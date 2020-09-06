Росія хоче змінити всю Україну, а не окремі регіони, але ми на це не йдемо, - Кулеба

Російська Федерація насправді хоче не "ДНР" або "ЛНР", і навіть не Крим, а змінити всю Україну.

Про це в ефірі "Прямого" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Політика умиротворення щодо Росії не перебуває на порядку денному української зовнішньої політики. Є політика пошуку рішень. Але умиротворення передбачає, що ти маєш віддати агресору те, що він хоче в обмін на те, щоб він не просив нічого більшого. І це абсолютно не наша політика. Тому що ми знаємо, що хоче Росія. Вона хоче насправді не "ДНР", не "ЛНР" і навіть не Крим, а вона хоче, щоб змінилася вся Україна. І ми на це не йдемо. Росія хоче проводити вибори, зберігаючи повний контроль над ділянкою кордону. Ми на це не йдемо. Є купа питань, де ми абсолютно категорично… і це більш принципові питання, де ми в жодному разі не йдемо на це", - заявив Кулеба.

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