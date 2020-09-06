Депутат Бундестагу Вадефул закликав Шредера піти з бізнесу в РФ: "Якщо ще є порядність"

Заступник голови парламентської фракції консервативного блоку (ХДС/ХСС) у Бундестазі Йоганн Вадефул закликав колишнього главу уряду ФРН Герхарда Шредера залишити посади в російських бізнес-структурах на тлі ситуації з отруєнням Навального.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Вадефул заявив виданню Tagesspiegel.

"Ексканцлер Герхард Шредер повинен негайно відмовитись від своїх обов’язків і посад у Росії", - заявив Вадефул.

Він зазначив, що навіть якщо Москва заперечує відповідальність за отруєння Навального, як це було з попередніми вбивствами критиків російського режиму, колишній німецький канцлер не може ігнорувати це ні політично, ні морально. "Якщо Шредер все ще має політичну порядність та сприйняття цінностей, то подальша співпраця з компаніями та установами, які залежать від такого уряду, для нього неможлива", - сказав заступник голови парламентської фракції правлячої політичної сили.

На його думку, продовження співпраці означало б, "що Шредер щонайменше сприймає нелюдську поведінку", а відтак – "це було б глибоко не гідним колишнього федерального канцлера".

Таку позицію поділяє й депутат від партії Зелених Омід Нуріпур. "Коли керівництво СДПН застерігає від розмов про нові санкції проти Росії в ситуації, що склалася, виникає запитання про те, наскільки Шредер все ще впливає на СДПН сьогодні", - зауважив Нуріпур.

Сам Шредер мовчить і не хоче коментувати цю тему. Він має контракти на роботу та входить до керівних органів трьох великих російських компаній, підконтрольних Кремлю - "Роснефть" та Nord Stream AG (1 і 2), є одним з найбільших лобістів Путіна в Німеччині. За свої послуги отримує лише від "Роснефті" 600 тис. доларів на рік.

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Наразі Шредер перебуває на службі у російських енергетичних компаніях удвічі довше, ніж був федеральним канцлером. "Невідомо, скільки грошей він заробив своїм зобов'язанням за цей період", - зауважує газета та додає, що німецька держава також виплачує колишньому канцлеру пенсію. Шредер бачить себе посередником, який культивує діалог з Росією. За всі роки він не сказав жодного критичного слова про главу російської держави Путіна - ні в контексті війни в Україні, ні після вбивства критиків Кремля в Росії, ні на тлі нападів на критиків режиму за кордоном. Улюбленими темами виступів Шредера є: вимоги скасувати санкції, введені ЄС через втручання Росії в Україну; надійність Росії як партнера у постачанні енергії; твердження, що мир і безпека в Європі можуть існувати лише з Росією, забуваючи при цьому про агресивну роль Москви на сході України.

Як повідомлялося, Меркель доволі різко відреагувала на висновки німецьких експертів щодо того, що російський опозиціонер Олексій Навальний дійсно був отруєний речовиною групи "Новачак", проте поки ще відмовилася поєднувати питання добудови газогону Nord Stream 2 з цим злочином.

Навальний перебуває у берлінській клініці Шаріте у важкому стані, лікарі борються за його життя.