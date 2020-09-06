В Україні за добу 2 107 нових випадків COVID-19. Усього від початку епідемії захворіли 135 894 особи

В Україні станом на ранок неділі, 6 вересня, зафіксовано 2 107 нових випадків зараження. При цьому 35 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Учора, 5 вересня повідомлялося про рекордні 2836 випадків захворювання, 4 вересня - про 2 723 нові випадки, 3 вересня - про 2 430 нові випадки, 2 вересня - про 2 495 нові випадки, 1 сенятбря - про 2 088 нові випадки.

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Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок неділі 135 894 особи, померли від початку пандемії 2 846 осіб (за добу 35), видужали - 62 227 (за добу 578). Зараз в Україні COVID-19 хворіє 70 821 особа, що на 1 494 більше, ніж учора. Таким чином кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

Найбільше виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (240), Львівській (188), Івано-Франківській (176), Тернопільській (158), Чернівецькій (151), Харківській (141), Хмельницькій (121) та Одеській (120) областях.















