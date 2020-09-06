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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області за добу виявили 151 новий випадок COVID-19, кількість померлих від початку пандемії наближається до 300, - ОДА

У Чернівецькій області за добу виявили 151 новий випадок COVID-19, кількість померлих від початку пандемії наближається до 300, - ОДА

У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили 151 новий випадок коронавірусної інфекції, від початку епідемії їх кількість досягла 11 109.

Такі цифри оприлюднив у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість недужих на Буковині перетнула позначку в 11 тисяч, а кількість померлих уже наближається до 300. Серед тих, чиє життя забрав коронавірус, найбільше людей у віковій групі від 60 до 69 років, таких 86. Однак є і молоді, так, 9 померлим було лише від 30 до 39", - написав глава області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу 2 107 нових випадків COVID-19. Усього від початку епідемії захворіли 135 894 особи

При цьому, за даними Осачука, від початку епідемії від COVID-19 одужали 6 609 жителів Буковини.

У Чернівецькій області за добу виявили 151 новий випадок COVID-19, кількість померлих від початку пандемії наближається до 300, - ОДА 01
У Чернівецькій області за добу виявили 151 новий випадок COVID-19, кількість померлих від початку пандемії наближається до 300, - ОДА 02

Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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Черновецкие гастербайтеры в италии гнались за длинным евро, готовы были сидеть с больными короновирусом или работать без особой защиты с риском заразится. Теперь жадность и халатность некоторых, вылазит боком целому региону, особенно тем кто не ездил на заработки. Хоть если бы зебилы, еще в марте, отладили процедуру вьезда гастеров из европы, то погибших и заболевших было бы в десятки раз меньше.
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06.09.2020 09:58 Відповісти
Если Италия не смогла нормально справиться с Короной .... то не удивительно что Украина с нашей "суперской" медициной и дэбилами в правительстве и такими же придурками которым наплевать на себя и окружающих .... а у нас таких 73% .... результат очевидный
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06.09.2020 13:09 Відповісти
 
 