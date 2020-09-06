У ЗСУ за минулу добу виявили 37 нових випадків COVID-19, - командування Медсил

За минулу добу в Збройних силах України лабораторно підтверджено 37 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в соцмережі "Фейбук", передає Цензор.НЕТ.

"З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - указується в повідомленні.

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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 31 особа (Київська область – 18 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Львівська область – 9 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Закарпатська область – 1 військовослужбовець, Харківська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Станом на 10.00 06 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 638 осіб.

Усього за час пандемії одужало – 1303 особи, летальних випадків – 6.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 662 особи.



