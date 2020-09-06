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Новини Агресія Росії проти України
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Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: "Це ще один доказ, що їх виманювали". ДОКУМЕНТ

Нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також їхні квитки на рейс до Стамбула.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

В історії зі злитою спецоперацією з виманювання бойовиків "вагнерівців" в Україну досі сперечаються у "вірю - не вірю"? Ок, доведеться допомогти.

1) На фото протокол, підписаний слідчим СБУ, з прізвищами "вагнерівців". Далі - квитки на рейс Мінськ-Стамбул, який мав відбутися 25 липня, але був відкладений після наради в офісі президента (29 липня бойовиків взяло КГБ Білорусі). Порівняйте прізвища. До речі, особисті дані і переговори "вагнерівців" з вербувальником-оперативником буду далі викладати. Стежте.

2) Зверніть увагу: у багатьох квитках повернення зазначено зі Стамбула в Москву. Чому ж тоді вони всі з Москви не вилітали? Пояснення елементарне: російські рейси над Україною не літають, а білоруський - з Мінська на Стамбул - йде прямо над Києвом. Диспетчер має повне право наказати пілоту посадити літак, коли він перебуває у повітряному просторі країни. Отже, це ще один доказ того, що "вагнерівців" виманювали.

3) Доказів надалі не бракуватиме. Я не один", - заявив Ар'єв.

Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 01
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 02
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 03
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 04
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 05
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 06
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 07
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 08
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 09
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 10
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 11
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 12
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 13
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 14
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 15
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 16
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 17
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 18
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 19
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 20
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 21
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 22
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 23
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 24
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 25
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 26
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 27
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 28
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 29
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 30
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 31
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 32
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 33
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 34
Арєв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами вагнерівців, а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: Це ще один доказ, що їх виманювали 35

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "Слуга народу" блокує створення ТСК щодо "справи вагнерівців". Лише вороги України можуть бути проти перевірки фактів, - Лерос

Ар’єв Володимир (320) ПВК Вагнер (1540) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+38
Молодец Арьев , побольше шуме и Зеля не отопреться
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06.09.2020 12:17
+32
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: "Это еще одно доказательство, что их выманивали" - Цензор.НЕТ 2783
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06.09.2020 12:29
+21
Почему свинособака назвалась котом
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06.09.2020 12:21
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Есть категория граждан одной национальности, которые, поняв, что воюют с ветряными мельницами, - всё равно будут идти до конца, выискивая повсюду мельницы и,наконец, став посмешищем, попадут на дурку.
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06.09.2020 21:10 Відповісти
ТАК! Чомусь ніхто не задумався, що Україна ОДРАЗУ ЗНАЛА поіменно хто і скільки з них ВОЮВАЛИ В УКРАЇНІ,як тільки їх зловили в Білорусі!!!! Тобто лисий даун ЛУКАШ затримав чекістів і пішов перевіряти "А чи не воювали вони часом в Україні?" І коли виявилось, що ВСЕ-ТАКИ ВОЮВАЛИ, то "добрий" Лукаш вирішив повідомити про це Україну???? щоб потім НЕ ВИДАТИ ЇХ УКРАЇНІ!!!! ТАК??? ХАХАХАХАХАХАХ!!!!
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06.09.2020 21:17 Відповісти
люди а вам некажется шо этовсе спектакль все про все знаютивсе провсе ****** хотя должна быть хоть какаято гос тайна апосадить бандюков с гражданскими это уже по стивену кингу хотя судя по страстным высказываниям длямногих люди так ничто
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06.09.2020 21:28 Відповісти
Глава Службы внешней разведки рассказал у Шустера о «деле вагнеровцев»
https://site.ua/darina.glimbievskaya/30888-glava-slujby-vneshney-razvedki-rasskazal-u-shustera-o-dele-vagnerovtsev/
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06.09.2020 21:35 Відповісти
Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: "Це ще один доказ, що їх виманювали" - Цензор.НЕТ 3810
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06.09.2020 21:40 Відповісти
Ну очень богатая фантазия у какментаоров.
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06.09.2020 22:46 Відповісти
Могли посадить в Киеве . А могли и в Турции . Турки тоже могли их отдать Украине .
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06.09.2020 22:56 Відповісти
ВАГНЕР ( ОН ЖЕ ДМИТРИЙ УТКИН ) - ПРЕДАТЕЛЬ НАЦИЙ !!! ПОКА ТАКИЕ КАК ОН БУДУТ ЖИТЬ, И ЕГО РОДСТВЕННИКИ, ЛЮДИ ВСЕХ СТРАН БУДУТ В ОПАСНОСТИ !!!
Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: "Це ще один доказ, що їх виманювали" - Цензор.НЕТ 3816
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06.09.2020 23:44 Відповісти
пока версия арьева и фсб совпадают
надо доказать, что самолёт хотели сажать в Киеве и что была утечка.
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07.09.2020 05:52 Відповісти
Думаю, что теперь всем здравомыслящим людям понятно - ПЕСовцы и кацапы заодно. ПЕСовцы - рупор ФСБ в Украине, т.к. используют одни и те же информационные вбросы про так называемую "спецоперацию"!
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07.09.2020 07:47 Відповісти
вывсёврёти....
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07.09.2020 09:25 Відповісти
Трохи не в тему, але:

Питання совісті та честі родини Зеленських і нашого уряду.

"Склалося так. що моя серйозна хвороба не дозволила мені працювати відразу після досягнення пенсійного віку. Відняло ноги і все. З улюбленої роботи прийшлося звільнитися. Я була викладачем вищої математики. Кандидатську захистила в 34 роки. А в 58 несподівано на пенсію. 3,5 тис грн. У моєму списку 33 наукові роботи і 6 підручників- з матаналізу, лінійної алгебри та теорії ймовірностей. Тому, природно, я відшукала список праць О.С.Зеленського. ЧОТИРИ!!! статті по 4 сторінки! Хто взагалі надав йому ступінь доктора наук??? ЛЮДИ! ПРО ЯКУ таку пожиттєву стипендію йдеться? Мої знайомі мають більше ста публікацій- і ніяких стипендій. Чи є межі несправедливості у моїй країні?"

(с) Дарія Білонога
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07.09.2020 09:28 Відповісти
https://nv.ua/ukraine/politics/pochemu-zaderzhanie-chvk-vagnera-v-belarusi-proval-ukrainskih-specsluzhb-novosti-ukrainy-50106847.html?utm_source=set_lang

есть ещё вопросы ??? это была "вилка" - в случае успешного окончания Украина арестовала
по прямым обвинениям ихтамнетов а в случае провала..... куда более весомый результат- по
лучили "засветку" с самой верхотуры......
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07.09.2020 09:57 Відповісти
Було чи не було - то вже не питання. Ясна річ, було. Питання тепер - а що то було. Провал через неспроможність тверезо зважити ризики? Чи свідоме підігравання ворогові?
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07.09.2020 11:05 Відповісти
Так звані "вагнерівці" - то фактично російські професійні військові. Вони вважаються найманцями, але наймані вони фактично російськими спецслужбами. Це дозволяє Путіну посилати їх туди, куди неможна послати бійців в погонах. Це таке нехитре ухиляння від відповідальності. Вони керовані. Вони не їздять куди їм самим заманеться, принаймні, без узгодження з керівництвом. Тому кудись їх виманити можна було хіба що поодинці, а ніяк не групою з аж 33-х. Така "геніальна" операція,про яку тепер так багато розповідають, була провальною від початку. Фактично це було підігравання російським спецслужбам, які отримали можливість відправити в Білорусь своїх бойовиків, а за безлади звинуватити Україну. Свідомо чи через ідіотизм - так, треба розслідувати.
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07.09.2020 11:33 Відповісти
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