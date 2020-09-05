Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму

Американський актор Стівен Сігал, який підтримав окупацію Криму і отримав у 2016 році російське громадянство, зустрівся з маріонеткою Кремля Сергієм Аксьоновим. Останній стверджує, що знімок зроблено в Сімферополі.

Про це Аксьонов повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Радий вітати на кримській землі всесвітньо відомого актора, музиканта, майстра бойових мистецтв і спецпредставника МЗС Росії із питань російсько-американських гуманітарних відносин Стівена Сігала", - написав Аксьонов.

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У соцмережах Стівена Сігала немає інформації про поїздку до Криму і зустріч з Аксьоновим.

За інформацією Крим.Реалії, Стівен Сігал зареєстрував будівельну компанію разом із членом Ради Федерації від Тамбовської області Росії Олександром Бабаковим. Але через два тижні він перереєстрував її, щоб приховати зв'язок із російським політиком, який перебуває у списку санкцій Мінфіну США.

Раніше видання повідомляло, що Стівену Сігалу доручили просувати російський туристичний проєкт "Золоте кільце Боспорського царства", маршрути якого пролягли територією Криму.

За даними з відкритих джерел, Сігал відвідував окупований Крим у 2014-2015 роках. У травні 2017 року Служба безпеки України заборонила Сігалу в'їзд в Україну на п'ять років.

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Восени 2016 року президент Росії Володимир Путін надав російське громадянство Стівену Сігалу.

У нього також є сербське громадянство.