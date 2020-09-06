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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу 2 107 нових випадків COVID-19. Усього від початку епідемії захворіли 135 894 особи

В Україні за добу 2 107 нових випадків COVID-19. Усього від початку епідемії захворіли 135 894 особи

В Україні станом на ранок неділі, 6 вересня, зафіксовано 2 107 нових випадків зараження. При цьому 35 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Учора, 5 вересня повідомлялося про рекордні 2836 випадків захворювання, 4 вересня - про 2 723 нові випадки, 3 вересня - про 2 430 нові випадки, 2 вересня - про 2 495 нові випадки, 1 сенятбря - про 2 088 нові випадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ оприлюднило покроковий алгоритм дій у разі підозри на COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок неділі 135 894 особи, померли від початку пандемії 2 846 осіб (за добу 35), видужали - 62 227 (за добу 578). Зараз в Україні COVID-19 хворіє 70 821 особа, що на 1 494 більше, ніж учора. Таким чином кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

Найбільше  виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (240), Львівській (188), Івано-Франківській (176), Тернопільській (158), Чернівецькій (151), Харківській (141), Хмельницькій (121) та Одеській (120) областях.

В Україні за добу 2 107 нових випадків COVID-19. Усього від початку епідемії захворіли 135 894 особи 01
В Україні за добу 2 107 нових випадків COVID-19. Усього від початку епідемії захворіли 135 894 особи 02
В Україні за добу 2 107 нових випадків COVID-19. Усього від початку епідемії захворіли 135 894 особи 03
В Україні за добу 2 107 нових випадків COVID-19. Усього від початку епідемії захворіли 135 894 особи 04
В Україні за добу 2 107 нових випадків COVID-19. Усього від початку епідемії захворіли 135 894 особи 05
В Україні за добу 2 107 нових випадків COVID-19. Усього від початку епідемії захворіли 135 894 особи 06

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Рекорди будуть за 1,5-2 міс, якщо народ не понатягує маски на свої тупі писки.
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06.09.2020 09:10
+5
Єслішо, я порохобот.
В Україні за добу 2 107 нових випадків COVID-19. Усього від початку епідемії захворіли 135 894 особи - Цензор.НЕТ 8923
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06.09.2020 09:22
+5
А теперь читаем, как делается эта статистика:
http://culturemeter.od.ua/bolnicy-nachali-otkazyvat-v-gospitalizacii-s-pnevmoniej-102973/ culturemeter.od.ua/bolnicy-nachali-otkazyvat-v-gospitalizacii-s-pnevmoniej-102973/

Врач: А мне что делать, двусторонняя пневмония у человека…Оператор: Я не знаю, сегодня на подозрение ни одного места вообще нет.Врач: Но у него пневмония, не подозрение. Подтвержденная пневмония.Оператор: У него просто пневмония. Вы ему ковид ставили, нет? Я сегодня пневмонию никуда не могу пристроить…Врач: Там двусторонняя пневмония, 70 процентов поражения. Что мне с ним делать? Пусть умирает дома?Оператор: Вы ковид ему написали в направлении?Врач: Написал...Оператор: Ну вот и все, этот вопрос все решает.
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06.09.2020 10:28
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Таааак, приходим к тому, что ковид, оказывается, не распространяется, а убывает! Ну-ну. Верной дорогой идёте, товарищи Ч.Т.Д.
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07.09.2020 14:41 Відповісти
У Вас весьма талантливо получается косить под идиота. Или Вы не косите?
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07.09.2020 14:59 Відповісти
Ваши постоянные переходы на личности порядком утомили. Понятно, что ими вы заменяете отсутствие убедительных аргументов, но смысла в такой дискуссии нет. На этом её прекращаем.
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07.09.2020 16:31 Відповісти
Легко.
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07.09.2020 16:40 Відповісти
Я щёки не надувал, я просто уточнил. Мы не по Скайпу общаемся, вы мои щёки не видели.
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07.09.2020 12:54 Відповісти
На самом деле прогрессию делает официальная статистика. А как она делает - см. выше в моём исходном сообщении. Пневмония? На фиг. Написали ковид? Добро пожаловать!
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07.09.2020 12:13 Відповісти
Нет, он просто сумасшедший.
В комментариях в австралийских СМИ таких, как он, все больше и больше людей считают сумасшедшими, опасными сумасшедшими, либо предателями, убивающими экономику своих государств и продающих свой страны задешево, за кредиты, просто за китайские кредиты, не за наличку, о нет, а за кредиты.
Страну продали, деньги истратили в пыль, в ничто, а проценты по кредитам платить приходится - и как тут выжить политикам?
Тут не только дурантин введешь, а и уничтожишь все население "вакцинацией", проведешь геноцид.

В Мельбурне туннель под центром города строили, кольцевую линию метро.
Поскольку Мельбурн умер и не восстановится полностью лет эдак еще 100 (Нью-Йорк покинуло 40% населения, но у них такого дурантина, как в Мельбурне не было, и в СМИ австралийских только и разговоров, как бы из Мельбурна уехать навсегда), то в этом туннеле будут бомжи жить теперь, не все же им время коротать под мостом.
"Экономика" Мельбурна существовала на китайских кредирта, которые раздавали прикормленным паразитам - госслужащим и пустым частным компаниям, кредиты из Китая США запретили коммуняке Эндрюсу - киздец "экономике" Мельбурна.

Такого разрушения я не видела никогда, я ведь пережила 90-е годы и Перестройку.

В Мельбурне митинги против дурантина теперь будет идти каждую субботу, потом будет непрерывным, и сдается мне, что дело идет к войне гражданской, к анархии, к гиперинфляции.
Гиперинфляция - это когда исчезают, выметаются дешевые товары с полок магазинов.
и в том, что имеет место быть гиперинфляция, я убедилась сама.
Я уже в нескольких заказах не могу купить недорогую ткань, она на сайте магазина есть, а после заказа оказывается, что ее нет в наличии, раскупили.
И это не один заказ у меня такой, а уже три, три заказа, из которых я не могу получить ни одного куска ткани.
Это и есть инфляция - исчезновение дешевых товаров.
Следующими, надо полагать, исчезнут и товары дорогие, и вот тогда то всем станет не до ковида...
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07.09.2020 11:46 Відповісти
Я просто в захваті від картинки до статті. Це вірус в оточенні еритроцитів людини? )))))))
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06.09.2020 15:17 Відповісти
"https://www.theage.com.au/national/victoria/warnings-gp-surgeries-could-close-as-pandemic-hits-doctor-income-20200904-p55shq.html Warnings GP surgeries could close as pandemic hits doctor income https://www.theage.com.au/national/victoria/warnings-gp-surgeries-could-close-as-pandemic-hits-doctor-income-20200904-p55shq.html
https://www.theage.com.au/national/victoria/warnings-gp-surgeries-could-close-as-pandemic-hits-doctor-income-20200904-p55shq.html
Some general practitioners are having to apply for JobKeeper as "vast numbers" of Victorians avoid medical appointments."

Что в переводе означает, что врачи-терапевты (они же GP) будут закрывать свои оффисы врачебные, потому как пациенты в штате Виктория, Австралия, к врачам не ходят, боятся макароновирус подцепить.
До этого была статья, что люди с инсультом к врачам не обращаются, оно и "правильно", ведь инсульт - это не ковид, это "не опасно".
К таким пОциентам у меня вопросов нет, это наглядная демонстрация теории Дарвина.
А вот к врачам у меня есть вопрос, почему они, высококвалифицированные специалисты, терпят приказы какого-то, прости господи, самозваного профессора без научной степени, по фамилии Саттон (Sutton)?
Может, эти врачи - просто ******* и боятся задать вопрос, с какой это стати профессор без научной степени их бизнесы убивает и лишает население Австралии врачебной помощи, то есть проводит геноцид населения??
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06.09.2020 15:43 Відповісти
У 97% проходит бессимптомно. Общая смертность в Украине меньше, чем в прошлом году. Оооочень опасный вирус.
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06.09.2020 16:25 Відповісти
А по статистике госпитализируют 20%... С симптомами тяжелой и средней симптоматикой.
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07.09.2020 11:03 Відповісти
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