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Новини
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Багато ознак вказують на причетність РФ до отруєння Навального, - глава МЗС Німеччини Маас

Багато ознак вказують на причетність РФ до отруєння Навального, - глава МЗС Німеччини Маас

Глава МЗС Німеччини Хейко Маас заявив, що "є багато ознак" причетності РФ до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Відповідаючи на питання про те, наскільки він упевнений в тому, що за отруєнням Навального стоїть російська держава, Маас заявив, що "є багато ознак" цього. Але Москва продовжує заперечувати причетність до отруєння Навального.

Маас нагадав, що токсин "Новичок", яким отруїли Навального, доступний лише обмеженому колу людей і в минулому "належав російській владі". При цьому глава МЗС Німеччини наголосив, що ця отрута вже використовувалася для отруєння колишнього співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля у Солсбері.

Він також заявив, що якщо Росія не має жодного відношення до того, що сталося, то в її інтересах довести це.

Міністр підкреслив, що якщо  найближчими днями з боку Росії не буде жодних дій в рамках розслідування, Німеччині та її партнерам "доведеться обговорити відповідь".

"Якщо російська сторона не прийме участь в розкритті злочину, вчиненого проти Навального, це буде ще одним свідченням причетності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США наразі немає доказів отруєння Навального, як і причин сумніватися у висновках Німеччини, - Трамп

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Читайте також: Сліди речовини з групи "Новачок" виявили на шкірі, у крові і на пляшці Навального, - ЗМІ

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Німеччина (7345) отруєння (944) росія (65073) Навальний Олексій (612) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+6
Признаков много, а обвинить РФ сцусь! Так и скажи!
Да мордорское бабло обещает безбедную старости.
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06.09.2020 10:03
+5
Маас! Ты охерел? Отравили в параше, какие тебе признаки ещё надо!
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06.09.2020 09:59
+5
Не, пля, Зимбаба виновата. Вы там вообще уже умом поехали. ОВ подобного рода есть только у государственных спецслужб. Поэтому частные случаи отравления (типа любовница из мести травонула) не рассматриваются.
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06.09.2020 10:04
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Много признаков указывают на причастность РФ к отравлению Навального, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 3323
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06.09.2020 10:11 Відповісти
Вы русский ?
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06.09.2020 10:26 Відповісти
хватит Трампу подыгрывать - какие еще нужны доказательства - это уже до обсурда доходит
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06.09.2020 09:54 Відповісти
_Пустомели будут болтать что угодно. Лишь бы не пришлось действовать, принимать ответственность и по-настоящему давить людоедов.
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06.09.2020 10:09 Відповісти
Та ви шоооо - а де глибоке занепокоєння???
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06.09.2020 09:59 Відповісти
Онє ще не визначилися, кому висловлювати - кацапам, чи Гондурасу. Бо здоровий глузд і докази вккзують на кацапів, а бізнес-інтерес, політична доцільність - на Гондурас чомусь.
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06.09.2020 10:25 Відповісти
Маас! Ты охерел? Отравили в параше, какие тебе признаки ещё надо!
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06.09.2020 09:59 Відповісти
Признаков много, а обвинить РФ сцусь! Так и скажи!
Да мордорское бабло обещает безбедную старости.
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06.09.2020 10:03 Відповісти
Не, пля, Зимбаба виновата. Вы там вообще уже умом поехали. ОВ подобного рода есть только у государственных спецслужб. Поэтому частные случаи отравления (типа любовница из мести травонула) не рассматриваются.
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06.09.2020 10:04 Відповісти
Много признаков указывают на причастность РФ к отравлению Навального, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 6217
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06.09.2020 10:05 Відповісти
"Много признаков указывают на причастность РФ к отравлению Навального, - глава МИД Германии Маас"
_Но от СП-2 не откажемся, не дождётесь, гады! Даже после ядерного удара по Меркланду!
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06.09.2020 10:05 Відповісти
Кажись я понял,почему Навального траванули...он был в Новосибирске и расследовал аферы в строительном бизнесе там генерал ФСБ в компании с подрядчиком отмывал такое бабло,что мама не горюй...,этого генерала из Новосибирска срочно перекинули в Томск...,скорее всего Навальный напал на след крупных аферистов....,а через ФСБ получить доступ к Новичку не прооблема...
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06.09.2020 10:06 Відповісти
Да все и так давно уже прекрасно знают что рашка страна террорист, вопрос в том кули вы ничего не делаете чтобы эта помойка сдохла?
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06.09.2020 10:06 Відповісти
Так они де-факто сообщники и подельники.
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06.09.2020 10:11 Відповісти
а им не надо чтобы помойка сдохла. Наоборот, они заинтересованы чтобы там была стабильность.
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06.09.2020 14:17 Відповісти
Много признаков указывают на причастность РФ к отравлению Навального, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 6920
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06.09.2020 10:11 Відповісти
причастность РФ к отравлению Навального.-Это для Украины. А это для России: Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - Маас /"Это хорошая новость", - Маас о возвращении РФ в ПАСЕ.
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06.09.2020 10:12 Відповісти
Ну да.. " признаки" , отравлен основной на данный момент оппонент Путина, на территории РФ ( где все под "колпаком"), по пути следования под наблюдением спецслужб, "помощь" оказывали в рашен больнице и не хотели передавать немцам ( врачи неожиданно получили правительственные награды, но видимо рано, яд все равно был выявлен, врачам в этом случае не завидую)., в предверии выборов, в момент волнений в Хабаровске, Беларуси, " позорном " обнулении", падении рейтингов Пу и его "партии". "Признаки"... Да тут все на лицо. Убирают не всех оппозиционеров а реально тех кто представляет угрозу режиму. а это был Немцов ( в первую очередь) и теперь вот Навальный. Рф на данный момент это страна международный террорист, но так как у нее есть газ и нефть( а значит и уйма денег) а также атомная бомба, поэтому остальной мир закрывает глаза на творимый беспредел.
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06.09.2020 10:13 Відповісти
_Мир спрятал дурную башку в песок. А тушка сгорит в огне ядерной войны. Ничему дегенератов история не научила... Конченые тупицы.
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06.09.2020 10:38 Відповісти
Вольфанг Ишингер заявил ранее,что РАБссия перестала быть стратегитческим партнером Германии....,так что ждем-с не санкций, а чего экстравагантного от фрау Штази...
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06.09.2020 10:18 Відповісти
"Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою https://www.dw.com/uk/otruiennia-navalnoho-u-frn-zghadaly-pro-pivnichnyi-potik-2/a-54800285 позицію щодо "Північного потоку-2" , - заявив він. Досі Федеральний уряд Німеччини не пов'язував отруєння Навального зhttps://www.dw.com/uk/otruiennia-navalnoho-kuleba-vystupaie-za-perehliad-polityky-shchodo-pivnichnoho-potoku-2/a-54812971 будівництвом газопроводу , пояснює агенція новин dpa. https://www.dw.com/uk/maas-vpershe-poviazav-pivnichnyi-potik-2-z-otruienniam-navalnoho/a-54829588?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml Маас вперше згадав ″Північний потік-2″ у контексті отруєння Навального | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2020
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06.09.2020 10:20 Відповісти
Но это не повлияет на решение по строительству СП-2. Бабло побеждает зло
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06.09.2020 10:21 Відповісти
Про Северный поток и Навального я говорил еще 23 августа...типа готовят обмен,Меркель достраивает Поток в обмен на Навального...
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06.09.2020 10:22 Відповісти
"есть много признаков" этого. Но Москва продолжает отрицать причастность к отравлению Навального." - Много признаков указывают на причастность РФ к отравлению Навального, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 2401 Маас олигофреном прикидывается... Актёр из него дерьмовый.
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06.09.2020 10:22 Відповісти
Ничего личного только бизнес...
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06.09.2020 10:25 Відповісти
..*Баблос не пахне * хоча і з паРаши !
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06.09.2020 10:29 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.09.2020 10:29 Відповісти
ні, нагадую ЛЮДЯМ, щоб не забували: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

і що:
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
щоб не наступив знову 2033...і 2037... і 2039....рiк...
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06.09.2020 14:31 Відповісти
Сокиру не побачити в спині,
В догоду гнилим ,прокремлівським глистам....
Смачненьке чує --- ротик вже в слині,
Бізнес сто-ярдний в бунді окулістам.
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06.09.2020 10:37 Відповісти
вот ні вєрю іхъ там нєєєєєєєєєєт....ви фсьо врьоті!!!!!!!!!
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06.09.2020 11:25 Відповісти
В отравлении Навального виновен не "Новичок", а скорее СтаричекБагато ознак вказують на причетність РФ до отруєння Навального, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 7327
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06.09.2020 12:19 Відповісти
Ну, конечно же, старичОк!
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06.09.2020 13:43 Відповісти
У немцев сейчас уже нет выбора. Придется идти до конца.
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06.09.2020 12:23 Відповісти
Німці дивують. А що, є якісь інші варіанти?
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06.09.2020 20:57 Відповісти
 
 