Багато ознак вказують на причетність РФ до отруєння Навального, - глава МЗС Німеччини Маас

Глава МЗС Німеччини Хейко Маас заявив, що "є багато ознак" причетності РФ до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Відповідаючи на питання про те, наскільки він упевнений в тому, що за отруєнням Навального стоїть російська держава, Маас заявив, що "є багато ознак" цього. Але Москва продовжує заперечувати причетність до отруєння Навального.

Маас нагадав, що токсин "Новичок", яким отруїли Навального, доступний лише обмеженому колу людей і в минулому "належав російській владі". При цьому глава МЗС Німеччини наголосив, що ця отрута вже використовувалася для отруєння колишнього співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля у Солсбері.

Він також заявив, що якщо Росія не має жодного відношення до того, що сталося, то в її інтересах довести це.

Міністр підкреслив, що якщо найближчими днями з боку Росії не буде жодних дій в рамках розслідування, Німеччині та її партнерам "доведеться обговорити відповідь".

"Якщо російська сторона не прийме участь в розкритті злочину, вчиненого проти Навального, це буде ще одним свідченням причетності".

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

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Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.