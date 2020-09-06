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Новини Санкції проти Росії
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Посол України в Німеччині вимагає ввести ембарго на нафту і газ із РФ: Режим Путіна має бути позбавлений найважливішого джерела доходів

Посол України в Німеччині вимагає ввести ембарго на нафту і газ із РФ: Режим Путіна має бути позбавлений найважливішого джерела доходів

Посол України в Німеччині Андрій Мельник зажадав ввести тримісячне ембарго на поставки нафти і газу з Росії як відповідь на отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це дипломат сказав в інтерв'ю агентству dpa, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Настав час нарешті вразити панів в Кремлі жорсткою реакцією", - заявив український посол, додавши, що вимог низки німецьких політиків зупинити проєкт "Північний потік - 2" замало. На думку Мельника, режим президента РФ Володимира Путіна "слід позбавити найважливішого джерела доходів за свою агресивну політику".

Український посол також вважає за потрібне припинення європейські інвестиції в економіку Росії.

"Замах на отруєння Навального за допомогою хімічної зброї масового ураження - це не лише неприхована погроза всім критикам Путіна. Це ляпас канцлеру (ФРН Ангелі Меркель. - Ред.), федеральному уряду і німецькій громадськості, які були свідомо принижені", - вважає дипломат.

На його думку, Путін раніше вже явно демонстрував, що реакція Берліна на його попередні дії не відіграють для нього жодної ролі.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

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газ (10422) Німеччина (7345) нафта (5502) отруєння (944) росія (65073) санкції (11810) Навальний Олексій (612) ембарго (305) Мельник Андрій (233)


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Топ коментарі
+13
А сами то что ,торгуем-воюем?
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06.09.2020 10:34
+11
Он прав . НО что мешает нам поддержать санкции ? Отказаться например от кацапских подделок западных брендов , тех самых что производятся в стране агрессоре на деньги полученные от немцев и остальных для таких стран как наша .Мы сами же и оплачиваем агрессию х.йла против самих же себя
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06.09.2020 10:52
+9
Посол Украины в Германии требует ввести эмбарго на нефть и газ из РФ: Режим Путина должен быть лишен важнейшего источника доходов - Цензор.НЕТ 950
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06.09.2020 10:43
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Если газ и нефть из рашки принесут хоть на копейку больше чем санкции, в Западной Европе за нее удавятся.
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06.09.2020 11:39 Відповісти
Да что ты говоришь набутылочник Уася...
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06.09.2020 11:53 Відповісти
Я думаю все это из-за коммуняцкой идеологической промывки мозгов, которая засела в генах. Нищеброды лучше с утра до ночи будут петь гимн и проклинать врагов, чем пойдут работать.
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06.09.2020 12:05 Відповісти
пуйло стільки бабла в них вклав що німецькі політики непобачуть московських танків під бундестагом.
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06.09.2020 11:42 Відповісти
Венгрия отказывается от российского газа в пользу Shell
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06.09.2020 11:43 Відповісти
Только вот Shell инвестор и Северного и Турецкого потоков
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06.09.2020 14:18 Відповісти
Він, посол, просто не знає що треба вимагати, так само як і ви не знаєте, хоч я вам тут багато разів писав, але не доходить.
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06.09.2020 11:45 Відповісти
Рунет не верит в замену российского газа для Европы газом из Израиля
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06.09.2020 11:47 Відповісти
евреи выдавят Газпром с Европы
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06.09.2020 11:48 Відповісти
А шо это за говно рунет?
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06.09.2020 11:58 Відповісти
Руне́т (русскоязычный Интернет, русский Интернет) - часть сайтов Интернета с основным контентом на русском языке. Распространён на все континенты, включая Антарктиду, но больше всего сконцентрирован на территории бывшего СССР и, в особенности, в России и на Украине. По данным на июнь 2020 года, согласно исследованиям, проведённым компанией W3Techs, 8,6 % из 10 млн самых популярных интернет-сайтов в мире используют русский язык. В 2013 году, согласно этим исследованиям, русский язык стал вторым по популярности в Интернете после английского (более 50 %).
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06.09.2020 12:02 Відповісти
используют сусский язык
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06.09.2020 12:06 Відповісти
Выходит мы с Вами в ... рунете
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06.09.2020 12:07 Відповісти
а Новости на рос СМИ так чтобы посмеяться с лаптей
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06.09.2020 12:10 Відповісти
предпочитаю англоязычные сайты , что касается IT
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06.09.2020 12:08 Відповісти
Петр Порошенко объяснил, почему не продает Липецке фабрику в России
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06.09.2020 12:03 Відповісти
дядя Лапоть ты дурак ?
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06.09.2020 12:07 Відповісти
свинорылый хряк тебя каким ветром сюда задуло
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06.09.2020 12:09 Відповісти
с немытой
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06.09.2020 12:14 Відповісти
Посол України в Німеччині вимагає ввести ембарго на нафту і газ із РФ: Режим Путіна має бути позбавлений найважливішого джерела доходів - Цензор.НЕТ 9951
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06.09.2020 12:45 Відповісти
Хоч хтось з посадовців щось намагається зробити (хоча б заявами) задля України та світу а не для власного піару.
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06.09.2020 12:59 Відповісти
А может нужно начать с себя? Может конченый клоун вовочка Зе пошлёт вовочку Пу на Ху. ?
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06.09.2020 13:10 Відповісти
зачем эти пуки в лужу
кто Европа откажется от российского газа нефти
вам не смешно ?
Германия уже имеет свой кэш на газе /это аргумент/
как муха сидевшая на на роге вола -- и мы пахали
так и наши дипломаты мы не молчали
где надо проявить характер -- там их нет
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06.09.2020 13:23 Відповісти
Всё правильно сказал, пока горячая тема с Навальным.
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06.09.2020 13:36 Відповісти
Хай заодно денег потребует. Авось...))
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06.09.2020 14:20 Відповісти
Прално,надо американский газ покупать через Польшу.Вон,как Украина.За месяц +61% в гору ценник
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06.09.2020 14:25 Відповісти
Как то не убедительно все это, немцам с московитами торговать нельзя, за то Украине можно, при Порохе торговля на крови была, а теперь все всех устраивает...
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06.09.2020 14:26 Відповісти
ДА ГРЯЗНЫЕ ФСБЭШНЫЕ ШЛЮШКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАКАЗАННЫ !)
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06.09.2020 14:35 Відповісти
Правильная реакция нашего МИДа. Молодцы.
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06.09.2020 15:30 Відповісти
Но ведь Зе и сам торгует с роSSией и все больше и больше.
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06.09.2020 15:41 Відповісти
Че то мало 3 месяца. Почему не четыре?
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06.09.2020 15:47 Відповісти
Прежде Германии Украине следуе прекратить торговлю с Россией.
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06.09.2020 17:17 Відповісти
А який у нас товарообіг з росією в доларовому еквіваленті? А скільки досі договорів між Україною і росією не розірвано? Чому російська православна церква в Україні не припинила свою діяльність? Навіщо нам в Україні чотири (чи більше?) російських консульства? Коли буде візовий режим з росією і її союзниками по оборонному блоку? Чому Україна не заблокувала кордон проросійським сепаратистам Придністров'я і торгує з ними? Чому досі в Україні є російські банки та інший російський капітал?
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06.09.2020 18:08 Відповісти
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