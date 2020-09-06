В аеропорту Львова застрягли іноземці, які приїхали до батьків: Держприкордонслужба не вважає їх "дітьми"
В аеропорту Львова громадян США, Німеччини та Канади, які приїхали відвідати батьків, не пропускають через кордон, тому що Держприкордонслужба вважає дітьми осіб тільки до 18 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Одна из пассажирок Мария Ягла сообщила, что прибывшие пассажиры с 17:30 субботы не могут выйти из аэропорта.
Одна з пасажирок Марія Ягла повідомила, що прибулі пасажири із 17:30 суботи не можуть вийти з аеропорту.
"Всі вони мають законні (згідно з постановою КМК 641 від 27 серпня 2020 р.) підстави для в'їзду в Україну як іноземні громадяни, які є родичами першої лінії громадян України. Але наші українські посадовці для свого користування придумали один пунктик до вищезгаданої постанови, а саме, що іноземці, які їдуть до батьків-громадян України, мають бути дітьми до 18 років. Хоча в постанові цього немає", - написала вона.
Вона також зазначила, що пасажири мають всі необхідні документи, щоб в'їхати в Україну: свідоцтва про народження, про одруження, копії паспортів батьків, медичну страховку тощо.
Слід зазначити, що у постанові уряду вказано, що до переліку осіб, які мають право на перетин кордону є особи, "які є батьками або дітьми громадянина України". Жодних згадок про вік в документі немає.
При цьому у дописі із постановою ДПСУ у відповідях користувачам вказує власне трактування – "Стосовно дітей громадян України – це є особа іноземця до 18-ти років, за наявності документів що підтверджує цей факт (наприклад: оригінал, нотаріально-засвідчена копія свідоцтва про народження дитини та ксерокопія паспортного документа громадянина України)".
За даними видання, пасажири досі перебувають в аеропорту Львова.
Як відомо, в кінці серпня Україна закрила кордони для в'їзду іноземцям.
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"которые являются родителями или детьми гражданина Украины" После 18 лет они перестают быть детьми гражданина Украины?)))Источник: https://censor.net/ru/n3217823
Родственники первой линии могут
Быть несовершеннолетними и совершеннолетними,
Дети , ребёнок и прочее не есть указание
На возраст,
Зегниды решили навариться и здесь
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
Стаття 6. Дитина
1. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.
Кабмин виноват.
постанову пунктом 101 такого змісту:"101.
На час дії карантину в період з 00 год. 00 хв. 28 серпня 2020 р. до 00 год. 00
хв. 28 вересня 2020 р. забороняється:1) в'їзд на територію
України іноземцям та особам без громадянства, крім таких осіб, які:
є одним із
подружжя, батьками або дітьми громадянина України;"
"ЩОДО ОБОВ'ЯЗКУ ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ УТРИМУВАТИ СВОЇХ БАТЬКІВУтримання батьків дітьми є відповідною компенсацією за утримання і турботу, надану батьками дитині.
По факту в Украину запрещен на период карантина вьезд иностранцев. Так с какого хера пограничники должны впускать в страну иностранцев?!
Если бы родители этих детей ехали в сша/канаду/германию с визами, то при закрытых границах их бы тоже не пустили. Так что не вижу никакой проблемы с украинскими пограничниками, они поступили так же, как и их коллеги.
Ця проблема - пряма фальсифікація постанови уряду. Зустрічається часто-густо на всіх рівнях нашої мафіозної держави. Як раніше, так і зараз. Навіть закони ВРУ якісь клерки кардинально змінювали не раз БЕЗ голосування в ВРУ.
На засіданнях ВРУ ця проблема розглядалась не раз.
Але очевидного елементарного рішення позбутись цієї проблеми за допомогою хеш-функції (числа, яке вираховується зі всіх символів закону чи постанови), яка прикладається до закону, так і не було прийнято. Це прямо вказує на те, що нами править мафія по поняттях, а не по законах і їй вигідний цей законодавчий хаос.
От непорядок!
"Надо ждать"
"Надо ждать"
"Надо ж дать!"
Взагалі-то постанова КМУ від 27 серпня 2020 р. це постанова № 757. Постанова 641 це від 22 липня 2020.
Тобто, якщо діти мають більше 18 років, вони перестають для батьків бути дітьми ?
І батьки теж кудись діваються ?
Вони інші закони не пробували почитати ?
А коли на похорон чи на весілля відпускають і дають вихідні, там передбачено родичів, які відносяться до першої лінії, наприклад. І їм більше 18 років. А заповіт як складається ? Чи довіреність ? Там не вказується ступінь родинного зв*язку ? І, як правило, теж йдеться про всіх, кому більше 18-ти років. Але ж такі документи визнаються ?
Це у Львові - альтернативно обдаровані прикордонники.
Добре, що я цього року не виривалася з коронопсихозом ... та ще й з українськими дебілами, які все спотворять через свою тупість.
Хай би ті люди подали колективний позов на цих придурків з відшкодуванням збитків.