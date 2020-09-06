Росія хоче змінити всю Україну, а не окремі регіони, але ми на це не йдемо, - Кулеба
Російська Федерація насправді хоче не "ДНР" або "ЛНР", і навіть не Крим, а змінити всю Україну.
Про це в ефірі "Прямого" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Політика умиротворення щодо Росії не перебуває на порядку денному української зовнішньої політики. Є політика пошуку рішень. Але умиротворення передбачає, що ти маєш віддати агресору те, що він хоче в обмін на те, щоб він не просив нічого більшого. І це абсолютно не наша політика. Тому що ми знаємо, що хоче Росія. Вона хоче насправді не "ДНР", не "ЛНР" і навіть не Крим, а вона хоче, щоб змінилася вся Україна. І ми на це не йдемо. Росія хоче проводити вибори, зберігаючи повний контроль над ділянкою кордону. Ми на це не йдемо. Є купа питань, де ми абсолютно категорично… і це більш принципові питання, де ми в жодному разі не йдемо на це", - заявив Кулеба.
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ВСУ с позиций отводили.
Вести ответный огонь ВСУ запретили (даже БК позабирали).
Операцию захвата вагнеровцев слили.
Если это не умиротворение врага, то что?
При Тимошенко и Януковиче россияне в Украине начали догонять Виктора Ющенко за поставки оружия в Грузию.
Например, Юлия Тимошенко - на тот момент украинский премьер - лично докладывала Путину на встрече в Москве, что создана комиссия по поставкам. И винила президента Украины.
Во времена Петра Порошенко все это закрыли.
С приходом к власти Владимира Зеленского его ручное ГБР возобновило дело против Ющенко. В ведомство трудоустроили одного из бывших товарищей Януковича. И Украина снова, как при Тимошенко и Януковиче, начала догонять врагов Путина и заботиться о российских интересах - во внутренней и внешней политике.
Складывается впечатление, что Украина переживает период возвращения в российское гетто: власти снова смотрят, что скажет Москва; не рассердит ли ее то или иное действие Киева. А на уровне следствия и судов - мстит врагам российского президента.ПОЗОР ЗЕЛЕНОЙ ВЛАСТИ ПРЕДАТЕЛЕЙ И ПОСОБНИКОВ ВРАГА!
Это давно уже понятно всем здравомыслящим людям.
Отсюда вся и проблема. Необразованность, неумение читать, анализировать и так далее.
И доколе такое огроменное количество дегенератов будет населять эти земли, в перспективе для этой страны НИЧЕГО не поменяется.
сябрам на заметку
..https://www.dw.com/ru/uchastvovat-v-uchenijah-rf-kavkaz-2020-otkazalis-dve-iz-shesti-stran/a-54829140?maca=rus-rss_rus_UkrNet_All-4190-xml Участвовать в учениях РФ ″Кавказ-2020″ отказались две страны из шести | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.09.2020
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
знищення всіх проросійських політиків в Україні ...
А ведь ...уйло когда ещё не был фашистом клялся не нападать на Украину на Крым (видео)
04 апреля 2015 10:24 по материалам: Подробности автор: Владимир Лысенков.
В то время ещё не фашист Путин называл вопросы о нападении на Крым провокацией.
До нападения на Украину, президент - фюрер лапотной Российской ********* В.Путлин в интервью зарубежным СМИ отбрасывал возможность нападения на Украину и безоговорочно признавал ее территориальную целостность. Дословно -"Крым не является спорной территорией. Россия признала границы сегодняшней Украины", - сказал Путин в интервью германскому телеканалу ARD в 2008 году. Также Путин заявлял, что вопросы, собирается ли Россия развязывать конфликт с Украиной, в частности из-за Крыма, "отдают провокационным смыслом". А вот почему сейчас этот ставший фашистом - ..уйло изменил своей клятве, своим взглядам и развязал кровавую оккупационную войну против Украины с целью попыток оккупации её суверенных территорий Крыма и Донбасса остаётся загадкой, может он кровавый маньяк фашист сошёл с ума. Неужели он кацапский фюрер -маразматик не понимает что любой в мире народ не когда не согласится с оккупацией своих суверенных территорий, так и миллионы Украинцев любыми средствами и чего бы это не стоило уничтожат оккупанта и освободят свою родную Украинскую землю от лютых врагов проклятых российских фашистов - захватчиков, освободят свою Родину полностью до последнего метра.!.
Українцям своє робити та наближати якомога швидше час, коли азіопська рассєя-паРаша здохне. Амінь.
Надо прежде всего понимать, что Роssия это вечный враг Украины, столетиями уничтожавшая украинскую культуру и язык, и не будет нам не мира не покоя, пока она существует в нынешнем виде. Только распад Роssии на отдельные "царства" даст Украине возможность развиваться и стать полноценной европейской страной.