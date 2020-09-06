Україна не отримувала негативної реакції від міжнародних партнерів через закриття в'їзду для іноземців, - Кулеба

З 28 серпня по 28 вересня в'їзд в Україну закритий для громадян всіх іноземних держав. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, на відміну від того, що відбувалося в перші місяці пандемії, нинішня заборона не абсолютна, передбачений довгий список винятків.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода", яке вийшло 5 вересня, заявив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.



Він нагадав, що уряд постарався мінімізувати вплив заборони на міжлюдські контакти, зокрема на в'їзд закордонних родичів. Крім того, виключення передбачені для бізнес-контактів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про санкції з боку країн Балтії: "Їм дали команду "фас", вони і бовкнули з-під паркану"

"Я, наприклад, кожному посольству України доручив, що будь-який бізнесмен, який звертається і каже, що мені треба полетіти в Україну, бо я розглядаю там інвестицію, бо в мене там бізнес, або ж, що я хочу налагодити торгівлю з Україною, отримуватиме таку можливість. Тому уряд все, що намагається зробити – це на тлі, без перебільшення, дуже драматичних цифр зростання захворюваності – трішки дисциплінувати міграцію для того, щоб стримувати поширення хвороби", –запевнив Кулеба.

За його словами, на початку пандемії була введена безстрокова заборона на перетин українського кордону іноземцями, яка діяла до середини червня. У нинішньої постанови є кінцева дата - 28 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про заяву Фокіна: "Давайте не будемо відразу сокирою замахуватися"

"Ми не отримали якоїсь негативної реакції від наших міжнародних партнерів з цього приводу. Тому що всі розуміють, що в умовах пандемії коронавірусу уряди вимушені йти на неординарні кроки", – підсумував він.