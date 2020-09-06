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Новини Коронавірус і карантин
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З 240 хворих на COVID-19 за добу киян - 15 дітей і 13 медиків, 47 осіб госпіталізовано, - Кличко

З 240 хворих на COVID-19 за добу киян - 15 дітей і 13 медиків, 47 осіб госпіталізовано, - Кличко

Кількість заражених коронавірусом у Києві зросла за минулу добу на 240 осіб, при цьому 6 хворих COVID-19 жителів столиці померли.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась за минулу добу на 240 людей. Шестеро хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 240 киян.

На сьогодні в столиці вже 15 032 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед тих, хто захворіли:
123 жінки, віком від 18 до 93 років;
102 чоловіки, віком 21 до 86 років;
6 дівчаток від 1 до 16 років та 9 хлопчиків від 4 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 13 медпрацівників.

До лікарень столиці госпіталізували 47 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.Одужали за минулу добу 18 пацієнтів. Усього коронавірус подолав 4731 мешканець Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі - 36, в Дарницькому — 33. Та 32 випадки в Деснянському районі.

Не нехтуйте правилами, будьте свідомими і обережними! Бережіть себе!" - написав мер.

З 240 хворих на COVID-19 за добу киян - 15 дітей і 13 медиків, 47 осіб госпіталізовано, - Кличко 01
З 240 хворих на COVID-19 за добу киян - 15 дітей і 13 медиків, 47 осіб госпіталізовано, - Кличко 02
З 240 хворих на COVID-19 за добу киян - 15 дітей і 13 медиків, 47 осіб госпіталізовано, - Кличко 03

карантин (18172) Київ (19448) Кличко Віталій (3510) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Звезені з усього світу хворі - Відсутність стратегії держави - Різкий ріст кількості захворівших - Надзвичайний стан - Відміна виборів - Вибори разом з лугандоном (колись).
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06.09.2020 12:38 Відповісти
 
 