В аеропорту Львова застрягли іноземці, які приїхали до батьків: Держприкордонслужба не вважає їх "дітьми"

В аеропорту Львова громадян США, Німеччини та Канади, які приїхали відвідати батьків, не пропускають через кордон, тому що Держприкордонслужба вважає дітьми осіб тільки до 18 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Одна из пассажирок Мария Ягла сообщила, что прибывшие пассажиры с 17:30 субботы не могут выйти из аэропорта.

Одна з пасажирок Марія Ягла повідомила, що прибулі пасажири із 17:30 суботи не можуть вийти з аеропорту.

"Всі вони мають законні (згідно з постановою КМК 641 від 27 серпня 2020 р.) підстави для в'їзду в Україну як іноземні громадяни, які є родичами першої лінії громадян України. Але наші українські посадовці для свого користування придумали один пунктик до вищезгаданої постанови, а саме, що іноземці, які їдуть до батьків-громадян України, мають бути дітьми до 18 років. Хоча в постанові цього немає", - написала вона.

Вона також зазначила, що пасажири мають всі необхідні документи, щоб в'їхати в Україну: свідоцтва про народження, про одруження, копії паспортів батьків, медичну страховку тощо.

Слід зазначити, що у постанові уряду вказано, що до переліку осіб, які мають право на перетин кордону є особи, "які є батьками або дітьми громадянина України". Жодних згадок про вік в документі немає.

При цьому у дописі із постановою ДПСУ у відповідях користувачам вказує власне трактування – "Стосовно дітей громадян України – це є особа іноземця до 18-ти років, за наявності документів що підтверджує цей факт (наприклад: оригінал, нотаріально-засвідчена копія свідоцтва про народження дитини та ксерокопія паспортного документа громадянина України)".

За даними видання, пасажири досі перебувають в аеропорту Львова.

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Як відомо, в кінці серпня Україна закрила кордони для в'їзду іноземцям.