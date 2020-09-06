Заява ватажка терористів "ДНР" Пушиліна про обстріл є бажанням загострити ситуацію на Донбасі, - Кравчук

Екстрене засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи, яке відбудеться в найближчі години, має ще раз зафіксувати, що припинення вогню на Донбасі є і повинно бути найважливішим для всіх сторін, зазначає глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук.

"Цього року нарешті вдалося з 27 липня зупинити бойові дії на Донбасі. Це безумовно важливе досягнення для всіх в Україні - як на вільній території, так і на окупованій", - сказав він в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Кравчук зазначив, що заяви представника так званої "ДНР" Дениса Пушиліна є нічим іншим, як бажанням загострити ситуацію на Донбасі.

"І це зрозуміло для кожного - зокрема для мільйонів українців, які залишаються в окупації. Вони бачать, хто знову хоче розпалити бойові дії", - наголосив він.

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