Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: "Це ще один доказ, що їх виманювали". ДОКУМЕНТ
Нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також їхні квитки на рейс до Стамбула.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.
В історії зі злитою спецоперацією з виманювання бойовиків "вагнерівців" в Україну досі сперечаються у "вірю - не вірю"? Ок, доведеться допомогти.
1) На фото протокол, підписаний слідчим СБУ, з прізвищами "вагнерівців". Далі - квитки на рейс Мінськ-Стамбул, який мав відбутися 25 липня, але був відкладений після наради в офісі президента (29 липня бойовиків взяло КГБ Білорусі). Порівняйте прізвища. До речі, особисті дані і переговори "вагнерівців" з вербувальником-оперативником буду далі викладати. Стежте.
2) Зверніть увагу: у багатьох квитках повернення зазначено зі Стамбула в Москву. Чому ж тоді вони всі з Москви не вилітали? Пояснення елементарне: російські рейси над Україною не літають, а білоруський - з Мінська на Стамбул - йде прямо над Києвом. Диспетчер має повне право наказати пілоту посадити літак, коли він перебуває у повітряному просторі країни. Отже, це ще один доказ того, що "вагнерівців" виманювали.
3) Доказів надалі не бракуватиме. Я не один", - заявив Ар'єв.
Будь ласка, зачекайте...
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надо доказать, что самолёт хотели сажать в Киеве и что была утечка.
Питання совісті та честі родини Зеленських і нашого уряду.
"Склалося так. що моя серйозна хвороба не дозволила мені працювати відразу після досягнення пенсійного віку. Відняло ноги і все. З улюбленої роботи прийшлося звільнитися. Я була викладачем вищої математики. Кандидатську захистила в 34 роки. А в 58 несподівано на пенсію. 3,5 тис грн. У моєму списку 33 наукові роботи і 6 підручників- з матаналізу, лінійної алгебри та теорії ймовірностей. Тому, природно, я відшукала список праць О.С.Зеленського. ЧОТИРИ!!! статті по 4 сторінки! Хто взагалі надав йому ступінь доктора наук??? ЛЮДИ! ПРО ЯКУ таку пожиттєву стипендію йдеться? Мої знайомі мають більше ста публікацій- і ніяких стипендій. Чи є межі несправедливості у моїй країні?"
(с) Дарія Білонога
есть ещё вопросы ??? это была "вилка" - в случае успешного окончания Украина арестовала
по прямым обвинениям ихтамнетов а в случае провала..... куда более весомый результат- по
лучили "засветку" с самой верхотуры......