УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10811 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 812 52

Росія хоче змінити всю Україну, а не окремі регіони, але ми на це не йдемо, - Кулеба

Росія хоче змінити всю Україну, а не окремі регіони, але ми на це не йдемо, - Кулеба

Російська Федерація насправді хоче не "ДНР" або "ЛНР", і навіть не Крим, а змінити всю Україну.

Про це в ефірі "Прямого" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Політика умиротворення щодо Росії не перебуває на порядку денному української зовнішньої політики. Є політика пошуку рішень. Але умиротворення передбачає, що ти маєш віддати агресору те, що він хоче в обмін на те, щоб він не просив нічого більшого. І це абсолютно не наша політика. Тому що ми знаємо, що хоче Росія. Вона хоче насправді не "ДНР", не "ЛНР" і навіть не Крим, а вона хоче, щоб змінилася вся Україна. І ми на це не йдемо. Росія хоче проводити вибори, зберігаючи повний контроль над ділянкою кордону. Ми на це не йдемо. Є купа питань, де ми абсолютно категорично… і це більш принципові питання, де ми в жодному разі не йдемо на це", - заявив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про заяву Фокіна: "Давайте не будемо відразу сокирою замахуватися"

росія (65073) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Украина вооружила Грузию и политически поддержала, когда русские напали на эту страну.
При Тимошенко и Януковиче россияне в Украине начали догонять Виктора Ющенко за поставки оружия в Грузию.
Например, Юлия Тимошенко - на тот момент украинский премьер - лично докладывала Путину на встрече в Москве, что создана комиссия по поставкам. И винила президента Украины.
Во времена Петра Порошенко все это закрыли.
С приходом к власти Владимира Зеленского его ручное ГБР возобновило дело против Ющенко. В ведомство трудоустроили одного из бывших товарищей Януковича. И Украина снова, как при Тимошенко и Януковиче, начала догонять врагов Путина и заботиться о российских интересах - во внутренней и внешней политике.
Складывается впечатление, что Украина переживает период возвращения в российское гетто: власти снова смотрят, что скажет Москва; не рассердит ли ее то или иное действие Киева. А на уровне следствия и судов - мстит врагам российского президента.ПОЗОР ЗЕЛЕНОЙ ВЛАСТИ ПРЕДАТЕЛЕЙ И ПОСОБНИКОВ ВРАГА!
показати весь коментар
06.09.2020 02:55
+13
_Да ну?! А воюют против нас шайка кремлядей или тысячи и тысячи рашистов? А крымнаш практически вся рашка тоже не визжала?
показати весь коментар
06.09.2020 04:09
+7
Ты не поверишь, но Украина еще никуда не ушла от РФ. Украина под руководством бубочки бежит обратно в РФ семимильными шагами. Вот когда вздернут на дерево - тогда можно говорить про "ушла"
показати весь коментар
06.09.2020 07:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не расия, а шайка кремлядей !
показати весь коментар
06.09.2020 02:16 Відповісти
_Да ну?! А воюют против нас шайка кремлядей или тысячи и тысячи рашистов? А крымнаш практически вся рашка тоже не визжала?
показати весь коментар
06.09.2020 04:09 Відповісти
Россия хочет изменить всю Украину, а не отдельные регионы, но мы на это не идем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5899
показати весь коментар
06.09.2020 06:08 Відповісти
Но умиротворение предусматривает, что ты должен отдать агрессору то, что он хочет.


ВСУ с позиций отводили.
Вести ответный огонь ВСУ запретили (даже БК позабирали).
Операцию захвата вагнеровцев слили.

Если это не умиротворение врага, то что?
показати весь коментар
06.09.2020 02:47 Відповісти
Так предательство же! Госизмена.
показати весь коментар
06.09.2020 04:10 Відповісти
Украина вооружила Грузию и политически поддержала, когда русские напали на эту страну.
При Тимошенко и Януковиче россияне в Украине начали догонять Виктора Ющенко за поставки оружия в Грузию.
Например, Юлия Тимошенко - на тот момент украинский премьер - лично докладывала Путину на встрече в Москве, что создана комиссия по поставкам. И винила президента Украины.
Во времена Петра Порошенко все это закрыли.
С приходом к власти Владимира Зеленского его ручное ГБР возобновило дело против Ющенко. В ведомство трудоустроили одного из бывших товарищей Януковича. И Украина снова, как при Тимошенко и Януковиче, начала догонять врагов Путина и заботиться о российских интересах - во внутренней и внешней политике.
Складывается впечатление, что Украина переживает период возвращения в российское гетто: власти снова смотрят, что скажет Москва; не рассердит ли ее то или иное действие Киева. А на уровне следствия и судов - мстит врагам российского президента.ПОЗОР ЗЕЛЕНОЙ ВЛАСТИ ПРЕДАТЕЛЕЙ И ПОСОБНИКОВ ВРАГА!
показати весь коментар
06.09.2020 02:55 Відповісти
Складывается впечатление, что Украина переживает период возвращения в российское гетто: власти снова смотрят, что скажет Москва; не рассердит ли ее то или иное действие Киева. А на уровне следствия и судов - мстит врагам российского президента.

Это давно уже понятно всем здравомыслящим людям.
показати весь коментар
06.09.2020 08:43 Відповісти
Понятно то понятно, но в отличие от белорусов у украинцы знают как готовить коктейли молотова и жечь шины, собирать добробаты и т.д. для защиты государства Україна. Зеленая мерзость знает об этом.
показати весь коментар
06.09.2020 09:55 Відповісти
Да, вот когда белорусы поймут, что лука всего лишь марионетка *****, а не просто узурпатор тогда может быть и у вас будет Майдан и добробаты. А пока вы будете смотреть ролики тихановской снятые за бугром и дарить цыеты кацапским ментам переодетым в ваш ОМОН ничего не произойдет.
показати весь коментар
06.09.2020 10:01 Відповісти
Так Зеленский Портнова зачем вернул? Что бы в судах преследовать, все что против Путина. Сколько людей погибло, за то что бы опять возвратились времена Кучмы-Януковича?
показати весь коментар
06.09.2020 09:19 Відповісти
Складывается впечатление, что половина населения нашей страны - конченные ЗЕотморозни.
Отсюда вся и проблема. Необразованность, неумение читать, анализировать и так далее.

И доколе такое огроменное количество дегенератов будет населять эти земли, в перспективе для этой страны НИЧЕГО не поменяется.
показати весь коментар
06.09.2020 09:34 Відповісти
Кулеба красава!Виктор Цой - Стук (Сёстры)https://youtu.be/7Zway3F4Fc0
сябрам на заметку
показати весь коментар
06.09.2020 03:41 Відповісти
Та всё уже!Украина ушла.Зараз Беларусь уходит.Всё закономерно.Раха сыпется и распадается.Нет у них смысла ни качества.Все Империи продвигали смысл,качество и образование.Шо есть у Рашки,кроме их прошлого в составе Рашкоимперии?Нифига у них нет кроме злобы,зависти и утраченных возможностей.Ну ка Рашка,ты щось за 20 лет выкинула такого,щоб было за шо вас уважать?Нобелей открытий писателей певцов Чичерина не считается как и писатель Прилепин.Ну тоже далеко не Пушкин и Достоевский кем вы привыкли гордиться.Вы понимаете,що вам некем гордиться,кроме прошлого не вами добытого.Вы тупо пустота
показати весь коментар
06.09.2020 04:47 Відповісти
Поки що Білорусь тільки хороводи водить.... і нікуди не пішла
показати весь коментар
06.09.2020 07:00 Відповісти
Ты не поверишь, но Украина еще никуда не ушла от РФ. Украина под руководством бубочки бежит обратно в РФ семимильными шагами. Вот когда вздернут на дерево - тогда можно говорить про "ушла"
показати весь коментар
06.09.2020 07:45 Відповісти
Яра нема он историк он вам расскажет как все було.Как мы с москалями объеденились,на каких умовах и чому Запорожская Сiч згорiла по наказу Екатерины
показати весь коментар
06.09.2020 04:55 Відповісти
Россия хочет изменить всю Украину, а не отдельные регионы, но мы на это не идем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5305
показати весь коментар
06.09.2020 05:57 Відповісти
Такие разговоры могут не понравиться ермаку. Кулебе надо подумывать об отставке.
показати весь коментар
06.09.2020 06:15 Відповісти
Та то якраз підкинули, щоб відвести від єрмака грім за вагнерівців.
показати весь коментар
06.09.2020 07:15 Відповісти
🤮🤮🤮
показати весь коментар
06.09.2020 07:24 Відповісти
Активная фаза учений намечена с 15 по 26 сентября. По данным Минобороны РФ, в них примут участие воинские контингенты из ....... Беларуси, Мьянмы, Ирана и Пакистана.
..https://www.dw.com/ru/uchastvovat-v-uchenijah-rf-kavkaz-2020-otkazalis-dve-iz-shesti-stran/a-54829140?maca=rus-rss_rus_UkrNet_All-4190-xml Участвовать в учениях РФ ″Кавказ-2020″ отказались две страны из шести | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.09.2020
показати весь коментар
06.09.2020 07:07 Відповісти
За пре-зеком Йолкою .. ностальгуєш ?
показати весь коментар
06.09.2020 07:10 Відповісти
Та це свиня кацапська гугл-перекладач відкрила)
показати весь коментар
06.09.2020 07:22 Відповісти
Марш на пляшку.
показати весь коментар
06.09.2020 07:21 Відповісти
Ковбаса по 2.20 тільки для переможців соціалістичних змагань, малоросе.
показати весь коментар
06.09.2020 08:10 Відповісти
Мавзолейное быдло кроме ГУЛАГа Сралина ничего не умеет делать...взрыврть дома.. Беслан мочить в сортире..травить Новичками людей...ШЩакалы позорные...молчали бы в тряпочку ...Гопота туполрылая...
показати весь коментар
06.09.2020 07:35 Відповісти
А вумный!, а ж страшно!!!
показати весь коментар
06.09.2020 07:54 Відповісти
Реальность такова, что вернуть территории Украина может только в обмен на свою независимость. Пора жить в новых, увы, границах!
показати весь коментар
06.09.2020 10:02 Відповісти
Мечтайте, мечтайте там за поребриком.
показати весь коментар
06.09.2020 10:35 Відповісти
Он не за поребриком .Он озвучил реальные планы Порося , а не его сладкие сказки для соевых ласунчиков
показати весь коментар
06.09.2020 10:59 Відповісти
Что ты можешь знать о чьих-то реальных планах?
показати весь коментар
06.09.2020 11:27 Відповісти
Я могу предполагать . А предполагать я могу на основании той информации которая есть в открытых источниках и прежде всего западных .Такая идея лежит в основе многих предложений западных дипломатов к украинской власти .А Петя просто претворял их пожелания в жизнь . Т.к он свои финансовые активы , недвижимость и семью содержит в странах Запада , а не дома .Здесь они появляются только для его пиара . Вот поэтому он ЗАВИСИМ
показати весь коментар
06.09.2020 13:47 Відповісти
Суцільна брехня, від початку до кінця. Типовий зелений.
показати весь коментар
06.09.2020 19:05 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
06.09.2020 10:20 Відповісти
Україна має тільки один шлях - це знищення РФ. Яким чином? Так яким завгодно! Створенням на її території вогнищ напруги, натравлюванням численних етносів яки живуть в РФ один на одного, підривом економіки, фізичним знищенням різних кацапських чиновників,
знищення всіх проросійських політиків в Україні ...
показати весь коментар
06.09.2020 11:00 Відповісти
на зміну України не йдете, а на зміну окремих регіонів? Принаймні так виглядає логічний ланцюжок висловлювання.
показати весь коментар
06.09.2020 11:56 Відповісти
-
А ведь ...уйло когда ещё не был фашистом клялся не нападать на Украину на Крым (видео)
04 апреля 2015 10:24 по материалам: Подробности автор: Владимир Лысенков.
В то время ещё не фашист Путин называл вопросы о нападении на Крым провокацией.
До нападения на Украину, президент - фюрер лапотной Российской ********* В.Путлин в интервью зарубежным СМИ отбрасывал возможность нападения на Украину и безоговорочно признавал ее территориальную целостность. Дословно -"Крым не является спорной территорией. Россия признала границы сегодняшней Украины", - сказал Путин в интервью германскому телеканалу ARD в 2008 году. Также Путин заявлял, что вопросы, собирается ли Россия развязывать конфликт с Украиной, в частности из-за Крыма, "отдают провокационным смыслом". А вот почему сейчас этот ставший фашистом - ..уйло изменил своей клятве, своим взглядам и развязал кровавую оккупационную войну против Украины с целью попыток оккупации её суверенных территорий Крыма и Донбасса остаётся загадкой, может он кровавый маньяк фашист сошёл с ума. Неужели он кацапский фюрер -маразматик не понимает что любой в мире народ не когда не согласится с оккупацией своих суверенных территорий, так и миллионы Украинцев любыми средствами и чего бы это не стоило уничтожат оккупанта и освободят свою родную Украинскую землю от лютых врагов проклятых российских фашистов - захватчиков, освободят свою Родину полностью до последнего метра.!.
показати весь коментар
06.09.2020 12:53 Відповісти
що там собі хоче кацапо-ординська московія-паРаша, вона ж рассєя, вона ж ж рашка-гівняшка Україні-Русі начхати.

Українцям своє робити та наближати якомога швидше час, коли азіопська рассєя-паРаша здохне. Амінь.
показати весь коментар
06.09.2020 15:39 Відповісти
Кулеба один из немногих во власти,кто не является предателем Украины. Но беда в том, что Украиной управляет агент ФСБ Козырь, он со своими "кравчучками" постепенно приучает нас к мысли про "особый статус", какой может быть "особый статус" в унитарном государстве?

Надо прежде всего понимать, что Роssия это вечный враг Украины, столетиями уничтожавшая украинскую культуру и язык, и не будет нам не мира не покоя, пока она существует в нынешнем виде. Только распад Роssии на отдельные "царства" даст Украине возможность развиваться и стать полноценной европейской страной.
показати весь коментар
06.09.2020 15:52 Відповісти
смотрел, илларионов опытный и умный мужик, тем более он знает как мыслит кремль, потому что сам был частью кремля. вывод: нужно звбыть о донбасе и крыме лет на 20-30 и наращивать экономическую мощь.
показати весь коментар
06.09.2020 16:46 Відповісти
Рашка дійсно хоче всю Україну., а зебанда допомагає їй в цьому. Бо яка різниця, як називається вулиця, аби була заасфальтована. На чорне весь час кажуть біле, використовуючи якусь аномальну довірливість українців.
показати весь коментар
06.09.2020 19:11 Відповісти
 
 