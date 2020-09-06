У Чернівецькій області за добу виявили 151 новий випадок COVID-19, кількість померлих від початку пандемії наближається до 300, - ОДА

У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили 151 новий випадок коронавірусної інфекції, від початку епідемії їх кількість досягла 11 109.

Такі цифри оприлюднив у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість недужих на Буковині перетнула позначку в 11 тисяч, а кількість померлих уже наближається до 300. Серед тих, чиє життя забрав коронавірус, найбільше людей у віковій групі від 60 до 69 років, таких 86. Однак є і молоді, так, 9 померлим було лише від 30 до 39", - написав глава області.

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При цьому, за даними Осачука, від початку епідемії від COVID-19 одужали 6 609 жителів Буковини.



