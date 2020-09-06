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Новини
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Депутат Бундестагу Вадефул закликав Шредера піти з бізнесу в РФ: "Якщо ще є порядність"

Депутат Бундестагу Вадефул закликав Шредера піти з бізнесу в РФ:

Заступник голови парламентської фракції консервативного блоку (ХДС/ХСС) у Бундестазі Йоганн Вадефул закликав колишнього главу уряду ФРН Герхарда Шредера залишити посади в російських бізнес-структурах на тлі ситуації з отруєнням Навального.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Вадефул заявив виданню Tagesspiegel.

"Ексканцлер Герхард Шредер повинен негайно відмовитись від своїх обов’язків і посад у Росії", - заявив Вадефул.

Він зазначив, що навіть якщо Москва заперечує відповідальність за отруєння Навального, як це було з попередніми вбивствами критиків російського режиму, колишній німецький канцлер не може ігнорувати це ні політично, ні морально. "Якщо Шредер все ще має політичну порядність та сприйняття цінностей, то подальша співпраця з компаніями та установами, які залежать від такого уряду, для нього неможлива", - сказав заступник голови парламентської фракції правлячої політичної сили.

На його думку, продовження співпраці означало б, "що Шредер щонайменше сприймає нелюдську поведінку", а відтак – "це було б глибоко не гідним колишнього федерального канцлера".

Таку позицію поділяє й депутат від партії Зелених Омід Нуріпур. "Коли керівництво СДПН застерігає від розмов про нові санкції проти Росії в ситуації, що склалася, виникає запитання про те, наскільки Шредер все ще впливає на СДПН сьогодні", - зауважив Нуріпур.

Сам Шредер мовчить і не хоче коментувати цю тему. Він має контракти на роботу та входить до керівних органів трьох великих російських компаній, підконтрольних Кремлю - "Роснефть" та Nord Stream AG (1 і 2), є одним з найбільших лобістів Путіна в Німеччині. За свої послуги отримує лише від "Роснефті" 600 тис. доларів на рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол України в Німеччині вимагає ввести ембарго на нафту і газ із РФ: Режим Путіна має бути позбавлений найважливішого джерела доходів

Наразі Шредер перебуває на службі у російських енергетичних компаніях удвічі довше, ніж був федеральним канцлером. "Невідомо, скільки грошей він заробив своїм зобов'язанням за цей період", - зауважує газета та додає, що німецька держава також виплачує колишньому канцлеру пенсію. Шредер бачить себе посередником, який культивує діалог з Росією. За всі роки він не сказав жодного критичного слова про главу російської держави Путіна - ні в контексті війни в Україні, ні після вбивства критиків Кремля в Росії, ні на тлі нападів на критиків режиму за кордоном. Улюбленими темами виступів Шредера є: вимоги скасувати санкції, введені ЄС через втручання Росії в Україну; надійність Росії як партнера у постачанні енергії; твердження, що мир і безпека в Європі можуть існувати лише з Росією, забуваючи при цьому про агресивну роль Москви на сході України.

Як повідомлялося, Меркель доволі різко відреагувала на висновки німецьких експертів щодо того, що російський опозиціонер Олексій Навальний дійсно був отруєний речовиною групи "Новачак", проте поки ще відмовилася поєднувати питання добудови газогону Nord Stream 2 з цим злочином.

Навальний перебуває у берлінській клініці Шаріте у важкому стані, лікарі борються за його життя.

отруєння (944) Шредер Герхард (77) Бундестаг (195) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+19
Там где у шредера порядочность была...там уде давно хер вырос...
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06.09.2020 13:19
+9
Для агента Штази, честь и доблесть - это прислуживать *****.
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06.09.2020 13:25
+8
Подколол старика Шрёдера.
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06.09.2020 13:18
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Подколол старика Шрёдера.
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06.09.2020 13:18 Відповісти
Ни одного, ни другого. Не моё ни быть немецким депутатом, ни немецким подкацапником.
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06.09.2020 13:23 Відповісти
Так Вам ніхто й не пропонує. Він написав, що цей депутат хоче зайняти місце Шр..
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06.09.2020 13:30 Відповісти
А я все на себе міряю.
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06.09.2020 13:31 Відповісти
Пенсию я хочу, а работать не хочу.
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06.09.2020 13:31 Відповісти
"на учёт я стану, а воевать - шиш с маслом!"
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06.09.2020 13:44 Відповісти
Я и на учёт не стану.
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06.09.2020 13:51 Відповісти
Маю велику підозру що деякі колишні високопосадовці отримують посади в газпромі та роснєфті за послуги рф за час їх перебування при владі.
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06.09.2020 14:11 Відповісти
Сміливо підозру міняйте н -'впевненість'
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06.09.2020 14:52 Відповісти
Я просто трохи делікатний.
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06.09.2020 16:50 Відповісти
Нет, он метит на место *****
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06.09.2020 13:35 Відповісти
Там где у шредера порядочность была...там уде давно хер вырос...
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06.09.2020 13:19 Відповісти
Если была... Политики - это отборные подлецы и мерзавцы. Отборные!
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06.09.2020 13:36 Відповісти
путін там виріс...
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06.09.2020 13:46 Відповісти
А хто такий путін? Я знаю воШдя балалаєшників і звуть його *****. Це такий маленький окурок який смердить на весь світ.
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06.09.2020 14:00 Відповісти
Наверное, Вы не совсем знаете фольклор... в народе это звучит так --- где была совесть, там вырос.... путин..)
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06.09.2020 14:44 Відповісти
Вах слющай, какая парядочность?
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06.09.2020 13:20 Відповісти
--- Господин Шредер, Вы же порядочный человек, и у вас --- репутация!
---Моя репутация не стоит 600 тыс долларов ежегодно!
(почти по фильму)
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06.09.2020 14:49 Відповісти
Для агента Штази, честь и доблесть - это прислуживать *****.
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06.09.2020 13:25 Відповісти
Та звичайно (!) о то зараз ця паскуда все кине, плюне в морду путеновi та піде з Газпрому! Спуститься на землю панове, ваша зупинка
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06.09.2020 13:26 Відповісти
Тебе це хвилює ?? З якогось бодуна я тобі буду сповідатися тобi як та чому ??) я ж тебе не питаю чому ти не живеш в своєму Мухосраньску?)
А вороги где ?? Покажи! , На кацапню можеш не показувати - вони за умовчанням вороги
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06.09.2020 13:42 Відповісти
і шльондєр ушол устидівшись закапав сльозою глаза...
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06.09.2020 13:26 Відповісти
Депутат Бундестага Вадефул призвал Шредера уйти из бизнеса в РФ: "Если еще есть порядочность" - Нет! Шредертутка убедительнейшим образом доказал: у него - нет!
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06.09.2020 13:27 Відповісти
Чого нема - того нема...
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06.09.2020 13:44 Відповісти
Разве порядочный человек , пусть даже шпион, будет работать на изгоя- рашку?вообще , работать на рашку это позор. Это низко и непонятно. Ну как немец работает на зимбабве.
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06.09.2020 14:17 Відповісти
Где шрек, а где порядочный человек? Отош...
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06.09.2020 14:20 Відповісти
Типо, друг всех немцев Путин не намерен создавать для подружки Ангелы новое хлебное место.
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06.09.2020 13:30 Відповісти
на фоне ситуации с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.Источник:https://censor.net/ru/n3217829

А 7 років війни України з ********* його не бентежать.
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06.09.2020 13:31 Відповісти
Та шось у них той Навальний викликав надмірне збудження.
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06.09.2020 13:32 Відповісти
Просто поняли , что кроме войны в Украине , **** может и в Германии нагадить . И оско заиграло
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06.09.2020 13:37 Відповісти
Так вони розгублені. Вийшли в черговий раз на *****, потрібно б по розуму вже гасити його, а вони "поток-2" будують. Роздвоєння особистості.
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06.09.2020 13:38 Відповісти
- Я,я! Іх бін січас всьо брошу і піду на пєнсію! ))) Тільки сп2 з Ангелою добудуємо і відразу капітулірен.
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06.09.2020 13:34 Відповісти
петька, ты видишь к чему призывают коллегу, совсем чокнулись....
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06.09.2020 13:37 Відповісти
Кого он призывает? Эта проститутка шредер уже давно морально деградировал.
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06.09.2020 13:37 Відповісти
Плебейское происхождение дает право шредеру не заклиниваться на какой то морали, бабло не пахнет.
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06.09.2020 13:39 Відповісти
No need to run and hide
It's a wonderful, wonderful life
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06.09.2020 13:41 Відповісти
Главное - прозвучали первые голоса в адрес беспринципной проститутки херра Шрёдера!
Дальше будет жёстче.
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06.09.2020 13:43 Відповісти
не дадут спокойно умереть
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06.09.2020 13:45 Відповісти
Пруссия и РАБссия это одно и тоже,единственный кто это любил,был Адольф Алоизыч,раскусивший этих Хмырей в ноябре 1940 года...
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06.09.2020 13:47 Відповісти
причем тут пруссия, это последствия оккупации чекистами ГДР.
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06.09.2020 14:25 Відповісти
На РАБссии говорят можем повторить....,если повторите,то на РАБссии останутся только олени и зайцы,и еще кое какие животные в Тайге и Тундре...
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06.09.2020 13:55 Відповісти
А мне просто интересно
Как можно принимать бабло от кгбэшной твари?! Мэркэльша, походу, раздумувает...) Ну-ну...
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06.09.2020 13:59 Відповісти
Его папаша, убитый советами в Румынии, в гробу уже давно вентилятор изображает...
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06.09.2020 14:06 Відповісти
Депутат Бундестагу Вадефул закликав Шредера піти з бізнесу в РФ: "Якщо ще є порядність" - Цензор.НЕТ 7587
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06.09.2020 14:41 Відповісти
************! Ну при чом тут стрелочник Шрёдер? Делайте эмбарго на уровне правительства, праститутки.
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06.09.2020 14:57 Відповісти
"Депутат Бундестага Вадефул призвал Шредера уйти из бизнеса в РФ: "Если еще есть порядочность""

Уй, ежкин кот, "порядочность".
Все знают, что деньги не пахнут, а большие деньги, как известно, например, "бубочкам", источают только дивный аромат.
Конечно, Шредер предпочитал бы быть вечным канцлером, получать кредиты от "спонсоров" (как Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс получал кредиты от КПК), но "за неимением гербовой пишем на простой".

Вот, например, живет у меня на дереве поссум, назвали мы его Васей.
Вася, конечно, предпочитает обожрать с моих деревьев персик, или абрикос, или айву.
Но за неимением оных Вася охотно жрет яблочный огрызок, которым мы его подкармливаем.
Почему мы подкармливаем огрызками Васю?
Потому что иначе Вася держит нас в заложниках, начинает объедать камелию, а на это мы согласиться не можем никак. Мы согласны отдать Васе персики и абрикосы, но вот отдать Васе на пожирание камелию - извините.
И потому мы ведемся на Васин шантаж и кормим огрызками Васю.

Вот так и политики: если они не могут брать кредиты, продавая страну иностранным агентам, раздавая затем кредиты своим прикормленным компаниям и содержа армию госслужащих-бездельников, то политики согласны брать деньги у того, кто дает,, и брать столько денег , сколько дают.
Правда, в отличие от поссума Васи, который симпатичен и застенчив, и которого мы любим за его скромность, политики нифига не кьют и под защитой государства, в отличие от Васи, не находятся, потому как политик, в отличие от поссума, не является представителем редкого вида..
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06.09.2020 15:09 Відповісти
Когда замешаны очень большие бабки то порядочность как правило и рядом не стоит....
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06.09.2020 15:19 Відповісти
Шредер продажная, беспринципная проститутка, каких много в Германии и Европе.
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06.09.2020 15:27 Відповісти
Меркіль на другий день після відставки буде в РФ на утриманні Газпрому, як вдячність за підтримку ...яка-така порядність?? Росія та Германія завжди ділили Світ разом...таємними угодами...чи треба нагадувати 39 рік?
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06.09.2020 15:29 Відповісти
Если у руководства Германии осталась порядочность, то они должны немедленно отказаться от "СП-2".
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06.09.2020 15:35 Відповісти
Актрисы из немецких фильмов для взрослых нервно курят в стороне, с презрением поглядывая на проститутку Шредера.
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06.09.2020 15:38 Відповісти
Большие деньги и порядочность вещи несовместимые, по крайней мере у нас и в России.
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06.09.2020 16:15 Відповісти
Большие деньги и порядочность вещи несовместимые.
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06.09.2020 16:16 Відповісти
Это у кого депутат Бундестага от Христианской партии пытается найти порядочность? У Гришки ? Насмешил. Этот Гришка вылез из грязи в мрази. Поэтому деньги от диктатора вовы для него не пахнут. Менял баб как перчатки. Ни с одной не имел собственных детей, чтобы не платить алименты. Вовик Путлер в знак большой дружбы подарил ему и его жене (в то время Дорис Копф), несколько лет назад двух детей из детского дома в Питере. Как щенят. Сам выбирал. Ок, рада очень , что детям повезло. Но, после развода дети остались у Дорис. Сейчас живет, то что известно, с шестой женой. Принадлежит к партии социалистов. Все партии,у которых флаги красного цвета в Германии, больше или меньше, но друзья вовика обнуленного. Социал- демократы, Левые, Альтернатива для Германии. Достаточно много членов партии Шрёдера являются полезными идиотами вовика и постоянно торчат в России на всяких Диалогах с Западом. Так что, Гришка - еще тот "тертый орешек". Ссы в глаза, скажет божья роса.
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06.09.2020 19:18 Відповісти
В публичном доме у него гораздо больше шансов призвать сотрудниц к целомудрию и святости.
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07.09.2020 00:56 Відповісти
 
 