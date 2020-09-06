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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявили у 113 дітей та 105 медпрацівників, усього - у 8 796 дітей і 11 992 медиків, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 113 дітей та 105 медпрацівників, усього - у 8 796 дітей і 11 992 медиків, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 325 осіб з COVID-19.

Про це в під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 107 осіб, з них 113 дітей і 105 медпрацівників. Було госпіталізовано 325 осіб. Зафіксовано 35 летальних випадків. Одужали 578 пацієнтів. Усього за весь час пандемії в Україні захворіли 135 894 особи, з них 8 796 дітей і 11 992 медпрацівники. Всього одужали 62 227 пацієнтів. 2 846 випадків летальних. За минулу добу всього було проведено 27 298 тестів, з них 20 477 методом ПЛР і 6 821 методом ІФА", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер прокурор Хмельницької області Синишин. 31 серпня його госпіталізували з COVID-19, - ОДА

діти (5063) карантин (18172) лікарі (1287) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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На заході лікарі частіше за все навіть не роблять собі аналізи бо скоріше завсе вони підтверджуються і лікарів невистачає, наші ж роблять собі кожен день і після першого чиху на лікарняне, менталітет.
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06.09.2020 10:22 Відповісти
Подяка лікарям ..які працюють з цією заразою але ...*Баблос не пахне *
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06.09.2020 10:24 Відповісти
За сутки COVID-19 выявили у 113 детей и 105 медработников, всего - у 8 796 детей и 11 992 медиков, - Степанов - Цензор.НЕТ 6606
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06.09.2020 10:23 Відповісти
 
 