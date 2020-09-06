Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: "Це ще один доказ, що їх виманювали". ДОКУМЕНТ

Нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також їхні квитки на рейс до Стамбула.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

В історії зі злитою спецоперацією з виманювання бойовиків "вагнерівців" в Україну досі сперечаються у "вірю - не вірю"? Ок, доведеться допомогти.

1) На фото протокол, підписаний слідчим СБУ, з прізвищами "вагнерівців". Далі - квитки на рейс Мінськ-Стамбул, який мав відбутися 25 липня, але був відкладений після наради в офісі президента (29 липня бойовиків взяло КГБ Білорусі). Порівняйте прізвища. До речі, особисті дані і переговори "вагнерівців" з вербувальником-оперативником буду далі викладати. Стежте.

2) Зверніть увагу: у багатьох квитках повернення зазначено зі Стамбула в Москву. Чому ж тоді вони всі з Москви не вилітали? Пояснення елементарне: російські рейси над Україною не літають, а білоруський - з Мінська на Стамбул - йде прямо над Києвом. Диспетчер має повне право наказати пілоту посадити літак, коли він перебуває у повітряному просторі країни. Отже, це ще один доказ того, що "вагнерівців" виманювали.

3) Доказів надалі не бракуватиме. Я не один", - заявив Ар'єв.







































































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