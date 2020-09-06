З 240 хворих на COVID-19 за добу киян - 15 дітей і 13 медиків, 47 осіб госпіталізовано, - Кличко

Кількість заражених коронавірусом у Києві зросла за минулу добу на 240 осіб, при цьому 6 хворих COVID-19 жителів столиці померли.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась за минулу добу на 240 людей. Шестеро хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 240 киян.



На сьогодні в столиці вже 15 032 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.



Серед тих, хто захворіли:

- 123 жінки, віком від 18 до 93 років;

- 102 чоловіки, віком 21 до 86 років;

- 6 дівчаток від 1 до 16 років та 9 хлопчиків від 4 до 17 років.



Захворіли, зокрема, 13 медпрацівників.



До лікарень столиці госпіталізували 47 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.Одужали за минулу добу 18 пацієнтів. Усього коронавірус подолав 4731 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі - 36, в Дарницькому — 33. Та 32 випадки в Деснянському районі.

Не нехтуйте правилами, будьте свідомими і обережними! Бережіть себе!" - написав мер.





