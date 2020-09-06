В Україні за добу 2 107 нових випадків COVID-19. Усього від початку епідемії захворіли 135 894 особи
В Україні станом на ранок неділі, 6 вересня, зафіксовано 2 107 нових випадків зараження. При цьому 35 раніше хворих померли.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Учора, 5 вересня повідомлялося про рекордні 2836 випадків захворювання, 4 вересня - про 2 723 нові випадки, 3 вересня - про 2 430 нові випадки, 2 вересня - про 2 495 нові випадки, 1 сенятбря - про 2 088 нові випадки.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок неділі 135 894 особи, померли від початку пандемії 2 846 осіб (за добу 35), видужали - 62 227 (за добу 578). Зараз в Україні COVID-19 хворіє 70 821 особа, що на 1 494 більше, ніж учора. Таким чином кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.
Найбільше виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (240), Львівській (188), Івано-Франківській (176), Тернопільській (158), Чернівецькій (151), Харківській (141), Хмельницькій (121) та Одеській (120) областях.
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В комментариях в австралийских СМИ таких, как он, все больше и больше людей считают сумасшедшими, опасными сумасшедшими, либо предателями, убивающими экономику своих государств и продающих свой страны задешево, за кредиты, просто за китайские кредиты, не за наличку, о нет, а за кредиты.
Страну продали, деньги истратили в пыль, в ничто, а проценты по кредитам платить приходится - и как тут выжить политикам?
Тут не только дурантин введешь, а и уничтожишь все население "вакцинацией", проведешь геноцид.
В Мельбурне туннель под центром города строили, кольцевую линию метро.
Поскольку Мельбурн умер и не восстановится полностью лет эдак еще 100 (Нью-Йорк покинуло 40% населения, но у них такого дурантина, как в Мельбурне не было, и в СМИ австралийских только и разговоров, как бы из Мельбурна уехать навсегда), то в этом туннеле будут бомжи жить теперь, не все же им время коротать под мостом.
"Экономика" Мельбурна существовала на китайских кредирта, которые раздавали прикормленным паразитам - госслужащим и пустым частным компаниям, кредиты из Китая США запретили коммуняке Эндрюсу - киздец "экономике" Мельбурна.
Такого разрушения я не видела никогда, я ведь пережила 90-е годы и Перестройку.
В Мельбурне митинги против дурантина теперь будет идти каждую субботу, потом будет непрерывным, и сдается мне, что дело идет к войне гражданской, к анархии, к гиперинфляции.
Гиперинфляция - это когда исчезают, выметаются дешевые товары с полок магазинов.
и в том, что имеет место быть гиперинфляция, я убедилась сама.
Я уже в нескольких заказах не могу купить недорогую ткань, она на сайте магазина есть, а после заказа оказывается, что ее нет в наличии, раскупили.
И это не один заказ у меня такой, а уже три, три заказа, из которых я не могу получить ни одного куска ткани.
Это и есть инфляция - исчезновение дешевых товаров.
Следующими, надо полагать, исчезнут и товары дорогие, и вот тогда то всем станет не до ковида...
https://www.theage.com.au/national/victoria/warnings-gp-surgeries-could-close-as-pandemic-hits-doctor-income-20200904-p55shq.html
Some general practitioners are having to apply for JobKeeper as "vast numbers" of Victorians avoid medical appointments."
Что в переводе означает, что врачи-терапевты (они же GP) будут закрывать свои оффисы врачебные, потому как пациенты в штате Виктория, Австралия, к врачам не ходят, боятся макароновирус подцепить.
До этого была статья, что люди с инсультом к врачам не обращаются, оно и "правильно", ведь инсульт - это не ковид, это "не опасно".
К таким пОциентам у меня вопросов нет, это наглядная демонстрация теории Дарвина.
А вот к врачам у меня есть вопрос, почему они, высококвалифицированные специалисты, терпят приказы какого-то, прости господи, самозваного профессора без научной степени, по фамилии Саттон (Sutton)?
Может, эти врачи - просто ******* и боятся задать вопрос, с какой это стати профессор без научной степени их бизнесы убивает и лишает население Австралии врачебной помощи, то есть проводит геноцид населения??