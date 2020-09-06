Посол України в Німеччині вимагає ввести ембарго на нафту і газ із РФ: Режим Путіна має бути позбавлений найважливішого джерела доходів

Посол України в Німеччині Андрій Мельник зажадав ввести тримісячне ембарго на поставки нафти і газу з Росії як відповідь на отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це дипломат сказав в інтерв'ю агентству dpa, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Настав час нарешті вразити панів в Кремлі жорсткою реакцією", - заявив український посол, додавши, що вимог низки німецьких політиків зупинити проєкт "Північний потік - 2" замало. На думку Мельника, режим президента РФ Володимира Путіна "слід позбавити найважливішого джерела доходів за свою агресивну політику".

Український посол також вважає за потрібне припинення європейські інвестиції в економіку Росії.

"Замах на отруєння Навального за допомогою хімічної зброї масового ураження - це не лише неприхована погроза всім критикам Путіна. Це ляпас канцлеру (ФРН Ангелі Меркель. - Ред.), федеральному уряду і німецькій громадськості, які були свідомо принижені", - вважає дипломат.

На його думку, Путін раніше вже явно демонстрував, що реакція Берліна на його попередні дії не відіграють для нього жодної ролі.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Читайте також: НАТО вимагає від Росії розкрити подробиці програми "Новачок"