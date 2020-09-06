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Новини Коронавірус і карантин
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В аеропорту Львова застрягли іноземці, які приїхали до батьків: Держприкордонслужба не вважає їх "дітьми"

В аеропорту Львова застрягли іноземці, які приїхали до батьків: Держприкордонслужба не вважає їх

В аеропорту Львова громадян США, Німеччини та Канади, які приїхали відвідати батьків, не пропускають через кордон, тому що Держприкордонслужба вважає дітьми осіб тільки до 18 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Одна из пассажирок Мария Ягла сообщила, что прибывшие пассажиры с 17:30 субботы не могут выйти из аэропорта.

Одна з пасажирок Марія Ягла повідомила, що прибулі пасажири із 17:30 суботи не можуть вийти з аеропорту.

"Всі вони мають законні (згідно з постановою КМК 641 від 27 серпня 2020 р.) підстави для в'їзду в Україну як іноземні громадяни, які є родичами першої лінії громадян України. Але наші українські посадовці для свого користування придумали один пунктик до вищезгаданої постанови, а саме, що іноземці, які їдуть до батьків-громадян України, мають бути дітьми до 18 років. Хоча в постанові цього немає", - написала вона.

Вона також зазначила, що пасажири мають всі необхідні документи, щоб в'їхати в Україну: свідоцтва про народження, про одруження, копії паспортів батьків, медичну страховку тощо.

Слід зазначити, що у постанові уряду вказано, що до переліку осіб, які мають право на перетин кордону є особи, "які є батьками або дітьми громадянина України". Жодних згадок про вік в документі немає.

При цьому у дописі із постановою ДПСУ у відповідях користувачам вказує власне трактування – "Стосовно дітей громадян України – це є особа іноземця до 18-ти років, за наявності документів що підтверджує цей факт (наприклад: оригінал, нотаріально-засвідчена копія свідоцтва про народження дитини та ксерокопія паспортного документа громадянина України)".

За даними видання, пасажири досі перебувають в аеропорту Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не отримувала негативної реакції від міжнародних партнерів через закриття в'їзду для іноземців, - Кулеба

Як відомо, в кінці серпня Україна закрила кордони для в'їзду іноземцям.

кордон (4761) іноземець (390) карантин (18172) Львів (3069) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
А родители, согласно логике пограничников, это те у кого дети младше 18 лет?))) Дальше они уже не родители?)))
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06.09.2020 12:15
+12
Янелоху 42 і він вже не син мамиРими.
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06.09.2020 12:09
+11
Отличный пример того, как люди, пишущие распоряжения и указы обязательные к исполнению не понимают того, что пишут.
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06.09.2020 12:05
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Только о таких пунктиках написал в соседней ветке, и понеслась.
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06.09.2020 11:56 Відповісти
Великий и могучий русский язык (в українській тут те ж саме): слово "дети" - это множественное число от "ребенок" (и тогда дейсвительно до 18 лет), но это еще и собирательное от "сын"/"дочь" во множественном числе (и тогда возраст неважен). Пусть филологи меня поправят.
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06.09.2020 11:59 Відповісти
поправляю, не филолог -дейсвительно.
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06.09.2020 12:06 Відповісти
Только что попытался погуглить. "Дитина" по мнеию википедии - это несовершеннолетний. Но "син" або "донька" - єто любого возраста. Является ли "дитина" собирательным от "син" або "донька" - это пусть филологи ответят.
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06.09.2020 12:11 Відповісти
Мальчик… Разве плох? Кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит в меня камень!



В аэропорту Львова застряли иностранцы, которые приехали к родителям: Госпогранслужба не считает их "детьми" - Цензор.НЕТ 1779

В аэропорту Львова застряли иностранцы, которые приехали к родителям: Госпогранслужба не считает их "детьми" - Цензор.НЕТ 1115
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06.09.2020 12:03 Відповісти
Ну, правильно. Они ж не хасиды.
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06.09.2020 12:03 Відповісти
Отличный пример того, как люди, пишущие распоряжения и указы обязательные к исполнению не понимают того, что пишут.
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06.09.2020 12:05 Відповісти
Очень даже понимают, и делают все для создания негативной реакции к нашей Стране.
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06.09.2020 12:08 Відповісти
А не для можливості брати хабарі?
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06.09.2020 12:24 Відповісти
А брати хабар - це працювати безумовно на позитивний імідж країни. Нє?
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06.09.2020 14:12 Відповісти
А хто вашим посадовцям каже брати хабарі? Європа, чи Америка? А може японці?
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06.09.2020 15:47 Відповісти
Їм це дозволили 73 відсотки їхніх зебільних виборців.
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06.09.2020 16:33 Відповісти
Так було з самого початку і не завтра закінчиться. Це називається стабільність і передбачуваність.
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06.09.2020 16:51 Відповісти
Тоді що не так з моїм постом?
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06.09.2020 16:55 Відповісти
Все так, я просто доповнив. Якщо не треба було то вибачаюсь.
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06.09.2020 17:00 Відповісти
Доповнення сприйняв за звинувачення. А доповнювати треба.
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06.09.2020 18:05 Відповісти
Дозволили не 73 відсотки, а всі 100 відсотків виборців, які за всі роки незалежності не протестували жодного разу проти використовуваної чиновниками практики розширеного тлумачення законодавства України!
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07.09.2020 01:33 Відповісти
Ви проспали ці роки? А студенти і Революція на граніті? А протести за Чорновила і проти Кравчука? А Помаранчева революція? А різні Майдани? Те, що вас там не було, не означає, що там не було нікого. Просто протестували завжди активна меншість, яка це робить і сьогодні. А пасивна більшість вибирає клоунів, починаючи з Кравчука.
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07.09.2020 04:25 Відповісти
Янелоху 42 і він вже не син мамиРими.
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06.09.2020 12:09 Відповісти
Тоді нащо його сварили за пожиттєву стипендію "не-батьку"?
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06.09.2020 12:12 Відповісти
Бо негоже дати стипендію батькові і не дати матері.
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06.09.2020 16:36 Відповісти
За признание детьми - плата по таксе.
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06.09.2020 12:10 Відповісти
Такой фигни много заложено и в законодательствах Украины и Московии и коммерсанты Судьи зарабатывают на этом не хило
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06.09.2020 12:11 Відповісти
А родители, согласно логике пограничников, это те у кого дети младше 18 лет?))) Дальше они уже не родители?)))
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06.09.2020 12:15 Відповісти
Ну тут немного другая логика. Согласно международным нормам, детьми считаются все, кто младше 18 лет. А с 18 они уже взрослые.
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06.09.2020 14:06 Відповісти
Так во взаимосвязи со своими родителями они ДЕТИ или кто?)) Кто они для родителей, если едут к родителям?)))
"которые являются родителями или детьми гражданина Украины" После 18 лет они перестают быть детьми гражданина Украины?)))Источник: https://censor.net/ru/n3217823
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06.09.2020 17:19 Відповісти
Родственники первой степени родства - сыновья либо дочери
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06.09.2020 22:14 Відповісти
Прежде чем ВЫДУМЫВАТЬ, прочтите Стаття 1261. Перша черга спадкоємців за законом1. У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.
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07.09.2020 00:18 Відповісти
маразм крепчал
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06.09.2020 12:16 Відповісти
Интересно, а кто должен сопровождать детей, до 18 лет, иностранных граждан, которые едут к родителям, к гражданам Украины?)))
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06.09.2020 12:21 Відповісти
Охорона?
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06.09.2020 12:26 Відповісти
Да хоть кто))) Любой из сопровождающих не сможет пересечь границу))) Замкнутый круг)))
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06.09.2020 13:03 Відповісти
Всё продумано для коррупции
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06.09.2020 12:35 Відповісти
Треба мати дві пари родітєлєй. Одні в США, другі в Україні.
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06.09.2020 12:38 Відповісти
Это наверно написано для разведенных родителей ну и окно для коррупции
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06.09.2020 12:42 Відповісти
Для каких разведенных? На основании чего "сопровождающий" пересечет границу?))) Ему то по любому вьезд запрещен)))
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06.09.2020 13:00 Відповісти
Як правило, супровід здійснюють працівники авіакомпанії. За додаткову плату.
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06.09.2020 20:09 Відповісти
Мусора ублюдки малограмотные и жадные,
Родственники первой линии могут
Быть несовершеннолетними и совершеннолетними,
Дети , ребёнок и прочее не есть указание
На возраст,
Зегниды решили навариться и здесь
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06.09.2020 12:36 Відповісти
Мусора конченые свох не пускают..хотя дня них свои это иудеи с песиками шинкари поганые
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06.09.2020 14:13 Відповісти
Пока живы родители, все дети!
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06.09.2020 12:39 Відповісти
Планету дожере бюрократія. І буде права.
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06.09.2020 12:40 Відповісти
Как вы задолбали ,гребаным Савком, мои родители сейчас приехали ко мне , из Германии ,вообще ни каких проблем,приземлились ,через два часа были у меня . Вообще никаких проблем ,а как в Украину кто то въезжает начинается 😡
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06.09.2020 12:57 Відповісти
Это уже не смешно. Страна приматов, мля.
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06.09.2020 12:57 Відповісти
Дети - на всю жизнь, хоть в 60-70 лет. Если описана правда -это ужасно. Зачем такое делать? Еще одно доказательство неуправляемости и беззакония в стране. Зачем Украину так позорить перед всем миром?!
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06.09.2020 13:04 Відповісти
С точки зрения Закона пограничники правы. Если сказано пускать детей, то это до 18 лет.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text

Стаття 6. Дитина
1. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Кабмин виноват.
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06.09.2020 13:24 Відповісти
Вы прочтите сначала постановление кабмина, а потом делайте выводы)))"2) доповнити
постанову пунктом 101 такого змісту:"101.
На час дії карантину в період з 00 год. 00 хв. 28 серпня 2020 р. до 00 год. 00
хв. 28 вересня 2020 р. забороняється:1) в'їзд на територію
України іноземцям та особам без громадянства, крім таких осіб, які:

є одним із
подружжя, батьками або дітьми громадянина України;"
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06.09.2020 17:45 Відповісти
См. пункт первый - правовий статус дитини!
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06.09.2020 22:17 Відповісти
Не надоело нести бред?))) Каким боком правовой статус РЕБЕНКА к ДЕТЯМ?))) Не путайте горячее с тяжелым)))
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07.09.2020 00:22 Відповісти
Вы еще начните доказывать, что право наследования имеют только те дети, которые не достигли 18 лет)))
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07.09.2020 00:25 Відповісти
А вот что говорит по этому поводу Министерство Юстиции)))
"ЩОДО ОБОВ'ЯЗКУ ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ УТРИМУВАТИ СВОЇХ БАТЬКІВУтримання батьків дітьми є відповідною компенсацією за утримання і турботу, надану батьками дитині.
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07.09.2020 00:42 Відповісти
это какой то зеленый дурдом
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06.09.2020 13:06 Відповісти
Moto Gaz 63d7aaac Просто скоты ,нет слов😡
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06.09.2020 13:06 Відповісти
Это же Украина Здесь любой начальник правит постановления договоры законы и т, п,
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06.09.2020 13:46 Відповісти
В статье смешали мух и котлеты.
По факту в Украину запрещен на период карантина вьезд иностранцев. Так с какого хера пограничники должны впускать в страну иностранцев?!
Если бы родители этих детей ехали в сша/канаду/германию с визами, то при закрытых границах их бы тоже не пустили. Так что не вижу никакой проблемы с украинскими пограничниками, они поступили так же, как и их коллеги.
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06.09.2020 14:14 Відповісти
Ти проблеми (суслика) не бачиш, а вона (він) є.
Ця проблема - пряма фальсифікація постанови уряду. Зустрічається часто-густо на всіх рівнях нашої мафіозної держави. Як раніше, так і зараз. Навіть закони ВРУ якісь клерки кардинально змінювали не раз БЕЗ голосування в ВРУ.

На засіданнях ВРУ ця проблема розглядалась не раз.
Але очевидного елементарного рішення позбутись цієї проблеми за допомогою хеш-функції (числа, яке вираховується зі всіх символів закону чи постанови), яка прикладається до закону, так і не було прийнято. Це прямо вказує на те, що нами править мафія по поняттях, а не по законах і їй вигідний цей законодавчий хаос.
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06.09.2020 14:30 Відповісти
Интересно на тебя посмотреть если бы какой-то дебил не пускал тебя к заболевшей матери или если ей срочно необходима твоя помощь... или к отцу?!?!!!!!
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06.09.2020 16:27 Відповісти
Батькам гроші привезли, а прикордонникам ні?
От непорядок!
"Надо ждать"

"Надо ждать"

"Надо ж дать!"
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06.09.2020 14:38 Відповісти
"Все они имеют законные (согласно постановлению КМУ 641 от 27 августа 2020) основания для въезда в Украину как иностранные граждане, являющиеся родственниками первой линии граждан Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3217823"

Взагалі-то постанова КМУ від 27 серпня 2020 р. це постанова № 757. Постанова 641 це від 22 липня 2020.
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06.09.2020 14:39 Відповісти
А Я голову ломаю, почему не получается найти оригинал указа.
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06.09.2020 15:09 Відповісти
В аеропорту Львова застрягли іноземці, які приїхали до батьків: Держприкордонслужба не вважає їх "дітьми" - Цензор.НЕТ 5869
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06.09.2020 16:31 Відповісти
В Канаду пускают родителей приехавших навестить взрослых детей
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06.09.2020 16:44 Відповісти
Доки живі наші батьки - всі ми діти,незалежно від віку...
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06.09.2020 16:56 Відповісти
Ще одні виродки.
Тобто, якщо діти мають більше 18 років, вони перестають для батьків бути дітьми ?
І батьки теж кудись діваються ?
Вони інші закони не пробували почитати ?
А коли на похорон чи на весілля відпускають і дають вихідні, там передбачено родичів, які відносяться до першої лінії, наприклад. І їм більше 18 років. А заповіт як складається ? Чи довіреність ? Там не вказується ступінь родинного зв*язку ? І, як правило, теж йдеться про всіх, кому більше 18-ти років. Але ж такі документи визнаються ?
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06.09.2020 20:06 Відповісти
В Борисполі знайомого пропустили без проблем.
Це у Львові - альтернативно обдаровані прикордонники.
Добре, що я цього року не виривалася з коронопсихозом ... та ще й з українськими дебілами, які все спотворять через свою тупість.
Хай би ті люди подали колективний позов на цих придурків з відшкодуванням збитків.
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06.09.2020 20:12 Відповісти
Українські прикордонники як були бидлом, так ним і залишились. Я в 2002-му році проїжджав український кордон і вирішив більше через нього не переїжджати. Такого хамства, бидлятства і тупості більше ніде в світі не зустрічав на ніякому кордоні, навіть в Африці.
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07.09.2020 01:23 Відповісти
Всем идиотам, которые ссылаются на статус ребенка в Конституции, не мешало бы прочитать статью 51))
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07.09.2020 01:35 Відповісти
Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.
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07.09.2020 01:36 Відповісти
 
 