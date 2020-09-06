У Головному управлінні внутрішніх справ Мінська відзвітували, що відпустили 25 із 34 затриманих 5 вересня на акціях протесту

Відпущено 25 із 34 студентів, яких затримали на акціях протесту в Мінську 5 вересня.

Про це повідомила кореспонденту "Інтерфакс-Захід" офіційний представник ГУВС міськвиконкому Мінська Наталія Ганусевич, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, за участь у несанкціонованих масових заходах упродовж суботи затримано 34 студентів. "Всіх притягнуто до адміністративної відповідальності, 25 осіб відпущено, дев'ятеро перебуватимуть у місцях тимчасового утримання до суду", - розповіла вона. Ганусевич пояснила, що ці дев'ятеро "повторно притягуються до адміністративної відповідальності за участь у несанкціонованих заходах".

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

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За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Нова хвиля протестів спровокована затриманнями студентів Мінського лінгвістичного університету, коли омонівці увірвалися в хол закладу і почали виносити молодь. При цьому адміністрація вузу стояла поруч і просто спостерігала за тим, що відбувається. 1 вересня, в День знань, білоруські студенти пройшли колоною з біло-червоно-білими прапорами в центр Мінська. Тоді силовики жорстко затримували окремих учасників, буквально полюючи на молодь на території всієї столиці.

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5 вересня у Мінську міліція затримала понад 30 осіб.