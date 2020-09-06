За добу COVID-19 виявили у 113 дітей та 105 медпрацівників, усього - у 8 796 дітей і 11 992 медиків, - Степанов
За минулу добу в Україні було госпіталізовано 325 осіб з COVID-19.
Про це в під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 2 107 осіб, з них 113 дітей і 105 медпрацівників. Було госпіталізовано 325 осіб. Зафіксовано 35 летальних випадків. Одужали 578 пацієнтів. Усього за весь час пандемії в Україні захворіли 135 894 особи, з них 8 796 дітей і 11 992 медпрацівники. Всього одужали 62 227 пацієнтів. 2 846 випадків летальних. За минулу добу всього було проведено 27 298 тестів, з них 20 477 методом ПЛР і 6 821 методом ІФА", - розповів Степанов.
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