор.НЕТ.
За результатами перевірки встановлено, що "звинувачення не відповідає дійсності, є провокаційним і тягне за собою політичну складову", мета якої - "зрив домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року Тристоронньою контактною групою про додаткові заходи щодо дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню".
"За вказаний період українська сторона порушень домовленостей у населеному пункті Шуми не здійснювала, як і протилежна сторона.
У разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України Командування Об'єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами і засобами", - підкреслює Кравченко.
Нагадаємо, терористична організація "ДНР" пригрозила знищити позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення нібито зведених споруд на лінії зіткнення.
5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях. Зокрема, він обіцяє, що артилерійського удару буде завдано вранці в понеділок, 7 вересня. Пушилін закликав українську сторону вивести особовий склад із місця, по якому буде завдано удару.
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Пожары ему не страшны.
И жена не уйдет к другому,
Если у вас,
Если у вас,
Если у вас нет жены.
Нету жены.
Если у вас нет собаки,
Её не отравит сосед.
И с другом не будет драки,
Если у вас,
Если у вас,
Если у вас друга нет.
Друга нет.
Оркестр гремит басами,
Трубач выдувает медь.
Думайте сами, решайте сами
Иметь или не иметь.
Если у вас нету тёти,
То вам её не потерять.
И если вы не…
Чи за рік які нові небачені "сили і срєцтва" з'явилися?
Він вчадів?! Вони на території України товчуться вже 6 років.
Ідіот не розуміє, що він ідіот. Тому що ідіот
Не ответили. На позиции не вернулись. Отвели войска еще дальше.
Вялого нынешнее командование у чепушило может только взять , а не ответку
хихихихи
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,
где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
Бот звинувачує... Хех... На, ще:
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny
З Ілларіоновим можна було би погодитися в цьому питанні, у всьому погодитися (і навть з прикладами по Ельзасу та Лотарінгії), якби... 1.Якби до цих переговорів Україну не примушували би німці, французи і все інше ЄС. 2.Якби ми, Україна, були би настільки сильні. що могли би послати нафік оцих "примушувачів"..., а так... 3.Якби ми не потребували допомоги з всього цивілізованого світу у нашій війні проти касапів; в т.ч. санкціями (якими вони не є; але хотілось би більших) проти касапів.
А так доведеться мурижитися з цими переговорами, допоки вони йдуть, і нам по-факту допомагають. Поки що допомагають - зебіли/кловани їх на всі сто ще не злили..
«(Українські військові на Донбасі - ред.) не гинуть не тому, що було досягнуто угоди (про перемир'я - ред.). Скільки таких угод було до того, вони не виконувалися. Те, що зараз не стріляють, є результатом того, що в Білорусі відбувається революція, і вся увага Кремля і Путіна приділяється зараз Білорусі. Йому просто не до цього. Займається Білоруссю, тому що це зараз найважливіше питання», - зазначив Ілларіонов.
За його словами, після вирішення ситуації з Білоруссю військові дії на Донбасі відновляться.
«Просто на даний момент Білорусь є більш слабким плодом, який йому хотілося б забрати. Тому не відбувається ніяких бойових дій. Як тільки закінчиться питання Білорусі, все це відновиться», - заявив екс-радник Путіна.
https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/4187-na-donbasse-tiho-ne-iz-za-peremiriya-eks-sovetnik-putina
Боюсь, что с понедельника Конституционный суд Украины постановит, что военный ответ агрессопу является неконституционным...))))
Він так каже, що, начебто, до тепер формування РФ обстрілювали лише Гондурас.