Окупанти "ЛНР" відмовляються від водопостачання з підконтрольної Україні території, - глава Луганської ОДА Гайдай

Окупаційна влада "ЛНР" планує з наступного року відмовитися від водопостачання, яке Україна здійснює в тимчасово непідконтрольні райони.

Про це в коментарі hromadske повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі бойовики зменшили обсяг води, яку вони відбирають через Попаснянський водоканал.

"Йдуть такі розмови на рівні Тристоронньої контактної групи, що з січня вони можуть взагалі відмовитись", — сказав Гайдай.

Він зауважив, що внаслідок цього водоканал отримає від 7 до 12 млн грн збитків на місяць.

Голова облдержадміністрації зауважив, що наразі йдуть перемовини про компенсацію, яку так звана "ЛНР" має сплатити за спожиту воду.

"Ми наполягаємо на тому, що вони нам боргують майже 170 млн грн, і у нас є документи, які підтверджують цю суму. Вони кажуть, що вони готові заплатити десь 87. Можливо, ми погодимось на компенсацію на 87 млн, але пропишемо, що ми не погоджуємось з цією сумою", — повідомив Гайдай.

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