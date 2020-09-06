Марина Порошенко передала засоби захисту від COVID-19 університету "Україна", де навчаються близько тисячі студентів з інвалідністю

Дружина п’ятого Президента України Марина Порошенко передала студентам Університету "Україна" маски та санітайзери. За словами Марини Порошенко, університет "Україна" – один з небагатьох вишів, який створює всі умови для навчання людей з інвалідністю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності" в неділю, 6 вересня.

Як відомо, протягом президентської каденції Петра Порошенка його дружина Марина активно опікувалась запровадженням в Україні інклюзивної освіти. Зараз до питань соціалізації дітей з особливими освітніми проблемами додалися ще й пробеми захисту від коронавірусу. Тим паче, що з державного бюджету освітянам до початку нового навчального року на захист від вірусу влада не виділила жодної гривні.

"Це стало традицією для Фонду Порошенка – дбати про безпеку студентів і всіх українців. Сьогодні ми передали і засоби особистої безпеки – це маски і санітайзери для університету, щоб студенти могли краще навчатися і отримувати нові знання, щоб потім вся країна пишалася такими чудовими фахівцями, які виходять з цих стін. Для мене особисто важливо, що саме інклюзивна освіта, яка є філософією цього закладу, пошириться на всі інші навчальні заклади у всій Україні", – говорить Марина Порошенко.

Президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" Петро Таланчук розповів, що зараз у виші навчається біля тисячі людей з інвалідністю. "Університет створювався для людей з інвалідністю в тому числі", – зазначив очільник університету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петро і Марина Порошенки вшанували пам'ять воїнів, загиблих на фронті: вони віддали своє життя, щоб Україна відбулася. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко та фракція "Європейська Солідарність" у парламенті вимагають від влади запровадити страхування освітян від коронавірусу, а також запровадити додаткову оплату праці у разі додаткового навантаження на педпрацівників у зв’язку з пандемією. Депутати вже зареєстрували відповідні законопроєкти.







Від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, порад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів. У Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено понад сто мільйонів гривень.