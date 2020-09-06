Помер прокурор Хмельницької області Синишин. 31 серпня його госпіталізували з COVID-19, - ОДА

Увечері 5 вересня помер прокурор Хмельницької області Олег Синишин. 31 серпня прокурора госпіталізували з діагнозом COVID-19.

Про це повідомив у фейсбуці глава обласної державної адміністрації Дмитро Габінет, передает Цензор.НЕТ.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Олега Романовича Синишина, прокурора Хмельницької області. 31 серпня він був госпіталізований з підтвердженим діагнозом COVID-19. Сьогодні, 5 вересня, він помер. Громада Хмельниччини втратила високопрофесійного, принципового керівника прокуратури Хмельницької області, яку він очолював з липня 2014 року. Вічна пам'ять…" - розповів глава ОДА.

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Синишин очолював прокуратуру Хмельницької області з 2014 року. 21 вересня йому виповнилося б 44 роки. У нього залишилися дружина і син.