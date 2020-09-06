УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10921 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
15 028 80

Окупанти "ЛНР" відмовляються від водопостачання з підконтрольної Україні території, - глава Луганської ОДА Гайдай

Окупанти
Фото: ИА «Вчасно»

Окупаційна влада "ЛНР" планує з наступного року відмовитися від водопостачання, яке Україна здійснює в тимчасово непідконтрольні райони.

Про це в коментарі hromadske повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі бойовики зменшили обсяг води, яку вони відбирають через Попаснянський водоканал.

"Йдуть такі розмови на рівні Тристоронньої контактної групи, що з січня вони можуть взагалі відмовитись", — сказав Гайдай.

Він зауважив, що внаслідок цього водоканал отримає від 7 до 12 млн грн збитків на місяць.

Голова облдержадміністрації зауважив, що наразі йдуть перемовини про компенсацію, яку так звана "ЛНР" має сплатити за спожиту воду.

"Ми наполягаємо на тому, що вони нам боргують майже 170 млн грн, і у нас є документи, які підтверджують цю суму. Вони кажуть, що вони готові заплатити десь 87. Можливо, ми погодимось на компенсацію на 87 млн, але пропишемо, що ми не погоджуємось з цією сумою", — повідомив Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти відтермінували запровадження графіка подачі води в Сімферополі, щоб 1 вересня діти прийшли "на заняття чистими і охайними"

ОДА (1628) водопостачання (832) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+94
Только идиоты снабжают оккупантов водой, газом, электроэнергией и товарами потребления.
показати весь коментар
06.09.2020 00:49
+33
За которую они еще и не платят - долг то 170 миллионов. ( это где то 1,5 годовая задолженность). а он рассказывает об " ущербе" случае их отказа.. Странная " математика" Хотя согласен снабжение оккупированных территорий это дело оккупантов.. а если они говорят , что их там нет. , то это дело "независимых реПублик" ( назвался груздем полезай в кузов) которые до этого по их словам" кормили "всю Украину.
показати весь коментар
06.09.2020 01:15
+18
Так это прекрасно."Кормильцы" Украины должны обеспечивать себя сами.
показати весь коментар
06.09.2020 01:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только идиоты снабжают оккупантов водой, газом, электроэнергией и товарами потребления.
показати весь коментар
06.09.2020 00:49 Відповісти
хм??неужели есть сомнения!!??(что таки ИДИОТЫ!!??)
показати весь коментар
06.09.2020 00:52 Відповісти
А кремлёвская гаварящая лошадь проржала ,Дебилы ***,, 🤣🤪
показати весь коментар
06.09.2020 01:02 Відповісти
ще зрадники
показати весь коментар
06.09.2020 00:59 Відповісти
За которую они еще и не платят - долг то 170 миллионов. ( это где то 1,5 годовая задолженность). а он рассказывает об " ущербе" случае их отказа.. Странная " математика" Хотя согласен снабжение оккупированных территорий это дело оккупантов.. а если они говорят , что их там нет. , то это дело "независимых реПублик" ( назвался груздем полезай в кузов) которые до этого по их словам" кормили "всю Украину.
показати весь коментар
06.09.2020 01:15 Відповісти
Вы не понимаете. Это стёб над Крымом. Дескать, видите, будете вести переговоры в правовом поле соединённых украинских республик, и будет вам вода.
показати весь коментар
06.09.2020 01:47 Відповісти
Все правильно. Но.. Мариуполь получает воду через оккупированный Даунбасс. И это заявление-шантаж ,-Мариуполь грозят отрезать от водоснабжения..Зеля,посмотри еще раз в глаза ..уйлу.
показати весь коментар
06.09.2020 02:01 Відповісти
Мариуполь через донецкую обл снабжается..а это луганская! Хотя и там могут такой финт выкинуть.Надо прокладывать новую трубу минуя лугандон
показати весь коментар
06.09.2020 08:01 Відповісти
За пять лет-через Марс воду можно было протянуть.То так хотели.А пенсии тем,чьи дети или внуки воюют против Украины?Наши люди пля...
показати весь коментар
06.09.2020 09:19 Відповісти
за 6 лет...
показати весь коментар
06.09.2020 10:10 Відповісти
"Как http://dnews.dn.ua/news/541248 ранее уточнял заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, перекрыть воду «ДНР» невозможно, т.к. через неподконтрольную территорию идет канал, поставляющий воду в Мариполь."
показати весь коментар
06.09.2020 09:57 Відповісти
скорее колаборанты и кроты
показати весь коментар
06.09.2020 11:03 Відповісти
вообщето идиоты это терпят уже 6-й год........
показати весь коментар
06.09.2020 18:13 Відповісти
Так это прекрасно."Кормильцы" Украины должны обеспечивать себя сами.
показати весь коментар
06.09.2020 01:00 Відповісти
Garry.как быть с Мариуполем?
показати весь коментар
06.09.2020 02:03 Відповісти
Это игра ..уйла-не даете воду в Крым? Мы не даем воду в Мариуполь..через Даунбасс. Непростое решение ..
показати весь коментар
06.09.2020 02:14 Відповісти
Сделать часть ветки альтернативную той,что проходит по территории даунбасят надо было уже давно. Как обычно ждём пока кацапообезьяны ультиматум поставят.
показати весь коментар
06.09.2020 06:10 Відповісти
даже больше. Целенаправленно и планомерно подставляют Украину для того чтобы у кацапорылых были возможности для шантажа.
показати весь коментар
06.09.2020 06:30 Відповісти
за 6 років цю проблему можна було вирішити, не хотіли по-доброму - буде копанцями під зад, але їїї все рівно буде вирішено
показати весь коментар
06.09.2020 07:21 Відповісти
ай яй яй, шо ж теперь делать??? может создать ЗЕ-комиссию по уговариванию "ЛуганДона"? Чтобы сепары, таки да, наконец-то согласились получать воду из Украины? Может теперь вся фракция "зеленых слуг" каждый день, прям с утра, будет целовать задницы каждому сепару из ОРДИЛОСОСии, чтобы он соблаговолил испить украинской водицы? Да гнать нах эту зеленую падаль, которая буквально издевается над нашей страной... Хотите заглядывать в задницу каждому сепару? Собирайте манатки и нах в ваш ЗЕ-ЛуганДон...
показати весь коментар
06.09.2020 01:00 Відповісти
170 - 87 = 83 миллиона. Убытки 7 или 12 миллионов в год? Разбег - "плюс минус 2 кирпича....?
Ладно, возьмём сренее значение - 10 миллионов в год! Вода подаётся 5 лет.( 83:5= 16.6 миллиона) Это убыток при подаче воды ! ВЫГОДНЕЕ - СОВСЕМ НЕ ПОДАВАТЬ !!!
И это если заплатят "где-то 87"...
ТОЛЬКО ПУСТЬ НЕ КРИЧАТ ПОТОМ О ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЕ И ИЗВЕРГАХ - УКРАИНЦАХ- ФАШИСТАХ . "УТРОМ ДЕНЬГИ -ВЕЧЕРОМ СТУЛЬЯ" (С)
Я ДУМАЮ,ЕСЛИ БЫ НЕ ПЕРЕКРЫЛИ ВОДУ В КРЫМ,БЫЛА БЫ (С ОПЛАТОЙ) ТАКАЯ ЖЕ "СИТУЁВИНА"
показати весь коментар
06.09.2020 01:55 Відповісти
Как http://dnews.dn.ua/news/541248 ранее уточнял заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, перекрыть воду «ДНР» невозможно, т.к. через неподконтрольную территорию идет канал, поставляющий воду в Мариполь.
показати весь коментар
06.09.2020 09:58 Відповісти
все правильно....только до зеленой падали, была такая же барыжная падаль....
показати весь коментар
06.09.2020 10:14 Відповісти
Странно... А то что они денег должны, и не хотят платить, это не убытки?
показати весь коментар
06.09.2020 01:05 Відповісти
ні. то дерібан бюджета. бо недоїмку лугандону перед водоканалом покривають саме за рахунок бюджету. а документів немає, чи є, але під таємницею. ось і пишуть цифри з підручника "стеля" кому скільки потрібно. а тепер навіть самі бойовики кажуть, що навіть віртуальних боргів не буде. уявляєте собі, як це можна пережити? а харчуваться гайдаю як?
показати весь коментар
06.09.2020 07:03 Відповісти
Эти убытки компенсируются ростом тарифов для населения подконтрольных территорий, так что "убытки" только на бумаге, а на самом деле нехилая прибыль за наш счет.
показати весь коментар
06.09.2020 07:47 Відповісти
по 19 грн за куб без водоотвода....
показати весь коментар
06.09.2020 08:04 Відповісти
*****... дятлы-барыги *** зеленые !!! да пусть эта вода для лугандонцев будет стоить больше литра бензина !!! - но им ее продавать НЕЛЬЗЯ !!! Иначе смерти Наших погибших пацанов в войне с кацапо-орками и сепарами с ДаМбаса ОБЕСЦЕНЯТСЯ !!! КРАПКА !!!
показати весь коментар
06.09.2020 01:09 Відповісти
они ее на халяву отдают. те ни копья не платят, а єти зебіли все равно не перекрівают.
показати весь коментар
06.09.2020 07:05 Відповісти
Оккупанты "ЛНР" отказываются от водоснабжения с подконтрольной Украине территории, - глава Луганской ОГА Гайдай - Цензор.НЕТ 7264
показати весь коментар
06.09.2020 07:52 Відповісти
ОБСЕ это напиши..и в ООН Это они громче все орали что нам ,,ваши люди" и если хотите в Европу и безвиз и помощь то поите ...
показати весь коментар
06.09.2020 08:07 Відповісти
Не включай дурня. За окуповані территорії і за людей, що там мешкають. відповідальність несе ОКУПАНТ. Крапка!
показати весь коментар
06.09.2020 12:20 Відповісти
Окупанти "ЛНР" відмовляються від водопостачання з підконтрольної Україні території, - глава Луганської ОДА Гайдай - Цензор.НЕТ 3983
показати весь коментар
06.09.2020 12:21 Відповісти
ну тогда и зезедента - за год же ничего не изменилось.... кроме наших "подконтрольных"
тарифов......
показати весь коментар
06.09.2020 18:46 Відповісти
При Пєці навіть не продавали воду Лугандону, а просто дарували, але ти, Гоша, не вискакував зі штанів гніваючись.
показати весь коментар
06.09.2020 10:01 Відповісти
МллляяяААА...
А нафіга??
За Мій кошт??
Верещали-хрін їм...
🤪
показати весь коментар
06.09.2020 01:09 Відповісти
Долг,говорите,170 лямов?Может быть заплатят половину?А у моего соседа за долг в 500гр. отрезали воду!Но там-же наши люди,а сосед,****,с Марса прилетел!
показати весь коментар
06.09.2020 01:21 Відповісти
Возможно это все подготовка к прекращению подачи воды на Мариуполь. А потом типа условие - меняем воду в Мариуполь на воду в Крым.
Оккупанты "ЛНР" отказываются от водоснабжения с подконтрольной Украине территории, - глава Луганской ОГА Гайдай - Цензор.НЕТ 7246
показати весь коментар
06.09.2020 01:23 Відповісти
за 6 років не прокласти нових комунікацій , це злочин !
показати весь коментар
06.09.2020 01:44 Відповісти
Ми вам ничего не должны!
показати весь коментар
06.09.2020 01:56 Відповісти
це до чого ? спросоння ?
показати весь коментар
06.09.2020 02:03 Відповісти
А до чого вам комуникации? Кладить сами! Бо в нас децентрализация
показати весь коментар
06.09.2020 03:33 Відповісти
Sergey Bardo-так оно и есть.
показати весь коментар
06.09.2020 02:08 Відповісти
А за эл. энергию они уже платят? или опять Ахметка морду кирпичем склеит и долг ДыРы за эл. энергию повесят на наш бюджет как уже было раньше.
показати весь коментар
06.09.2020 01:25 Відповісти
Боже, какое горе, сепары нашу воду не берут! Забрали бы они насовсем, вместо воды, банду мертветчука и бойка, я им огромное спасибо сказал бы.
показати весь коментар
06.09.2020 01:33 Відповісти
Йовица-Мариуполь куда деть? Он ведь питается водой через Даунбасс
показати весь коментар
06.09.2020 02:23 Відповісти
Севернее Мариуполя, в районе Павлополя и Чермалыка перекрыто течение Кальмиуса, в результате образовано Павлопольское водохранилище (объем 76 млн. кубических метров. Протяжённость водохранилища - 25 км). Вода реки ниже плотин пущена по искусственному руслу.
С Северо-востока от Мариуполя находится Кальчикское (Старокрымское) водохранилище (19 млн куб. м., водное зеркало 23 км), которое сейчас используется для водоснабжении Мариуполя. Это водохранилище составляет только 20% от водостока Павлопольского водохранилища. Для организации водоснабжения Мариуполя необходимо 415 млн гривен (строительство канала длиной 19 километров) и проблема с водой для южного региона донецкой области будет решена. Тем более, что искусственное русло Павлопольского водохранилища перебрасывает воду в Тельмановский район, оккупированный ДНР. Но это "может вызвать недовольство путина", вот ЗЕ и отворачивается от простого решения проблемы - пустить речку Кальмиус по старому руслу, которое она промыла за миллионы лет.
показати весь коментар
06.09.2020 03:03 Відповісти
Йолопу з 95 карталу було б досить глянути на карту і поцікатись де та річка Кальміус і де ті водосховища, та щось почати думати, але ж не тільки він йолоп, а і вся його театральна трупа, котру він в повному складі перетягнув в свій оффіс і в кабінет міністрів. Але треба бути об"єктивним Петі з його "маршалами" і парубіями теж було не до того.
показати весь коментар
06.09.2020 08:09 Відповісти
"Петі" було не до того"---ба президент Порошенко захищав Україну від фашистсько-кацапської орди.,створював армію яку знищив зек янукович.
показати весь коментар
06.09.2020 09:14 Відповісти
Но не через луганду, а через донбабве.
показати весь коментар
06.09.2020 06:42 Відповісти
напои их, бубенок, насильно - тупо в пасть залей и принуди к миру ....
показати весь коментар
06.09.2020 01:42 Відповісти
бОльшего идиота чем то за шо вы козырнули - еще не видел.
даже наш проигрывает на етом зеленом фоне....
показати весь коментар
06.09.2020 01:48 Відповісти
Так может провести там границу по этой линии? Ну их на три буквы. Пусть валят куда хотят...Не?
показати весь коментар
06.09.2020 01:54 Відповісти
Да? А кому же украинцы пенсии будут платить-то???
показати весь коментар
06.09.2020 01:59 Відповісти
Пусть выплатят единовременный транш на всех пенсионеров в ордло и забыли про пенсии.
показати весь коментар
06.09.2020 02:36 Відповісти
Донбасс это украинская земля

Для японцев не стоит вопрос кто живёт на Курилах. Для них это вопрос "северных ТЕРРИТОРИЙ"
показати весь коментар
06.09.2020 05:44 Відповісти
..Файно з-за бугра повчати українців ..!
.Ті су..сепарські здається ще до війни і не дуже платили за воду та інш.

Оккупанты "ЛНР" отказываются от водоснабжения с подконтрольной Украине территории, - глава Луганской ОГА Гайдай - Цензор.НЕТ 260
показати весь коментар
06.09.2020 06:06 Відповісти
і що перестануть стріляти. При зе наріку вони будуть двигатись ще західніше
показати весь коментар
06.09.2020 09:25 Відповісти
Дурдом на колесах: отключают Лисичанск от водоснабжения за задолженность и поставляют воду бесплатно в Луганск. Кто, где ищет засланных козачков? СБУУУУУ ?
показати весь коментар
06.09.2020 07:43 Відповісти
Кацапи за рік об"іздну залізну дорогу мимо Украіни на сході побудували, а наші мудаки за шість років не в змозі протягнути якихось сто кілометрів водогону до Маруполя. Оце і є свідчення спроможності влади. "Временщики" не гають час на якісь водогони, ім треба ввчасно накрасти поки при владі.
показати весь коментар
06.09.2020 08:03 Відповісти
Чому українські платники податків мають платити за воду для російських окупантів? Українці не згодні. Зеленському треба нарешті почати дбати за українців, а не росіян!
показати весь коментар
06.09.2020 08:19 Відповісти
Ви ще їм в "линири" і воду даєте?
показати весь коментар
06.09.2020 09:31 Відповісти
І оце до сих пір"телились" із водою для Маріуполя?Та давним-давно уже потрібно було прокласти обвідну водогінну "гілку" і зупинити постачання води на окуповані території України,а ще й задарма! Негайно потрібно тим зайнятися,бо Новий рік вже не за горами.А генпрокуратурі відкрити КС проти тупорилих(або свідомо "тупорилих") чинуш від водопостачання донбасу.
показати весь коментар
06.09.2020 09:38 Відповісти
Как http://dnews.dn.ua/news/541248 ранее уточнял заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, перекрыть воду «ДНР» невозможно, т.к. через неподконтрольную территорию идет канал, поставляющий воду в Мариполь.
показати весь коментар
06.09.2020 09:59 Відповісти
хльобайте шахтні води з під шахти "юнком" у вас їх там дохрєна...
показати весь коментар
06.09.2020 11:29 Відповісти
Тут и к гадалке ходить не надо - как никто никому ничего не оплачивал, так и платить не собирается.
показати весь коментар
06.09.2020 11:40 Відповісти
ну и Х... с ними, пусть хоть все там повыздыхают!
показати весь коментар
06.09.2020 12:07 Відповісти
снижение потребления вполне оправдано вопрос только до каких объемов: роста населения там нет, еще немного и старики, проживающие там, покинут этот мир, промышленность убита на ноль. что должно быть альфой и омегой так это то, что задолженность должна быть взыскана в полном объеме , а для этого создать все условия для ее скорейшего погашения, никаких " мы согласимся на.." Малейшая уступка породит новые хотелки и это будет снежным комом. 7 млн.грн убытков на фоне предстоящих в будущем потерь от отсутствия транзита газа согласитесь это мизер, но при хорошем менджменте и статегическом мышлении ( но это не про ЗЕленую власть) можно минимизировать до меньшей суммы
показати весь коментар
06.09.2020 12:09 Відповісти
Ну й нехай!І дроти хай обріжуть,навіщо бандерівську електроенергію використовувати?
показати весь коментар
06.09.2020 13:38 Відповісти
Отключите мразям дамбаским воду прямо сегодня и выставьте им счет на 1 лярд. Заплатят как миленькие.
А вообще дело правильное - предатели Родины дамбасы как и крысчане обязаны пить из канализации, а не из каналов.
показати весь коментар
06.09.2020 14:48 Відповісти
Какие же идиоты - несколько лет бесплатно снабжали водой сепаров и только сейчас, когда те хотят отказаться от воды, заговорили о предстоящих убытках.
показати весь коментар
06.09.2020 16:23 Відповісти
так кто содержит лугандон ??? огласите весь список пожалуста..... желательно всё шо туда по
ступило за 6 лет..........
показати весь коментар
06.09.2020 18:48 Відповісти
кроме контрабаса разумеется.....
показати весь коментар
06.09.2020 18:48 Відповісти
Лисичанск неделями без воды - отключают за долги, а этим, если бы могли, еще авансом воды дали бесплатно. Конечно, там же граждане Украины живут. Не дай бог, гуманитарная катастрофа случится(
показати весь коментар
06.09.2020 19:41 Відповісти
незрозумів. борг 170 млн.. якщо припинемо постачання води,то збитки будуть 7-12млн. у місяць.то вигодніше постачать безкоштовно?
показати весь коментар
06.09.2020 21:29 Відповісти
Головним "тискачем" подавання води бойовикам виступає....УВАГА....ОПОЖОПА. З поверненням українських земель з населенням чи без нього,треба обнулювати все вкрадене в Україні через суд на Росію в ГААЗІ. Був би у нас Король,то з цим судом не було б ніяких проблем,як тепер навіть із скіфським золотом в Голондіі. Зеленський --- прюзюдєнт за рахунок кожного українця: толку ніякого,одні збитки!
показати весь коментар
07.09.2020 12:34 Відповісти
 
 