Кількість активних хворих COVID-19 за минулу добу зросла в Києві та 22 областях, - РНБО

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу зросла в Києві і 22 з 24 областей України, тоді як в 2 областях цей показник знизився.

Як свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) в неділю вранці, найбільше випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (240), Львівській (188), Івано-Франківській (176), Тернопільській (158) та Чернівецькій (151) областях, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В цілому за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 51 новий випадок захворювання на COVID-19, 1 - смерті і 35 випадків одужання, зараз в області хворіє 1 270 осіб (на 15 більше за добу);

- у Волинській області 37 осіб захворіли, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 1 591 особа (на 37 більше за добу);

- в Дніпропетровській області 72 нові випадки захворювання, 3 випадки смерті і 16 - одужання, зараз хворіє 1 379 осіб (на 53 більше за добу);

- в Донецькій області 36 осіб захворіли, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 687 осіб (на 36 більше за добу);

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- в Житомирській області 56 осіб захворіли, 2 - померли і 91 - видужав, зараз хворіє 1 517 осіб (на 37 менше за добу);

- в Закарпатській області 61 новий випадок захворювання, 2 випадки смерті і 41 - одужання, зараз хворіє 4 248 осіб (на 18 більше за добу);

- в Запорізькій області 34 людини захворіли, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 865 осіб (на 34 більше за добу);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 176 нових випадків захворювання, 4 випадки смерті і 10 - одужання, зараз хворіє 6 034 особи (на 162 більше за добу);

- в Києві 240 нових випадків захворювання, 6 осіб померли і 11 - одужали, зараз хворіє 10 068 осіб (на 223 більше за добу);

- в Київській області 87 осіб захворіли, 2 - померли і 84 - одужали, зараз хворіє 1 973 особи (на 1 більше за добу);

- в Кіровоградській області 8 осіб захворіли і 9 - одужали, зараз хворіє 87 осіб (на 1 менше за добу);

- в Луганській області 16 осіб захворіли і 1 - видужав, зараз хворіє 203 людини (на 15 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 188 нових випадків захворювання COVID-19, 2 випадки смерті і 9 випадків одужання, зараз хворіють 10 513 осіб (на 177 більше за добу);

- в Миколаївській області 77 нових випадків захворювання і 1 випадок смерті, зараз хворіє 928 осіб (на 76 більше за добу);

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- в Одеській області 120 людей захворіли і 1 - померла, зараз хворіє 6 232 людини (на 119 більше за добу);

- в Полтавській області 29 осіб захворіли і 3 - одужали, зараз хворіє 358 осіб (на 26 більше за добу);

- у Рівненській області 26 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 2 518 осіб (на 26 більше за добу);

- в Сумській області 89 нових випадків захворювання і 3 - одужання, зараз хворіє 1 023 людини (на 86 більше за добу);

- в Тернопільській області 158 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 84 - одужання, зараз хворіють 3 717 осіб (на 72 більше за добу);

- в Харківській області 141 новий випадок захворювання, 6 випадків смерті та 97 - одужання, зараз хворіють 7 203 людини (на 38 більше, ніж учора);

- в Херсонській області 32 людини захворіли, 1 - померла і 3 - одужали, зараз хворіють 180 осіб (на 28 більше за добу);

- в Хмельницькій області 121 новий випадок захворювання і 18 - одужання, зараз хворіє 1 551 особа (на 103 більше за добу);

- в Черкаській області 45 осіб захворіли, випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 821 особа (на 45 більше за добу);

- в Чернівецькій області 151 новий випадок захворювання, 2 людини померли і 63 - одужали, зараз хворіє 4 203 людини (на 86 більше за добу);

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- в Чернігівській області 56 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 1 652 осіб (на 56 більше за добу).

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок неділі, 6 вересня, кількість зафіксованих нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19 знизилася: виявлено 2 107 хворих, при цьому 578 осіб одужали, 35 раніше хворих померли. Зараз в Україні COVID-19 хворіє 70 821 особа, що на 1 494 більше, ніж учора.