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Новини Силовики
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Шестеро дітей і троє дорослих госпіталізовано з харчовим отруєнням на Буковині, - поліція

Шестеро дітей і троє дорослих госпіталізовано з харчовим отруєнням на Буковині, - поліція

У Чернівецькій області розслідують масове отруєння дев'яти членів однієї сім'ї, шестеро з яких діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Чернівецькій області.

До поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що до приймального відділення Сторожинецької районної лікарні звернулися троє дорослих і шестеро дітей з харчовим отруєнням.

Співробітники поліції встановили, що постраждалі є жителями села Зруб-Комарівці, віком від 3 місяців до 53 років. Зі слів потерпілих, причиною їхнього стану можуть бути протерміновані продукти харчування. Наразі всі вони перебувають в лікарні під наглядом медичних працівників. Стан постраждалих задовільний, загрози життю немає.

Слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

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Буковина (846) отруєння (944) Нацполіція (15156) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513)


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На проспекте в Черновцах 17-ти летний чел сбил девчёнку на пеш. переходе.
- "город хороших новостей!""
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06.09.2020 01:16 Відповісти
Какой жах!не дай Бог к ним ще Ковид подберётся!Ну реально,така,така эпидемия в телевизоре,а хоронить некого!Я уже начинаю сомневаться
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06.09.2020 01:21 Відповісти
Ну реально.Где все эти ходячие ростующие с каждым заявлением Минздрава.Вы понимаете,що с реальностью вам не по пути,как и нет той реальности вам это обеспечить?
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06.09.2020 01:24 Відповісти
Я даже не знаю....Остаётся дедюля путь домой https://youtu.be/38SojIdVeLQ
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06.09.2020 01:31 Відповісти
короче общался с душеприказчиком,що бабло на похоранах рубят.За последние 6 месяцев от Ковида никто не умер.Говорит по ситуации раздутой в СМИ,мы должны непплохо прибарахлиться..Но нефига!Не дохнут с.ки
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06.09.2020 01:42 Відповісти
Буковине снова зачет.Больные в инфекционном отделении?Все,завтра все будут уже больными ковидом.Как то не удобно для региона с красной зоны.Одно дело обосравшаяся семья,а другое,когда семья слегла от мировой пандемии.
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06.09.2020 07:49 Відповісти
Совість маєте? Скільки можна медицинську хрєнь поширювати ? По радіо кожен день рєклама препаратів як уникнути самовільного сечовипускання у жінок. затрахали сс.ки, а інтернт вірус , панос та різна хрєнь. Совість майте дєбіли. Да доречі якщо так далі..... то кращого нам чекати неварто буде ....будуть бароца щоденно з вірусом і паносом. жуть. Довибирались.
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06.09.2020 21:39 Відповісти
 
 