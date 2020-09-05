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Новини Окуповані території
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Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму

Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму

Американський актор Стівен Сігал, який підтримав окупацію Криму і отримав у 2016 році російське громадянство, зустрівся з маріонеткою Кремля Сергієм Аксьоновим. Останній стверджує, що знімок зроблено в Сімферополі.

Про це Аксьонов повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Радий вітати на кримській землі всесвітньо відомого актора, музиканта, майстра бойових мистецтв і спецпредставника МЗС Росії із питань російсько-американських гуманітарних відносин Стівена Сігала", - написав Аксьонов.

Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму 01

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У соцмережах Стівена Сігала немає інформації про поїздку до Криму і зустріч з Аксьоновим.

За інформацією Крим.Реалії, Стівен Сігал зареєстрував будівельну компанію разом із членом Ради Федерації від Тамбовської області Росії Олександром Бабаковим. Але через два тижні він перереєстрував її, щоб приховати зв'язок із російським політиком, який перебуває у списку санкцій Мінфіну США.

Раніше видання повідомляло, що Стівену Сігалу доручили просувати російський туристичний проєкт "Золоте кільце Боспорського царства", маршрути якого пролягли територією Криму.

За даними з відкритих джерел, Сігал відвідував окупований Крим у 2014-2015 роках. У травні 2017 року Служба безпеки України заборонила Сігалу в'їзд в Україну на п'ять років.

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Восени 2016 року президент Росії Володимир Путін надав російське громадянство Стівену Сігалу.

У нього також є сербське громадянство.

Автор: 

Крим (14138) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+16
Лучше бы ты мудак с Создателем встретился и поговорил с Ним как ты мразь сдавал Крым кацапам !!!
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05.09.2020 23:52
+15
Сцывен Сцыгал ажыревший балерун, уже не знает каким па де де привлечь к себе внимание
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05.09.2020 23:52
+14
Марионетка Кремля Аксенов утверждает, что встретился со Стивеном Сигалом в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 675
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05.09.2020 23:55
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Лучше бы ты мудак с Создателем встретился и поговорил с Ним как ты мразь сдавал Крым кацапам !!!
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05.09.2020 23:52 Відповісти
Сцывен Сцыгал ажыревший балерун, уже не знает каким па де де привлечь к себе внимание
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05.09.2020 23:52 Відповісти
Гутарят сигал беременный от аксенава !
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06.09.2020 00:04 Відповісти
да там не поймешь, надо ДНК делать с привязкой к ***** и **************.Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4508
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06.09.2020 00:21 Відповісти
Сигал сиганул помеж рог гоблину,а потом зиганул.
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06.09.2020 00:24 Відповісти
Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3781
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06.09.2020 07:43 Відповісти
Это рубрика-"в мире животных".
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05.09.2020 23:59 Відповісти
Сигал - Бомжара за 3 копейки хоть на край света - ВАТА обожает этого Жирдяя из 90х и кипятком сытся когда он приезжает в гости ...
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05.09.2020 23:53 Відповісти
Марионетка Кремля Аксенов утверждает, что встретился со Стивеном Сигалом в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 675
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05.09.2020 23:55 Відповісти
Якось пофігу.
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05.09.2020 23:56 Відповісти
ничего не утверждаю но вот кусочек из вики про Сигала "Существует мнение, что умения Сигала в дисциплине айкидо на самом деле является мистификацией. Критики считают, что Сигал очень слаб как боец, а большинство его успехов не выходят за пределы посредственного любителя "
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05.09.2020 23:56 Відповісти
я добавлю - и как человек оно полное(от слово совершенно полное) дерьмо !! (это говорят те люди которые его знали лично).. итог - два конченных гАвна нашли друг-друга !!!
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06.09.2020 00:00 Відповісти
Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3066
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06.09.2020 07:44 Відповісти
Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9717
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06.09.2020 09:05 Відповісти
🤣🤣🤣🤮
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05.09.2020 23:57 Відповісти
Этот мешок говна КТО? СИГАЛ? Це хто таке взагалі, шоб на нього увагу звертати? Клоун як і зе. Тільки ще лапками ******** нібито моцне створіння. Насамперед звичайний клоун.
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05.09.2020 23:58 Відповісти
Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 372
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06.09.2020 07:46 Відповісти
их звезды закатились давно- там два варианта сниматься в 5 сортном шлаке на третьих ролях и ездить по всяким помойкам собирать подачки
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05.09.2020 23:59 Відповісти
Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3768
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06.09.2020 07:54 Відповісти
Аксенов, ну ты крут! А еще достижения за 6 лет оккупации Крыма есть?
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05.09.2020 23:59 Відповісти
и это усе "аргументы"...?! придурок-а теперь запости фото крымских пляжей в 2013 и 2016 годах...
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06.09.2020 00:37 Відповісти
спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала"

почему его в сша не забанят пусть сосет в террорестической рф
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06.09.2020 00:00 Відповісти
правду кажуть..зірки сходять на заході, а зникають з небосхилу на сході..
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06.09.2020 00:01 Відповісти
Слышал, что на американских форумах запрещено задавать вопрос, кто победит Чак Норис или Стивен Сигал. Считается, что если приёмами айкидо, Сигал спроектирует силу Чака против него самого, то Чак возможно выживет, но вот Вселенная может быть уничтожена..
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06.09.2020 00:07 Відповісти
відсип травички..
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06.09.2020 00:18 Відповісти
Це гриби-галюциногени...
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06.09.2020 00:30 Відповісти
не думаю..писати би не міг..умнякова індіка..
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06.09.2020 00:37 Відповісти
это вообще-то старая американская шутка, там про Чака их сотни!
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06.09.2020 10:00 Відповісти
Сергію, розсуди..
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06.09.2020 00:38 Відповісти
А в США другие невостребованные из-за старости шлю#хи ещё есть? Если есть, тащите свою задницу в РФ, там "залюбят" до смерти.
Кстати, Депардье не выдержал напор- я,говорит, в этот сарай больше не ногой
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06.09.2020 00:34 Відповісти
ну усё-теперь в Крыму появится вода...а если ещё и Депардье приедет-попрут наконец-то и "турысты"...
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06.09.2020 00:35 Відповісти
а депардье принял гундяевскую веру...апокалипсис насувайеться...
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06.09.2020 00:36 Відповісти
Як то Сигал, актор бравий,
запитав едного:
в чiм ся еден скрепу видить,
Та чи знае Бога...

P.S. Ви ж, москалi пiдневiльнi,
Та й вiдповiдайте;
Ви актору не брешiть -
Голу правду дайте.
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06.09.2020 01:50 Відповісти
Даже если взять во внимание, шо у Сигала пра-кто-то из предков - нарабсеянин, то всеравно ты не уйдешь от мысли , мол, чтобы скрепу найти в клоаке, это або с дуба нужно грохнуться(головою вниз) , або нужно понимать , шо восточное единоборство - дело не шутейное, мозги вышибает напрочь... ЗЫ. А на заточку посмотришь, да в кафтане представишь... а я то думаю, чавой меня все тянет назвать Сигала по отчеству, кагбэ, Пашамовичем... такой себе скромный Сигал Пашамович ( в чайхане и тюбетейке)... ХМЫ...
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06.09.2020 02:17 Відповісти
У Сигала , sure, делишки пошли вниз (кризис жанра), клюет на Аксенова, поди снизошел до Лабуды, за гроши выкладываться по полной на симбирских корпоративах... Одного Сигал не догоняет, шо от тех корпоративов кондратий цепляет, как С.РОтару...
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06.09.2020 02:05 Відповісти
К примеру, один из участников Дип Перпл, нашел скрепу в Беларуси у одной жанчины, туда и пристал... Нынче выжил бы, сердечко не на шутку прихватило... А ваапше-та, чему удивляться , если скрепу ищет по транссибу даже Ян Гилан с ДП... Один Блэкмор им нос утер, дальше Петербурга - ни ногой... ДЫк, потому его и не принимают в Дип Перпл.
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06.09.2020 03:40 Відповісти
С нетерпением ждем-с обновления первой шпальты в "Миротворце"...
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06.09.2020 02:14 Відповісти
как грится богу богово, а каличкам умишкой общение с Валуевым, або с психотерапевтом.
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06.09.2020 02:20 Відповісти
А выаапше-та прикольно, это того стоит: Сигал в чуме , чукчей веселит, под растертый в пыль и запаренный мухомор(вместо шампусика)... Доффай, СИГАЛ, ЖГИ... Корпоратив дело добровольное, когда ты больше нигде не востребован.
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06.09.2020 02:23 Відповісти
Сигал оказался говнишком согласным за деньги брать в рот любую морковку
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06.09.2020 02:35 Відповісти
у него отмазка, кто-то из его предков - выходец из лаптеунтии.
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06.09.2020 02:41 Відповісти
Сумно спостерігати за прогресуючою деменцією.
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06.09.2020 04:33 Відповісти
Кого? Там обидва олігофрени.
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06.09.2020 05:49 Відповісти
Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4816
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06.09.2020 06:03 Відповісти
И в чем тут новость? "Какая нам разница", что какой-то Сигал с российским паспортом, приехал в наш временно оккупированный Крым? Что делать? Головой о стенку биться или что-то еще? Туда таких сигалов мордовских понаехало почти миллион. Работать над освобождением нашего Крыма надо, а не пиарить какого-то сигала выкрашенного.
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06.09.2020 06:46 Відповісти
он еще и музыкант ???
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06.09.2020 07:03 Відповісти
Да и хрен на них. Не стоят эти нафталиновые персоналии нашего внимания.
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06.09.2020 07:37 Відповісти
гоблин встретился и с удоваольствием у сигала пососал.
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06.09.2020 08:20 Відповісти
Фиг их там знает, кто у кого... Но нам какая разница? Это внутреннее дело __дорасов
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06.09.2020 10:25 Відповісти
Маріонетка Кремля Аксьонов стверджує, що зустрівся зі Стівеном Сігалом в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9953
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06.09.2020 09:08 Відповісти
У Сигала есть арендуемые в Украине гектары..Если не ошибаюсь,около 100000 га.Кто-то может сделать выводы?.И у Депардье -тоже.
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06.09.2020 09:17 Відповісти
Бацкі нема часу зараз цього кролика годувати. Зголоднів.. До інших "хазяїв" подався.. ))
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06.09.2020 13:03 Відповісти
 
 