У них агонія. Зеленський і його партія продали списки "Слуги народу" і кандидата в мери Дніпра, - Філатов. ФОТО
Кандидати в депутати в Дніпрі від "Слуги народу" - це маріонетки олігархів і бандитів.
Про це у фейсбуці написав мер міста Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"У них - агонія. Зеленський і його партія продали списки СН і кандидата в мери Нарику (ймовірно йдеться про Олександра Петровського. - Ред.) і Бені (ймовірно йдеться про Ігоря Коломойського. - Ред.). Кандидати в депутати в Дніпрі від "зелених" - це маріонетки олігархів і бандитів. Вони розуміють, що нічого не можуть зі мною зробити, бо люди - за мене. Тому вони бісяться від безсилля", - переконаний міський голова Дніпра.
Він повідомив, що на кожній його зустрічі з виборцями "присутні одні й ті ж пики: 9-й телеканал Бені і телеканал D1 Нарика, кримінальне падло, яке вдає "патріотів", колишні наркоторговці і колишні охоронці "Еміля", виродки і кримінальна шушваль". За словами Філатова, всі вони відомі поліції.
"Знаєте, що було найголовніше в цій зустрічі? Ось ця розмова на фото: "Альбертич, я - простий трамвайний кондуктор. Я ніколи не бачила моря і тільки завдяки міській програмі для комунальників поїхала туди вперше в житті. Дякую", - прокоментував Філатов прикріплене фото.
Потім він процитував фільм "Достукатися до небес", де один із героїв переконує друга продовжувати подорож до моря, бо "боятися нерозумно".
Він також підкреслив, що не боїться своїх опонентів.
Нагадаємо, 5 вересня в Дніпрі мера Бориса Філатова облили зеленкою під час зустрічі з місцевими жителями.
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Прикольнааааа!!
Тут мона декілька диссертацій написати!!!
😀
Лякай Мене далі..
Ви ж БОЯГУЗ..
Погрожувати без покарання по інтернету-крутняк!
Який сміливець..аж страшно..🤣🤣🤣🤣
Ви навіть не анонім а..онаніст!!
Руку міняйте...🤣🤣
Да после того, как СН выдвинула Филимонова в Одессе, какие у кого могут быть вопросы? Включайте мозг, хватит верить этому грёбанному цирку. Эти уже давно сговорились и всё поделили- поезд уехал. "Клоуны" остались и давно в зрительском кресле, наблюдают за настоящими клоунами (без кавычек).
PS/ "Люстрированные" рыги продолжают свою паскудную деятельность- как с опаской "оглядываясь" до Майдана, так и "во всю грудь" после него. Результаты для Украины плачевные, даже перечислять не хочется. А врагов Украины их "эффективность" в своё время, удивила даже оптимистов в кремле .
Так теперь и живем - в стране дураков.
на вот, прочти ещё раз само себе о себе: " По хорошому, тебе кацапську мразюку потрібно просто спалити. Живим. Чучело, з тобою, з такими як ти , кацапсько-монголоїдними потворами, так трапиться. Дуже скоро. Цього разу не буде Майдану, та намалму. Цей раз вас уіпанів кацапських, просто-напросто захистять, як сміття. А поки гуляй, чучелоикацапське. Да, ти можеш у Порошенко тільки "покурити", да і то якщо він погодиться. І тобі кацапській недолюдині на вєснаСРУ, чи СРУнавєсну. Тобі туди, там будеш петросянить, там всі ваші, кацапські недолюди."
Тупо по-зеленськи скопіювали/вкрали ідею з рекламного ролика британської енергетичної компанії Scottish Power. За сюжетом відео, дівчинка, одягнена в жовтий плащ і з зеленою парасолькою в руках, біжить берегом, а після злітає на парасольці. Див. відео:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pCOIA2WP_dE&feature=emb_logo
"At ScottishPower, we're on a mission to make energy cleaner and cheaper. We believe that by making positive changes, we can help tackle climate change and do our bit to create a more sustainable, zero - carbon future".
Цікаво, а яким текстом супроводять клоуни політ Верещалки на мостом Кличка?
Вот и все, что нам нужно знать о том, как живет народ в Украине.
Проголосуете за Слуг Народа - и не будет вам ни программы для коммунальщиков, ни моря.
Шаурма и красные плавки не для всех, а только для "бубочки", а вам, ЗЕбилы, будет море в телевизоре.
старшенький Моня авторитетно заявил шо рядом с папой наперод сядет он а мама с Ициком
и Беллочкой как раз поместятся назад, на шо Ицик заявил шо мамино место рядом с папой а
вдруг ему за рулём станет плохо а мама как раз дохтор, мама тоже сказала шо дети сдут взад
и тут Моня стал кричать шо хочет быть таксистом и как раз учиться надо спереди а Беллочка
тихо заплакала и разбила чашку и если бы мама не схватила Ицика за трусы а Моню за шиво
рот то одному бы пришлось пришивать ухо а второму пуговицы и тут Беллочка сильно испуга
лась и сильно заплакала упала со стула токнула стол и разбила вазу.... папа Боря вскипел и
заорал - а ну все вышли нахрен из машинины............
может таки выйдете из машины ???