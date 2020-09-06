Окупанти "ЛНР" відмовляються від водопостачання з підконтрольної Україні території, - глава Луганської ОДА Гайдай
Окупаційна влада "ЛНР" планує з наступного року відмовитися від водопостачання, яке Україна здійснює в тимчасово непідконтрольні райони.
Про це в коментарі hromadske повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі бойовики зменшили обсяг води, яку вони відбирають через Попаснянський водоканал.
"Йдуть такі розмови на рівні Тристоронньої контактної групи, що з січня вони можуть взагалі відмовитись", — сказав Гайдай.
Він зауважив, що внаслідок цього водоканал отримає від 7 до 12 млн грн збитків на місяць.
Голова облдержадміністрації зауважив, що наразі йдуть перемовини про компенсацію, яку так звана "ЛНР" має сплатити за спожиту воду.
"Ми наполягаємо на тому, що вони нам боргують майже 170 млн грн, і у нас є документи, які підтверджують цю суму. Вони кажуть, що вони готові заплатити десь 87. Можливо, ми погодимось на компенсацію на 87 млн, але пропишемо, що ми не погоджуємось з цією сумою", — повідомив Гайдай.
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Ладно, возьмём сренее значение - 10 миллионов в год! Вода подаётся 5 лет.( 83:5= 16.6 миллиона) Это убыток при подаче воды ! ВЫГОДНЕЕ - СОВСЕМ НЕ ПОДАВАТЬ !!!
И это если заплатят "где-то 87"...
ТОЛЬКО ПУСТЬ НЕ КРИЧАТ ПОТОМ О ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЕ И ИЗВЕРГАХ - УКРАИНЦАХ- ФАШИСТАХ . "УТРОМ ДЕНЬГИ -ВЕЧЕРОМ СТУЛЬЯ" (С)
Я ДУМАЮ,ЕСЛИ БЫ НЕ ПЕРЕКРЫЛИ ВОДУ В КРЫМ,БЫЛА БЫ (С ОПЛАТОЙ) ТАКАЯ ЖЕ "СИТУЁВИНА"
тарифов......
А нафіга??
За Мій кошт??
Верещали-хрін їм...
🤪
С Северо-востока от Мариуполя находится Кальчикское (Старокрымское) водохранилище (19 млн куб. м., водное зеркало 23 км), которое сейчас используется для водоснабжении Мариуполя. Это водохранилище составляет только 20% от водостока Павлопольского водохранилища. Для организации водоснабжения Мариуполя необходимо 415 млн гривен (строительство канала длиной 19 километров) и проблема с водой для южного региона донецкой области будет решена. Тем более, что искусственное русло Павлопольского водохранилища перебрасывает воду в Тельмановский район, оккупированный ДНР. Но это "может вызвать недовольство путина", вот ЗЕ и отворачивается от простого решения проблемы - пустить речку Кальмиус по старому руслу, которое она промыла за миллионы лет.
даже наш проигрывает на етом зеленом фоне....
Для японцев не стоит вопрос кто живёт на Курилах. Для них это вопрос "северных ТЕРРИТОРИЙ"
.Ті су..сепарські здається ще до війни і не дуже платили за воду та інш.
А вообще дело правильное - предатели Родины дамбасы как и крысчане обязаны пить из канализации, а не из каналов.
ступило за 6 лет..........