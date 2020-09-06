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Заява ватажка терористів "ДНР" Пушиліна про обстріл є бажанням загострити ситуацію на Донбасі, - Кравчук

Заява ватажка терористів

Екстрене засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи, яке відбудеться в найближчі години, має ще раз зафіксувати, що припинення вогню на Донбасі є і повинно бути найважливішим для всіх сторін, зазначає глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук.

"Цього року нарешті вдалося з 27 липня зупинити бойові дії на Донбасі. Це безумовно важливе досягнення для всіх в Україні - як на вільній території, так і на окупованій", - сказав він в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Кравчук зазначив, що заяви представника так званої "ДНР" Дениса Пушиліна є нічим іншим, як бажанням загострити ситуацію на Донбасі.

"І це зрозуміло для кожного - зокрема для мільйонів українців, які залишаються в окупації. Вони бачать, хто знову хоче розпалити бойові дії", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ватажок терористів "ДНР" Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях під Горлівкою 7 вересня

Кравчук Леонід (546) Донбас (22354) Пушилін Денис (135) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+8
Там шкету памперси вже підвезли? Мало лі шо може бути, а воно обсереться.
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06.09.2020 08:13
+7
Памперси то таке, головне, щоб чарівний білий порошок був.
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06.09.2020 08:18
+6
Пенис душилин без разрешения кацапов и не пукнет. Свинорусня продолжает шантаж-зелеублюдки продолжают сопли жевать.
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06.09.2020 08:23
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Там шкету памперси вже підвезли? Мало лі шо може бути, а воно обсереться.
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06.09.2020 08:13 Відповісти
Памперси то таке, головне, щоб чарівний білий порошок був.
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06.09.2020 08:18 Відповісти
Кравчук прозрел и больше такой херни нести не будет- Большинство жителей Донбасса хотят автономии, чтобы общаться(!) с РФ, - Кравчук
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06.09.2020 08:14 Відповісти
А дєвстєннік-тінейджер Кравчук, не знає з ким ведуться справи.
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06.09.2020 09:39 Відповісти
- Зеленський занепокоєний заявою ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна про те, що у понеділок, 7 вересня, збройні формування так званої "міліції" відкриють вогонь по українських позиціях

-Чого ж ще хоче ЗЕлений придурок, домагаючись знову зустрітися з ПУ в очікуваному ним "нормандському форматі" ? Для чого? Щоб ще раз заглянути в очі ПУ? Щоб ще раз переконатися, що "Путін хоче миру"? Чи, щоб висловити "свою стурбованість"? Так бруд плям не боїться...

А в якості кого ЗЕ буде в "нормандсткій четвірці" - "Шісткою"?Шостий президент - банальна "шістка"!

-Терпимість до неприйнятного - основний девіз раба грошей, раба духу. Так роль ГоловКОмВерха не грають... А можливо так грали в 95-кварталі, а він й досі не вийшов з написаних йому ролей...? Так почитай хоча б єврейську мудрість: "Ти мусиш вбити ворога, який вдерся в твою хату"! Бо нині тобі набагато ближча роль єврейського царя -поца Лейби (Льоні) , яку ти грав в "триста єврейців"(див. в коментарях)

- Що ж ... Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!-

20Yuliy Tatarchenko, Ольга Литус та ще 18

2 коментарі

1 поширення
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06.09.2020 12:46 Відповісти
Желанием? Или правильно всё же намерением?
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06.09.2020 08:18 Відповісти
Пенис душилин без разрешения кацапов и не пукнет. Свинорусня продолжает шантаж-зелеублюдки продолжают сопли жевать.
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06.09.2020 08:23 Відповісти
Заявление главаря террористов "ДНР" Пушилина об обстреле является желанием обострить ситуацию на Донбассе, - Кравчук

Ну - і ?
рашка йому сказала заявочку випустити, щоб перевірити, наскільки короткий повідок, на якому вона вас тримає - він =написав=.

І обсріляти може. Як скажуть.

І що ви зробите ? Ти, одоробло старе і дурне, і твій гнусавий патрон ?
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06.09.2020 08:27 Відповісти
*обстріляти
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06.09.2020 08:28 Відповісти
обсріляти відносно бубочки - якось краще...
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06.09.2020 11:36 Відповісти
що до старе, сперечатись ніхто не буде, а що до старе-дурне, сумніви таки є. якщо, заява простітута пухнастого зусиллями Кравчука змусить верховну зраду таки провести вибори на Донбасі якимось боком за сценарієм кремля, то дід Лєня ще в грі. правда, на чиєму боці зрозуміти не так просто.
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06.09.2020 09:49 Відповісти
Це звичайна тактика гебешного *****. У нього є свої глашаті всякі жиріки, захерови, душиліни, та багато їх там таких. Спочату вони озвучують нічні полюції *****, потім воно дивиться як реагують на це сусіди чи взагалі в світі і робить висновки. Не пішло, значить звалить на глашатого, мовляв, та то він шось за бЄд казав, як було з пЄсЬковим. А само, падло, потім робе висновок...
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06.09.2020 10:09 Відповісти
У этого гноя нету желаний !!!! у него есть повелитель -император ***** !
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06.09.2020 08:29 Відповісти
В Кремле паника , приближается Берлинский саммит , Пушилин пьітается устроить провокацию , по приказу российских кураторов.
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06.09.2020 08:32 Відповісти
Мавзолейные хмыри гордятся паБеДай на Гитлером за американское бабло...,а больше и гордится нечем...
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06.09.2020 08:34 Відповісти
Да уж. Бубочка с Кравчуком начали возводить террористов в статус официальной стороны переговоров.
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06.09.2020 08:35 Відповісти
так ото ж.
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06.09.2020 09:50 Відповісти
А на кримє, дійсно, ЖОПА!!!
Вода в центральному районі сімферополя подається 2 рази на день по 2 години. З крана тече тонюсенький струмінь кольору молока. Крани покрилися іржею на протязі 2 діб. Прати машинкою неможливо, а якщо пральну машинку запустити, то їй буде гаплик. Пити ту воду неможливо, якась отрута. В сімферополі мацкалі поставили пластикові бочки з питною водою, літр 5 рупь. Натовп йде в черги за водою. ЖОПА!
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06.09.2020 08:37 Відповісти
Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте....
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06.09.2020 08:46 Відповісти
Заява ватажка терористів "ДНР" Пушиліна про обстріл є бажанням загострити ситуацію на Донбасі, - Кравчук - Цензор.НЕТ 49
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06.09.2020 08:59 Відповісти
Висельники-предатели Родины выплясывают, отмечая свое иудство! Это трижды пробитое дно и эта мерзость не смоется НИКОГДА - все их выплятки тоже печать этой гадости будут носить ВЕЧНО, кто бы их раком не сношал!
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06.09.2020 14:42 Відповісти
То є добре! Хай насолоджуються.
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06.09.2020 09:12 Відповісти
Особлывый статус уже был.. в Крыму..теперь хотят это дерьмо всунуть для донецких чуваков... РАБссия подобного говна уже насобирала а толку НОЛЬ...приднестровье Карабах Асетия с Абхазией...Уроды Шариковы плодят себе подобных...
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06.09.2020 08:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wJaIvvHrrT0 ПОЗИТИВ. СЕРЬЕЗНЫЕ ПОТЕРИ понесла "первая славянская бригада"
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06.09.2020 08:59 Відповісти
Старий комуняка--іди геть з своми виводами, там квартальщикі зараз керують..
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06.09.2020 09:01 Відповісти
"В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия в Донбассе. - началась заливка рашистского фриона в холодильник, который изготовили фрицы и французы в Минске, по проэкту мацковского проектанта "ла ла ла" и называется он "Донбасс"
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06.09.2020 09:19 Відповісти
Кравчук, ты как был идиотом партноменклатуры, так и остался.
Просто пойдет отстрел некондиционного БК. Далее, нужно платить бабло сепарам ( без БД им не платят).
Зеленую власть сметут по любому. Они доигрались, а ты през №1, доиграешься вместе с Фокиным.
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06.09.2020 09:35 Відповісти
А по-моєму, якийсь український чиновник третьої руки просто має по ЗМІ передати пушному звірьку "Дьорнешся - розкуяримо все до чого доберемося" і послати його на три букви (не днр).
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06.09.2020 09:36 Відповісти
Слуги с хозяином свои действия не согласовали. Или у }{уйла крыша совсем потекла. Хотя рубероид давно надо заказывать
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06.09.2020 09:59 Відповісти
А что скажет по этому поводу товарищ Фукин?
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06.09.2020 11:34 Відповісти
Ну так наши желания по обострению ситуации совпадают - мы тоже хотим дамбасов - предателей Родины, перевешать на осинах и на гусеницы понаматывать.
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06.09.2020 14:44 Відповісти
 
 