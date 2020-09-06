Шестеро дітей і троє дорослих госпіталізовано з харчовим отруєнням на Буковині, - поліція

У Чернівецькій області розслідують масове отруєння дев'яти членів однієї сім'ї, шестеро з яких діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Чернівецькій області.

До поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що до приймального відділення Сторожинецької районної лікарні звернулися троє дорослих і шестеро дітей з харчовим отруєнням.

Співробітники поліції встановили, що постраждалі є жителями села Зруб-Комарівці, віком від 3 місяців до 53 років. Зі слів потерпілих, причиною їхнього стану можуть бути протерміновані продукти харчування. Наразі всі вони перебувають в лікарні під наглядом медичних працівників. Стан постраждалих задовільний, загрози життю немає.

Слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

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