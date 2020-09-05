Якщо формування РФ обстріляють територію України, Командування ОС відповість усіма наявними силами і засобами, - командувач Кравченко

Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко разом із керівником української сторони СЦКК Олександром Борщевським перевірив факти, викладені в заяві ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Про це йдеться в заяві Кравченка, опублікованій пресцентром ОС, передає Цензор.НЕТ.

За результатами перевірки встановлено, що "звинувачення не відповідає дійсності, є провокаційним і тягне за собою політичну складову", мета якої - "зрив домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року Тристоронньою контактною групою про додаткові заходи щодо дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню".

"За вказаний період українська сторона порушень домовленостей у населеному пункті Шуми не здійснювала, як і протилежна сторона.

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У разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України Командування Об'єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами і засобами", - підкреслює Кравченко.

Нагадаємо, терористична організація "ДНР" пригрозила знищити позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення нібито зведених споруд на лінії зіткнення.

5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях. Зокрема, він обіцяє, що артилерійського удару буде завдано вранці в понеділок, 7 вересня. Пушилін закликав українську сторону вивести особовий склад із місця, по якому буде завдано удару.

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