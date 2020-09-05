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Новини Місцеві вибори-2020
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У них агонія. Зеленський і його партія продали списки "Слуги народу" і кандидата в мери Дніпра, - Філатов. ФОТО

Кандидати в депутати в Дніпрі від "Слуги народу" - це маріонетки олігархів і бандитів.

Про це у фейсбуці написав мер міста Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"У них - агонія. Зеленський і його партія продали списки СН і кандидата в мери Нарику (ймовірно  йдеться про Олександра Петровського. - Ред.) і Бені (ймовірно йдеться  про Ігоря Коломойського. - Ред.). Кандидати в депутати в Дніпрі від "зелених" - це маріонетки олігархів і бандитів. Вони розуміють, що нічого не можуть зі мною зробити, бо люди - за мене. Тому вони бісяться від безсилля", - переконаний міський голова Дніпра.

Він повідомив, що на кожній його зустрічі з виборцями "присутні одні й ті ж пики: 9-й телеканал Бені і телеканал D1 Нарика, кримінальне падло, яке вдає "патріотів", колишні наркоторговці і колишні охоронці "Еміля", виродки і кримінальна шушваль". За словами Філатова, всі вони відомі поліції.

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"Знаєте, що було найголовніше в цій зустрічі? Ось ця розмова на фото: "Альбертич, я - простий трамвайний кондуктор. Я ніколи не бачила моря і тільки завдяки міській програмі для комунальників поїхала туди вперше в житті. Дякую", - прокоментував Філатов прикріплене фото.

У них агонія. Зеленський і його партія продали списки Слуги народу і кандидата в мери Дніпра, - Філатов 01

Потім він процитував фільм "Достукатися до небес", де один із героїв переконує друга продовжувати подорож до моря, бо "боятися нерозумно".

Він також підкреслив, що не боїться своїх опонентів.

У них агонія. Зеленський і його партія продали списки Слуги народу і кандидата в мери Дніпра, - Філатов 02

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Нагадаємо, 5 вересня в Дніпрі мера Бориса Філатова облили зеленкою під час зустрічі з місцевими жителями.

Автор: 

Дніпро (3266) Коломойський Ігор (3122) місцеві вибори (1366) Філатов Борис (463) Петровський Олександр (35)


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Топ коментарі
+49
Зеля барига.
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05.09.2020 22:11
+44
Це для когось новина?
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05.09.2020 22:12
+38
ЗЕлох звичайний.
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05.09.2020 22:16
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Нє, я на ящік нє насру, дякую.) Бубачкє надійшли, йому знадобицця.)
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06.09.2020 00:30 Відповісти
Я знала! Шо ты баксик - нормальный ! Просто работа обязывает. )
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06.09.2020 00:50 Відповісти
Маруся, не робота..
Прикольнааааа!!
Тут мона декілька диссертацій написати!!!
😀
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06.09.2020 01:02 Відповісти
Как обосраться под своим же комментом? Твой опыт бесценен
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06.09.2020 07:09 Відповісти
Ну, типо, провокатор?) Поняла. Скрэпка-прійом!) Успехов в написании диссера!)
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06.09.2020 12:41 Відповісти
Кацап, висрався??? А тепер чучело зашифроване, швиденько в спам, де тобі монголоїдну і місце. Дохідчіво пояснив?
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06.09.2020 01:10 Відповісти
Агга, нульовочко, одноденна...
Лякай Мене далі..
Ви ж БОЯГУЗ..
Погрожувати без покарання по інтернету-крутняк!
Який сміливець..аж страшно..🤣🤣🤣🤣
Ви навіть не анонім а..онаніст!!
Руку міняйте...🤣🤣
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06.09.2020 01:18 Відповісти
пинають тебя все кому не лень - и шо это меня не удивляет - заслужил наверное)))))
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06.09.2020 15:19 Відповісти
Нарік + чинарік = одна банда.
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05.09.2020 23:49 Відповісти
Риженко Сергій Анатолійович. З 2015 року - депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Дніпропетровської облради від фракції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C «Солідарність» , партія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C «Європейська солідарність» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка . Кандидат в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%B0 мери Дніпра від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу» .
Да после того, как СН выдвинула Филимонова в Одессе, какие у кого могут быть вопросы? Включайте мозг, хватит верить этому грёбанному цирку. Эти уже давно сговорились и всё поделили- поезд уехал. "Клоуны" остались и давно в зрительском кресле, наблюдают за настоящими клоунами (без кавычек).
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05.09.2020 23:58 Відповісти
Риженко Сергій Анатолійович- За часів Януковича, 3 липня 2010 року призначений на посаду першого заступника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра охорони здоров'я (на той час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зіновій Митник ) - головний державний санітарний лікар Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .28 грудня 2010 указом президента Януковича звільнений з поста першого заступника міністра - головного санлікаря і призначений главою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної санітарно-епідеміологічної служби , утвореної в результаті адмінреформи.

PS/ "Люстрированные" рыги продолжают свою паскудную деятельность- как с опаской "оглядываясь" до Майдана, так и "во всю грудь" после него. Результаты для Украины плачевные, даже перечислять не хочется. А врагов Украины их "эффективность" в своё время, удивила даже оптимистов в кремле .
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06.09.2020 00:19 Відповісти
порошенко пётр алексеевич:МИНИСТР экономического развития при яныке.Патриот Украины.Ультра.
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06.09.2020 00:56 Відповісти
А 73% наивных избирателей думали, что зе-команда пришла к власти для чего-то другого...
Так теперь и живем - в стране дураков.
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06.09.2020 00:18 Відповісти
И шо?Белые засунут под ребро чёрным не сильно,испугавшись расизма?
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06.09.2020 00:21 Відповісти
я запутался, томосный нарик, это хорошо , или плохо?
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06.09.2020 00:32 Відповісти
По хорошому, тебе кацапську мразюку потрібно просто спалити. Живим. Чучело, з тобою, з такими як ти , кацапсько-монголоїдними потворами, так трапиться. Дуже скоро. Цього разу не буде Майдану, та намалму. Цей раз вас уіпанів кацапських, просто-напросто захистять, як сміття. А поки гуляй, чучелоикацапське. Да, ти можеш у Порошенко тільки "покурити", да і то якщо він погодиться. І тобі кацапській недолюдині на вєснаСРУ, чи СРУнавєсну. Тобі туди, там будеш петросянить, там всі ваші, кацапські недолюди.
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06.09.2020 00:49 Відповісти
Захистять як сміття. Це для тебе Усатюк
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06.09.2020 00:50 Відповісти
Зачистять
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06.09.2020 00:51 Відповісти
хорошо ты снова само себе о себе исключительно о себе написало. одобряю. на вот, прочти ещё раз само себе о себе: "Захистять як сміття. Це для тебе Усатюк. Зачистять"
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06.09.2020 02:24 Відповісти
хорошо ты снова само себе о себе исключительно о себе написало. одобряю.
на вот, прочти ещё раз само себе о себе: " По хорошому, тебе кацапську мразюку потрібно просто спалити. Живим. Чучело, з тобою, з такими як ти , кацапсько-монголоїдними потворами, так трапиться. Дуже скоро. Цього разу не буде Майдану, та намалму. Цей раз вас уіпанів кацапських, просто-напросто захистять, як сміття. А поки гуляй, чучелоикацапське. Да, ти можеш у Порошенко тільки "покурити", да і то якщо він погодиться. І тобі кацапській недолюдині на вєснаСРУ, чи СРУнавєсну. Тобі туди, там будеш петросянить, там всі ваші, кацапські недолюди."
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06.09.2020 02:21 Відповісти
Ситуативно.
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06.09.2020 00:51 Відповісти
шо ж ти у трьох соснах заблукав. Деменція?
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06.09.2020 01:20 Відповісти
хорошо ты снова само себе о себе исключительно о себе написало. одобряю. на вот, прочти ещё раз само себе о себе: "шо ж ти у трьох соснах заблукав. Деменція?"
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06.09.2020 02:31 Відповісти
ЗерКАЛОзалежное
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06.09.2020 07:12 Відповісти
да, все знают о твоём диагнозе, *********.
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06.09.2020 08:08 Відповісти
чуєш, уссатік, мені здається ти від фсб-шних прапорщіков даремно зарплатню отримуєш, бо погано працюєш
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06.09.2020 12:29 Відповісти
кацапура чокоядная, хорошо ты снова само себе о себе исключительно о себе написало. одобряю. на вот, прочти ещё раз само себе о себе: "чуєш, уссатік, мені здається ти від фсб-шних прапорщіков даремно зарплатню отримуєш, бо погано працюєш "
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06.09.2020 18:31 Відповісти
ЗеКремлеБанду геть.
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06.09.2020 00:37 Відповісти
які знайомі імена та поганяла ))). Є внас такі персонажі)), але ж і Боря геть не стерильний)). Всі з 90-х, "мальчікі в піджачьочках".. Але вибору все одно не залишається. А чого це Альбертич весь в зеленці? Захворів, чи так на зустручі з виборцем "привітали"?)))
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06.09.2020 01:19 Відповісти
Тогда хлебни говнеца ещё - проголосуй за ЗЕ-подстилок 🤡
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06.09.2020 09:53 Відповісти
а ти хлебни зеленки, може попустить, тупе ботеня.
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06.09.2020 12:26 Відповісти
Зеленський і його партія продали списки "Слуги народу" і кандидата в мери Дніпра бандиту Петровському й олігархові Коломойському, - Філатов - Цензор.НЕТ 122
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06.09.2020 01:50 Відповісти
😂😂😂😂
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06.09.2020 20:13 Відповісти
Плагіат Верещалки.

Тупо по-зеленськи скопіювали/вкрали ідею з рекламного ролика британської енергетичної компанії Scottish Power. За сюжетом відео, дівчинка, одягнена в жовтий плащ і з зеленою парасолькою в руках, біжить берегом, а після злітає на парасольці. Див. відео:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pCOIA2WP_dE&feature=emb_logo
"At ScottishPower, we're on a mission to make energy cleaner and cheaper. We believe that by making positive changes, we can help tackle climate change and do our bit to create a more sustainable, zero - carbon future".
Цікаво, а яким текстом супроводять клоуни політ Верещалки на мостом Кличка?
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06.09.2020 02:15 Відповісти
.Це не той *Нарік * . що біля бариги мальдівського ошивався !?
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06.09.2020 06:33 Відповісти
Ну да он, а теперь он новое лицо из ЗЕ-лифта. Этот фейс ты заказывал?🤡
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06.09.2020 09:56 Відповісти
Несет какую-то хрень. У него кукуха едет. Тут писали что он уже с Беней наворовал столько, что без проблем может уехать на покой в какую-нибудь европейскую страну, чтобы безбедно прожить старость.
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06.09.2020 08:50 Відповісти
"Я никогда не видела моря и только благодаря городской программе для коммунальщиков поехала туда первый раз в жизни"

Вот и все, что нам нужно знать о том, как живет народ в Украине.
Проголосуете за Слуг Народа - и не будет вам ни программы для коммунальщиков, ни моря.
Шаурма и красные плавки не для всех, а только для "бубочки", а вам, ЗЕбилы, будет море в телевизоре.
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06.09.2020 10:07 Відповісти
У них агонія. Зеленський і його партія продали списки "Слуги народу" і кандидата в мери Дніпра, - Філатов - Цензор.НЕТ 1048
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06.09.2020 10:45 Відповісти
Как это ни печально,но Филатов прав.Мое ему уважение и победы на выборах.
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06.09.2020 15:46 Відповісти
Этот бандючёк рамсы попутал Нарик это к Порошенке, они в обнимку за Томасой ездили, церковь туркам продавать!
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06.09.2020 16:26 Відповісти
Одна гниль олигархическая, что Порошенко, что Коломойский, что их слуга Зеленский! Ничего "бандючек" не попутал! Увы, к сожалению!
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06.09.2020 17:40 Відповісти
старый еврейский анекдот - папа Боря выиграл в лотерею денех и решил таки купить жигуля,
старшенький Моня авторитетно заявил шо рядом с папой наперод сядет он а мама с Ициком
и Беллочкой как раз поместятся назад, на шо Ицик заявил шо мамино место рядом с папой а
вдруг ему за рулём станет плохо а мама как раз дохтор, мама тоже сказала шо дети сдут взад
и тут Моня стал кричать шо хочет быть таксистом и как раз учиться надо спереди а Беллочка
тихо заплакала и разбила чашку и если бы мама не схватила Ицика за трусы а Моню за шиво
рот то одному бы пришлось пришивать ухо а второму пуговицы и тут Беллочка сильно испуга
лась и сильно заплакала упала со стула токнула стол и разбила вазу.... папа Боря вскипел и
заорал - а ну все вышли нахрен из машинины............
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06.09.2020 17:58 Відповісти
зы. тут на форуме некоторые "силы" и "боты" уже и мэра выбрали и места поделили.....
может таки выйдете из машины ???
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06.09.2020 18:00 Відповісти
Таки да!
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06.09.2020 22:20 Відповісти
О, "зелений холівар зі здоровим глуздом" виходить на фінішну пряму. Далі буде цікаво.
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06.09.2020 22:18 Відповісти
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