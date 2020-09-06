УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10766 відвідувачів онлайн
Новини
3 470 128

Марина Порошенко передала засоби захисту від COVID-19 університету "Україна", де навчаються близько тисячі студентів з інвалідністю

Дружина п’ятого Президента України Марина Порошенко передала студентам Університету "Україна" маски та санітайзери. За словами Марини Порошенко, університет "Україна" – один з небагатьох вишів, який створює всі умови для навчання людей з інвалідністю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності" в неділю, 6 вересня.

Як відомо, протягом президентської каденції Петра Порошенка його дружина Марина активно опікувалась запровадженням в Україні інклюзивної освіти. Зараз до питань соціалізації дітей з особливими освітніми проблемами додалися ще й пробеми захисту від коронавірусу. Тим паче, що з державного бюджету освітянам до початку нового навчального року на захист від вірусу влада не виділила жодної гривні.

"Це стало традицією для Фонду Порошенка – дбати про безпеку студентів і всіх українців. Сьогодні ми передали і засоби особистої безпеки – це маски і санітайзери для університету, щоб студенти могли краще навчатися і отримувати нові знання, щоб потім вся країна пишалася такими чудовими фахівцями, які виходять з цих стін. Для мене особисто важливо, що саме інклюзивна освіта, яка є філософією цього закладу, пошириться на всі інші навчальні заклади у всій Україні", – говорить Марина Порошенко.

Президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" Петро Таланчук розповів, що зараз у виші навчається біля тисячі людей з інвалідністю. "Університет створювався для людей з інвалідністю в тому числі", – зазначив очільник університету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петро і Марина Порошенки вшанували пам'ять воїнів, загиблих на фронті: вони віддали своє життя, щоб Україна відбулася. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко та фракція "Європейська Солідарність" у парламенті вимагають від влади запровадити страхування освітян від коронавірусу, а також запровадити додаткову оплату праці у разі додаткового навантаження на педпрацівників у зв’язку з пандемією. Депутати вже зареєстрували відповідні законопроєкти.

Марина Порошенко передала засоби захисту від COVID-19 університету Україна, де навчаються близько тисячі студентів з інвалідністю 01
Марина Порошенко передала засоби захисту від COVID-19 університету Україна, де навчаються близько тисячі студентів з інвалідністю 02
Марина Порошенко передала засоби захисту від COVID-19 університету Україна, де навчаються близько тисячі студентів з інвалідністю 03

Від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, порад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів. У Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено понад сто мільйонів гривень.

Порошенко Марина (106) Європейська Солідарність (1081)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+34
Зе-тыпилы сейчас начнут визжать "пиар.. пиар... пиар..."
А что же их неЛОХ миллионер, НИ ОДНОЙ гривны НЕ дал на "пиар"?
Даже по регионам на рекламу " Слуг" для выборов разъезжает за государственный счёт!
И папаше своему 2500 гривен урвал лишней пенсии.
КРОХОБОР!
За лишнуюю гривну удавиться готов.
показати весь коментар
06.09.2020 12:58
+28
У мене запитання до зебілів. А чим допомогла перша ледя вашого Віслюка-міліонера?
показати весь коментар
06.09.2020 12:57
+26
П'ятий президент України Петро Порошенко та Марина Порошенко подарували храму св. Ольги та Єлизавети у Львові сертифікат на 500 000 гривень для ремонту приміщення церкви.Марина Порошенко передала средства защиты от COVID-19 университету "Украина", где обучаются около тысячи студентов с инвалидностью - Цензор.НЕТ 4069
показати весь коментар
06.09.2020 13:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
PositanoМарина Порошенко передала засоби захисту від COVID-19 університету "Україна", де навчаються близько тисячі студентів з інвалідністю - Цензор.НЕТ 8235
показати весь коментар
06.09.2020 17:01 Відповісти
RiccioneМарина Порошенко передала засоби захисту від COVID-19 університету "Україна", де навчаються близько тисячі студентів з інвалідністю - Цензор.НЕТ 333
показати весь коментар
06.09.2020 17:02 Відповісти
Bari.Марина Порошенко передала засоби захисту від COVID-19 університету "Україна", де навчаються близько тисячі студентів з інвалідністю - Цензор.НЕТ 5360
Фотки сделаны в августе - сентябре. Эт тебе не пре/за У.
показати весь коментар
06.09.2020 17:07 Відповісти
П'ятий президент України Петро Порошенко та Марина Порошенко подарували храму св. Ольги та Єлизавети у Львові сертифікат на 500 000 гривень для ремонту приміщення церкви.Марина Порошенко передала средства защиты от COVID-19 университету "Украина", где обучаются около тысячи студентов с инвалидностью - Цензор.НЕТ 4069
показати весь коментар
06.09.2020 13:29 Відповісти
про этот Храм : https://planetofhotels.com/guide/ru/ukraina/lvov/kostyol-sv-elzhbety-vo-lvove

А сколько таких историй с пожертвованием от семьи Порошенко, про которые никто не знает. Часто одним из условий помощи от семьи Петра Алексеевича является тайна имени благотворителей. Но Небо все видит.
показати весь коментар
06.09.2020 13:41 Відповісти
Ты прав, небо видит, это наши с тобой деньги. Нам они возвращаются в виде подачки, чмо ты. Блокируйте, Я не благодеятель, это они на свои трудодни могут такое позволить. Молись на него и на нее. РАБ ТЫ. Если не так, прости.
показати весь коментар
06.09.2020 21:06 Відповісти
Мне все равно, что вы там думаете и какой вздор несете. "Уста говорят от избытка сердца" (Апостол Павел).
Из вашего выс*ра могу судить, что вы злобное, обиженное, завистливое, малодушное существо, никогда и никому не помогавшее ни за свои, ни за украденные деньги. А беретесь судить других...
показати весь коментар
06.09.2020 23:03 Відповісти
Респект!
показати весь коментар
06.09.2020 13:34 Відповісти
Эта..... б.... Да.
Марина Порошенко передала засоби захисту від COVID-19 університету "Україна", де навчаються близько тисячі студентів з інвалідністю - Цензор.НЕТ 6104
показати весь коментар
06.09.2020 14:08 Відповісти
С их деньгами они могут заставить себя питаться хорошей пищей, вести здоровый образ жизни. На генетическом уровне они родственники свиней.
показати весь коментар
06.09.2020 14:54 Відповісти
Вот мне самой удивительно!
Вот что им мешает?
Может, у них ума нет?
Или они просто крохоборы и жалеют деньги на тренеров, "визажистов-бровистов" и прочих "дезигнеров"?
Или, скорее всего, они просто ОБЯЗАНЫ нанимать, давать заказы, раздавать должности ТОЛЬКО СВОИМ, а свои - вот незадача - чисто дебилы.
показати весь коментар
06.09.2020 15:27 Відповісти
Ответ прост: дух творит формы. На своем ментальном уровне они - паразиты, глисты, способны только потреблять. Им не дано понять, что хорошее, культурное поведение, биологическая активность, хорошая физическая форма - это норма. Но они считают, что норма - это их ублюдочное поведение, образ жизни, неуемная жажда жрать-жрать-жрать... Подсознание определяет их формы.
показати весь коментар
06.09.2020 15:56 Відповісти
Да ты, парень, хамло. Тяжело на свете живется?
показати весь коментар
06.09.2020 14:15 Відповісти
А сколько лярдов твоё ***** сперло?
показати весь коментар
06.09.2020 14:12 Відповісти
А сколько?
показати весь коментар
06.09.2020 14:16 Відповісти
Шо то всё передают, только толку никакого, козлы.
показати весь коментар
06.09.2020 14:35 Відповісти
Зеленский ЧМО
показати весь коментар
06.09.2020 14:40 Відповісти
Да не иссякнет рука крадущего!!!!
показати весь коментар
06.09.2020 14:56 Відповісти
пора семейку сводить на лекцию о скромности...
показати весь коментар
06.09.2020 15:10 Відповісти
где тут крамола?спамить излишне...
показати весь коментар
06.09.2020 15:51 Відповісти
https://censor.net/ru/user/468500 Конечно,от разрубленных огурцов и заброшенных мячиков в корзину,толку конечно больше.)
показати весь коментар
06.09.2020 15:12 Відповісти
Марина Порошенко передала засоби захисту від COVID-19 університету "Україна", де навчаються близько тисячі студентів з інвалідністю - Цензор.НЕТ 7565
показати весь коментар
06.09.2020 16:03 Відповісти
гречка не в моде
показати весь коментар
06.09.2020 21:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 